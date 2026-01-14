O Sport anunciou a contratação do goleiro Halls, de 26 anos. O jogador está no CT do Leão, onde assinou contrato até 30 de novembro de 2026 e treina com o elenco comandado pelo técnico Roger Silva.

continua após a publicidade

Carioca de Nova Iguaçu, Halls estava no Vila Nova e disputou 48 partidas pelo clube goiano na última temporada. No período, foi campeão estadual no primeiro semestre e atuou como titular durante a campanha no Campeonato Brasileiro da Série B.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Sport terá um calendário cheio em 2026, com compromissos distribuídos ao longo de praticamente todo o ano. A equipe rubro-negra inicia a temporada com o Campeonato Pernambucano, que será disputado de 11 de janeiro a 8 de março, e, na sequência, entra em campo pela Copa do Brasil, com início previsto para 18 de fevereiro e encerramento em 6 de dezembro.

continua após a publicidade

O Campeonato Brasileiro da Série B começa em 21 de março e segue até 28 de novembro, enquanto a Copa do Nordeste será realizada entre 28 de março e 7 de junho, exigindo do clube atenção especial à gestão do elenco ao longo da temporada.

Halls é o novo goleiro do Leão (Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

Passagem de Halls pelo Vasco

Halls chegou ao Vasco em 2015 e foi promovido ao elenco profissional em 2020. Sem muitas oportunidades, acabou emprestado ao Náutico. No ano seguinte, defendeu o Boa Esporte (MG), retornou ao Cruz-Maltino e fez sua estreia pela equipe principal ao entrar no segundo tempo da derrota para o Remo, por 2 a 1, após a expulsão do então titular Vanderlei.

continua após a publicidade

Em 2023, o goleiro disputou três partidas pelo Vasco. A última delas foi no clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Carioca, vencido pelo Cruz-Maltino por 2 a 0.