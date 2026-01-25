Meia-atacante ex-Sport acerta com o Ceará por empréstimo

O Ceará anunciou a contratação do meia-atacante Matheusinho, que estava no Sport em 2025. O empréstimo junto ao Santa Clara-POR, oficializado neste domingo (25), vai até o fim da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Matheusinho foi revelado pelo América-MG e ficou na equipe até 2020, quando transferiu-se para o Beitar Jerusalem-ISR. Após uma passagem pelo Ashdod-ISR, o atleta retornou ao Coelho.

Na sequência, o meia-armador atuou pelo Criciúma e, em dezembro de 2024, foi para o Santa Clara-POR. Matheusinho foi emprestado pelos portugueses ao Sport no ano passado. Foram 25 partidas em tal período, com dois gols e quatro assistências.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!

Matheusinho é o novo jogador do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O jogador de 27 anos pode atuar como meia ou como atacante. Esta é a sétima contratação do time de Porangabuçu para 2026.

— Estou muito feliz por estar nesse clube de massa que é o Ceará. Espero retribuir da melhor forma possível. Que seja um ano abençoado para a gente, que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Vou dar a minha vida para defender essa camisa e para colocar o Ceará no seu devido lugar, que é na elite do futebol - relatou ao site oficial do Vovô.

➡️ Ceará contrata zagueiro que estava em time da Série B

Ceará vence Ferroviário no Estadual

O Alvinegro iniciou a sua caminhada na segunda fase deste Campeonato Cearense diante do Ferroviário. Sem dificuldades, o clube goleou o adversário por 5 a 1. Os gols foram marcados por Pedro Gilmar, Matheus Araújo, Lucca e Fernandinho.

continua após a publicidade

➡️ Sem sustos, Ceará goleia o Ferroviário pelo Campeonato Cearense

Restam duas partidas para o Vovô na segunda fase do Estadual. O próximo adversário é o Horizonte, no domingo (2), no Estádio Presidente Vargas.