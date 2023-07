Retornando ao futebol catarinense, Fabinho jogou pelo Figueirense e, em 2015, ganhou o estadual antes de se mudar para Porto Alegre, quando assinou com o Internacional. Pelo Colorado foi campeão do Gauchão e Recopa Gaúcha, em 2016. Após alguns anos no sul do país, assinou com o Ceará, clube que defendeu por quatro temporadas e conquistou a Copa do Nordeste em 2020. Tendo, ainda, uma breve passagem pelo Botafogo, em 2022, antes de chegar no Sport.