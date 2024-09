O cumprimento do rollover na Stake habilita a obtenção de bônus de boas-vindas







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 16:41 • Rio de Janeiro

O rollover da Stake é um requisito de aposta que precisa ser cumprido para sacar os valores relacionados aos bônus. Por exemplo, aqueles oferecidos a partir do código Stake. Então, saiba que essa é uma prática bastante comum entre as principais casas de apostas do mercado quando há uma oferta de bônus.

Mas o que é o rollover? Trata-se de um termo recorrente quando se fala de apostas e jogos online, porém, pode não ser tão facilmente compreendido logo de cara. Portanto, vamos detalhar o funcionamento do rollover da Stake. Além disso, vamos esclarecer o funcionamento do bônus da operadora.

O QUE É EXATAMENTE UM ROLLOVER?

Sempre que o assunto é sobre apostas esportivas ou jogos de cassino, o termo rollover acaba surgindo. Ainda mais, se o tema central da conversa for o bônus disponibilizado por determinada casa de apostas.

Assim, ao nos depararmos com os detalhes de uma oferta, quase sempre vemos uma informação dizendo que o rollover da oferta é de determinado número de vezes.

De maneira geral, o rollover, ou requisito de aposta, é a quantidade de vezes que determinado valor deverá ser apostado para saque do bônus. Isso, até que seja possível realizar o saque deste valor.

Esta política, que está presente em diversas casas de apostas, é uma maneira de a casa garantir que o valor só estará disponível para saque após ser apostado algumas vezes.

Para deixar tudo mais simples, vamos falar em termos práticos. Vamos supor que você faça um depósito de R$30 em uma casa de apostas que conceda um bônus de 100% de seu depósito e conte com um rollover de 5 vezes o valor do bônus.

Dessa forma, você terá um saldo de R$60 e, para liberar o saldo do bônus para saque, deverá apostar os R$30 do bônus 5 vezes, totalizando R$150.

Assim, o requisito do rollover pode incluir apenas apostar o valor do bônus algumas vezes. Entretanto, também é comum que seja necessário apostar o valor do bônus mais o valor do depósito e, em algumas situações, as apostas devem ser realizadas em modalidades ou mercados específicos e com odds partindo de um determinado valor.

Ademais, o cumprimento do rollover, ou dos requisitos de aposta, também pode ser uma forma de o usuários conhecer melhor a casa de apostas. Isso pelo fato de que é necessário apostar o saldo algumas vezes antes de realizar um saque.

Encontre no site da Stake promoções para apostas esportivas e em jogos online

COMO FUNCIONA O STAKE ROLLOVER?

Antes de falarmos sobre como funciona o rollover na Stake, é importante falarmos sobre o bônus de boas-vindas para esportes. Na Stake, a oferta de boas-vindas para esportes consiste em um bônus de até R$500.

Um dos critérios para recebimento do bônus é fazer o seu primeiro depósito entre R$30 e R$500. Mesmo que o primeiro depósito seja superior a R$500, o valor limite do bônus não ultrapassará os R$500.

O bônus é creditado em até 72 horas após o primeiro depósito e só fica disponível para saque após completar um rollover de 30 vezes. Vale destacar que o bônus de boas-vindas para esportes funciona em conjunto com os termos e condições da Stake.

REGRAS DO ROLLOVER DA STAKE

O rollover para esta oferta de boas-vindas para esportes da Stake não tem grandes exigências. Para que o saldo, que é valor do depósito mais o bônus, fique disponível para saque, é preciso apostar 30 vezes a soma do valor depósito mais o bônus. É importante lembrar que o saldo proveniente do depósito sempre será usado antes do saldo de bônus.

O rollover da Stake não tem como requisito apostar em determinada modalidade, evento esportivo ou mercado específico. Além disso, não é necessário que as apostas sejam simples ou múltiplas ou que tenham odds iguais ou superiores a determinado número.

E se o rollover não for cumprido?

Normalmente, caso os critérios do rollover não sejam cumpridos, o bônus é perdido. Assim, o usuário fica apenas com o saldo original em conta. Além disso, outros ítens que possam compor a oferta, como apostas grátis, por exemplo, também são perdidas.Caso o rollover da Stake não seja cumprido para o bônus de boas-vindas, a elegibilidade ao bônus é perdida. Desta forma resta apenas o saldo proveniente do depósito realizado na casa de apostas. O rollover da Stake não será considerado cumprido caso o valor depositado seja sacado antes da conclusão do rollover na Stake para o recebimento do bônus.

COMO SABER SE O ROLLOVER FOI CUMPRIDO?

Em muitas operadoras, quando o rollover contém diversas exigências, pode ser mais difícil acompanhar quanto falta para a conclusão. Apesar de o rollover não ter diversos requisitos, acompanhar o progresso de conclusão do rollover na Stake é bastante simples. Para isso, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o site da Stake e faça o seu login; Depois, clique no ícone corresponde ao menu do usuário no canto superior direito da tela; Agora, clique em Vip; Por fim, acesse a aba Aposta.

Desta forma, você terá informações sobre o andamento do rollover. Lembrando que isso pode ser feito sempre que você desejar saber quanto falta para concluir o rollover.

A Stake dispõe de diferentes mercados de apostas esportivas, com foco em grandes eventos

NÃO PERCA O PRAZO DO ROLLOVER

É muito comum que as ofertas tenham um prazo para cumprimento do rollover. Para evitar problemas de perder o prazo para cumprir o rollover, é importante que você verifique as informações presentes nos termos e condições sobre o prazo para conclusão do rollover. Desta forma, você conseguirá se planejar para realizar suas apostas dentro do prazo estabelecido pelo rollover.

FIQUE POR DENTRO DOS TERMOS E CONDIÇÕES

É comum que os usuários em fazer apostas e jogar online leiam os termos e condições das casas de apostas antes de fazer o registro. Desta forma, é possível saber todas as informações e regras da operadora, assim como obter informações importantes sobre segurança e privacidade na plataforma.

O que muitas vezes os usuários acabam esquecendo é que, normalmente, as ofertas disponibilizadas pelas casas também contam com termos e condições próprios. Nele, além de informações sobre segurança e privacidade, todas as regras da oferta estão descritas. Desta forma, por meio da leitura dos termos e condições da oferta, o usuário saberá como proceder para utilização plena do bônus.

FAÇA GESTÃO DE BANCA

É importante administrar as suas apostas e, por consequência, o saldo de sua conta na operadora. A gestão de banca deve ser um dos pontos cruciais da estratégia de apostas do usuário. Evite agir por impulso no momento de realizar suas apostas ou jogar online. É importante manter o foco e não deixar de seguir a estratégia que você determinou previamente.

CONFIRA AS NOSSAS DICAS DE COMO SUPERAR O ROLLOVER NA STAKE

Para superar o rollover da Stake é importante que você leve em consideração os requisitos a serem cumpridos. No caso da oferta de boas-vindas para esportes, é necessário apostar o valor depositado mais o saldo 30 vezes antes de realizar um saque.

Outra dica importante é garantir o bom uso da plataforma enquanto cumpre os requisitos do rollover da Stake. Não utilize múltiplas contas sob seu endereço IP, ou com mesmo endereço físico, endereço de e-mail ou número de telefone. Além disso, não é indicado o uso de aplicativos de VPN ou proxy para acessar a plataforma.

Por fim, caso surjam dúvidas sobre o rollover da Stake, não hesite em buscar ajuda na plataforma. A casa conta com uma seção voltada ao esclarecimento de dúvidas recorrentes. Além disso, a operadora também disponibiliza atendimento por meio de chat e e-mail.

CONCLUSÃO: O STAKE ROLLOVER É JUSTO DE SER CUMPRIDO?

O rollover da Stake pode ser considerado justo. Isso, devido ao fato de a oferta de boas-vindas para esportes ter como requisito que o saldo, valor do depósito mais o bônus, seja apostado 30 vezes.

Um ponto importante e que merece destaque é que não é necessário que as apostas sejam realizadas em determinada modalidade, torneio e mercado. A casa de apostas também não determina que as apostas sejam feitas em mercados com odds específicos. Por fim, a casa de apostas possibilita que o usuário acompanhe o andamento do cumprimento do rollover.