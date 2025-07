Palpite Real Madrid x Juventus – Mundial de Clubes – 01/07/2025

Real Madrid e Juventus se enfrentam nas oitavas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (1), às 16h (horário de Brasília). O clube espanhol chega em alta após garantir a liderança do Grupo H com atuações sólidas, enquanto os italianos sofreram uma goleada na rodada final e ficaram com a segunda posição em sua respectiva chave. O local da partida será no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

Palpite Real Madrid x Juventus

O Real Madrid chega com moral para o mata-mata após vencer seus dois últimos compromissos na fase de grupos com autoridade, se recuperando de uma estreia pouco convincente contra o Al-Hilal. Do outro lado, a Juventus mostrou força ofensiva nos primeiros jogos, mas sofreu uma goleada expressiva contra o Manchester City na rodada final, em jogo que valia a liderança do Grupo G.

Mesmo com a expectativa de um jogo movimentado pela grande quantidade de gols que as duas equipes marcaram na fase de grupos, o Real possui um elenco mais estruturado taticamente e deve dominar as principais ações do jogo contra a Velha Senhora. Por isso, a equipe merengue é favorita e deve confirmar a vaga nas quartas ainda no tempo normal.

Nosso palpite para o jogo: Real Madrid vence

Por contar com jogadores mais decisivos e ser mais estruturado taticamente, o palpite Real Madrid x Juventus vai para a vitória do clube espanhol nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Real Madrid

Vice-campeão de todas as competições nacionais na temporada 2024-25, o Real Madrid tenta se redimir com mais um título do Mundial de Clubes.

Na fase de grupos, não teve uma boa performance na estreia, onde acabou ficando no empate por 1 a 1 contra o Al-Hilal. Porém, conseguiu uma atuação sólida na 2ª rodada, contra o Pachuca, vencendo o clube mexicano por 3 a 1, mesmo tendo um jogador expulso desde os 7 minutos da etapa inicial.

Por fim, não teve a menor dificuldade para confirmar o favoritismo contra os austríacos do Red Bull Salzburg, goleando seu oponente por 3 a 0 e assegurando a liderança do Grupo H.

As últimas notícias da Juventus

Por outro lado, a Juventus teve um início avassalador no Mundial de Clubes, com vitórias sólidas e placares elásticos nos dois primeiros jogos.

Na estreia, não tomou conhecimento do maior clube dos Emirados, o Al-Ain, e goleou por 5 a 0. Depois, contra o Wydad Casablanca, superou os marroquinos por 4 a 1.

Na rodada final, encarou o Manchester City valendo a liderança do Grupo G. No duelo, mesmo precisando apenas de um empate para garantir o primeiro lugar da chave, foi goleada pelos ingleses por 5 a 2.

Onde assistir Real Madrid x Juventus?

A partida entre Real Madrid e Juventus terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.