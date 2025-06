Diante de tantos sites disponíveis para assistir jogos e apostar, é essencial escolher uma plataforma confiável. Nesse sentido, vamos avaliar os principais aspectos das melhores casas de apostas que oferecem transmissão de jogos ao vivo no Brasil. Nesse sentido, as plataformas que se destacam são:

1- bet365: Tradicional e favorita para streaming*

2- Betano: Superodds, promoções e mais

3 - Superbet: Boa variedade de mercados

4 - Betsul: Apostas rápidas com PIX

5 - Betnacional: Casa brasileira com foco em jogos

6 - KTO: Transmissão ao vivo de partidas de futebol

7 - Novibet: Apostas esportivas intuitivas

8 - Betboom: Interface moderna e bônus atrativos

9 - Esportes da Sorte: Popularidade crescente e odds competitivas

10 - Vbet: Ampla cobertura de eSports e apostas ao vivo

Confira o nosso guia completo para entender a melhor maneira de acompanhar partidas em tempo real e criar suas apostas de maneira confiável e estratégica.

➡️ Além disso, confira a nossa seleção dos melhores sites de apostas esportivas do Brasil para começar suas bets de forma segura e com bônus.

Top 10 melhores sites para assistir jogos e apostar no Brasil

Na dúvida sobre como selecionar os melhores sites para assistir jogos dos principais esportes e apostar no Brasil? Para isso, é essencial considerar diversos critérios, como a segurança da plataforma, a variedade de mercados disponíveis, as ofertas disponíveis e outros fatores relevantes.

Para montar a nossa lista de melhores sites de apostas no Brasil, priorizamos as plataformas que estão em dia com o Ministério da Fazenda. Com isso, você pode vivenciar uma experiência confortável, confiável e completa em suas apostas esportivas. A seguir, com base em uma análise subjetiva da nossa equipe editorial, separamos os 10 melhores sites para assistir jogos no Brasil:

bet365

A bet365 é um dos principais e mais reconhecidos sites de apostas no Brasil e no mundo. A casa se destaca como uma das melhores opções do mercado pela sua qualidade, segurança e transparência. Um dos pontos fortes nas apostas esportivas é a variedade de mercados e a cobertura de eventos, com odds competitivas e alinhadas à média praticada no Brasil.

Além dos aspectos mencionados, a bet365 é licenciada pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda) e utiliza criptografia SSL/TLS. A operadora está autorizada a oferecer apostas esportivas e jogos de cassino online, além de proteger os dados pessoais e informações sensíveis dos seus apostadores no Brasil.

Vantagens:

Variedade de torneios e mercados de apostas específicos em cada esporte; Cobertura completa para futebol, basquete, vôlei, tênis e entre outros esportes; Recursos para apostas ao vivo (transmissão em tempo real*, estatísticas e cash out).

Desvantagens:

Aplicativo indisponível para iOS no Brasil;

Poucos métodos de depósito e saque disponíveis;

O atendimento pelo Reclame Aqui é limitado e sem qualidade.

*Assista Esportes Ao Vivo

Você pode assistir a Esportes Ao Vivo no celular, Tablet e PC, incluindo Futebol, Tênis e Basquete. Tudo que precisa é ter saldo na sua conta ou de ter feito uma aposta nas últimas 24 horas para se qualificar. São aplicadas regras de localização geográfica e de transmissão ao-vivo.

Betano

A Betano é outra das melhores e tradicionais casas de apostas no Brasil. A casa de apostas é patrocinadora oficial de vários torneios importantes, como Europa League, Conference League, Copa América 2024, Brasileirão Série A e Copa do Brasil.

Além disso, a operadora oferece ofertas em conformidade com a nova regulamentação, como super odds, apostas turbinadas, 2 gols de vantagem, múltipla protegida, entre outras. A Betano também é confiável e regulamentada pela SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Dito isso, a plataforma de apostas é um dos melhores sites para assistir jogos no Brasil.

Vantagens:

Transmissão de jogos em tempo real e diversos recursos de apostas ao vivo;

Ofertas e bônus para diferentes esportes e tipos de apostas no Brasil;

Depósitos e saques rápidos via Pix, o principal método de pagamento no Brasil.

Desvantagens:

Depósito mínimo elevado em comparação com outras plataformas no Brasil;

Ausência de um aplicativo nativo para iOS;

O site aceita apenas o Pix para saques.

Superbet

A Superbet, embora seja relativamente recente no Brasil, atua em países da Europa desde 2008. A casa de apostas está se tornando relevante no país e demonstra credibilidade, sendo patrocinadora oficial do São Paulo FC, Fluminense e América-RJ.

O recurso de transmissão ao vivo está disponível para eventos específicos na plataforma. Em relação às ofertas, a Superbet oferece alternativas como supermúltipla, o superplacar, a substituição garantida, entre outras. Contudo, antes de participar de qualquer oferta, é importante estar atento aos Termos e Condições (T&C) e requisitos disponíveis no site oficial da operadora no Brasil.

Vantagens:

Aplicativo para Android, proporcionando uma experiência móvel facilitada;

Chat ao vivo rápido e prático, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana;

Depósitos com um tempo de processamento instantâneo via Pix no Brasil.

Desvantagens:

O aplicativo não funciona no iOS no Brasil;

Atendimento ao cliente com tempo de resposta variável;

Métodos de pagamento limitados (somente o Pix no Brasil).

Betsul

A Betsul é uma das maiores bets para apostas esportivas no Brasil, oferecendo diversos mercados de apostas e odds competitivas. A variedade de eventos para futebol é um dos principais destaques, com campeonatos como o Mundial de Clubes, Eurocopa, Copa do Mundo e muitas outras opções.

Além disso, a Betsul é licenciada e autorizada a operar no Brasil. O site utiliza criptografia SSL/TLS para proteger todos os dados sensíveis e financeiros dos apostadores. Com isso, a Betsul se destaca como uma opção segura, completa e confortável entre os sites para assistir jogos no Brasil.

Vantagens:

Casa confiável, licenciada e com vários esportes e mercados de apostas;

Transmissão e estatísticas ao vivo para eventos em andamento;

Suporte ao cliente via chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Desvantagens:

Interface um pouco confusa e com excesso de informações para iniciantes;

Sem um app oficial para Android ou iOS no Brasil;

Cobertura limitada de modalidades esportivas (ausência de esportes e mercados menos populares).

Betnacional

Desde o seu lançamento no Brasil, a Betnacional é uma casa de apostas com uma interface minimalista e versátil. Diferente de outras operadoras no mercado, a Betnacional reúne todas as competições logo na tela inicial, facilitando o acesso rápido às principais opções de apostas.

A casa de apostas atua legalmente no Brasil e oferece uma cobertura completa de torneios populares, como a Libertadores, Brasileirão, Mundial de Clubes e Copa do Brasil. Além disso, a Betnacional é patrocinadora do Sport Club do Recife, Lollapalooza Brasil, Cast FC e Game Arena.

Vantagens:

Confiável e regulamentada pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF);

Diversidade de modalidades esportivas e mercados de apostas;

live streaming para partidas selecionadas (acompanhada de estatísticas e retirada antecipada).

Desvantagens:

Ausência de bônus e promoções (não há uma seção específica);

Limitações nos métodos de pagamento;

Interface excessivamente simples e limitada.

KTO

A KTO é uma plataforma dinâmica e intuitiva no Brasil, se destacando pela sua qualidade de forma geral. A casa não está na nossa lista dos melhores sites para assistir jogos e apostar à toa, oferecendo o recurso de live streaming para os usuários acompanharem os eventos em tempo real.

Ao escolher a KTO, você conta com uma plataforma confiável, operada pela APOLLO OPERATIONS LTDA e presente na lista de solicitações do SIGAP sob o registro 0007/2024. Assim, a operadora é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda e oferece uma experiência confiável e completa no Brasil.

Vantagens:

Atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana;

Interface agradável, fácil de usar e otimizada para navegação rápida;

Variedade de esportes, eventos e mercados de apostas;

Desvantagens:

O live streaming está disponível apenas para eventos específicos;

Métodos de pagamento limitado apenas ao Pix no Brasil;

Falta de um aplicativo nativo para dispositivos móveis no Brasil.

Novibet

A Novibet é outro dos melhores sites para assistir jogos no Brasil. A casa oferece uma experiência única para apostas esportivas, com muitos eventos de futebol, basquete, tênis, vôlei e entre outras modalidades.

Um dos diferenciais da plataforma são as ofertas de aposta combinada turbinada, além das super odds e do pagamento antecipado com 2 gols de vantagem. A Novibet é outra plataforma autorizada pelo SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda) a operar no Brasil.

Vantagens:

Interface prática e leve para apostadores iniciantes;

Completa para apostas ao vivo (live streaming para eventos específicos e estatísticas);

Variedade de ofertas e odds competitivas conforme a linha média no Brasil.

Desvantagens:

Indisponibilidade de um app nativo para dispositivos móveis no Brasil;

O suporte ao cliente pode demorar, dependendo da fila de atendimento;

Os métodos de pagamento estão limitados somente ao Pix no Brasil.

BetBoom

A BetBoom é uma operadora de destaque em 2025, principalmente por sua interface intuitiva e confortável. A casa oferece, em uma única plataforma, uma variedade de esportes, jogos de cassino e mercados, proporcionando uma experiência completa para diferentes tipos de apostadores.

A BetBoom é uma das casas de apostas autorizadas a atuar no Brasil, de acordo com a Lei 14.790/23. A plataforma oferece apostas ao vivo, além da funcionalidade de transmissão de jogos em tempo real. Contudo, o live streaming é oferecido somente para jogos específicos e exclusivos.

Vantagens:

Cashback diário e desafios semanais com recompensas (esteja atento aos T&Cs das ofertas no site oficial);

Variedade de modalidade esportivas e mercados de apostas (inclusive para eSports);

Transmissão de jogos ao vivo e cash out para vários eventos esportivos.

Desvantagens:

Sem aplicativo oficial para smartphones no Brasil;

Variedade limitada de métodos de pagamento;

Ausência de alguns esportes menos populares.

Esportes da Sorte

Sem dúvidas, a Esportes da Sorte também se destaca como um dos melhores sites para assistir jogos ao vivo e apostar no Brasil. A operadora cobre os principais esportes e torneios do mundo, oferecendo uma variedade de mercados. No futebol, por exemplo, é possível apostar em resultado, total de gols (mais/menos), empate anula, chance dupla, entre outros mercados populares.

Além disso, a Esportes da Sortes é uma casa confiável, sendo regulamentada pelo Ministério da Fazenda e estando presente na última lista do SIGAP. A operadora também demonstra credibilidade ao patrocinar equipes reconhecidas no Brasil, como SC Corinthians, Ceará SC e o Náutico de Recife.

Vantagens:

Licença nacional e segurança reforçada (criptografia SSL/TLS);

Ofertas e bônus regulares com requisitos e Termos e Condições (T&C);

Depósito mínimo acessível (a partir de R$1,00).

Desvantagens:

Ausência de aplicativo dedicado para Android ou iOS no Brasil;

Atendimento ao cliente limitado (não está disponível 24/7);

Recursos e ferramentas de apostas avançadas limitadas.

VBET

A VBET atua no setor de apostas há mais de 20 anos e está presente em mais de 120 países. A casa possui uma enorme credibilidade, sendo patrocinadora oficial do Botafogo FR, AS Monaco e OGC Nice.

Mas, afinal, a VBET é confiável no Brasil? A operadora está registrada no SIGAP e devidamente licenciada pelo Ministério da Fazenda. Além disso, o site utiliza criptografia SSL/TLS para proteger os dados e informações pessoais dos seus usuários contra vazamentos e uso indevido.

Vantagens:

Diversas ofertas e bônus semanalmente;

Interface oferece intuitividade e facilidade de uso;

Cobertura completa de esportes, incluindo eSports (CS2, Rocket League, LOL, PUBG, etc).

Desvantagens:

Aplicativo para smartphones está indisponível no Brasil;

Somente o Pix está disponível para depósitos e saques;

Transmissão ao vivo somente para eventos exclusivos.

Como escolher um site para assistir jogos e apostar?

Na hora de escolher uma casa de apostas, é essencial que cada usuário leve em conta suas próprias necessidades e preferências. Na nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil, nossa equipe editorial avaliou os critérios que consideramos mais relevantes para uma boa experiência.

Variedade de esportes e mercados de apostas

A variedade de esportes e mercados de apostas é um dos aspectos mais importantes ao apostar em uma operadora. Desse modo, as melhores casas de apostas que selecionamos anteriormente oferecem uma enorme cobertura de esportes populares, como futebol, basquete, tênis e vôlei. A seguir, listamos os mercados de apostas mais populares disponíveis nessas plataformas:

Resultado Final (1x2);

Chance Dupla;

Empate Anula a Aposta;

Vencedor Final (Campeão);

Total (Mais/Menos).

Qualidade da transmissão ao vivo

Se você está escolhendo uma casa de apostas para assistir aos jogos em tempo real, a qualidade da transmissão é um aspecto indispensável. Os melhores sites tendem a oferecer transmissões em alta definição e pouco tempo de atraso. Além disso, é importante verificar se a transmissão é estável e funciona bem tanto no computador quanto em dispositivos móveis Android e iOS.

Bônus e promoções

Os bônus e ofertas são ótimos adicionais para quem quer assistir e apostar em jogos ao vivo no Brasil. As principais plataformas do Brasil oferecem ofertas semanais, apostas turbinadas e bônus para campeonatos populares. No entanto, é importante destacar que você deve estar sempre atento aos Termos e Condições (T&C) e requisitos específicos no site oficial da casa da sua preferência.

Métodos de pagamento e saques

Os métodos de pagamento são parte essencial da experiência em qualquer site de apostas. No Brasil, diversas plataformas oferecem o Pix como principal opção para depósitos e saques. Desse modo, você pode realizar suas transações facilmente e com um tempo de processamento rápido.

Além disso, existem plataformas que permitem transações com carteiras digitais, cartão de débito e transferência bancária (TED). Por isso, é importante escolher uma casa de apostas no Brasil que atenda melhor às suas necessidades na hora de fazer depósitos e saques.

Como apostar em sites para assistir jogos – passo a passo

Se você quer assistir à transmissão de jogos ao vivo, deve escolher uma das casas de apostas mencionadas ou outra de sua preferência que ofereça esse recurso. A seguir, veja um passo a passo sobre como apostar e acompanhar os esportes em tempo real em uma operadora no Brasil:

1 - Acessa operadora de sua preferência - por exemplo, o site da bet365 - e entre uma conta com saldo disponível;

2 - Escolha o esporte ou evento que deseja acompanhar e apostar ao vivo;

3 - Selecione os mercados de apostas desejados (resultado, chance dupla, entre outros);

4 - Defina o valor da aposta e confirme o seu bilhete;

5 - Por fim, caso disponível para os jogos, acompanhe a transmissão ao vivo diretamente no site enquanto monitora as suas apostas.

Dicas para apostar em sites para assistir jogos

Ao apostar em qualquer plataforma, você deve estar ciente que as apostas online não envolvem apenas resultados favoráveis. Dito isso, estratégias podem ser fundamentais para apostas mais precisas e conscientes. A seguir, preparamos as nossas principais dicas para apostas esportivas:

Aposte com responsabilidade: antes de tudo, é importante lembrar que as apostas devem ser vistas como entretenimento, não como uma fonte de renda. Estabeleça um orçamento fixo para apostar e evite tomar decisões impulsivas após resultados não favoráveis. Entenda os seus limites: tenha sempre em mente o quanto você pode apostar sem comprometer suas necessidades básicas e vida pessoal. Se necessário, limite seus depósitos e apostas, ou até mesmo utilize a opção de autoexclusão. Use as transmissões ao vivo a seu favor: assistir aos jogos em tempo real permite uma leitura mais precisa do desempenho das equipes. Isso ajuda a identificar os melhores mercados nas apostas ao vivo, como viradas, gols ou domínio de jogo. Use ferramentas da plataforma: a maioria dos sites oferece estatísticas ao vivo, gráficos de pressão e até indicadores de posse de bola. Esses dados podem complementar sua leitura do jogo e tornar suas apostas mais embasadas.

Perguntas frequentes sobre sites para assistir jogos

Por fim, para encerrar de vez suas dúvidas, preparamos uma seção de perguntas frequentes (FAQs) sobre os sites para assistir jogos online no Brasil. Então, veja as principais respostas sobre o tema:

É seguro apostar e assistir jogos online?

A segurança depende da escolha de casas de apostas licenciadas pelo Ministério da Fazenda, que utilizam criptografia SSL/TLS para proteger os dados dos usuários. Assim, desde que a plataforma de sua preferência seja confiável, é completamente seguro apostar e acompanhar as transmissões.

Posso assistir jogos de graça nesses sites?

A maioria das casas de apostas oferece transmissões gratuitas para os usuários com conta ativa e saldo disponível. No entanto, como ainda é um recurso muito limitado no Brasil, poucos eventos contam com transmissões em tempo real.

Quais esportes têm mais transmissões ao vivo?

O futebol, basquete, tênis, eSports e vôlei lideram em transmissões em tempo real. No entanto, dependendo da casa de apostas selecionada e dos direitos de transmissão, isso pode variar.