O Rei do Pitaco é uma casa de apostas esportivas e cassino online. A plataforma é regulamentada para atuar no Brasil e traz recursos interessantes para os jogadores brasileiros. Além disso, conta com promoções, entregando créditos de apostas, giros grátis e pechinchas para engajar os apostadores.

Quer saber mais como funciona o Rei do Pitaco? Neste artigo, você vai ver as principais características da plataforma e os recursos disponíveis no site.

Dessa forma, saiba ainda sobre métodos de pagamentos, canais de atendimento e outros detalhes. Confira também informações sobre o código promocional do Rei do Pitaco.

Nossa revisão do Rei do Pitaco

Para entender melhor o Rei do Pitaco, começamos com uma análise rápida das principais vantagens e desvantagens do site de apostas. Desta forma, já terá uma referência do que vai encontrar na casa.

No entanto, além dos destaques abaixo, vale ver no artigo mais detalhes da plataforma. Com isso, conseguirá ter a sua própria avaliação se vale a pena ou não abrir uma conta no site.

Vantagens:

Aplicativo de apostas;

Boa avaliação no Reclame Aqui;

Facilidade de navegação

Desvantagens:

Dificuldade de encontrar atendimento;

Poucas promoções de apostas esportivas;

Sem streaming.

Rei do Pitaco é confiável

Outro dado inicial que você precisa ter é que o Rei do Pitaco é confiável. A plataforma conta com os principais recursos de segurança e funcionamento.

Isso começa pelo sistema de criptografia, que protege os dados de depósitos e cadastro contra vazamento. Além disso, trata-se de uma marca conhecida e que está consolidada no mercado.

O site também tem uma boa avaliação no Reclame Aqui. São 2752 reclamações no portal e a casa tem uma taxa de resposta de 99.5%. Outro ponto importante é que os usuários avaliaram o atendimento como Ótimo, com a marca tendo média geral de 8.6.

No entanto, por mais que o site dê soluções no Reclame Aqui, o recomendável ainda é falar com o suporte pelo canal de atendimento da empresa. Isso porque costuma ser mais rápido que os três dias e 23 hora de média de retorno no portal de reclamações.

Rei do Pitaco é legal

Mais um motivo para a casa de apostas ser confiável é que o Rei do Pitaco funciona legalmente no Brasil. A plataforma obteve a licença e consta na lista do SIGAP.

Desta forma, isso significa que a marca atendeu aos requisitos da regulamentação do setor. Portanto, indicaram representantes legais, formas de pagamento seguras e também um canal de atendimento que funciona.

Promoções do Rei do Pitaco

O usuário também encontra bônus no Rei do Pitaco. Todos os detalhes podem ser vistos na página de promoções do site. Entre as ofertas está a de crédito de apostas para usar nos palpites.

Na hora de usar a promoção é fundamental conferir os termos e condições. Saber o que é necessário para receber e como utilizar.

No entanto, é importante destacar que não é necessário se preocupar com um código promocional do Rei do Pitaco na hora do registro. Isso porque de acordo com o definido na regulamentação, não há mais bônus de boas-vindas. Desta forma, todas as ofertas ficam disponíveis a todos os usuários com conta no site.

Como fazer uma aposta no Rei do Pitaco

Para fazer apostas no Rei do Pitaco deve ter uma conta no site e realizar pelo menos um depósito. Depois, basta escolher um palpite para fazer.

No entanto, são muitos os eventos disponíveis na plataforma. Por conta disso, confira a seguir um passo a passo de como chegar a qualquer tipo de aposta no site:

Faça o login no Rei do Pitaco; Clique em um dos esportes apresentados no alto da página; Selecione a competição e o evento desejado; Clique nas odds do palpite que vai fazer; Defina o valor da aposta.

O processo é para uma aposta simples. No entanto, o usuário também pode fazer apostas múltiplas. Neste caso, vai repetir as quatro primeiras etapas do processo quantas vezes desejar e selecionar mais mercados ou eventos para montar a combinada. Somente depois que fizer todas as seleções é que vai colocar o valor no final.

Outra possibilidade é criar aposta no Rei do Pitaco. Com esta opção, o jogador vai montar o palpite da forma que desejar e visualizar as odds para este cenário.

O site Rei do Pitaco traz uma interface com usabilidade amigável | Crédito: Reprodução / Rei do Pitaco

Mercados para apostar no Rei do Pitaco

São muitas as opções de apostas no Rei do Pitaco. Por mais que o mais divulgado seja o tradicional 1x2, que ocupa posição de destaque, é possível recorrer a outros cenários.

A lista completa fica disponível na página do evento que vai apostar. Entre as possibilidades para explorar estão:

Apostas de longo prazo;

Handicap;

Acima/abaixo;

Desempenhos individuais;

Entre outros.

Apostas em futebol no Rei do Pitaco

O futebol merece um capítulo à parte. Isso porque o esporte é o que tem maior espaço no Rei do Pitaco, assim como também ocorre em outras casas de apostas. Desta forma, já ao acessar a plataforma vai conseguir ver eventos para palpite.

A página de futebol se destaca também pela a oferta de campeonatos. Além dos mais badalados, o site conta também com campeonatos nacionais de países menos populares e até de divisões inferiores.

Outro ponto importante é que o futebol é o que traz mais mercados. Portanto, é o que mais pode variar os palpites de resultados e estatísticas. Veja abaixo algumas das opções de apostas no Rei do Pitaco para futebol:

Empate anula aposta;

Dupla-chance;

Ambos marcam;

Total de escanteios;

Total de cartões;

Entre outros.

Apostas ao vivo

Mais uma página especial é o de apostas ao vivo. É um local em que se acha todos os eventos que acontecem no momento do acesso. Uma opção que facilita encontrar a disputa que acontece em tempo real.

Um diferencial das apostas ao vivo é que o apostador tem acesso a dados relevantes do confronto. Fica por dentro de quem está com mais posse de bola, finalizando mais ou com mais cartões. Tem a possibilidade de ver isso enquanto acompanha as oscilações das odds, o que traz novos cenários.

Nas apostas ao vivo também é possível usar o cash out. Uma ferramenta que encerra a aposta antes do final. Desta forma, não precisa mais aguardar pelo resultado. No entanto, o valor recebido é apenas parcial em relação ao que estava estipulado nas odds.

Jogos de cassino no Rei do Pitaco

A conta também permite acesso aos games do Rei do Pitaco. O site tem um cassino com jogos de 14 diferentes provedores. Desta forma, tem possibilidades para todos os estilos.

A plataforma conta também com uma página ao vivo. Neste caso, encontra apresentadores reais e a opção de jogar com outros competidores em salas variadas. Veja abaixo, os tipos que estão disponíveis nos games do Rei do Pitaco:

Crash games; Slots; Blackjack; Roleta; Game shows; E mais.

Como abrir a conta no Rei do Pitaco - passo a passo

Para poder fazer login no Rei do Pitaco e começar a apostar é necessário fazer um cadastro. Um procedimento simples e comum entre todas as casas de apostas. Basta preencher seus dados de identificação e criar credenciais de entrada. Veja a seguir um passo a passo para se registrar:

Primeiramente deve acessar o Rei do Pitaco; Depois vai clicar em “criar conta”, um botão branco no alto da página; Na sequência pode escolher entre se registrar com Gmail, facebook ou email; Na etapa seguinte vai colocar mais dados de identificação e definir uma senha; Por fim vai confirmar ser maior de 18 anos e aceitar os termos e condições.

Ao concluir o cadastro no Rei do Pitaco é necessário também realizar a validação da conta. Para isso, basta enviar para o suporte um comprovante de identidade.

Termos e condições para abrir a conta no Rei do Pitaco

Para poder finalizar o registro deve aceitar os termos e condições da plataforma. A lista de regras está disponível no momento do cadastro e não traz nada extraordinário. São requisitos comuns entre todos os sites de apostas. Entre as exigências estão:

Ser maior de 18 anos;

Residir em um local que as apostas sejam permitidas;

Usar dados verdadeiros no momento do registro;

Não criar mais de uma conta com o CPF:



Mesmo sem um app, o Rei do Pitaco traz uma versão que se adapta às telas menores | Crédito: Reprodução / Rei do Pitaco

Qual é o app do Rei do Pitaco?

Para quem utiliza dispositivos móveis, a principal informação é de que a casa de aposta disponibiliza um app do Rei do Pitaco e que é encontrado no próprio site. O aplicativo é leve e, portanto, não exige dispositivos muito atualizados e nem ocupa muito espaço.

No entanto, quem não quiser baixar um app, pode também utilizar o próprio navegador. Neste caso, vai encontrar um layout responsivo. Portanto, todos os recursos, ícones e funções estão adaptadas para caber na tela do seu aparelho. Veja na sequência como você pode usar para Android e iOS.

Rei do Pitaco Android

O app do Rei do Pitaco está disponível no final da página da casa de apostas. Confira a seguir uma passo a passo para fazer o download do aplicativo:

Acesso o site do Rei do Pitaco pelo dispositivo; Vá até o final da página; Clique no ícone de Google Play; Aceite o download da loja; Faça a instalação.

Rei do Pitaco iOS

O Rei do Pitaco também disponibiliza aplicativo para iOS. O download também é feito de forma simples. Veja abaixo o guia para a instalação do app em iPhone e iPad:

Entre no site do Rei do Pitaco com o aparelho iOS; Vá até o final da página; Selecione o ícone App Store; Faça o download pela loja; Conclua a instalação.

Métodos de pagamentos Rei do Pitaco

O Rei do Pitaco utiliza métodos seguros para depósitos e saques. A casa de apostas oferece o Pix para estas transações. Um sistema regulamentado e desenvolvido pelo Banco Central do Brasil.

O método também se destaca por funcionar 24 horas por dia e em todos os dias da semana. A transação também é feita de forma imediata e sem cobrança de taxas. A oferta do Pix é inclusive uma exigência da regulamentação das apostas esportivas. Uma forma de garantir segurança para as transações dos jogadores.

Vale ressaltar que o processo deve ser feito totalmente com a conta do usuário na casa de apostas. Isso significa que o depósito deve ser feito com uma conta bancária ou carteira digital do CPF cadastrado no Rei do Pitaco.

O mesmo vale para a retirada. Só são permitidos saques em que a chave pix informada seja cadastrada no CPF do usuário. Uma forma de evitar o uso de contas de terceiros na plataforma.

Atendimento ao cliente Rei do Pitaco

Outro dado relevante é que o Rei do Pitaco tem canais de atendimento que funcionam 24 horas por dia e em todos os dias da semana. Para falar com o suporte é possível escolher entre os métodos:

Chat;

Telefone

O caminho para o suporte não é tão prático como o de algumas plataformas. No entanto, basta clicar em dúvidas que encontrará os canais de atendimento. Depois, basta informar o motivo e aguardar pelo suporte.

FAQ - Perguntas e respostas sobre o Rei do Pitaco

Veja as principais dúvidas sobre o Rei do Pitaco.

O Rei do Pitaco tem bônus?

Sim. O site conta com ofertas para os usuários. No entanto, não existe mais bônus de boas-vindas para as casas de apostas regulamentadas. Portanto, não precisa usar um código promocional do Rei do Pitaco no momento do registro.

Como depositar no Rei do Pitaco?

Para depositar basta fazer o login na plataforma e clicar no ícone de depósito. Depois vai definir o valor e fazer o pagamento da chave pix através da sua conta.

Como funciona o Rei do Pitaco?

O Rei do Pitaco é uma casa de apostas. Necessita de um cadastro e um depósito para começar a usar. Em seguida, irá fazer as apostas e aguardar os resultados.



No caso das apostas esportivas, o retorno é com base na multiplicação das odds pelo valor apostado. Já no cassino cada jogo tem regras específicas e que podem ser consultadas no momento do acesso.

O que fazer se não conseguir sacar no Rei do Pitaco?

Caso a retirada não tenha ocorrido isso pode ser uma instabilidade no Pix ou por rollover de algum bônus da plataforma. Desta forma, o recomendável é entrar em contato com o suporte da plataforma.