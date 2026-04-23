Wolverhampton x Tottenham – Palpites, análise e odds (25/04)

Wolverhampton e Tottenham se enfrentam neste sábado, 25 de abril de 2026, no Molineux Stadium, pela 34ª rodada da Premier League. Já rebaixado matematicamente, o time da casa ocupa a 20ª colocação com apenas 17 pontos e chega pressionado após duas derrotas pesadas: 4 x 0 para o West Ham e 3 x 0 diante do Leeds, fora de casa.

Do outro lado, o cenário do Tottenham também é alarmante. A equipe comandada por Roberto De Zerbi aparece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 31 pontos — dois a menos que o próprio West Ham, primeiro time fora do Z-3. Os Spurs atravessam uma fase extremamente negativa, sem vitórias nas 15 partidas disputadas em 2026 pela Premier League.

Apesar do momento crítico, De Zerbi mantém discurso otimista. O treinador italiano acredita na possibilidade de vencer os cinco jogos restantes e evitar a queda, tratando o confronto em Wolverhampton como um ponto de virada. Diante de um adversário já rebaixado, a partida ganha contornos decisivos para as pretensões do Tottenham na reta final da temporada.

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Análise da partida

A campanha do Wolverhampton Wanderers nesta edição da Premier League figura entre as mais fracas da história recente do clube. Em 33 partidas, foram apenas três vitórias, oito empates e 22 derrotas, com um ataque pouco produtivo de apenas 24 gols marcados. O primeiro triunfo só veio em janeiro, justamente contra o West Ham, por 3 x 0, após uma sequência inicial de 19 jogos sem vencer.

A chegada de Rob Edwards, substituindo Vítor Pereira em novembro de 2025, trouxe uma breve reação. O Wolves conseguiu resultados expressivos, como vitórias sobre Aston Villa e Liverpool, além de um empate contra o líder Arsenal. Ainda assim, a inconsistência permaneceu, mesmo com sete pontos somados nos cinco jogos anteriores ao duelo com o Leeds.

As duas rodadas mais recentes escancararam novamente as limitações do elenco. A goleada sofrida por 4 x 0 diante do West Ham, marcada por um colapso em poucos minutos no segundo tempo, foi seguida por outra derrota contundente, 3 x 0 para o Leeds. Esses resultados consolidaram um rebaixamento que já parecia inevitável há semanas.

O mercado também teve impacto direto na queda de rendimento. O clube negociou nomes importantes como Jorgen Strand Larsen, vendido ao Crystal Palace, além de Emmanuel Agbadou e Jhon Arias, que deixaram o elenco. A chegada de Adam Armstrong não foi suficiente para compensar as perdas, especialmente diante das constantes lesões no setor ofensivo.

Se o cenário do Wolves é ruim, o do Tottenham Hotspur é igualmente preocupante, embora por razões diferentes. A temporada começou sob o comando de Thomas Frank, que substituiu Ange Postecoglou, mas acabou demitido em fevereiro com a equipe próxima da zona de rebaixamento. A sequência de mudanças no comando técnico seguiu com Igor Tudor, que durou pouco mais de um mês, antes da chegada de Roberto De Zerbi no fim de março.

Sob o comando de De Zerbi, os resultados ainda não apareceram. O Tottenham perdeu para o Sunderland fora de casa e empatou com o Brighton em Londres, sofrendo gol nos acréscimos marcado por Georginio Rutter. O desempenho recente apenas reforça a fase negativa vivida pela equipe.

Os números de 2026 são alarmantes. O Tottenham não venceu nenhuma das 15 partidas disputadas na liga neste ano, somando apenas seis empates e nove derrotas. Segundo dados da Opta, trata-se de uma das piores sequências da história recente da Premier League, comparável a campanhas de equipes que acabaram rebaixadas.

Nem mesmo o fator casa tem sido um diferencial. O Tottenham Hotspur Stadium se transformou em um dos piores mandos da competição, com apenas duas vitórias em 16 jogos. Curiosamente, o desempenho fora de casa apresenta leve melhora, o que mantém viva a esperança de reação na reta final.

Outros palpites para Wolverhampton x Tottenham

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Confrontos diretos

O confronto do primeiro turno, disputado em 27 de setembro de 2025, terminou empatado em 1 x 1 no Tottenham Hotspur Stadium. O Wolverhampton saiu na frente com gol de Santiago Bueno aos 54 minutos e esteve próximo de conquistar sua primeira vitória naquela edição. No entanto, já nos acréscimos, João Palhinha acertou um chute de fora da área nos acréscimos para garantir o empate do Tottenham.

O retrospecto recente chama atenção pelo domínio inesperado dos Wolves. O Tottenham não vence o adversário desde agosto de 2022, acumulando uma sequência de seis jogos sem triunfos na Premier League. Nesse recorte, são quatro vitórias do Wolves e dois empates, incluindo resultados marcantes como o 4 x 2 no Molineux em abril de 2025 e o 2 x 1 fora de casa em novembro de 2023.

Historicamente, o cenário ainda favorece o clube londrino. Em 109 confrontos oficiais entre as equipes, o Tottenham soma 52 vitórias, contra 34 do Wolves, além de 23 empates. Ainda assim, a tendência recente mostra uma inversão desse domínio, com os Wolves se tornando um adversário incômodo e capaz de impor dificuldades táticas recorrentes nos encontros mais recentes.

Notícias de Wolverhampton x Tottenham

Wolverhampton

O departamento médico do Wolverhampton segue cheio para a reta final da temporada. Yerson Mosquera cumpre suspensão, enquanto José Sá e Sam Johnstone continuam fora por lesão, assim como Matt Doherty. Com isso, o experiente Dan Bentley deve seguir como titular no gol após atuar contra o Leeds.

Na estrutura defensiva, Toti Gomes lidera a linha de três como zagueiro central, ao lado de Santiago Bueno e Ladislav Krejci. No ataque, Adam Armstrong assume a referência após a saída de Jorgen Strand Larsen. Já Tolu Arokodare se consolidou como opção de impacto vindo do banco, com todos os seus gols na liga marcados como substituto.

Provável escalação do Wolverhampton (3-4-2-1): Dan Bentley; Santiago Bueno, Ladislav Krejci e Toti Gomes; Jackson Tchatchoua, Hugo Bueno, Andre Trindade e João Gomes; Jean-Ricner Bellegarde e Angel Gomes; Adam Armstrong. Técnico: Rob Edwards.

Tottenham

Pelo lado do Tottenham, a principal expectativa gira em torno do retorno de Guglielmo Vicario. O goleiro se recupera de cirurgia de hérnia inguinal, mas ainda é dúvida, o que deve manter Antonín Kinský como titular. No meio-campo, Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma retornaram recentemente e devem seguir na equipe, enquanto James Maddison volta gradualmente após lesão grave.

As ausências, porém, seguem pesadas para os Spurs. Cristian Romero e Mohammed Kudus estão fora até o fim da temporada, enquanto Dejan Kulusevski, Wilson Odobert e Ben Davies seguem no departamento médico. Nas alas, Destiny Udogie e Pedro Porro continuam como peças fundamentais na estrutura da equipe.

No setor ofensivo, Xavi Simons foi o grande destaque recente, com gol e assistência contra o Brighton. Richarlison, artilheiro do time na Premier League, disputa posição com Dominic Solanke e Randal Kolo Muani. A definição do comando de ataque será uma das principais decisões para o técnico Roberto De Zerbi neste confronto decisivo.

Provável escalação do Tottenham (4-3-3): Antonin Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma; Randal Kolo Muani, Dominic Solanke e Xavi Simons. Técnico: Roberto De Zerbi.

Destaques individuais de Wolverhampton x Tottenham

Jogador destaque · Wolves João Gomes 6,96 Nota média FotMob, melhor do elenco na Premier League 100 Jogos como titular na Premier League pelo Wolves 31 Partidas na temporada, presença constante no meio-campo titular 2474 Minutos disputados na Premier League 2025/26 Jogador destaque · Tottenham Pedro Porro 7,03 Nota média FotMob, principal titular disponível dos Spurs 1 Gol e duas assistências na Premier League na temporada 28 Jogos disputados, pilar do corredor direito no sistema 88% Aproveitamento de passes curtos, referência no jogo armado

Os Técnicos

Rob Edwards assumiu o Wolverhampton em novembro de 2025, quando a equipe já ocupava a última colocação da Premier League, após a saída de Vítor Pereira. Aos 42 anos, o técnico retornou ao Molineux, onde atuou como jogador no início dos anos 2000, depois de passagens por Luton e Middlesbrough. Seu trabalho conseguiu apenas reduzir parcialmente a queda de rendimento, com três vitórias em quase cinco meses de comando.

Mesmo com o rebaixamento já confirmado, Edwards reforçou a importância de manter o nível competitivo até o fim da temporada. Após a derrota para o Leeds, o treinador destacou a necessidade de preservar os padrões de jogo construídos, visando já a próxima campanha. A ideia é evitar um colapso completo e encerrar o ciclo com algum sinal de organização.

Do outro lado, Roberto De Zerbi chegou ao Tottenham em 31 de março, tornando-se o terceiro técnico da equipe na temporada. Após passagem pelo Olympique de Marseille, o italiano assumiu um elenco fragilizado, tanto física quanto mentalmente. Curiosamente, já havia sido sondado anteriormente, mas recusou o convite quando o clube buscava substituto para Thomas Frank.

Agora, o cenário encontrado é ainda mais delicado, com lesões importantes e uma crise de confiança instalada. De Zerbi, porém, mantém um discurso otimista e acredita que a qualidade do elenco ainda pode ser suficiente para vencer os cinco jogos restantes. A declaração dividiu opiniões, sendo vista por alguns como ambiciosa e, por outros, como excessivamente otimista diante do momento vivido pelos Spurs.

Análise Tática

Rob Edwards tem utilizado o 3-4-2-1 como base no Wolverhampton, priorizando compactação e ocupação eficiente dos espaços centrais. A linha de três zagueiros dá sustentação ao sistema, enquanto os alas contribuem tanto na recomposição quanto na saída para o ataque. Na frente, jogadores como Jean-Ricner Bellegarde e Angel Gomes são peças-chave nas transições rápidas.

No comando ofensivo, Adam Armstrong atua como referência, funcionando mais como pivô e facilitador de jogadas do que como finalizador dominante. A saída de Jorgen Strand Larsen deixou uma lacuna importante, sobretudo na presença aérea. Isso limita o repertório ofensivo da equipe, que passa a depender mais de movimentações e bolas rasteiras.

Já o Tottenham de Roberto De Zerbi ainda tenta encontrar uma identidade clara. Nos primeiros jogos sob o novo comando, houve maior controle de posse de bola, mas a equipe mostrou dificuldades na construção no terço final e vulnerabilidade defensiva. Os gols sofridos em bolas paradas e transições mal defendidas evidenciam problemas estruturais.

O modelo adotado é o 4-3-3, com Pedro Porro e Destiny Udogie avançando para dar amplitude. Xavi Simons atua com liberdade entre linhas, enquanto Randal Kolo Muani aparece como opção móvel pelo lado esquerdo do ataque. A proposta é acelerar o jogo pelos corredores e criar superioridade numérica nos lados do campo.

Sem Cristian Romero, a defesa dos Spurs se tornou um ponto crítico. A dupla formada por Kevin Danso e Micky van de Ven tem apresentado falhas de comunicação e posicionamento. Esse cenário pode ser explorado pelo Wolves, que marcou em cinco dos últimos seis confrontos diretos entre as equipes.

A principal arma dos mandantes deve estar nas bolas paradas e jogadas ensaiadas. Jogadores como João Gomes e Ladislav Krejci oferecem presença física importante nessas situações. Diante de um adversário vulnerável nesse tipo de lance, o Wolves pode encontrar aí seu caminho mais claro para balançar as redes.

Para o Tottenham, o corredor direito desponta como setor mais promissor ofensivamente. Pedro Porro vive bom momento e mostrou eficiência recente, inclusive marcando de cabeça após assistência de Simons contra o Brighton. A conexão entre os dois pode ser determinante para quebrar a linha defensiva adversária.

No meio-campo, a expectativa é que De Zerbi aposte em maior controle com Rodrigo Bentancur, Conor Gallagher e Yves Bissouma. O trio oferece experiência e capacidade de retenção de bola, fundamentais para sustentar o modelo proposto. Ainda assim, a consistência defensiva seguirá sendo o principal desafio para os Spurs neste confronto.

Prognóstico de placar exato para Wolverhampton x Tottenham

🎯 Previsão de Placar Wolverhampton 1 x 2 Tottenham A análise aponta para uma vitória apertada do Tottenham, com boas chances de gols para os dois lados. A equipe chega ao Molineux Stadium sob enorme pressão, sem vencer em 2026 pela Premier League e ocupando a zona de rebaixamento. Nesse cenário, apenas os três pontos interessam para Roberto De Zerbi manter viva a esperança de permanência. O Wolverhampton, já rebaixado, tenta ao menos encerrar a temporada com dignidade. As goleadas recentes acenderam o alerta interno, e Rob Edwards deve priorizar ajustes defensivos para evitar novo colapso. Mesmo sem grandes objetivos na tabela, o fator casa ainda pode servir como combustível emocional para uma atuação mais competitiva. A tendência é de um jogo aberto, influenciado pela urgência dos visitantes e pelas fragilidades defensivas dos mandantes. O histórico recente do confronto também reforça a possibilidade de equilíbrio e gols para ambos os lados. Ainda assim, pela necessidade e leve superioridade técnica, o Tottenham aparece como favorito para vencer por margem mínima. O Tottenham não venceu nenhum dos 15 jogos que disputou em 2026 na Premier League, uma das piores sequências da história do clube

dos 15 jogos que disputou em 2026 na Premier League, uma das piores sequências da história do clube O Wolves sofreu sete gols nas duas últimas rodadas , contra West Ham e Leeds, expondo as falhas defensivas

, contra West Ham e Leeds, expondo as falhas defensivas Ambas as equipes marcaram em cinco dos últimos seis confrontos diretos, incluindo o empate em 1 x 1 no primeiro turno

confrontos diretos, incluindo o empate em 1 x 1 no primeiro turno Os Spurs não vencem o Wolves desde agosto de 2022, jejum que chega a seis jogos e reflete a dificuldade histórica recente do confronto

Resumo dos palpites do Lance para Wolverhampton x Tottenham