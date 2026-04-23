West Ham x Everton – Palpites, análise e odds (25/04)

O London Stadium recebe neste sábado, 25 de abril, um dos jogos da 34ª rodada da Premier League 2025/26 que envolve um time na briga contra o rebaixamento à Championship. O West Ham tenta evitar o pior cenário da temporada e se manter na elite do futebol inglês. Enquanto o Everton de David Moyes, ex-treinador dos Hammers, chega tranquilo na parte central da tabela.

O West Ham ocupa a 17ª posição, com 33 pontos, apenas dois a mais que o Tottenham, 18º colocado, e corre risco real de voltar à zona de rebaixamento. O Everton, por sua vez, soma 47 pontos em décimo lugar e não depende de nada nesta reta final. O cenário é desconfortável para os donos da casa, que precisam pontuar urgentemente ao lado do seu torcedor.

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Análise da partida

O West Ham chega no pior momento possível para quem ainda briga pela permanência. O empate sem gols contra o Crystal Palace em Selhurst Park, na rodada anterior, tirou a chance de abrir uma gordura para a zona de rebaixamento. O resultado, somado à derrota por 2 a 0 contra o Aston Villa há poucas rodadas, expõe a dificuldade crônica dos Hammers em transformar domínio em gols.

Sob o comando de Nuno Espírito Santo, contratado após a demissão de Graham Potter no início da temporada, o time conseguiu alguma arrancada em abril, com triunfo por 4 a 0 sobre o Wolverhampton. Mas o problema ofensivo persiste. Em dez partidas recentes, a média é de apenas 1,2 gol marcado por jogo.

Em casa, o cenário não é diferente. Nas últimas seis partidas como mandante pela Premier League, os londrinos somaram apenas duas vitórias, três empates e uma derrota. Com Wolves e Burnley já matematicamente rebaixados, a última vaga da zona vermelha está em aberto entre West Ham, Tottenham e Nottingham Forest.

Do outro lado, o Everton vive uma temporada bem mais com sob David Moyes, que retornou ao clube em janeiro de 2025 e encontrou uma campanha segura nesta temporada. Os Toffees chegam vindos de um revés importante, a derrota por 2 a 1 para o Liverpool, mas o retrospecto recente inclui vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea e empate por 2 a 2 contra o Brentford.

A marca da temporada azul é o equilíbrio. Com 13 vitórias, oito empates e 12 derrotas, o saldo é de apenas +1, mas isso confirmou a permanência com rodadas de antecedência, e ainda ter uma chance mínima de ir à competição europeia. Fora de casa, os Toffees têm três vitórias nas últimas seis partidas.

Para o West Ham, vencer é praticamente obrigação. Uma derrota combinada com vitória do Tottenham sobre o Wolverhampton jogaria o clube de volta para a zona vermelha com apenas quatro jogos restantes. Para o Everton, o objetivo é fechar acima do nono lugar e fazer a transição de cabeça erguida para o novo estádio em Bramley-Moore Dock.

Outros palpites para West Ham x Everton

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Confrontos diretos

O duelo entre West Ham e Everton é um dos mais tradicionais do futebol inglês, com 154 encontros oficiais ao longo da história. O retrospecto pende para os Toffees, com 75 vitórias contra 45 dos Hammers e 34 empates. Na era Premier League, a superioridade azul permanece: 66 triunfos, 38 do West Ham e 29 igualdades.

No turno desta temporada, em 29 de setembro de 2025, as equipes empataram por 1 a 1 no Hill Dickinson Stadium, com Jarrod Bowen marcando na estreia de Nuno Espírito Santo à beira do gramado. Foi o quinto encontro consecutivo sem derrota para os Hammers contra os Toffees em todas as competições.

Apesar dessa invencibilidade recente, o West Ham não vence o Everton em casa desde fevereiro de 2023, quando Bowen marcou duas vezes no primeiro tempo para garantir o 2 a 0 no London Stadium. Já o Everton venceu apenas quatro dos últimos 19 jogos contra os Hammers, mas quando triunfa na Premier League costuma fazer sem sofrer gols: nos últimos sete, todos saíram com a rede adversária intacta.

Notícias de West Ham x Everton

West Ham

A lista de desfalques dos Hammers é curta, o que é uma boa notícia para Nuno Espírito Santo. O goleiro Lukasz Fabianski segue fora por lesão nas costas e não deve mais atuar na temporada. O desafio de Nuno é tático, não físico. Após a frustração de Selhurst Park, o treinador estuda mexer no trio ofensivo.

O brasileiro Pablo, contratado em janeiro, ainda não produziu o esperado e pode ser sacado. A expectativa é que Taty Castellanos atue mais solto em função de meia livre ao lado de Bowen e Crysencio Summerville, abrindo espaço para Callum Wilson como camisa 9 de ofício. Kyle Walker-Peters e Aaron Wan-Bissaka disputam a lateral direita, única posição em aberto.

Capitão do time, Bowen vive fase quente e é quem dá identidade ao ataque. Em janeiro, o atacante quebrou o recorde histórico de participações em gols pelo West Ham ao passar Michail Antonio, chegando a 103 contribuições (63 gols e 40 assistências) com a camisa do clube.

Escalação provável do West Ham (4-2-3-1): Hermansen; Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Soucek; Bowen, Castellanos, Summerville; Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santos.

Everton

A enfermaria do Everton ficou ainda mais cheia após o Merseyside derby. Jarrad Branthwaite, zagueiro titular e peça central do esquema defensivo, sofreu grave lesão nos isquiotibiais contra o Liverpool e está fora pelo restante da temporada. Michael Keane deve herdar a vaga ao lado de James Tarkowski.

Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City e principal garçom do elenco, também não joga mais nesta temporada. O meia sofreu fratura por estresse no pé e passou por cirurgia em janeiro, encerrando a campanha com quatro assistências no campeonato. Beto é outra dúvida importante: o atacante levou uma pancada na cabeça no clássico e segue em observação.

Se Beto não for liberado, Thierno Barry deve ganhar a vaga no ataque. Iliman Ndiaye continua como figura central na armação, responsável por drible, chegada entre linhas e acabamento. O meio-campo duplo com James Garner e Idrissa Gueye segue intocado, oferecendo equilíbrio nas disputas.

Escalação provável do Everton (4-2-3-1): Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Garner, Gueye; McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry. Técnico: David Moyes.

Destaques individuais de West Ham x Everton

Jogador destaque · West Ham Jarrod Bowen 8 Gols na Premier League 2025/26 8 Assistências na Premier League 7,18 Nota média FotMob na temporada 103 Participações em gols pelo clube (recorde) Jogador destaque · Everton Iliman Ndiaye 6 Gols na Premier League 2025/26 3 Assistências na Premier League 7,13 Nota média WhoScored na temporada 27 Jogos disputados na Premier League

Os técnicos

Nuno Espírito Santo assumiu o West Ham no final de setembro de 2025, após a demissão de Graham Potter com a equipe em crise. O português, que já passou por Wolverhampton, Tottenham e Nottingham Forest, chegou ao London Stadium com a missão pontual de evitar o rebaixamento. Seu estilo é pragmático, com bloco compacto e transições verticais. A resposta imediata foi positiva: sob Nuno, o West Ham teve apenas três derrotas nas últimas 11 partidas do campeonato. O problema é a finalização. A equipe cria, mas converte pouco.

Do outro lado, David Moyes vive sua segunda passagem pelo Everton desde janeiro de 2025, depois de anos de sucesso no próprio clube (2002-2013) e da passagem recente pelo West Ham, entre 2019 e 2024. O escocês é conhecido por implementar times defensivamente rígidos e fisicamente fortes. O reencontro com o West Ham tem sabor extra para ele, que deixou o clube há menos de dois anos após conquistar a Conference League de 2023. Seus Toffees não dependem de nada neste jogo, mas Moyes é competitivo demais para liberar o time.

Análise tática

A disputa deve concentrar suas decisões nos flancos e no duelo pela posse central. O West Ham deve iniciar no 4-2-3-1 tradicional, com a dupla Mateus Fernandes e Tomáš Souček protegendo a linha defensiva e liberando Bowen, Summerville e Castellanos para compor o ataque com Wilson como referência. O ponto forte é o jogo por fora com Summerville, que tem drible direto e faz diferença em duelos um contra um.

Já o Everton deve espelhar a formação, também em 4-2-3-1, com Gueye e Garner na proteção da zaga e Ndiaye flutuando atrás do centroavante. A principal fraqueza do time visitante nesta temporada é a lentidão da linha defensiva em transições rápidas, problema agravado pela ausência de Branthwaite. Esse é justamente o cenário ideal para o West Ham explorar Summerville em espaços abertos.

Do lado visitante, a saída será pressionar o eixo ofensivo dos Hammers com Gueye cortando linhas de passe para Bowen. Se conseguirem isolar o capitão, o ataque anfitrião perde força considerável. A bola parada também pode ser decisiva: o Everton tem referências em escanteios, como Tarkowski e Keane, e o West Ham costuma sofrer em duelos aéreos defensivos.

Prognóstico de placar exato para West Ham x Everton

🎯 Previsão de Placar West Ham 1 x 1 Everton O peso da pressão do West Ham e a solidez do Everton mesmo desfalcado apontam para um duelo equilibrado no London Stadium. A tendência é de um jogo truncado, em que o empate se impõe como desfecho natural. Os três últimos confrontos entre West Ham e Everton terminaram sem vencedor, incluindo o 1 a 1 no turno desta temporada, em 29 de setembro de 2025.

O West Ham não vence o Everton como mandante desde fevereiro de 2023 e só venceu duas das últimas seis partidas em casa pela Premier League.

A média ofensiva dos Hammers nas últimas dez rodadas é de apenas 1,3 gol por jogo, número baixo para um time sob pressão por resultado.

O Everton tem três vitórias nas últimas seis partidas como visitante e marcou nove gols nesse recorte, mostrando capacidade de sair do London Stadium com pontos.

Nos últimos sete triunfos do Everton sobre o West Ham na Premier League, todos foram com a rede adversária intacta, o que reforça a aposta em um placar apertado.

Resumo do palpites do Lance para West Ham x Everton