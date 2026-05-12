Real Madrid x Oviedo – Palpites, análise e odds (14/05)
Veja os palpites e informações de Real Madrid x Oviedo pelo Campeonato Espanhol
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid recebe o Real Oviedo no Santiago Bernabéu nesta quinta-feira, 14 de maio, pela 36ª rodada da La Liga em uma noite carregada de frustrações para os dois lados. Os merengues viram o Barcelona ser coroado campeão no último domingo, no Camp Nou, após uma derrota por 2 x 0 que selou uma temporada sem troféus pela segunda vez consecutiva. O ambiente no clube é de crise aberta, com o futuro do técnico Álvaro Arbeloa em discussão e pelo menos seis jogadores do elenco principal fora por lesão.
Do outro lado, o Real Oviedo chega a Madrid como time já rebaixado. A queda para a Segunda División foi confirmada na segunda-feira, após o empate entre Rayo Vallecano e Girona, e encerrou de forma melancólica o retorno dos asturianos à elite do futebol espanhol após 24 anos de ausência. A última vez que o Oviedo pisou no gramado do Bernabéu foi em janeiro de 2001.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Real Madrid ocupa a segunda posição com 77 pontos em 35 jogos, a 14 pontos do Barcelona campeão. O aproveitamento de 24 vitórias, cinco empates e seis derrotas seria suficiente para disputar o título em outras temporadas, mas a consistência do Barça tornou a corrida unilateral. No ataque, 70 gols marcados refletem um poder ofensivo considerável, porém os 33 sofridos expõem falhas que custaram caro nos confrontos decisivos.
Em casa, os números são imponentes: 14 vitórias, um empate e apenas duas derrotas em 17 partidas no Bernabéu pela La Liga. A fortaleza local, entretanto, não esconde uma forma recente preocupante. Desde a goleada de 4 x 1 sobre o Elche, o Real Madrid venceu apenas um dos dez jogos seguintes por mais de um gol de diferença, um sinal claro de que a equipe tem encontrado dificuldade para se impor mesmo contra adversários tecnicamente inferiores.
A eliminação nas quartas de final da Champions League pelo Bayern de Munique, com derrota por 6 x 4 no agregado, e a queda precoce na Copa del Rey para o Albacete completam o quadro desolador de uma temporada sem troféus. Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro, acumula 14 vitórias, um empate e sete derrotas em 22 partidas no comando, um rendimento insuficiente para os padrões do clube.
O Real Oviedo, por sua vez, amarga a lanterna com 29 pontos, fruto de seis vitórias, 11 empates e 18 derrotas. O ataque é um dos mais fracos da competição, com apenas 26 gols, e a defesa já sofreu 54, gerando um saldo de menos 28 gols. Como visitante, o cenário é ainda mais dramático: apenas duas vitórias em 17 jogos fora de casa.
A temporada do Oviedo foi marcada pela instabilidade no comando técnico. Veljko Paunovic, que conduziu o acesso, foi demitido após oito rodadas. Luis Carrión durou até dezembro, quando o clube recorreu a Guillermo Almada, trazido do Real Valladolid.
Sob a batuta do uruguaio, a equipe ganhou em competitividade, mas somou apenas um ponto por jogo em média, insuficiente para escapar da zona de rebaixamento. O Oviedo de Almada venceu jogos relevantes no Carlos Tartiere contra Girona, Valencia e Sevilla, todos por 1 x 0, mas a fragilidade fora de casa se manteve intacta.
Palpites para Real Madrid x Real Oviedo
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
O histórico entre as duas equipes é extenso e amplamente favorável ao Real Madrid. Em 86 confrontos ao longo da história, os merengues venceram 56 vezes, contra 14 vitórias do Oviedo e 16 empates. Na La Liga, o domínio é semelhante: 47 triunfos madrilenos em 77 duelos.
O jogo de ida desta temporada, disputado no Carlos Tartiere em 24 de agosto de 2025, terminou com uma vitória contundente do Real Madrid por 3 x 0. Aquele confronto marcou o reencontro das equipes na primeira divisão pela primeira vez desde junho de 2001, quando empataram em 1 x 1 em Oviedo.
A última vitória do Real Oviedo sobre o Real Madrid data de dezembro de 1998, um triunfo por 1 x 0 no Carlos Tartiere. De lá para cá, os asturianos não venceram os merengues em nenhuma das quatro partidas que disputaram, somando três derrotas e um empate.
Notícias do Real Madrid e Real Oviedo
Real Madrid: desfalques e dúvidas
A enfermaria do Real Madrid segue lotada. Rodrygo sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito no mês passado e ficará afastado por pelo menos seis meses, perdendo inclusive a Copa do Mundo de 2026. Arda Güler rompeu o tendão da coxa e também não joga mais nesta temporada.
Éder Militão passou por cirurgia após lesão muscular na coxa contra o Alavés em 21 de abril e está fora por cerca de cinco meses. Ferland Mendy tem lesão ligamentar e não tem data de retorno. Dani Carvajal sofreu uma fratura no pé durante treino e pode ter encerrado sua passagem pelo clube, considerando que seu contrato se encerra no fim da temporada.
Dani Ceballos segue fora com lesão na coxa. Kylian Mbappé é a principal dúvida: o francês sofreu lesão muscular na coxa contra o Real Betis em 24 de abril e não passou no teste físico para o Clássico. Voltou aos treinos, mas sua disponibilidade permanece incerta.
Federico Valverde é dúvida com uma lesão na cabeça causada por um incidente nos treinos com Tchouaméni, e precisa de dez a 14 dias de recuperação. Dean Huijsen também é dúvida com desconforto físico.
Arbeloa deve escalar uma formação com espaço para jovens da base, como Gonzalo García e Thiago Pitarch, aproveitando uma partida sem pressão competitiva real.
Provável escalação do Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger e Fran García; Brahim Díaz, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Gonzalo García e Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.
Real Oviedo: desfalques e dúvidas
O Oviedo tem seus próprios problemas. Javi López e Kwasi Sibo estão suspensos após receberem cartão vermelho no empate sem gols contra o Getafe. Eric Bailly saiu de maca aos 12 minutos daquele mesmo jogo com fratura no nariz e está fora.
Jaime Vázquez segue lesionado com problema na virilha, e Leander Dendoncker é dúvida com lesão muscular.
Almada terá de reorganizar a defesa central sem Bailly e com a possibilidade de perder Dendoncker, que vinha atuando no meio-campo. A linha de frente deve contar com Federico Viñas e Ilyas Chaira, os dois jogadores mais decisivos do elenco nesta temporada.
Provável escalação do Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Alhassane, Calvo, Costas e Vidal; Colombatto e Reina; Chaira, Cazorla e Hassan; Viñas. Técnico: Guillermo Almada.
Destaques individuais de Real Madrid x Real Oviedo
Os técnicos
Álvaro Arbeloa assumiu o Real Madrid em 13 de janeiro de 2026 após a saída de Xabi Alonso, promovido diretamente do Castilla. Ex-lateral que vestiu a camisa merengue em 238 jogos e conquistou duas Champions League como jogador, Arbeloa trouxe consigo a credibilidade de quem conhece o clube por dentro. Mas os resultados não o sustentam: 14 vitórias, um empate e sete derrotas em 22 partidas, eliminação na Champions para o Bayern e derrota em dois Clássicos contra o Barcelona.
O presidente Florentino Pérez já considera mudanças no comando técnico para a próxima temporada. A pressão sobre Arbeloa é imensa, e um resultado convincente contra o Oviedo serviria ao menos para aliviar parcialmente o clima hostil que se espera no Bernabéu após a confirmação do título rival.
Guillermo Almada, do outro lado, é um técnico de perfil ofensivo e vertical que fez carreira no futebol mexicano, onde conquistou um Apertura e uma Liga dos Campeões da Concacaf pelo Pachuca. Chegou ao Oviedo em 16 de dezembro de 2025 como terceiro treinador da temporada. Conseguiu vitórias relevantes em casa contra Girona (1 x 0), Valencia (1 x 0) e Sevilla (1 x 0), mas a soma de apenas um ponto por jogo em 18 partidas não foi suficiente para evitar o rebaixamento.
Análise tática
Arbeloa deve montar o Real Madrid em um 4-4-2 flexível, com Bellingham e Vinícius Júnior como referências ofensivas, apoiados por Brahim Díaz e Gonzalo García nos flancos. Sem Mbappé, o peso da criação recai sobre Vinícius e Bellingham, que terão liberdade para se movimentar entre linhas. Alexander-Arnold na lateral direita funcionará quase como um construtor de jogo, projetando-se para o meio-campo.
O problema do Madrid é defensivo. Sem Militão, Carvajal e Mendy, a linha de quatro terá Asencio e Rüdiger como zagueiros, com Fran García na esquerda. O setor vem sofrendo gols com frequência: desde janeiro, apenas o Levante visitou o Bernabéu e saiu sem marcar na La Liga. Nos sete jogos seguintes em casa, ambas as equipes marcaram em seis.
Almada deve adotar seu 4-2-3-1 característico, com bloco organizado e transições rápidas. Chaira pelo lado direito e Hassan pela esquerda alimentarão Viñas como referência central. O Oviedo não tem nada a perder, o que pode liberar a equipe para jogar com mais ousadia do que nos jogos em que lutava pela permanência.
O perigo virá nas costas de Alexander-Arnold, que deixa espaços ao projetar-se ao ataque, e na desatenção natural de uma equipe anfitriã que sabe que a temporada está liquidada. Os dados indicam que o Bernabéu não tem sido território seguro para a defesa merengue, e o Oviedo carrega ameaça suficiente no terço final para criar problemas reais.
Prognóstico de placar exato para Real Madrid x Real Oviedo
- Em seis dos últimos sete jogos do Real Madrid como mandante na La Liga, ambas as equipes marcaram
- Desde a goleada de 4 x 1 sobre o Elche, o Madrid venceu apenas um de dez jogos por mais de um gol de diferença
- Os últimos três jogos do Oviedo fora de casa produziram 12 gols no total
- Vinícius Júnior soma 15 gols na La Liga e busca encerrar a temporada como vice-artilheiro
Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Real Oviedo
Melhor palpite do jogo: Real Madrid vence e ambas as equipes marcam – Odd 2,55 na Betsson
Palpite alternativo: Real Madrid marca em ambos os tempos – Odd 1,72 na Betsson
Palpite alternativo 2: Real Oviedo: handicap +2 – Odd 2,15 na Superbet
Palpite alternativo 3: Mais de 3,5 gols no total – Odd 2,07 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Real Madrid 3 x 1 Real Oviedo – Odd 9,00 na Betsson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias