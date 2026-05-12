Real Madrid x Oviedo – Palpites, análise e odds (14/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Real Madrid vence e ambas as equipes marcam – 2.55 na Betsson Placar provável: Real Madrid 3 x 1 Real Oviedo – 9.00 na Betsson Resultado: Real Madrid marca em ambos os tempos – 1.72 na Betsson Aposta de valor: Real Oviedo: handicap +2 – 2.15 na Superbet Aposta ousada: Vinícius Júnior marca dois ou mais gols – 4.50 na Betsson Contexto: Real Madrid vem de derrota por 2 x 0 no Clássico que confirmou o título do Barcelona; Oviedo já está rebaixado e faz sua primeira visita ao Bernabéu desde janeiro de 2001

O Real Madrid recebe o Real Oviedo no Santiago Bernabéu nesta quinta-feira, 14 de maio, pela 36ª rodada da La Liga em uma noite carregada de frustrações para os dois lados. Os merengues viram o Barcelona ser coroado campeão no último domingo, no Camp Nou, após uma derrota por 2 x 0 que selou uma temporada sem troféus pela segunda vez consecutiva. O ambiente no clube é de crise aberta, com o futuro do técnico Álvaro Arbeloa em discussão e pelo menos seis jogadores do elenco principal fora por lesão.

Do outro lado, o Real Oviedo chega a Madrid como time já rebaixado. A queda para a Segunda División foi confirmada na segunda-feira, após o empate entre Rayo Vallecano e Girona, e encerrou de forma melancólica o retorno dos asturianos à elite do futebol espanhol após 24 anos de ausência. A última vez que o Oviedo pisou no gramado do Bernabéu foi em janeiro de 2001.

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Análise da partida

O Real Madrid ocupa a segunda posição com 77 pontos em 35 jogos, a 14 pontos do Barcelona campeão. O aproveitamento de 24 vitórias, cinco empates e seis derrotas seria suficiente para disputar o título em outras temporadas, mas a consistência do Barça tornou a corrida unilateral. No ataque, 70 gols marcados refletem um poder ofensivo considerável, porém os 33 sofridos expõem falhas que custaram caro nos confrontos decisivos.

Em casa, os números são imponentes: 14 vitórias, um empate e apenas duas derrotas em 17 partidas no Bernabéu pela La Liga. A fortaleza local, entretanto, não esconde uma forma recente preocupante. Desde a goleada de 4 x 1 sobre o Elche, o Real Madrid venceu apenas um dos dez jogos seguintes por mais de um gol de diferença, um sinal claro de que a equipe tem encontrado dificuldade para se impor mesmo contra adversários tecnicamente inferiores.

A eliminação nas quartas de final da Champions League pelo Bayern de Munique, com derrota por 6 x 4 no agregado, e a queda precoce na Copa del Rey para o Albacete completam o quadro desolador de uma temporada sem troféus. Arbeloa, que substituiu Xabi Alonso em janeiro, acumula 14 vitórias, um empate e sete derrotas em 22 partidas no comando, um rendimento insuficiente para os padrões do clube.

O Real Oviedo, por sua vez, amarga a lanterna com 29 pontos, fruto de seis vitórias, 11 empates e 18 derrotas. O ataque é um dos mais fracos da competição, com apenas 26 gols, e a defesa já sofreu 54, gerando um saldo de menos 28 gols. Como visitante, o cenário é ainda mais dramático: apenas duas vitórias em 17 jogos fora de casa.

A temporada do Oviedo foi marcada pela instabilidade no comando técnico. Veljko Paunovic, que conduziu o acesso, foi demitido após oito rodadas. Luis Carrión durou até dezembro, quando o clube recorreu a Guillermo Almada, trazido do Real Valladolid.

Sob a batuta do uruguaio, a equipe ganhou em competitividade, mas somou apenas um ponto por jogo em média, insuficiente para escapar da zona de rebaixamento. O Oviedo de Almada venceu jogos relevantes no Carlos Tartiere contra Girona, Valencia e Sevilla, todos por 1 x 0, mas a fragilidade fora de casa se manteve intacta.

Palpites para Real Madrid x Real Oviedo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico entre as duas equipes é extenso e amplamente favorável ao Real Madrid. Em 86 confrontos ao longo da história, os merengues venceram 56 vezes, contra 14 vitórias do Oviedo e 16 empates. Na La Liga, o domínio é semelhante: 47 triunfos madrilenos em 77 duelos.

O jogo de ida desta temporada, disputado no Carlos Tartiere em 24 de agosto de 2025, terminou com uma vitória contundente do Real Madrid por 3 x 0. Aquele confronto marcou o reencontro das equipes na primeira divisão pela primeira vez desde junho de 2001, quando empataram em 1 x 1 em Oviedo.

A última vitória do Real Oviedo sobre o Real Madrid data de dezembro de 1998, um triunfo por 1 x 0 no Carlos Tartiere. De lá para cá, os asturianos não venceram os merengues em nenhuma das quatro partidas que disputaram, somando três derrotas e um empate.

Notícias do Real Madrid e Real Oviedo

Real Madrid: desfalques e dúvidas

A enfermaria do Real Madrid segue lotada. Rodrygo sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito no mês passado e ficará afastado por pelo menos seis meses, perdendo inclusive a Copa do Mundo de 2026. Arda Güler rompeu o tendão da coxa e também não joga mais nesta temporada.

Éder Militão passou por cirurgia após lesão muscular na coxa contra o Alavés em 21 de abril e está fora por cerca de cinco meses. Ferland Mendy tem lesão ligamentar e não tem data de retorno. Dani Carvajal sofreu uma fratura no pé durante treino e pode ter encerrado sua passagem pelo clube, considerando que seu contrato se encerra no fim da temporada.

Dani Ceballos segue fora com lesão na coxa. Kylian Mbappé é a principal dúvida: o francês sofreu lesão muscular na coxa contra o Real Betis em 24 de abril e não passou no teste físico para o Clássico. Voltou aos treinos, mas sua disponibilidade permanece incerta.

Federico Valverde é dúvida com uma lesão na cabeça causada por um incidente nos treinos com Tchouaméni, e precisa de dez a 14 dias de recuperação. Dean Huijsen também é dúvida com desconforto físico.

Arbeloa deve escalar uma formação com espaço para jovens da base, como Gonzalo García e Thiago Pitarch, aproveitando uma partida sem pressão competitiva real.

Provável escalação do Real Madrid (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger e Fran García; Brahim Díaz, Tchouaméni, Camavinga e Bellingham; Gonzalo García e Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Real Oviedo: desfalques e dúvidas

O Oviedo tem seus próprios problemas. Javi López e Kwasi Sibo estão suspensos após receberem cartão vermelho no empate sem gols contra o Getafe. Eric Bailly saiu de maca aos 12 minutos daquele mesmo jogo com fratura no nariz e está fora.

Jaime Vázquez segue lesionado com problema na virilha, e Leander Dendoncker é dúvida com lesão muscular.

Almada terá de reorganizar a defesa central sem Bailly e com a possibilidade de perder Dendoncker, que vinha atuando no meio-campo. A linha de frente deve contar com Federico Viñas e Ilyas Chaira, os dois jogadores mais decisivos do elenco nesta temporada.

Provável escalação do Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Alhassane, Calvo, Costas e Vidal; Colombatto e Reina; Chaira, Cazorla e Hassan; Viñas. Técnico: Guillermo Almada.

Destaques individuais de Real Madrid x Real Oviedo

Jogador destaque · Real Madrid Vinícius Júnior 15 Gols na La Liga 2025/26 20 Participações em gols na temporada 95 Finalizações na La Liga 7,66 Nota média no FotMob Jogador destaque · Real Oviedo Federico Viñas 8 Gols desde janeiro sob Almada 213 Duelos disputados na La Liga 43% Precisão nas finalizações Artilheiro Maior goleador do Oviedo na La Liga

Os técnicos

Álvaro Arbeloa assumiu o Real Madrid em 13 de janeiro de 2026 após a saída de Xabi Alonso, promovido diretamente do Castilla. Ex-lateral que vestiu a camisa merengue em 238 jogos e conquistou duas Champions League como jogador, Arbeloa trouxe consigo a credibilidade de quem conhece o clube por dentro. Mas os resultados não o sustentam: 14 vitórias, um empate e sete derrotas em 22 partidas, eliminação na Champions para o Bayern e derrota em dois Clássicos contra o Barcelona.

O presidente Florentino Pérez já considera mudanças no comando técnico para a próxima temporada. A pressão sobre Arbeloa é imensa, e um resultado convincente contra o Oviedo serviria ao menos para aliviar parcialmente o clima hostil que se espera no Bernabéu após a confirmação do título rival.

Guillermo Almada, do outro lado, é um técnico de perfil ofensivo e vertical que fez carreira no futebol mexicano, onde conquistou um Apertura e uma Liga dos Campeões da Concacaf pelo Pachuca. Chegou ao Oviedo em 16 de dezembro de 2025 como terceiro treinador da temporada. Conseguiu vitórias relevantes em casa contra Girona (1 x 0), Valencia (1 x 0) e Sevilla (1 x 0), mas a soma de apenas um ponto por jogo em 18 partidas não foi suficiente para evitar o rebaixamento.

Análise tática

Arbeloa deve montar o Real Madrid em um 4-4-2 flexível, com Bellingham e Vinícius Júnior como referências ofensivas, apoiados por Brahim Díaz e Gonzalo García nos flancos. Sem Mbappé, o peso da criação recai sobre Vinícius e Bellingham, que terão liberdade para se movimentar entre linhas. Alexander-Arnold na lateral direita funcionará quase como um construtor de jogo, projetando-se para o meio-campo.

O problema do Madrid é defensivo. Sem Militão, Carvajal e Mendy, a linha de quatro terá Asencio e Rüdiger como zagueiros, com Fran García na esquerda. O setor vem sofrendo gols com frequência: desde janeiro, apenas o Levante visitou o Bernabéu e saiu sem marcar na La Liga. Nos sete jogos seguintes em casa, ambas as equipes marcaram em seis.

Almada deve adotar seu 4-2-3-1 característico, com bloco organizado e transições rápidas. Chaira pelo lado direito e Hassan pela esquerda alimentarão Viñas como referência central. O Oviedo não tem nada a perder, o que pode liberar a equipe para jogar com mais ousadia do que nos jogos em que lutava pela permanência.

O perigo virá nas costas de Alexander-Arnold, que deixa espaços ao projetar-se ao ataque, e na desatenção natural de uma equipe anfitriã que sabe que a temporada está liquidada. Os dados indicam que o Bernabéu não tem sido território seguro para a defesa merengue, e o Oviedo carrega ameaça suficiente no terço final para criar problemas reais.

Prognóstico de placar exato para Real Madrid x Real Oviedo

🎯 Palpite do Lance! Real Madrid 3 x 1 Real Oviedo O Real Madrid deve vencer no Bernabéu, mas a fragilidade defensiva recente e a disposição de um Oviedo sem pressão devem garantir pelo menos um gol visitante, mantendo o padrão da maioria dos jogos em casa dos merengues nesta reta final. Em seis dos últimos sete jogos do Real Madrid como mandante na La Liga, ambas as equipes marcaram

dos últimos jogos do Real Madrid como mandante na La Liga, ambas as equipes marcaram Desde a goleada de 4 x 1 sobre o Elche, o Madrid venceu apenas um de dez jogos por mais de um gol de diferença

de jogos por mais de um gol de diferença Os últimos três jogos do Oviedo fora de casa produziram 12 gols no total

jogos do Oviedo fora de casa produziram gols no total Vinícius Júnior soma 15 gols na La Liga e busca encerrar a temporada como vice-artilheiro

Resumo dos palpites do Lance para Real Madrid x Real Oviedo