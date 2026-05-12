Chapecoense x Botafogo – Palpites, análise e odds (14/05)

Palpites Rápidos Placar do jogo de ida: Botafogo 1 x 0 Chapecoense Previsão de placar: Chapecoense 0 x 1 Botafogo – Odd 2,10 na Betsson Palpite principal: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,10 na Betsson Aposta de valor: Mais de 5,5 cartões – Odd 2,10 na Br4Bet Destaque ofensivo: Matheus Martins – dois gols na goleada por 4 x 1 sobre a Chape no Brasileirão – Para marcar – Odd 3,00 na Br4Bet

Chapecoense e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira, na Arena Condá, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O clube carioca chega em vantagem após vencer por 1 a 0 no Nilton Santos, com gol de Alex Telles nos minutos finais, e joga por um empate para avançar às oitavas de final.

Lanterna da Série A, a Chapecoense precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar. O confronto também marca o terceiro encontro entre as equipes em menos de um mês, período em que o Botafogo venceu os dois jogos anteriores, incluindo a goleada por 4 a 1 em Chapecó pelo Brasileirão.

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Análise da partida

A Chapecoense atravessa seu momento mais delicado desde o retorno à Série A. Depois de quatro temporadas longe da elite, o clube catarinense soma apenas nove pontos em 14 partidas e venceu apenas uma vez no Campeonato Brasileiro: o 4 a 2 sobre o Santos, na estreia, em 28 de janeiro. Desde então, a equipe acumulou seis empates e sete derrotas nos 13 jogos seguintes.

Os números ajudam a dimensionar o cenário preocupante em Chapecó. De acordo com o modelo matemático da UFMG, a Chape possui 82,7% de probabilidade de rebaixamento. O desempenho recente reforça a dificuldade da equipe em encontrar estabilidade competitiva ao longo da temporada.

Nem mesmo a Arena Condá tem servido como ponto de recuperação consistente. Somando todas as competições, a Chapecoense registra quatro vitórias, cinco empates e três derrotas como mandante, com 27 gols marcados e 20 sofridos. Pelo Brasileirão, porém, o rendimento é ainda mais preocupante.

A equipe sofreu gols em nove dos últimos dez jogos em casa pela Série A. Além disso, conseguiu apenas uma virada nas nove partidas em que saiu atrás do placar ao longo da temporada. A dificuldade defensiva e a baixa capacidade de reação ajudam a explicar a posição do clube na tabela.

Do outro lado, o Botafogo vive cenário mais estável, embora ainda oscile no Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Franclim Carvalho desde 2 de abril, o clube carioca soma 18 pontos e ocupa a 11ª colocação, com um jogo a menos em relação à maioria dos concorrentes. O trabalho do treinador português começa a apresentar sinais consistentes de evolução.

Em dez partidas à frente da equipe, Franclim acumula cinco vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. A classificação antecipada na Copa Sul-Americana, confirmada após a vitória por 2 a 1 sobre o Racing no último dia 6 de maio, também aumentou a confiança do elenco para a sequência da temporada.

Os jogos do Botafogo têm sido os mais movimentados da Série A em termos de gols. Segundo dados da Opta, as partidas da equipe apresentam média de 3,9 gols por confronto, com 1,8 marcado e 2,1 sofrido. O desempenho ofensivo compensa, em parte, as fragilidades defensivas mostradas em alguns momentos do campeonato.

Fora de casa, o clube carioca também mantém números competitivos. O Botafogo aparece como o sexto melhor visitante da competição, e o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV, reforçou a capacidade de reação da equipe. Arthur Cabral marcou aos 44 minutos do segundo tempo após o time passar mais de 70 minutos em desvantagem no placar.

O contexto eliminatório favorece claramente o Botafogo. Com a vantagem construída no jogo de ida, a equipe de Franclim Carvalho pode atuar de maneira mais controlada e sem necessidade de se expor excessivamente. A Chapecoense, por outro lado, precisa assumir riscos desde o início da partida.

Para levar a decisão aos pênaltis, o clube catarinense precisa vencer por um gol de diferença sem sofrer gols. Já uma vitória por dois ou mais gols garante a classificação direta. Considerando que a equipe não venceu nenhum dos últimos 13 jogos do Brasileirão e possui a pior média de finalizações sofridas da Série A, com 17,09 por partida, a missão parece extremamente complicada.

Outros palpites para Chapecoense x Botafogo

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Confrontos diretos

O histórico do confronto é amplamente favorável ao Botafogo. Em 12 partidas entre as equipes, o clube carioca venceu oito vezes, contra três triunfos da Chapecoense e um empate. Mesmo na Arena Condá, a Chape venceu apenas duas das seis partidas disputadas como mandante diante do Glorioso.

Na temporada 2026, os times já se enfrentaram duas vezes, ambas com domínio botafoguense. Pelo Brasileirão, o Botafogo goleou por 4 a 1 em Chapecó, com dois gols de Edenílson e outros dois de Matheus Martins. Dias depois, venceu novamente no Nilton Santos, por 1 a 0, no jogo de ida da Copa do Brasil, com gol de Alex Telles nos minutos finais.

O retrospecto recente reforça ainda mais a superioridade carioca. O Botafogo sofreu apenas um gol nos últimos seis confrontos contra a Chapecoense pela Série A, acumulando cinco vitórias e um empate nesse período. A última vitória catarinense no duelo aconteceu em novembro de 2018, pelo Campeonato Brasileiro.

Notícias de Chapecoense x Botafogo

Chapecoense

A Chapecoense deve manter a base da equipe utilizada no empate com o Mirassol, apostando novamente em uma formação com três zagueiros. Anderson, destaque no jogo de ida da Copa do Brasil com boas defesas, segue como titular absoluto no gol. Na defesa, Eduardo Doma permanece como peça central do sistema defensivo após atuar em todos os minutos da equipe no Brasileirão até aqui.

Victor Caetano e João Paulo completam a linha defensiva, com João ganhando espaço entre os titulares nas últimas partidas. Pela lateral, Everton voltou a atuar desde o início contra o Mirassol após se recuperar de uma lesão sofrida em abril e aparece novamente à disposição da comissão técnica.

No setor ofensivo, Ênio segue como principal arma da Chapecoense. No confronto de ida contra o Botafogo, o atacante criou a melhor oportunidade da equipe ao acertar a trave em chute de fora da área aos 37 minutos do segundo tempo. Jean Carlos, que entrou bem na última rodada e participou do lance do gol contra do Mirassol, disputa posição no meio-campo com Camilo.

Provável escalação da Chapecoense (3-4-1-2): Anderson; Victor Caetano, Eduardo Doma e João Paulo; Everton, Camilo, João Vitor e Bruno Pacheco; Jean Carlos; Ênio e Yannick Bolasie. Técnico: Fábio Matias.

Botafogo

Do lado do Botafogo, Franclim Carvalho deve promover algumas mudanças na equipe titular. Vitinho retorna após cumprir suspensão contra o Atlético-MG e pode reassumir a lateral direita ou atuar mais avançado como ala. Júnior Santos, artilheiro do clube na temporada, também tem chances de voltar ao time após ficar fora da última partida.

O departamento médico segue com Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes. Já Alexander Barboza vive situação diferente: o zagueiro negocia uma transferência para o Palmeiras na próxima janela, mas continua à disposição para o confronto decisivo em Chapecó.

Outra opção que ganhou força internamente é Marçal. O lateral entrou bem no empate diante do Atlético-MG e pode receber oportunidade caso Franclim escolha uma postura mais conservadora para administrar a vantagem construída no jogo de ida. Fora de campo, o Botafogo ainda convive com um transfer ban imposto pela Fifa relacionado à contratação de Santi Rodríguez.

Provável escalação do Botafogo (4-3-3): Neto; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles; Allan, Danilo e Edenílson; Matheus Martins, Arthur Cabral e Júnior Santos. Técnico: Franclim Carvalho.

Destaques individuais de Chapecoense x Botafogo

Jogador destaque · Chapecoense Ênio 11 Jogos pela Chapecoense na temporada 2026, com um gol marcado 1 Bola na trave no jogo de ida, na melhor chance da Chape na partida 4 Gols e uma assistência em 36 jogos pelo Juventude em 2025 1,68m Altura, compacto e veloz nos duelos individuais no último terço Jogador destaque · Botafogo Matheus Martins 4 Gols em 14 jogos na Série A, artilheiro do Botafogo no campeonato 2 Gols na goleada de 4 x 1 sobre a Chapecoense pelo Brasileirão 6,7 Nota média no Brasileirão 2026, segundo o Soccerway €6M Valor de mercado, contratado da Udinese por €10M em 2024

Os Técnicos

Franclim Carvalho assumiu o Botafogo em abril de 2026 para sua primeira experiência como treinador principal. Aos 39 anos, o português já conhecia o clube após trabalhar como auxiliar de Artur Jorge na campanha histórica de 2024, que terminou com os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Depois de passagens por Al-Rayyan e Braga, recusou seguir para o Cruzeiro e aceitou o convite de John Textor para comandar o Glorioso.

Em dez jogos no cargo, Franclim soma cinco vitórias, quatro empates e uma derrota. Seu modelo prioriza posse de bola vertical, pressão alta e utilização frequente do elenco para suportar o calendário apertado. Apesar de críticas pontuais por algumas escolhas táticas, como o uso de quatro volantes contra o Atlético-MG, o treinador conseguiu estabilizar o desempenho da equipe e garantir classificação antecipada na Sul-Americana.

Fábio Matias chegou à Chapecoense em abril com a missão de tentar evitar o rebaixamento no retorno do clube à Série A. O treinador de 46 anos acumulou experiências em Coritiba, Juventude e Atlético Goianiense, além de longa trajetória nas categorias de base de clubes como Internacional, Flamengo, Red Bull Bragantino e o próprio Botafogo.

Na Chapecoense, Fábio tenta construir uma equipe mais competitiva defensivamente e explorar velocidade pelos lados do campo, especialmente com Ênio e Marcinho. Mesmo convivendo com resultados ruins no Brasileirão, o treinador acredita na força emocional da Arena Condá e tenta manter o elenco confiante em meio à pressão da luta contra o descenso.

Análise Tática

A Chapecoense deve adotar uma postura mais agressiva em relação ao jogo de ida para tentar reverter a desvantagem construída pelo Botafogo. A tendência é de que Fábio Matias mantenha a estrutura com três zagueiros, mas com comportamento mais ofensivo, utilizando Jean Carlos como meia avançado para aumentar a presença entre linhas e acelerar a conexão com Ênio e Bolasie no ataque.

A proposta busca criar superioridade numérica no meio-campo e pressionar o Botafogo desde os primeiros minutos. O problema é que o avanço das linhas tende a abrir espaços importantes pelos corredores laterais, justamente o setor em que Matheus Martins e Júnior Santos costumam ser mais perigosos em transição.

Os números reforçam também o perfil ofensivo da Chapecoense. Segundo dados da Opta, o time possui a maior proporção de finalizações de cabeça do Campeonato Brasileiro: 32 dos 130 chutes da equipe vieram pelo alto. O cenário evidencia a dependência das bolas paradas e dos cruzamentos como principal mecanismo ofensivo.

Jean Carlos aparece como peça central nesse contexto, especialmente pela qualidade nas cobranças. Eduardo Doma, único jogador presente em todos os minutos da Série A pela Chape, costuma subir bastante em escanteios e faltas laterais para explorar o jogo aéreo. Esse tipo de jogada deve ser uma das principais apostas do time catarinense.

O Botafogo, por sua vez, deve atuar em um 4-3-3 mais vertical, explorando justamente os espaços que a Chapecoense precisará conceder. Danilo e Edenílson comandam a construção pelo centro, enquanto Matheus Martins e Júnior Santos oferecem velocidade pelos lados para atacar em transição.

Arthur Cabral funciona como referência central no ataque. Além da presença física dentro da área, o centroavante tem papel importante como pivô para tabelas rápidas e infiltrações dos jogadores de lado. Foi dele, inclusive, o gol de empate contra o Atlético-MG nos minutos finais da última rodada do Brasileirão.

A principal vulnerabilidade do Botafogo aparece nos momentos sem bola. A equipe de Franclim Carvalho sofre, em média, 2,1 gols por partida na Série A, pior índice defensivo entre os clubes da metade superior da tabela. Quando perde intensidade na recomposição, o time costuma oferecer espaços principalmente pelos corredores laterais.

Esse cenário pode abrir uma possibilidade para a Chapecoense, sobretudo se conseguir sustentar pressão alta no início do confronto. No jogo de ida, a equipe catarinense conseguiu manter o empate sem gols durante praticamente toda a partida e só sofreu o gol decisivo no lance final. A atuação mostrou que o sistema defensivo pode funcionar quando há organização coletiva.

Outro ponto decisivo da partida deve estar nas bolas paradas. No duelo de ida, cada equipe teve cinco escanteios, e Montoro chegou a acertar a trave em uma jogada ensaiada pelo Botafogo. Para os cariocas, controlar a compactação defensiva e evitar faltas e escanteios próximos da área será fundamental para neutralizar a principal arma ofensiva da Chapecoense.

Prognóstico de placar exato para Chapecoense x Botafogo

🎯 Previsão de Placar Chapecoense 0 x 1 Botafogo A tendência é de um roteiro semelhante ao do jogo de ida, mas com a Chapecoense encontrando ainda mais dificuldades para sustentar a intensidade ao longo dos 90 minutos. Obrigada a buscar dois gols para avançar, a equipe de Fábio Matias deve assumir riscos desde o início, embora a diferença técnica em relação ao Botafogo pese no cenário do confronto. Franclim Carvalho, por sua vez, tende a administrar a vantagem sem abrir mão da velocidade nas transições. O início da partida pode ser equilibrado, com a Chape pressionando e o Botafogo apostando em organização defensiva para controlar o ritmo. Com o desgaste físico e a necessidade de se expor cada vez mais, o time catarinense deve deixar espaços importantes na segunda etapa, cenário favorável para os contra-ataques cariocas. O retrospecto recente reforça esse panorama: o Botafogo venceu quatro dos seis jogos disputados na Arena Condá e goleou por 4 a 1 no último encontro em Chapecó, marcando três gols nos primeiros 20 minutos. A Chapecoense não vence o Botafogo desde novembro de 2018

No jogo de ida, a Chape não finalizou nenhuma vez no alvo nos 90 minutos, com o Botafogo tendo 67,7% de posse de bola e 20 finalizações

nos 90 minutos, com o Botafogo tendo 67,7% de posse de bola e 20 finalizações O Botafogo já está classificado na Copa Sul-Americana , o que permite a Franclim Carvalho escalar força máxima sem preocupação com desgaste

, o que permite a Franclim Carvalho escalar força máxima sem preocupação com desgaste A Chapecoense tem a pior média de finalizações sofridas da Série A (17,09 por jogo) e o pior saldo de gols do campeonato (-8)

Resumo dos palpites do Lance para Chapecoense x Botafogo