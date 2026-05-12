Lazio x Internazionale – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Final da Coppa Italia 2025/26 Previsão de placar: Lazio 1 x 2 Internazionale – Odd 7,50 na Betsson Palpite principal: Ambas as equipes marcam – Odd 1,78 na Betsson Aposta de valor: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,83 na Br4Bet Destaque ofensivo: Lautaro Martínez — 25 gols em 43 jogos – Para marcar a qualquer momento – Odd 2,30 na Betsson

O Stadio Olimpico recebe nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h00 (horário de Brasília), a final da Coppa Italia entre Lazio e Internazionale. Já campeã da Serie A desde 3 de maio, a equipe milanesa busca mais uma taça, enquanto a Lazio, oitava colocada no campeonato, tenta conquistar um título e garantir vaga na Europa League.

Para a Internazionale, o jogo representa a chance de repetir a dobradinha pela primeira vez desde 2010. A Lazio, por sua vez, encara a partida como última oportunidade de salvar uma temporada irregular. O momento recente favorece os Nerazzurri, que golearam o adversário por 3 a 0 no último sábado, também no Olimpico, embora finais de copa tenham dinâmica própria e podem ser imprevisíveis.

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Análise da partida

A Internazionale dominou a Serie A nesta temporada graças ao melhor ataque do campeonato, com 85 gols marcados, 25 a mais do que qualquer outro time. Os Nerazzurri seguem invictos há nove partidas em todas as competições, com seis vitórias e três empates.

Cristian Chivu se tornou o primeiro treinador estrangeiro desde Mourinho, em 2010, a conduzir a Internazionale ao Scudetto. Sua equipe abriu 15 pontos de vantagem sobre o Napoli a duas rodadas do fim.

Na Coppa Italia, a campanha do clube de Milão foi controlada: vitória por 5 a 1 sobre o Venezia nas oitavas de final, triunfo por 2 a 1 diante do Torino nas quartas e classificação contra o Como nas semifinais após empate por 0 a 0 na ida e vitória por 3 a 2 na volta.

A Lazio, por sua vez, viveu uma temporada irregular. Oitava colocada na Serie A e 14 pontos atrás do sexto lugar, ocupado pelo Como, a equipe viu a classificação europeia pelo campeonato ficar fora de alcance. A Coppa Italia, no entanto, trouxe alguns momentos positivos: vitória por 1 a 0 sobre o Milan nas oitavas, goleada por 4 a 1 diante do Bologna nas quartas e classificação nos pênaltis contra a Atalanta na semifinal, após empate por 2 a 2 na ida e derrota por 2 a 1 na volta.

A forma recente da Lazio ainda oferece algum otimismo. Antes da derrota de sábado, os comandados de Sarri haviam perdido apenas uma das últimas dez partidas. Nesse período, bateram Napoli por 2 a 0, Milan por 1 a 0 e Cremonese por 2 a 1, além de empatarem por 3 a 3 com a Udinese. Para a Internazionale, o Scudetto já está garantido. O objetivo restante é fechar a temporada com a dobradinha nacional, já que o clube não conquista a Coppa Italia desde 2023.

Outros palpites para Lazio x Internazionale

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Confrontos diretos

O histórico aponta ampla vantagem da Internazionale. Em 65 confrontos por todas as competições, os Nerazzurri somam 27 vitórias, contra 18 da Lazio, além de 20 empates e média de 2,75 gols por partida. A tendência recente é ainda mais favorável ao clube de Milão: a Lazio não vence a Internazionale há nove jogos consecutivos.

Nos últimos cinco anos, a diferença técnica entre as equipes também se refletiu nos resultados, com seis vitórias da Internazionale, dois empates e apenas um triunfo da biancocelesti. O placar mais elástico do período foi o 6 a 0 aplicado pela equipe milanesa em 16 de dezembro de 2024.

Na Coppa Italia, o último encontro ocorreu nas quartas de final da edição 2024/25, com vitória da Internazionale por 2 a 0. Nesta temporada, o duelo do primeiro turno da Serie A já havia terminado em 2 a 0 em San Siro, antes do novo triunfo por 3 a 0 no último sábado, no Olimpico. Para a Lazio, o principal desafio será ofensivo: em seis dos últimos oito confrontos contra a Internazionale, a equipe não conseguiu balançar as redes.

Notícias de Lazio x Internazionale

Lazio

Ivan Provedel está fora do restante da temporada, e o jovem Edoardo Motta será o goleiro na final. O arqueiro já havia sido decisivo na disputa por pênaltis contra a Atalanta, na semifinal.

A principal dúvida da Lazio envolve Mattia Zaccagni. O capitão se lesionou durante um treino e ficou fora da partida de sábado. Os exames descartaram fratura, e a expectativa é de que ele esteja ao menos relacionado para a decisão, embora a titularidade siga indefinida. Pedro aparece como principal alternativa. Danilo Cataldi, ausente há três jogos por um problema nos adutores, também ainda não tem presença confirmada.

Por outro lado, Nicolò Rovella voltou a atuar no sábado após se recuperar de uma fratura na clavícula e deve reassumir a função de regista entre os titulares. Mario Gila também está novamente à disposição. Maurizio Sarri tende a promover os retornos de Kenneth Taylor e Nuno Tavares, preservados no fim de semana, enquanto Gustav Isaksen desponta como favorito para ocupar o lado direito do ataque.

Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Internazionale

Hakan Calhanoglu segue em recuperação de um problema no sóleo e deve desfalcar a Internazionale na final. A ausência pesa no setor de meio-campo, embora Mkhitaryan e Zielinski tenham mostrado capacidade para compensar a perda nas últimas partidas. Já Pio Esposito, com dores nas costas, não viajará com a delegação.

Fora isso, Cristian Chivu tem praticamente todo o elenco à disposição e deve escalar força máxima. Yann Sommer retorna ao gol após ser preservado no sábado. Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Marcus Thuram, poupados no compromisso pelo campeonato, também reassumem a equipe titular.

Federico Dimarco deve ocupar o corredor esquerdo, enquanto Denzel Dumfries disputa vaga com Matteo Darmian pelo lado direito. No ataque, Lautaro Martínez chega em alta depois de ser eleito o melhor em campo no sábado, com nota 8,8 no FotMob, e formará dupla com Thuram.

Provável escalação da Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez.

Destaques individuais de Lazio x Internazionale

Jogador destaque · Lazio Tijjani Noslin 4 Gols na Serie A na temporada 1 Gol na Coppa Italia 1 Assistência na temporada 6,8 Nota média FotMob na temporada Jogador destaque · Inter Lautaro Martínez 17 Gols na Serie A, artilheiro do campeonato 8,8 Nota FotMob no último jogo contra a Lazio 6 Gols nas últimas cinco partidas da Serie A 6 Assistências na temporada

Os Técnicos

Maurizio Sarri conhece bem o peso de partidas decisivas. Campeão da Europa League pelo Chelsea em 2019, o treinador tenta recolocar a Lazio em um cenário de protagonismo após uma temporada marcada por oscilações. O retorno ao clube não teve início simples, mas o cenário passou a mudar nos últimos meses.

Desde março, a equipe encontrou maior estabilidade, principalmente após aliviar a pressão no Campeonato Italiano. Com mais liberdade para atuar, a Lazio passou a apresentar um futebol mais consistente, especialmente no meio-campo, onde Rovella e Kenneth Taylor deram equilíbrio ao sistema de Sarri. A Coppa Italia virou prioridade absoluta na reta final da temporada.

Do outro lado, Cristian Chivu vive um primeiro ano histórico no comando da Internazionale. O treinador conduziu o clube ao 21º Scudetto e se tornou o primeiro estrangeiro campeão italiano pela equipe desde José Mourinho, em 2010. O desempenho consolidou rapidamente seu trabalho em Milão.

A campanha da Internazionale foi construída com uma abordagem pragmática e flexível. Chivu administrou o elenco com cautela ao longo da temporada, preservando titulares em momentos estratégicos e mantendo competitividade nas principais competições. Uma eventual dobradinha nacional reforçaria ainda mais o impacto de sua estreia no comando da equipe.

Análise Tática

O 4-3-3 de Maurizio Sarri diante do 3-5-2 de Cristian Chivu projeta um confronto tático bastante característico do calcio. A Internazionale tende a assumir o controle da posse de bola e alongar o bloco defensivo da Lazio a partir da amplitude dos alas, com Dimarco pela esquerda e Dumfries pela direita. A movimentação de Barella e Mkhitaryan pelos espaços costuma ser determinante para criar superioridade entrelinhas e acelerar a circulação ofensiva.

A Lazio deve responder com uma postura mais reativa, provavelmente em bloco mais baixo do que o habitual. A ideia passa por explorar transições rápidas e atacar os espaços deixados pela equipe de Chivu. Nuno Tavares surge como uma peça importante pelo corredor esquerdo, especialmente nas disputas contra Bisseck, enquanto Isaksen oferece profundidade e velocidade para explorar as costas de Bastoni.

Os números recentes evidenciam uma das principais dificuldades da equipe romana no confronto. Em seis dos últimos oito encontros contra a Internazionale, a Lazio não conseguiu marcar. Para alterar esse cenário, Sarri precisará encontrar maneiras de superar a pressão alta adversária e conectar Noslin entre as linhas com mais frequência e qualidade na construção ofensiva.

A ausência de Calhanoglu modifica de maneira sutil o equilíbrio do meio-campo da Internazionale. Zielinski ou Mkhitaryan devem assumir funções mais recuadas na saída de bola, alterando o ritmo e o perfil da construção. Esse contexto pode abrir espaços pelo corredor central para a Lazio. Ainda assim, o principal desafio da Internazionale talvez seja emocional: finais raramente seguem um roteiro previsível, e um cenário de equilíbrio, com empate no tempo regulamentar e possível prorrogação, permanece bastante plausível.

Prognóstico de placar exato para Lazio x Internazionale

🎯 Previsão do Lance! Lazio 1 x 2 Inter A Internazionale chega à final com vantagem técnica, elenco mais profundo e confiança elevada após a conquista do Scudetto. Lautaro Martínez vive boa fase, enquanto Thuram dá mais força e velocidade ao ataque, aumentando o controle ofensivo da equipe e a tendência de dominar o ritmo do jogo. A Lazio, embora mais limitada, mostrou competitividade em jogos decisivos e reação na reta final da temporada. Ainda assim, deve ter dificuldades diante da superioridade milanesa, apostando em bolas paradas e transições para tentar equilibrar a decisão. A Lazio não vence a Inter há nove jogos consecutivos , com seis derrotas e três empates no período

, com seis derrotas e três empates no período A Inter tem o melhor ataque da Serie A com 85 gols – 25 a mais que qualquer outro time na competição

– 25 a mais que qualquer outro time na competição Lautaro Martínez marcou seis gols nas últimas cinco partidas e foi craque do último jogo com nota 8,8

e foi craque do último jogo com nota 8,8 A Lazio não balançou as redes em seis dos últimos oito confrontos com a Inter

Resumo dos palpites do Lance para Lazio x Internazionale