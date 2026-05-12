Confiança x Grêmio – Palpites, análise e odds (14/05)

Palpites Rápidos Placar agregado (ida): Grêmio 2 x 0 Confiança (gols: Carlos Vinícius e Amuzu) Previsão de placar: Confiança 0 x 1 Grêmio – Odd 5,50 na Betsson Palpite principal: Menos de 2,5 gols – Odd 1,60 na Betsson Aposta de valor: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1,75 na Br4Bet Destaque ofensivo: Carlos Vinícius – 14 gols em 28 jogos na temporada – Para marcar a qualquer momento – Odd 1,95 na Betsson

Confiança e Grêmio voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, 14 de maio de 2026, na Arena Batistão, em Aracaju, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O Tricolor gaúcho chega em vantagem após vencer por 2 a 0 em Porto Alegre, com gols de Carlos Vinícius e Francis Amuzu no segundo tempo, e pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final.

O cenário para a partida mudou significativamente nos bastidores do Confiança. O clube sergipano demitiu o técnico Cláudio Caçapa no domingo, poucas horas depois da derrota por 1 a 0 para o Ituano, pela Série C. Com isso, o auxiliar Ricardo Resende assume interinamente a equipe e terá menos de 72 horas para preparar o time, que precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo regulamentar ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

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Análise da partida

O Confiança atravessa seu momento mais delicado na temporada. O clube sergipano acumula seis partidas sem vitória, com cinco derrotas e um empate nesse período, além de ter sofrido gols em todos esses jogos. A sequência negativa culminou na demissão de Cláudio Caçapa poucos dias antes do confronto decisivo pela Copa do Brasil.

A campanha na Série C ajuda a explicar o cenário de crise. O Dragão ocupa a 18ª colocação, com apenas três pontos conquistados em seis rodadas, resultado de uma vitória e cinco derrotas. O desempenho ofensivo também preocupa: a equipe marcou somente dois gols no campeonato até aqui.

Dentro desse contexto, a missão diante do Grêmio se tornou ainda mais complicada. O Confiança precisa reverter uma desvantagem de dois gols contra um adversário de Série A, sem treinador efetivo e convivendo com forte pressão interna. Ricardo Resende assume a equipe interinamente em meio ao ambiente conturbado.

Do outro lado, o Grêmio também chega pressionado, especialmente pela situação no Campeonato Brasileiro. A derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo, empurrou o time de Luís Castro para a zona de rebaixamento. O Tricolor aparece na 17ª colocação, com 17 pontos somados.

Além do resultado negativo, o desempenho ligou o sinal de alerta. O Grêmio teve apenas 30% de posse de bola, finalizou seis vezes contra 18 do adversário e viu sua sequência de cinco jogos sem sofrer gols chegar ao fim após o gol de Carrascal no segundo tempo. As dificuldades ofensivas seguem como uma das principais preocupações da equipe.

Mesmo assim, a Copa do Brasil aparece como prioridade absoluta para o clube gaúcho. Pentacampeão da competição, o Grêmio trata o torneio como principal caminho para recuperar confiança e estabilizar a temporada. A vantagem construída na ida oferece margem para administrar o confronto em Aracaju com mais controle.

O desempenho recente fora de casa também reforça esse cenário. A vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, na Argentina, pela Copa Sul-Americana, mostrou que o elenco ainda mantém capacidade competitiva em jogos longe de Porto Alegre. O Grêmio lidera o Grupo F da competição continental com sete pontos em quatro partidas.

O principal argumento do Confiança está no fator local. Nos últimos dez jogos no Batistão, o clube conquistou quatro vitórias, dois empates e sofreu quatro derrotas. Ainda assim, o momento atual reduz bastante a confiança em uma reação consistente diante de um adversário tecnicamente superior.

Além da crise de resultados, o Dragão terá a ausência importante do capitão Ícaro, expulso no confronto de ida. Sem liderança técnica consolidada e em meio à troca de comando, transformar o Batistão em um ambiente capaz de pressionar o Grêmio parece um desafio ainda maior.

Para Luís Castro, o plano de jogo tende a ser mais conservador. A ideia deve passar por controlar o ritmo da partida, reduzir riscos defensivos e explorar os espaços que o Confiança inevitavelmente deixará ao buscar a remontada. Internamente, existe a compreensão de que uma eliminação em Aracaju teria impacto pesado sobre o ambiente e aumentaria ainda mais a pressão sobre a comissão técnica.

Outros palpites para Confiança x Grêmio

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Confrontos diretos

O jogo de ida, disputado em 21 de abril, marcou o primeiro confronto oficial entre Confiança e Grêmio na história. Na Arena do Grêmio, o time gaúcho venceu por 2 a 0 após dominar a maior parte da partida, principalmente depois da expulsão do zagueiro Ícaro aos 37 minutos do primeiro tempo.

Com um jogador a mais, o Grêmio transformou a superioridade em gols na etapa final. Carlos Vinícius abriu o placar aos dez minutos, e Francis Amuzu ampliou aos 25. O Tricolor terminou o confronto com ampla vantagem nas estatísticas, com 21 finalizações contra apenas quatro do Confiança e mais que o dobro de passes certos do adversário.

Antes da expulsão, porém, o Confiança conseguiu sustentar um bloco defensivo compacto e dificultou os espaços para o Grêmio. A equipe sergipana apostava em linhas baixas e contra-ataques, mas perdeu organização após ficar em inferioridade numérica.

Notícias de Confiança x Grêmio

Confiança

O Confiança chega para o jogo de volta vivendo um cenário de instabilidade dentro e fora de campo. A demissão de Cláudio Caçapa, confirmada no domingo após a derrota para o Ituano pela Série C, aumentou a pressão sobre o elenco às vésperas da partida decisiva. O auxiliar Ricardo Resende assume interinamente a equipe com pouco tempo de preparação.

O principal desfalque do Confiança é o zagueiro e capitão Ícaro, suspenso após a expulsão no confronto de ida. Sem sua principal liderança defensiva, Eduardo Moura deve retornar ao time para formar dupla de zaga com Lucas Cunha. A ausência aumenta ainda mais a preocupação defensiva da equipe sergipana.

Além disso, o departamento médico segue gerando dúvidas para a comissão técnica. O lateral-direito Valdir Júnior ainda sente desconforto no joelho e não tem presença garantida. Breyner Camilo e Maikon Aquino, substituídos com problemas físicos em partidas recentes, também seguem como incógnitas.

Provável escalação do Confiança (4-1-4-1): Rafael Pascoal; Weriton, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Matheus Julião; Renilson; Gabriel Zeca, PK, Danielzinho e Iago; João Pedro. Técnico interino: Ricardo Resende.

Grêmio

Do lado gremista, Luís Castro deve aproveitar a vantagem construída em Porto Alegre para administrar o desgaste físico do elenco. A tendência é de uma rotação parcial na equipe, especialmente considerando o compromisso diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro no próximo fim de semana.

Contra o Flamengo, o treinador utilizou um sistema com três zagueiros, formado por Gustavo Martins, Balbuena e Viery. Para o duelo em Aracaju, porém, existe a possibilidade de retorno à linha defensiva com quatro jogadores, em um modelo mais equilibrado para controlar o confronto.

O Grêmio continua convivendo com problemas importantes no departamento médico. Villasanti segue fora desde agosto de 2025 por conta de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, enquanto Marlon trata uma fratura no tornozelo direito.

Por outro lado, Carlos Vinícius está novamente disponível. O atacante havia cumprido suspensão no Brasileirão contra o Athletico Paranaense e retornou diante do Flamengo. Autor de um dos gols no jogo de ida, ele segue como uma das principais referências ofensivas do time de Luís Castro.

Provável escalação do Grêmio (4-2-3-1): Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Nardoni e Arthur; Enamorado, Monsalve e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.

Destaques individuais de Confiança x Grêmio

Jogador destaque · Confiança João Pedro 1 Gol na Série C, autor do único triunfo do Dragão na competição (1 x 0 Santa Cruz) 4 Gols na temporada, referência ofensiva isolada do elenco sergipano 18 Jogos disputados na temporada entre Sergipano, Copa do Nordeste, Série C e Copa do Brasil 0 Finalizações certas no jogo de ida contra o Grêmio na Arena Jogador destaque · Grêmio Carlos Vinícius 14 Gols na temporada em 28 jogos, artilheiro absoluto do Grêmio em 2026 7 Gols no Brasileirão em 13 jogos, média de 0,58 por partida 1 Gol marcado no jogo de ida contra o Confiança, abrindo o placar 61% Precisão nas finalizações na Série A (16 chutes certos em 26 tentativas)

Os Técnicos

Ricardo Resende volta a assumir o Confiança de forma interina pela segunda vez na temporada. A primeira passagem aconteceu durante o período entre a saída de Luizinho Vieira e a chegada de Cláudio Caçapa, quando comandou a equipe em seis partidas do Campeonato Sergipano. Agora, encontra um cenário ainda mais delicado, com o elenco pressionado emocionalmente, sem o capitão Ícaro e precisando reverter uma desvantagem de 2 a 0 diante do Grêmio.

Sem tempo para promover mudanças mais profundas, a tendência é de manutenção da estrutura tática já utilizada pela equipe nas últimas semanas. O foco deve estar mais na reorganização emocional do grupo e em ajustes pontuais de postura e intensidade. Dentro do contexto atual, a missão de buscar a classificação aparece como extremamente complicada para o clube sergipano.

Do outro lado, Luís Castro chega a Aracaju sustentado principalmente pelos resultados obtidos nas copas. Apesar da conquista do Campeonato Gaúcho em março, a campanha irregular no Brasileirão aumentou a pressão sobre o treinador português após a queda do Grêmio para a zona de rebaixamento. As críticas se concentram sobretudo no excesso de jogadores de marcação utilizados em alguns jogos.

Ainda assim, a vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, pela Copa Sul-Americana, e o triunfo por 2 a 0 no jogo de ida contra o Confiança ajudaram a aliviar momentaneamente o ambiente. Luís Castro já demonstrou capacidade de adaptação tática ao longo da temporada e deve escalar uma equipe competitiva em Aracaju, equilibrando a necessidade de confirmar a classificação com o controle físico do elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Análise Tática

O Confiança deve abandonar a postura reativa utilizada no jogo de ida e assumir uma estratégia mais agressiva para tentar reverter a desvantagem. A tendência é de manutenção do 4-1-4-1, mas com linhas mais altas e maior pressão na saída de bola do Grêmio, especialmente com Gabriel Zeca, PK, Danielzinho e Iago avançando para acelerar a recuperação da posse. O problema é que esse comportamento aumenta a exposição defensiva, justamente o principal ponto frágil da equipe nas últimas semanas.

Sem o capitão Ícaro, suspenso, a defesa perde liderança e força no jogo aéreo. Lucas Cunha e Eduardo Moura devem formar a dupla de zaga, mas terão pela frente um Grêmio que explora bem bolas paradas ofensivas. Viery, Gustavo Martins e Carlos Vinícius oferecem vantagem física importante, transformando escanteios e faltas laterais em armas relevantes para o time gaúcho.

A tendência é de que Luís Castro mantenha o Grêmio em um 4-2-3-1 mais controlado. Nardoni e Arthur devem dar sustentação ao meio-campo, enquanto Enamorado, Monsalve e Amuzu atuam próximos de Carlos Vinícius em transições rápidas. A estratégia passa por permitir maior posse ao Confiança e explorar os espaços deixados pelo adversário nos contra-ataques.

Esse contexto favorece especialmente a velocidade de Amuzu, decisivo no jogo de ida ao marcar um dos gols da vitória gremista. Quanto mais o Confiança avançar suas linhas, maior tende a ser o espaço disponível para o ataque tricolor acelerar pelos corredores. O cenário tático da volta parece ainda mais favorável ao estilo de jogo adotado por Luís Castro.

A principal vulnerabilidade do Grêmio segue localizada pelo lado esquerdo defensivo. Pedro Gabriel apresenta dificuldades maiores quando pressionado e pode oferecer espaços para infiltrações pelo setor. Caso o Confiança consiga acelerar o jogo com Weriton e Iago pelo corredor direito, existe margem para gerar algum desconforto ao sistema gremista.

Ainda assim, o contexto da eliminatória continua bastante desfavorável para a equipe sergipana. Mesmo que consiga marcar uma vez, o Confiança ainda precisaria de pelo menos mais dois gols para levar a disputa aos pênaltis. Isso deve obrigar o time a manter postura ofensiva durante praticamente toda a partida, aumentando os riscos defensivos ao longo do confronto.

Prognóstico de placar exato para Confiança x Grêmio

🎯 Previsão de Placar Confiança 0 x 1 Grêmio O Confiança chega pressionado para o jogo de volta após seis partidas sem vitória, mudança de treinador às vésperas da decisão e a ausência do capitão Ícaro, suspenso. Com apenas dois gols marcados em seis rodadas da Série C, a equipe sergipana precisará assumir riscos para tentar reverter a desvantagem construída no jogo de ida. O cenário aumenta a dificuldade diante de um adversário tecnicamente superior. O Grêmio, por outro lado, deve administrar a vantagem de 2 a 0 conquistada em Porto Alegre sem necessidade de se expor. Mesmo com possível rotação no elenco, o time de Luís Castro chega mais organizado e perigoso nos contra-ataques, especialmente em espaços abertos. A tendência é de um confronto controlado pelo Tricolor, com boas chances de definir a classificação em transições rápidas ou bolas paradas. O Confiança soma seis jogos sem vencer , com cinco derrotas e um empate, sofrendo gols em todas as partidas do período

, com cinco derrotas e um empate, sofrendo gols em todas as partidas do período O Grêmio ficou cinco jogos consecutivos sem sofrer gols antes de enfrentar o Flamengo, demonstrando consistência defensiva nas partidas mais recentes

antes de enfrentar o Flamengo, demonstrando consistência defensiva nas partidas mais recentes Sem o capitão Ícaro (suspenso) e com técnico interino, o Confiança perdeu liderança na zaga e organização no vestiário

e com técnico interino, o Confiança perdeu liderança na zaga e organização no vestiário Carlos Vinícius e Amuzu somam 50% dos gols do Grêmio na temporada, e ambos marcaram no jogo de ida

Resumo dos palpites do Lance para Confiança x Grêmio