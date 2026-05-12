Atlético-GO x Athletico-PR – Palpites, análise e odds (14/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Atlético-GO ou empate (dupla possibilidade) – 1.57 na Betsson Placar provável: Atlético-GO 1 x 0 Athletico-PR – 8.00 na Betsson Resultado: Menos de 2,5 gols – 1.58 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes não marcam – 1.78 na Superbet Aposta ousada: Atlético-GO: handicap +0,5 – 1.40 na Betano Contexto: Eliminatória aberta após 0 x 0 na ida; Atlético-GO está invicto há seis jogos e venceu o Athletico-PR por 3 x 0 no último confronto no Antônio Accioly; Furacão perdeu seis das últimas dez partidas como visitante em todas as competições

A quinta fase da Copa Betano do Brasil coloca frente a frente dois rubro-negros com realidades distintas. O Atlético-GO, que disputa a Série B, recebe o Athletico-PR, quinto colocado da Série A, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela partida de volta. O jogo de ida terminou em 0 x 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, e a eliminatória segue completamente aberta.

O Dragão tem a vantagem de decidir em casa, onde acumula dez vitórias, dois empates e apenas três derrotas nos últimos 15 jogos como mandante, com 27 gols marcados e oito sofridos nesse recorte. O Furacão não abriu vantagem na ida apesar do mando de campo e agora enfrenta um adversário embalado por seis jogos sem derrota. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Atlético-GO vive o melhor momento da temporada. Depois de começar a Série B com três derrotas consecutivas, o time de Eduardo Souza engatou uma sequência de seis jogos sem derrota, incluindo a vitória por 1 x 0 sobre o Ceará fora de casa pela oitava rodada. Gustavo Coutinho marcou o gol da vitória no Castelão, resultado que alçou o Dragão à décima posição da segunda divisão, com 11 pontos.

Na Copa do Brasil, a campanha do Atlético-GO impressiona pela solidez defensiva. O time eliminou Primavera, Porto Velho e Ponte Preta, todas por 1 x 0, e depois segurou o 0 x 0 na Arena da Baixada. São quatro jogos, zero gols sofridos e três gols marcados na competição, um aproveitamento que sustenta a confiança do elenco para o duelo decisivo em Goiânia.

O Athletico-PR, por sua vez, ocupa a quinta colocação da Série A com 23 pontos em 15 rodadas, com sete vitórias, dois empates e seis derrotas. O problema do Furacão está longe de casa: nas últimas dez partidas como visitante em todas as competições, o time de Odair Hellmann venceu apenas duas, empatou duas e perdeu seis, incluindo a derrota mais recente, por 1 x 0 para o Vasco no São Januário.

O contraste entre mandante e visitante é o dado central deste confronto. O Athletico-PR é um dos melhores mandantes da Série A, mas se transforma quando joga fora. Em 20 dos últimos 30 jogos fora de casa, o total de gols passou de 2,5, número que reflete a instabilidade defensiva do Furacão longe de Curitiba.

Palpites para Atlético-GO x Athletico-PR

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

Atlético-GO e Athletico-PR já se enfrentaram 21 vezes em competições oficiais, com amplo domínio paranaense: 14 vitórias do Furacão, quatro empates e três do Dragão. No Antônio Accioly, porém, o histórico é mais equilibrado, com cinco vitórias do Athletico-PR, três empates e duas do Atlético-GO em dez jogos.

O dado que o Dragão carrega como trunfo é o confronto mais recente em Goiânia. Pela Série B, em 6 de outubro de 2025, o Atlético-GO goleou o Athletico-PR por 3 x 0, com gols de Guilherme Maranhão aos 15 minutos, Guilherme Romão aos 45 e Adriano Martins aos 62. Foi uma das poucas vezes em que o time goiano dominou completamente a partida contra o rival paranaense.

Na Copa do Brasil, os clubes se enfrentaram em 2007 e 2021, ambas nas oitavas de final, e o Athletico-PR avançou nas duas oportunidades. Em 2021, a classificação veio com um 2 x 1 na ida em Curitiba, seguido de empate por 2 x 2 na volta. O 0 x 0 do jogo de ida desta edição representa o melhor resultado que o Atlético-GO já obteve contra o Furacão na história da Copa do Brasil.

Notícias do Atlético-GO e Athletico-PR

Atlético-GO: desfalques e dúvidas

O técnico Eduardo Souza deve repetir a base que utilizou no jogo de ida em Curitiba, com possíveis ajustes no meio-campo. Na ida, o Dragão entrou em campo com Paulo Vitor no gol, linha de quatro com Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes, trio de meio-campo com Cristiano, Ariel e Assis, e o ataque formado por Geovany Soares, Marrony e Gustavo Coutinho.

O meia Igor Henrique, que foi desfalque no jogo de ida por desconforto muscular, pode ser opção para o banco. Jader é outra alternativa para o setor. Eduardo Souza deve priorizar a intensidade ofensiva desde o início, diferente da postura mais cautelosa adotada em Curitiba.

Provável escalação do Atlético-GO (4-3-3): Paulo Vitor; Ewerthon, Tito, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Ariel e Assis; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony. Técnico: Eduardo Souza.

Athletico-PR: desfalques e dúvidas

O Furacão vive uma situação delicada de elenco. No Brasileirão, Odair Hellmann não pôde contar com Kevin Viveros, Benavídez e Esquivel contra o Vasco, todos suspensos por acúmulo de cartões amarelos. As suspensões do campeonato nacional não se aplicam à Copa do Brasil, o que abre a possibilidade de retorno desses jogadores para a partida em Goiânia.

Mesmo assim, o Athletico-PR tem problemas. Julimar segue em recuperação de lesão no tornozelo e é dúvida. Jadson tratou dores no pé esquerdo e sua condição de jogo também é incerta.

Bruninho, que assinou com o Shakhtar Donetsk, permanece no elenco como opção de banco. A tendência é que Odair Hellmann escale força máxima para o duelo eliminatório, retomando os titulares que ficaram suspensos no Brasileirão.

Provável escalação do Athletico-PR (3-4-3): Santos; Benavídez, Carlos Terán e Arthur Dias; Gilberto, Portilla, Luiz Gustavo e Esquivel; Mendoza, Kevin Viveros e João Cruz. Técnico: Odair Hellmann.

Destaques individuais de Atlético-GO x Athletico-PR

Jogador destaque · Atlético-GO Gustavo Coutinho 3 Gols na Copa do Brasil 2026 0 Gols sofridos pelo Dragão na Copa do Brasil Decisivo Gol da vitória contra o Ceará fora de casa 6 Jogos sem derrota na sequência atual Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 8 Gols na temporada 2026 40 Gols do Athletico-PR na temporada 2 em 10 Vitórias fora nas últimas 10 partidas 4 Assistências de Benavídez na temporada

Os técnicos

Eduardo Souza chegou ao Atlético-GO em março de 2026 após conquistar o Campeonato Catarinense pelo Barra. O treinador já havia trabalhado no clube como auxiliar técnico e conhece a estrutura da casa.

Desde sua chegada, reorganizou o time defensivamente e conseguiu estabilidade num elenco que vinha de três derrotas seguidas no início da Série B. A sequência de seis jogos sem perder, com três vitórias e três empates, é mérito direto do seu trabalho.

Odair Hellmann conduziu o acesso do Athletico-PR à Série A na temporada passada e renovou contrato até o fim de 2026. O treinador tem números impressionantes como mandante na Arena da Baixada, mas a fragilidade fora de casa é o calcanhar de Aquiles do seu trabalho.

O Furacão não encontrou equilíbrio longe de Curitiba, e em jogos eliminatórios fora essa é uma vulnerabilidade séria. Hellmann precisará encontrar soluções táticas para um ambiente que historicamente não favorece seu time.

Análise tática

O Atlético-GO deve abandonar a postura reativa do jogo de ida e buscar protagonismo no Antônio Accioly. Eduardo Souza tende a manter o 4-3-3, mas com uma linha de marcação mais alta e pressão na saída de bola do Athletico-PR.

A velocidade de Bruno José pela direita e a movimentação de Marrony entre as linhas serão armas importantes para explorar os espaços que o Furacão costuma deixar quando joga em sistema de três zagueiros. O Dragão marcou em oito dos últimos dez jogos como mandante, dado que reforça a capacidade ofensiva em casa.

O Athletico-PR provavelmente se organizará em 3-4-3, formação que Odair Hellmann utiliza com frequência. Esquivel e Gilberto atuam como alas, e Mendoza e João Cruz oferecem velocidade nas transições. O problema é que essa formação expõe os corredores laterais quando o adversário ocupa bem as faixas.

A principal fragilidade tática do Athletico-PR nesta partida será a transição defensiva. O time sofreu o primeiro gol em oito dos últimos 15 jogos como visitante e conseguiu apenas uma virada de placar nesse período. Se o Atlético-GO abrir o marcador cedo, as chances de classificação goiana aumentam de forma significativa.

Prognóstico de placar exato para Atlético-GO x Athletico-PR

🎯 Palpite do Lance! Atlético-GO 1 x 0 Athletico-PR O Dragão deve aproveitar o fator casa para se classificar em uma partida de poucas oportunidades claras. O Athletico-PR sofre como visitante e o Atlético-GO não tomou gol em quatro jogos na Copa do Brasil. Um gol solitário, provavelmente de Gustavo Coutinho, deve bastar. Encare as apostas como entretenimento e aposte apenas o que pode perder. O Atlético-GO não sofreu gols em quatro jogos consecutivos na Copa do Brasil 2026

jogos consecutivos na Copa do Brasil 2026 O Athletico-PR venceu apenas duas das últimas dez partidas como visitante

das últimas partidas como visitante No último confronto no Antônio Accioly, o Atlético-GO goleou por 3 x 0

O Atlético-GO tem dez vitórias nos últimos 15 jogos em casa

Resumo dos palpites do Lance para Atlético-GO x Athletico-PR