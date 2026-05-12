Corinthians x Barra-SC – Palpites, análise e odds (14/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Corinthians vence e abaixo de 3,5 gols – 1,72 na Betsson Placar provável: Corinthians 2 x 0 Barra-SC – 6,50 na Betsson Resultado: Corinthians vence o primeiro tempo – 1,60 na Superbet Aposta de valor: Menos de 2,5 gols – 1,60 na Betsson Aposta ousada: Ambas as equipes não marcam – 1,55 na Betano Contexto: Corinthians venceu a ida por 1 x 0 fora de casa, joga pelo empate na Neo Química Arena e vem de vitória por 3 x 2 sobre o São Paulo; Barra-SC não marcou gol em 180 minutos de Copa do Brasil e avançou nas duas fases anteriores apenas nos pênaltis

O Corinthians recebe o Barra-SC nesta quinta-feira, 14 de maio, na Neo Química Arena, pela partida de volta da quinta fase da Copa Betano do Brasil 2026. O Timão carrega a vantagem de 1 x 0 construída na Ressacada, em Florianópolis, com gol de Jesse Lingard nos acréscimos do primeiro tempo, e joga pelo empate para confirmar presença nas oitavas de final do torneio que venceu em 2025.

O contraste entre os dois clubes é gritante. De um lado, o atual tetracampeão da competição, classificado antecipadamente para as oitavas da Libertadores e com um elenco recheado de jogadores convocáveis. Do outro, o Barra, fundado em 2013 em Balneário Camboriú, campeão da Série D de 2025 e do Catarinense de 2026, disputando a Série C e enfrentando pela primeira vez na história um adversário da elite do futebol brasileiro em partida eliminatória na casa do rival.

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Análise da partida

O Corinthians vive uma temporada de duas velocidades. No Brasileirão, a situação é delicada: o time saiu da zona de rebaixamento apenas no último domingo, após a vitória por 3 x 2 sobre o São Paulo no Majestoso, subindo para a 16ª posição com 18 pontos em 15 rodadas. Foram quatro vitórias, seis empates e cinco derrotas na Série A, um desempenho abaixo do esperado para o atual campeão da Copa do Brasil.

Nas copas, porém, o cenário é completamente distinto. Na Libertadores, o Corinthians já garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final ao liderar o Grupo E com vitória fora de casa sobre o Platense (2 x 0), triunfos como mandante sobre Santa Fe (2 x 0) e Peñarol (2 x 0), além de empate em Bogotá (1 x 1). A chegada de Fernando Diniz, que substituiu Dorival Júnior em abril, trouxe resultados imediatos em competições mata-mata.

Nos últimos cinco jogos em casa sob comando de Diniz, o Corinthians venceu quatro e empatou um, marcando oito gols e sofrendo apenas dois. A Neo Química Arena voltou a ser uma fortaleza, com média de público acima de 34 mil torcedores na temporada.

O Barra-SC, por sua vez, ocupa a parte intermediária da tabela da Série C com nove pontos em seis rodadas, tendo conquistado duas vitórias, três empates e uma derrota. O destaque da campanha na terceira divisão foi a goleada de 3 x 0 sobre o Figueirense fora de casa, resultado que mostrou o potencial ofensivo do Pescador quando tem espaço para jogar. No entanto, o time empatou sem gols com o Caxias em casa na rodada mais recente, em 10 de maio, indicando dificuldade para furar blocos baixos.

Na Copa do Brasil, o Barra avançou nas duas fases anteriores sem marcar gol sequer no tempo regulamentar. Eliminou o América-MG (4 x 3 nos pênaltis) e o Volta Redonda (3 x 1 nos pênaltis), ambos após empates em 0 x 0. O padrão revela um time competitivo na marcação, mas limitado ofensivamente contra adversários de maior qualidade técnica. Na Ressacada, o Barra registrou apenas 0,30 de xG contra o Corinthians, sem uma finalização sequer que exigisse defesa difícil do goleiro Kauê.

Palpites para Corinthians x Barra-SC

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Confrontos diretos

O jogo de ida, disputado em 21 de abril no Estádio da Ressacada, foi o primeiro encontro oficial da história entre Corinthians e Barra-SC. A mudança de mando ocorreu porque a Arena Barra FC, em Itajaí, comporta apenas 5.500 pessoas e não atende à exigência mínima de 10 mil lugares imposta pela CBF na quinta fase.

Fernando Diniz optou por um time misto, poupando titulares como Hugo Souza, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Raniele. Mesmo assim, o Corinthians dominou a partida e encontrou o gol decisivo nos acréscimos da primeira etapa: Pedro Raul ajeitou de cabeça e Lingard completou para as redes. O jogo terminou com três cartões amarelos para o Corinthians (André Ramalho, Matheus Pereira e Lingard) e um para o Barra (Vargas).

Não há histórico anterior entre as equipes em qualquer competição. O Barra nunca enfrentou um clube da Série A do Brasileirão em sua curta história de 13 anos.

Notícias de Corinthians e Barra-SC

Corinthians: desfalques e dúvidas

A principal expectativa no Corinthians gira em torno de Memphis Depay. O atacante holandês está afastado desde 22 de março, quando se lesionou contra o Flamengo. Uma falha na preparação física agravou o quadro em abril, mas a comissão técnica avalia que o retorno pode acontecer justamente contra o Barra, na quinta-feira. Memphis soma apenas um gol e uma assistência na temporada e quer chegar em ritmo de jogo para a convocação da seleção holandesa visando a Copa do Mundo.

Os desfalques confirmados são Kayke (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Charles (lesão no calcanhar direito), João Pedro Tchoca (cirurgia de hérnia inguinal) e Hugo Farias (cirurgia no menisco do joelho direito). Vitinho é dúvida por conta de dores no quadril direito. André e Allan, que cumpriram suspensão no Majestoso, devem retornar ao elenco.

Diferentemente da ida, quando Diniz poupou sete titulares, o cenário agora aponta para força máxima. Rodrigo Garro, líder de assistências da Série A com dez passes para gol em 27 partidas, deve comandar a armação. Yuri Alberto, artilheiro do time na temporada com cinco gols (apesar de jejum de dez jogos), será a referência do ataque.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele e André; Rodrigo Garro, Breno Bidon e Lingard; Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Barra-SC: desfalques e dúvidas

O técnico Bernardo Franco não tem desfalques graves para o confronto em Itaquera. O Barra deve repetir a base que atuou nas últimas rodadas da Série C, com o goleiro Ewerton como destaque. Ewerton defendeu quatro cobranças de pênalti nas fases anteriores da Copa do Brasil e é o principal responsável pela campanha histórica do clube na competição.

Após a perda de jogadores importantes que saíram do elenco depois da conquista do Catarinense, o Barra reforçou o plantel com nomes como Guilherme Lazaroni (ex-Figueirense, Sport e Ponte Preta) e Henrique Dourado (ex-Flamengo e Fluminense), além de manter o meia Elvinho, camisa 10 e principal referência técnica do time.

Provável escalação do Barra-SC (4-3-3): Ewerton; Fábio, Jean Pierre, Alemão e Da Rocha; Tetê, Henrique e Elvinho; Gabriel Silva, Vargas e Cléo Silva. Técnico: Bernardo Franco.

Destaques individuais de Corinthians x Barra-SC

Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro 10 Assistências na temporada 2026 Líder Maior garçom da Série A em 2026 2,9 Passes decisivos por jogo com Diniz 7 Assistências em nove jogos sob Diniz Jogador destaque · Barra-SC Elvinho 7 Gols na Série D 2025 (título) Decisivo Gol na final do Catarinense 2026 10 Participações em gols (Série D + Catarinense) Referência Principal criador de jogadas do Barra

Os técnicos

Fernando Diniz assumiu o Corinthians em 6 de abril, substituindo Dorival Júnior, e o impacto foi sentido de maneira imediata no futebol apresentado. Sob seu comando, o time disputou 11 partidas com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota (2 x 1 para o Mirassol), registrando um aproveitamento de 72%. O trabalho tático de Diniz transformou a equipe, especialmente na construção de jogo pelo meio, devolvendo protagonismo a Rodrigo Garro e dando liberdade para os laterais participarem do ataque.

Bernardo Franco, de 39 anos, chegou ao Barra após a saída de Eduardo Souza para o Atlético-GO. Curiosamente, Franco tem passagem pelo Corinthians, onde trabalhou como auxiliar da equipe principal e nas categorias de base. O técnico manteve a espinha dorsal competitiva do time, priorizando organização defensiva e compactação. Na Série C, o Barra sofreu apenas quatro gols em seis jogos, uma média de 0,66 por partida, dado que confirma a solidez do sistema montado pelo treinador.

Análise tática

Diniz deve montar o Corinthians em 4-2-3-1, com Garro centralizado e Lingard mais solto pela esquerda. A principal arma ofensiva será a movimentação entre linhas: Garro descendo para buscar a bola e distribuindo para Matheuzinho avançar pela direita ou para Breno Bidon atacar o espaço entre os zagueiros. Dos 34 gols do Corinthians na temporada, a grande maioria saiu na segunda etapa, o que sugere um time que cresce com o passar dos minutos e encontra espaços à medida que o adversário se desgasta.

O Barra vai se posicionar em bloco baixo, como fez na ida. Bernardo Franco não tem razão para mudar uma filosofia que funcionou durante 90 minutos na Ressacada: linhas de quatro compactas, saídas rápidas em contra-ataque e atenção redobrada nas bolas paradas. Para se classificar, o Barra precisa vencer por dois gols de diferença ou, no mínimo, triunfar por 1 x 0 para levar a decisão aos pênaltis. É um cenário que exige exposição ofensiva contra o time mais qualificado tecnicamente.

A vulnerabilidade do Barra está nos flancos. O Corinthians de Diniz cruza bastante e busca jogadas pela direita com Matheuzinho, que já soma duas assistências na temporada. Por outro lado, a grande arma do visitante está nos contra-ataques com Gabriel Silva e Cléo Silva, jogadores velozes que podem explorar o espaço que o Corinthians inevitavelmente vai deixar ao pressionar.

Prognóstico de placar exato para Corinthians x Barra-SC

🎯 Palpite do Lance! Corinthians 2 x 0 Barra-SC O Corinthians deve controlar a partida desde o início e encontrar os gols com naturalidade, sem precisar se expor. O Barra vai competir, mas a diferença técnica e a pressão da Neo Química Arena devem pesar no segundo tempo. O Barra não marcou gol em 180 minutos de Copa do Brasil 2026 no tempo regulamentar

minutos de Copa do Brasil 2026 no tempo regulamentar O Corinthians venceu quatro dos últimos cinco jogos em casa sob Diniz, marcando oito gols

dos últimos jogos em casa sob Diniz, marcando gols Dos 34 gols do Timão na temporada, a maioria saiu no segundo tempo

gols do Timão na temporada, a maioria saiu no segundo tempo O Barra sofreu gols em todos os jogos como visitante pela Série C em 2026

Resumo dos palpites do Lance para Corinthians x Barra-SC