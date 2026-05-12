Lens x PSG – Palpites, análise e odds (13/05)
Veja os palpites e informações de Lens x PSG pelo Campeonato Francês
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O Stade Bollaert-Delelis recebe nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (horário de Brasília), o duelo atrasado da 29ª rodada da Ligue 1 entre RC Lens e Paris Saint-Germain. Na teoria, é um confronto entre os dois primeiros colocados do campeonato francês. Na prática, as prioridades de cada lado estão em outro lugar.
O PSG lidera com 73 pontos em 32 jogos e precisa de apenas um ponto nas duas últimas rodadas para garantir oficialmente o título. Mesmo uma derrota em Lens não mudaria a situação, já que a diferença de saldo de gols é de 15. Do outro lado, o Lens soma 67 pontos, já assegurou a classificação direta para a próxima Champions League e tem os olhos voltados para a final da Copa da França contra o Nice, marcada para 22 de maio no Stade de France.
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Análise da partida
O PSG domina a Ligue 1 2025/26 com 23 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Os números são claros: melhor ataque do campeonato com 71 gols marcados e melhor defesa com 27 sofridos e 17 jogos sem ser vazado. A média de gols marcados por jogo é de 2,22, contra apenas 0,84 sofrido.
A fase recente do PSG é sólida sem ser dominante: vitória de 1 x 0 sobre o Brest com gol de Désiré Doué nos minutos finais, empate em 1 x 1 com o Bayern de Munique na semifinal de volta da Champions (após o 5 x 4 na ida) e um frustrante 2 x 2 contra o Lorient. Luis Enrique declarou publicamente que está "99,9% seguro" do título — e os dados reforçam essa confiança.
O Lens impressiona como mandante. Os Sang et Or têm o melhor desempenho da Ligue 1 em Bollaert, com média de 2,6 pontos por jogo e 14 vitórias em 16 partidas na temporada. A fase ofensiva também é positiva: 12 gols nos últimos cinco jogos, incluindo a goleada de 4 x 1 sobre o Toulouse, a vitória por 3 x 2 na sequência e o empate espetacular de 3 x 3 em Brest.
A sequência mais recente, porém, revela desgaste. A goleada de 0 x 3 sofrida no clássico contra o Lille expôs fragilidades defensivas, e a vitória magra por 1 x 0 sobre o lanterna Nantes — com gol do jovem Mezian Soares, de 16 anos, saindo do banco — não convenceu. Pierre Sage deve poupar titulares pensando na final de Copa, o que reduz a capacidade ofensiva dos donos da casa.
Palpites para Lens x PSG
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Confrontos diretos
O histórico recente é devastador para o Lens. Em 94 confrontos oficiais, o PSG soma 48 vitórias contra 25 do Lens e 21 empates. A série atual é de seis vitórias consecutivas do PSG nos últimos sete duelos — a única exceção foi um empate. O último triunfo lensois nesta rivalidade aconteceu em abril de 2023, com uma vitória por 3 x 1 em Bollaert.
No jogo de ida, disputado em 14 de setembro de 2025 no Parc des Princes, o PSG venceu por 2 x 0 com dois gols de Bradley Barcola. As duas últimas visitas parisienses a Bollaert terminaram com vitórias: 2 x 0 em 2024 e 2 x 1 em 2025. Quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes tiveram menos de três gols — mas o contexto de rotação e descompromisso pode abrir o jogo nesta quarta.
Notícias do RC Lens e do PSG
RC Lens: desfalques e dúvidas
A enfermaria do Lens está cheia. Régis Gurtner (lesão muscular) é desfalque até o fim da temporada, assim como Jonathan Gradit, que sofreu uma fratura na perna. Saud Abdulhamid cumpre suspensão. Florian Thauvin e Allan Saint-Maximin, tocados fisicamente nos últimos jogos, devem ser preservados por Pierre Sage.
Com a final da Copa da França no horizonte, o técnico lensois deve escalar vários jovens e jogadores de rotação. Matthieu Udol será titular na lateral, enquanto Odsonne Édouard — autor de 12 gols no campeonato — comanda o ataque. A base competitiva em Bollaert será mantida, mas sem os principais nomes.
Provável escalação do Lens (3-4-3): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Sima, Bulatovic, Haidara, Udol; Fofana, Édouard, Saïd. Técnico: Pierre Sage.
PSG: desfalques e dúvidas
O PSG também chega desfalcado. Warren Zaïre-Emery (costas), Willian Pacho (coxa), Nuno Mendes (coxa), Achraf Hakimi (coxa) e Quentin Ndjantou (isquiotibiais) estão fora. Lucas Chevalier — emprestado pelo próprio Lens — encerrou a temporada por lesão na coxa.
Luis Enrique deve distribuir minutos a jovens como Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu e Dro Fernández. Ousmane Dembélé pode ser poupado após semanas intensas na Champions League. Bradley Barcola e Désiré Doué devem iniciar no ataque, com Kangin Lee em função mais criativa. Fabián Ruiz ancora o meio-campo, e Lucas Hernández e Zabarnyi compõem a zaga. No gol, o jovem Renato Marin é esperado como titular.
Provável escalação do PSG (4-3-3): Marin; Mayulu, Beraldo, Zabarnyi, Hernández; Lee, Ruiz, Dro Fernández; Mbaye, Doué, Barcola. Técnico: Luis Enrique.
Destaques individuais de Lens x PSG
Os técnicos
Pierre Sage transformou o RC Lens desde sua chegada ao banco artesiano. O técnico francês, revelado pelo Olympique Lyonnais, impôs rapidamente sua filosofia baseada em posse de bola, pressing alto e intensidade coletiva. Seu sistema em 3-4-3 tornou-se a identidade tática dos Sang et Or nesta temporada, e os resultados comprovam: segundo lugar na Ligue 1, vaga na Champions e final da Copa da França.
A gestão humana é outro ponto forte. Sage integrou reforços como Thauvin, Édouard, Gurtner, Baidoo e Risser sem perder a combatividade que define o Lens. Para este jogo, a prioridade é clara: preservar o elenco para o dia 22 de maio. Rotação pesada é esperada.
Do lado oposto, Luis Enrique segue refinando seu PSG. O treinador espanhol construiu uma equipe fiel a seus princípios: domínio de bola, mobilidade constante e liberdade ofensiva sem centroavante fixo. As permutações entre Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia e Doué confundem qualquer marcação. O clube se aproxima de uma temporada histórica — Ligue 1 praticamente garantida e final da Champions League em 30 de maio contra o Arsenal. A gestão do elenco em Bollaert será calculada e conservadora.
Análise tática
O duelo entre o 3-4-3 lensois e o 4-3-3 parisiense será decidido nos corredores laterais. Os alas do Lens, Sima e Udol, oferecem muito ofensivamente com suas subidas e capacidade de criar superioridade numérica. O problema aparece na transição: quando ambos sobem ao mesmo tempo, espaços se abrem entre os zagueiros centrais. É justamente ali que Barcola e Doué podem causar dano com velocidade em contra-ataque.
No meio-campo, Kangin Lee pode explorar os intervalos entre as linhas do Lens para acelerar o jogo parisiense. Porém, sem Zaïre-Emery e Hakimi, o PSG perde dois jogadores fundamentais na progressão com bola. Um meio-campo recomposto com Fabián Ruiz e Dro Fernández pode oferecer menos fluidez, dando ao Lens mais oportunidades de recuperar a bola no campo ofensivo.
Do lado do Lens, as bolas paradas representam a principal arma. Udol se consolidou como um dos melhores cruzadores do campeonato, e Édouard é referência aérea confiável na área. Diante de uma zaga parisiense sem Pacho e com Beraldo e Zabarnyi, a bola aérea pode render dividendos. O cenário mais provável, porém, é de um jogo em ritmo controlado, com as duas equipes evitando riscos desnecessários antes de seus compromissos decisivos no fim de maio.
Prognóstico de placar exato para Lens x PSG
- O PSG venceu os seis últimos confrontos contra o Lens na Ligue 1
- O Lens marcou em 14 jogos consecutivos como mandante em todas as competições
- 68% dos confrontos recentes entre os dois clubes tiveram gols de ambos os lados
- Lens inscreveu 12 gols nos últimos cinco jogos — média de 2,4 por partida
Resumo dos palpites do Lance para Lens x PSG
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,50 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,48 na Betsson
Palpite alternativo 2: Vitória do PSG + ambas marcam – Odd 3,30 na Superbet
Palpite alternativo 3: Bradley Barcola marca a qualquer momento – Odd 2,85 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Lens 1 x 2 PSG – Odd 8,00 na Betsson
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