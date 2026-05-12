Lens x PSG – Palpites, análise e odds (13/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Ambas as equipes marcam – 1,50 na Betsson Placar provável: Lens 1 x 2 PSG – 8,00 na Betsson Resultado: Vitória do PSG + ambas marcam – 3,30 na Superbet Aposta de valor: Mais de 2,5 gols no total – 1,48 na Betsson Aposta ousada: Bradley Barcola marca a qualquer momento – 2,85 na Betano Contexto: PSG precisa de um ponto para ser campeão e venceu os seis últimos confrontos contra o Lens; os Sang et Or já garantiram vaga na Champions e poupam titulares para a final da Copa da França contra o Nice, em 22 de maio

O Stade Bollaert-Delelis recebe nesta quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 16h (horário de Brasília), o duelo atrasado da 29ª rodada da Ligue 1 entre RC Lens e Paris Saint-Germain. Na teoria, é um confronto entre os dois primeiros colocados do campeonato francês. Na prática, as prioridades de cada lado estão em outro lugar.

O PSG lidera com 73 pontos em 32 jogos e precisa de apenas um ponto nas duas últimas rodadas para garantir oficialmente o título. Mesmo uma derrota em Lens não mudaria a situação, já que a diferença de saldo de gols é de 15. Do outro lado, o Lens soma 67 pontos, já assegurou a classificação direta para a próxima Champions League e tem os olhos voltados para a final da Copa da França contra o Nice, marcada para 22 de maio no Stade de France.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O PSG domina a Ligue 1 2025/26 com 23 vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Os números são claros: melhor ataque do campeonato com 71 gols marcados e melhor defesa com 27 sofridos e 17 jogos sem ser vazado. A média de gols marcados por jogo é de 2,22, contra apenas 0,84 sofrido.

A fase recente do PSG é sólida sem ser dominante: vitória de 1 x 0 sobre o Brest com gol de Désiré Doué nos minutos finais, empate em 1 x 1 com o Bayern de Munique na semifinal de volta da Champions (após o 5 x 4 na ida) e um frustrante 2 x 2 contra o Lorient. Luis Enrique declarou publicamente que está "99,9% seguro" do título — e os dados reforçam essa confiança.

O Lens impressiona como mandante. Os Sang et Or têm o melhor desempenho da Ligue 1 em Bollaert, com média de 2,6 pontos por jogo e 14 vitórias em 16 partidas na temporada. A fase ofensiva também é positiva: 12 gols nos últimos cinco jogos, incluindo a goleada de 4 x 1 sobre o Toulouse, a vitória por 3 x 2 na sequência e o empate espetacular de 3 x 3 em Brest.

A sequência mais recente, porém, revela desgaste. A goleada de 0 x 3 sofrida no clássico contra o Lille expôs fragilidades defensivas, e a vitória magra por 1 x 0 sobre o lanterna Nantes — com gol do jovem Mezian Soares, de 16 anos, saindo do banco — não convenceu. Pierre Sage deve poupar titulares pensando na final de Copa, o que reduz a capacidade ofensiva dos donos da casa.

Palpites para Lens x PSG

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico recente é devastador para o Lens. Em 94 confrontos oficiais, o PSG soma 48 vitórias contra 25 do Lens e 21 empates. A série atual é de seis vitórias consecutivas do PSG nos últimos sete duelos — a única exceção foi um empate. O último triunfo lensois nesta rivalidade aconteceu em abril de 2023, com uma vitória por 3 x 1 em Bollaert.

No jogo de ida, disputado em 14 de setembro de 2025 no Parc des Princes, o PSG venceu por 2 x 0 com dois gols de Bradley Barcola. As duas últimas visitas parisienses a Bollaert terminaram com vitórias: 2 x 0 em 2024 e 2 x 1 em 2025. Quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes tiveram menos de três gols — mas o contexto de rotação e descompromisso pode abrir o jogo nesta quarta.

Notícias do RC Lens e do PSG

RC Lens: desfalques e dúvidas

A enfermaria do Lens está cheia. Régis Gurtner (lesão muscular) é desfalque até o fim da temporada, assim como Jonathan Gradit, que sofreu uma fratura na perna. Saud Abdulhamid cumpre suspensão. Florian Thauvin e Allan Saint-Maximin, tocados fisicamente nos últimos jogos, devem ser preservados por Pierre Sage.

Com a final da Copa da França no horizonte, o técnico lensois deve escalar vários jovens e jogadores de rotação. Matthieu Udol será titular na lateral, enquanto Odsonne Édouard — autor de 12 gols no campeonato — comanda o ataque. A base competitiva em Bollaert será mantida, mas sem os principais nomes.

Provável escalação do Lens (3-4-3): Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Sima, Bulatovic, Haidara, Udol; Fofana, Édouard, Saïd. Técnico: Pierre Sage.

PSG: desfalques e dúvidas

O PSG também chega desfalcado. Warren Zaïre-Emery (costas), Willian Pacho (coxa), Nuno Mendes (coxa), Achraf Hakimi (coxa) e Quentin Ndjantou (isquiotibiais) estão fora. Lucas Chevalier — emprestado pelo próprio Lens — encerrou a temporada por lesão na coxa.

Luis Enrique deve distribuir minutos a jovens como Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu e Dro Fernández. Ousmane Dembélé pode ser poupado após semanas intensas na Champions League. Bradley Barcola e Désiré Doué devem iniciar no ataque, com Kangin Lee em função mais criativa. Fabián Ruiz ancora o meio-campo, e Lucas Hernández e Zabarnyi compõem a zaga. No gol, o jovem Renato Marin é esperado como titular.

Provável escalação do PSG (4-3-3): Marin; Mayulu, Beraldo, Zabarnyi, Hernández; Lee, Ruiz, Dro Fernández; Mbaye, Doué, Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Destaques individuais de Lens x PSG

Jogador destaque · RC Lens Odsonne Édouard 12 Gols na Ligue 1 2025/26 11,24 xG na temporada — produção consistente 28 Jogos disputados na Ligue 1 6,96 Nota média no FotMob na temporada Jogador destaque · PSG Bradley Barcola 10 Gols na Ligue 1 2025/26 2 Gols no jogo de ida contra o Lens 3,4 Finalizações por jogo na temporada Veloz Principal ameaça em transições pelo lado esquerdo

Os técnicos

Pierre Sage transformou o RC Lens desde sua chegada ao banco artesiano. O técnico francês, revelado pelo Olympique Lyonnais, impôs rapidamente sua filosofia baseada em posse de bola, pressing alto e intensidade coletiva. Seu sistema em 3-4-3 tornou-se a identidade tática dos Sang et Or nesta temporada, e os resultados comprovam: segundo lugar na Ligue 1, vaga na Champions e final da Copa da França.

A gestão humana é outro ponto forte. Sage integrou reforços como Thauvin, Édouard, Gurtner, Baidoo e Risser sem perder a combatividade que define o Lens. Para este jogo, a prioridade é clara: preservar o elenco para o dia 22 de maio. Rotação pesada é esperada.

Do lado oposto, Luis Enrique segue refinando seu PSG. O treinador espanhol construiu uma equipe fiel a seus princípios: domínio de bola, mobilidade constante e liberdade ofensiva sem centroavante fixo. As permutações entre Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia e Doué confundem qualquer marcação. O clube se aproxima de uma temporada histórica — Ligue 1 praticamente garantida e final da Champions League em 30 de maio contra o Arsenal. A gestão do elenco em Bollaert será calculada e conservadora.

Análise tática

O duelo entre o 3-4-3 lensois e o 4-3-3 parisiense será decidido nos corredores laterais. Os alas do Lens, Sima e Udol, oferecem muito ofensivamente com suas subidas e capacidade de criar superioridade numérica. O problema aparece na transição: quando ambos sobem ao mesmo tempo, espaços se abrem entre os zagueiros centrais. É justamente ali que Barcola e Doué podem causar dano com velocidade em contra-ataque.

No meio-campo, Kangin Lee pode explorar os intervalos entre as linhas do Lens para acelerar o jogo parisiense. Porém, sem Zaïre-Emery e Hakimi, o PSG perde dois jogadores fundamentais na progressão com bola. Um meio-campo recomposto com Fabián Ruiz e Dro Fernández pode oferecer menos fluidez, dando ao Lens mais oportunidades de recuperar a bola no campo ofensivo.

Do lado do Lens, as bolas paradas representam a principal arma. Udol se consolidou como um dos melhores cruzadores do campeonato, e Édouard é referência aérea confiável na área. Diante de uma zaga parisiense sem Pacho e com Beraldo e Zabarnyi, a bola aérea pode render dividendos. O cenário mais provável, porém, é de um jogo em ritmo controlado, com as duas equipes evitando riscos desnecessários antes de seus compromissos decisivos no fim de maio.

Prognóstico de placar exato para Lens x PSG

🎯 Palpite do Lance! Lens 1 x 2 PSG O PSG deve vencer em Bollaert mesmo com rotação pesada, mas o Lens — melhor mandante da Ligue 1 — tem qualidade suficiente para marcar ao menos uma vez. As duas equipes poupam titulares para finais em maio, o que abre espaço para um jogo decidido em lances pontuais. O PSG venceu os seis últimos confrontos contra o Lens na Ligue 1

últimos confrontos contra o Lens na Ligue 1 O Lens marcou em 14 jogos consecutivos como mandante em todas as competições

jogos consecutivos como mandante em todas as competições 68% dos confrontos recentes entre os dois clubes tiveram gols de ambos os lados

dos confrontos recentes entre os dois clubes tiveram gols de ambos os lados Lens inscreveu 12 gols nos últimos cinco jogos — média de 2,4 por partida

Resumo dos palpites do Lance para Lens x PSG