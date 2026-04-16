Vitória x Corinthians – Palpites, análise e odds (18/04)

O Barradão será palco de um confronto entre dois times em momentos completamente opostos no Brasileirão 2026. O Vitória, décimo colocado com 14 pontos em dez jogos, vem de duas vitórias seguidas e quer aproveitar a força de casa para se aproximar do G-6. O Corinthians, por outro lado, amarga a 16ª posição com apenas 11 pontos em 11 rodadas e não vence na competição há oito jogos.

O duelo da 12ª rodada acontece no sábado, 18 de abril, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador, e tem ares de jogo decisivo sobretudo para os paulistas. O Timão vive sob o comando recente de Fernando Diniz, contratado em 6 de abril após a demissão de Dorival Júnior, e acumula uma lista extensa de desfalques entre lesões, suspensões e possíveis punições do STJD. O Leão da Barra, comandado por Jair Ventura, chega confiante e disposto a encaixar mais uma boa sequência diante de sua torcida.

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Análise da partida

O Vitória encontrou um caminho seguro no Barradão em 2026. Das quatro vitórias no Brasileirão, todas vieram como mandante, e a equipe baiana ainda não perdeu em seus domínios na competição. O triunfo mais recente, um convincente 2 x 0 sobre o São Paulo pela 11ª rodada, mostrou um time organizado e capaz de neutralizar adversários de maior investimento.

Além do bom momento no campeonato nacional, o Leão da Barra vive uma temporada movimentada. A equipe disputa a Copa do Nordeste, onde venceu a Piauí por 3 x 1 em sua última partida, e mantém regularidade nos jogos em casa. O retrospecto geral do time de Jair Ventura na temporada oscila fora de casa, com derrotas para Cruzeiro (3 x 0) e Grêmio (2 x 0), mas em Salvador a história é diferente.

O Corinthians vive seu pior momento no Brasileirão 2026. São oito rodadas consecutivas sem vitória na competição, período que acumula quatro empates e quatro derrotas. A queda de rendimento levou à demissão de Dorival Júnior após a derrota por 1 x 0 para o Internacional em casa, na décima rodada. Fernando Diniz assumiu o cargo em 6 de abril com a missão de resgatar um elenco de investimento alto.

A boa notícia para o Timão veio da Libertadores. Sob o comando de Diniz, a equipe venceu o Platense na Argentina por 2 x 0 na estreia e bateu o Independiente Santa Fe por 2 x 0 na Neo Química Arena, com gols de Raniele e Gustavo Henrique. A confiança conquistada no torneio continental, porém, ainda não se traduziu em pontos no Brasileirão, onde o 0 x 0 contra o Palmeiras foi o único resultado sob a nova gestão técnica.

O calendário é outro fator importante. O Corinthians jogou na quarta-feira (15) pela Libertadores e terá apenas dois dias de intervalo até o duelo em Salvador. O Vitória, que não entrou em campo desde o dia 11 pela Série A, contou com uma semana cheia de preparação e terá vantagem no aspecto físico.

Palpites para Vitória x Corinthians

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Confrontos diretos

O histórico geral é amplamente favorável ao Corinthians. Em 51 partidas disputadas entre as duas equipes, o Timão soma 28 vitórias, contra 16 empates e apenas sete triunfos do Vitória. Nos confrontos mais recentes, o domínio alvinegro se manteve intacto.

Nos últimos cinco duelos, o Corinthians não perdeu nenhum. A sequência recente inclui: Vitória 0 x 1 Corinthians (Brasileirão, outubro de 2025), Corinthians 0 x 0 Vitória (Brasileirão, junho de 2025), Vitória 1 x 2 Corinthians (Brasileirão, novembro de 2024), Corinthians 3 x 2 Vitória (Brasileirão, julho de 2024) e Vitória 2 x 2 Corinthians (2018). O Vitória não vence o Corinthians desde 2017.

No Barradão, o último confronto foi em outubro de 2025, quando o Timão saiu vitorioso por 1 x 0 com gol de Charles. A tradição corinthiana no estádio baiano pode funcionar como fator psicológico, embora o momento atual das duas equipes sugira um cenário mais equilibrado do que o retrospecto histórico indica.

Notícias de Vitória e Corinthians

Vitória: desfalques e dúvidas

A lista de ausências do Vitória segue extensa, mas a equipe demonstrou que pode superar as baixas. Camutanga, Jamerson, Dudu, Rúben Ismael, Mateusinho, Edu Ribeiro, Pedro Henrique, Claudinho e Marinho estão no departamento médico.

O principal assunto da semana no Barradão é a situação de Cacá. O zagueiro pertence ao Corinthians e está emprestado ao Vitória, com uma cláusula contratual que impede sua utilização contra o clube paulista. A multa para liberar Cacá é de R$1 milhão, e a diretoria rubro-negra negocia com o Corinthians um parcelamento do valor. Até o momento, não há confirmação oficial de que o zagueiro poderá jogar.

Caso Cacá fique de fora, Jair Ventura terá de improvisar na zaga central. Com Camutanga fora, as opções se limitam a Luan Cândido e Edenilson, que cumpriu suspensão na rodada anterior e retorna disponível. Nathan Mendes e Renato Kayzer, titulares contra o São Paulo, seguem no time principal.

Provável escalação do Vitória (4-2-3-1): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson (ou Cacá), Luan Cândido e Ramon; Caíque e Baralhas; Erick, Matheuzinho e Martínez; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: desfalques e dúvidas

Fernando Diniz terá uma verdadeira dor de cabeça para montar o time. O lateral-direito Matheuzinho e o volante André Luiz foram expulsos no clássico contra o Palmeiras e cumprem suspensão automática. Memphis Depay segue tratando lesão na coxa direita e está fora há semanas. Gui Negão, João Pedro Tchoca, Hugo e Kaio César completam a lista de ausências no departamento médico.

Um risco adicional paira sobre Hugo Souza e Breno Bidon, que podem ser punidos pelo STJD após ocorrências no Dérbi contra o Palmeiras. O julgamento estava marcado para sexta-feira (17), véspera do confronto. Caso sejam suspensos, Diniz teria de promover o jovem goleiro Kauê Camargo e buscar alternativas no meio-campo.

Pelo lado positivo, o Corinthians mostrou bom futebol na vitória sobre o Santa Fe pela Libertadores. Rodrigo Garro comandou o ataque com criatividade, Gustavo Henrique marcou um golaço de voleio e Raniele reencontrou o caminho do gol. A dúvida é se Diniz manterá a base que atuou na quarta-feira ou poupará jogadores pensando na sequência da temporada.

Provável escalação do Corinthians (4-2-3-1): Hugo Souza (ou Kauê Camargo); Ramalho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrilo e Breno Bidon; Rodrigo Garro;Kayke e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Destaques individuais de Vitória x Corinthians

Jogador destaque · Vitória Gabriel Baralhas 7,47 Nota média no Brasileirão 2026 (FotMob) 2 Assistências na Série A Motor Lidera ações defensivas e ofensivas no meio Decisivo Gol da permanência contra o São Paulo em 2025 Jogador destaque · Corinthians Rodrigo Garro Criativo Principal construtor de jogadas do Corinthians 2 Assistências na Libertadores 2026 65% Posse de bola do Corinthians com Garro em campo Peça-chave Elogiado por Diniz como o eixo do novo sistema

Os técnicos

Jair Ventura vive seu melhor momento à frente do Vitória. O treinador, que chegou ao clube no início da temporada, consolidou um sistema defensivo sólido e soube tirar proveito do Barradão como fortaleza. A vitória sobre o São Paulo, com uma equipe repleta de desfalques, mostrou a capacidade de Ventura de adaptar o elenco sem perder identidade tática. O técnico tem um estilo pragmático, priorizando organização e solidez antes de aventuras ofensivas.

Fernando Diniz está apenas em sua segunda semana no comando do Corinthians. O treinador campeão da Libertadores 2023 pelo Fluminense foi contratado em caráter de urgência após a demissão de Dorival Júnior. Seus primeiros sinais foram positivos na Libertadores, com duas vitórias por 2 x 0, mas o empate no Dérbi e os problemas extracampo limitam a avaliação. Diniz já declarou que pretende implementar seu estilo de jogo baseado em posse de bola, saídas curtas e inversões de corredor, mas reconhece que o processo será gradual.

Análise tática

O Vitória deve se posicionar em um 4-2-3-1 com linhas compactas e transições rápidas. Jair Ventura aposta na solidez da dupla Caíque e Baralhas como filtro defensivo, enquanto Matheuzinho e Martínez oferecem criatividade e troca de passes no setor intermediário. Erick, pela ponta, e Renato Kayzer, como referência, são os principais responsáveis pela finalização.

O ponto forte do Vitória em casa é a capacidade de pressionar a saída de bola adversária nos primeiros minutos e explorar bolas longas para Kayzer quando o adversário se expõe. A torcida do Barradão potencializa essa pressão inicial. O risco está na fragilidade da zaga, que pode sofrer com a ausência de Cacá, caso o zagueiro não seja liberado.

O Corinthians de Diniz tende a priorizar a posse de bola e a construção desde o goleiro. Garro será o eixo criativo, alternando posições entre o meio e a ponta, como já fez no Dérbi contra o Palmeiras. Yuri Alberto, mesmo sem gols recentes no Brasileirão, é a principal referência ofensiva.

A grande fragilidade do Corinthians para este jogo é a lateral direita. Sem Matheuzinho (suspenso) e Pedro Milans (lesionado), Diniz deve improvisar Kayke Ferrari na posição, um jogador que não tem o mesmo nível de oferta ofensiva. Além disso, a questão física é preocupante, visto que o Corinthians terá apenas dois dias de descanso após a Libertadores. O Vitória pode explorar o corredor esquerdo, onde Ramon tem liberdade para atacar, e aproveitar o desgaste corinthiano na segunda metade do jogo.

Prognóstico de placar exato para Vitória x Corinthians

🎯 Palpite do Lance! Vitória 1 x 0 Corinthians O Vitória deve se impor em casa contra um Corinthians desfalcado e desgastado fisicamente. A combinação de semana cheia de preparação, apoio da torcida do Barradão e a fragilidade defensiva do visitante, que não vence no Brasileirão há oito rodadas, aponta para um triunfo magro do Leão da Barra. O Vitória venceu todos os seus jogos como mandante no Brasileirão 2026

os seus jogos como mandante no Brasileirão 2026 O Corinthians não vence na Série A há oito rodadas consecutivas

rodadas consecutivas O Timão terá apenas dois dias de descanso após a Libertadores

dias de descanso após a Libertadores O Corinthians acumula nove desfalques confirmados entre lesões e suspensões Resumo dos palpites do Lance para Vitória x Corinthians Melhor palpite do jogo: Vitória vence – Odd 2,75 na Betsson Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 1,51 na Betsson Palpite alternativo 2: Mais de 4,5 cartões no jogo – Odd 1,65 na Superbet Palpite alternativo 3: Vitória marca o primeiro gol – Odd 2,15 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Vitória 1 x 0 Corinthians – Odd 7,50 na Betsson