Verona x Milan – Palpites, análise e odds (19/04)

O Stadio Marcantonio Bentegodi recebe, neste domingo, 19 de abril de 2026, um duelo de contextos opostos pela 33ª rodada da Serie A. O Hellas Verona, afundado na zona de rebaixamento, enfrenta um Milan abalado por três derrotas nas últimas quatro rodadas e praticamente fora da disputa pelo Scudetto. Ambos chegam pressionados, ainda que por razões distintas.

Para o Verona de Paolo Sammarco, o foco é a sobrevivência. A equipe soma 18 pontos em 32 jogos e vem de quatro derrotas consecutivas. Do outro lado, o Milan de Massimiliano Allegri tenta reagir após a derrota por 3 a 0 para a Udinese, em pleno San Siro, resultado que acendeu o alerta na briga por uma vaga na Champions League. O confronto entre o 19º e o terceiro colocado ganha contornos de decisão para os dois lados.

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Análise da partida

O Hellas Verona vive situação crítica. Com três vitórias, nove empates e 20 derrotas, soma 18 pontos e ocupa a 19ª posição, ao lado do Pisa na parte inferior da tabela. O Lecce, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 24 pontos, uma distância que torna a permanência um desafio enorme a seis rodadas do fim.

O desempenho ofensivo é um dos grandes problemas: apenas 22 gols marcados em 32 jogos, o pior ataque da competição. Em casa, o cenário também é negativo, com uma vitória em 15 partidas no Bentegodi, além de quatro empates e dez derrotas. O retrospecto contra o Milan agrava o quadro: o Verona não vence os rossoneri em casa pela Serie A há décadas.

Paolo Sammarco assumiu o comando em 3 de fevereiro, após a saída de Paolo Zanetti. Vindo do time Primavera, ainda busca soluções. Houve um breve respiro com vitórias sobre Bologna e Fiorentina, mas a equipe voltou a cair de rendimento, acumulando derrotas para Genoa, Atalanta, Fiorentina e Torino.

Na última rodada, o Verona perdeu por 2 a 1 para o Torino, fora de casa. Giovanni Simeone e Cesare Casadei marcaram para os mandantes, enquanto Kieron Bowie descontou. Apesar de maior posse e volume ofensivo, o time chegou à quarta derrota seguida.

O Milan ocupa a terceira posição com 63 pontos, mas vive momento instável. A equipe perdeu três dos últimos quatro jogos na liga. A derrota por 3 a 0 para a Udinese, no San Siro, foi a mais preocupante, com forte reação negativa da torcida.

Antes disso, o time já havia sido derrotado pelo Napoli por 1 a 0, fora de casa, resultado que praticamente encerrou qualquer chance de título. A Inter lidera com 75 pontos, seguida pelo Napoli, com 66. A Juventus, quarta colocada com 60, pressiona diretamente os rossoneri, aumentando a importância de cada rodada.

Fora de casa, porém, o Milan mantém bom desempenho: são nove vitórias, cinco empates e duas derrotas. Esse rendimento como visitante tem sido fundamental para sustentar a equipe na zona de classificação à Champions League, objetivo agora ameaçado pela aproximação de Juventus, Como e Roma.

Outros palpites para Verona x Milan

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Confrontos diretos

O retrospecto entre as equipes é amplamente favorável ao Milan. No confronto do primeiro turno desta Serie A, em 28 de dezembro de 2025, no San Siro, os rossoneri venceram por 3 a 0. Christian Pulisic abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, após escanteio cobrado por Luka Modric e desvio de Adrien Rabiot. Na etapa final, Christopher Nkunku marcou duas vezes em um intervalo de cinco minutos, a primeira em cobrança de pênalti sofrido por ele próprio após falta de Armel Bella-Kotchap.

Os números recentes reforçam o domínio milanista. O Verona não vence o Milan há décadas em confrontos pela Serie A, e os rossoneri chegam invictos há dez partidas seguidas contra os Gialloblù em todas as competições.

O último duelo no Bentegodi foi em dezembro de 2024, com vitória do Milan por 1 a 0, gol de Tijjani Reijnders. Os quatro encontros mais recentes em Verona terminaram todos com triunfo visitante, evidenciando a dificuldade dos donos da casa em impor vantagem no confronto direto.

Notícias de Verona x Milan

Verona

O Verona tem desfalques importantes. Armel Bella-Kotchap, Sandi Lovric e o capitão Suat Serdar seguem fora por lesão e não têm retorno previsto para esta rodada. Tomás Suslov, que cumpriu suspensão contra o Torino, volta a ficar à disposição.

Paolo Sammarco deve manter o esquema 3-5-2. No ataque, a dupla tende a ser formada por Gift Orban e Kieron Bowie, autor do gol na última rodada. No meio-campo, Roberto Gagliardini, Antoine Bernède e Moatasem Al-Musrati devem compor o setor central, com Jean-Daniel Akpa Akpro como alternativa.

Provável escalação do Hellas Verona (3-5-2): Lorenzo Montipò; Victor Nelsson, Andrias Edmundsson e Martin Frese; Daniel Oyegoke, Roberto Gagliardini, Antoine Bernède, Moatasem Al-Musrati e Rafik Belghali; Gift Orban e Kieron Bowie. Técnico: Paolo Sammarco.

Milan

No Milan, o cenário é mais positivo. Segundo o MilanNews, Allegri tem o elenco completo à disposição. Matteo Gabbia retorna após cerca de um mês e meio fora por cirurgia de hérnia, reforçando a defesa. Youssouf Fofana também volta a ser opção após um quadro febril.

Cinco jogadores estão pendurados: Athekame, Fofana, Modric, Saelemaekers e Leão. Um novo cartão amarelo resultará em suspensão para o clássico contra a Juventus, o que pode influenciar as escolhas de Allegri.

De acordo com a La Gazzetta dello Sport, Rafael Leão deve ser mantido entre os titulares, apesar das críticas recentes. Christian Pulisic também tende a iniciar a partida, mesmo atravessando jejum de 12 jogos sem marcar, seu último gol foi justamente contra o Verona, no primeiro turno.

Provável escalação do Milan (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi; Rafael Leão e Christian Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri.

Destaques individuais de Verona x Milan

Jogador destaque · Hellas Verona Gift Orban 7 Gols na Serie A 2025/26 — artilheiro do Verona 1.584 Minutos jogados na temporada 6,66 Nota média FotMob na Serie A 1 Assistência — sem marcar há sete jogos na liga Jogador destaque · Milan Christian Pulisic 8 Gols na Serie A — artilheiro do Milan 3 Assistências — 11 participações em gols na liga 7,2 Nota média FotMob na temporada 6 Gols fora de casa — 75% dos tentos na liga

Os Técnicos

Paolo Sammarco assumiu o Hellas Verona em 3 de fevereiro de 2026, após a demissão de Paolo Zanetti. O técnico de 42 anos vinha comandando o time Primavera dos Gialloblù desde 2022 e foi promovido em caráter interino. Com passagens como jogador por Chievo, Sampdoria, Udinese e Frosinone, ele assumiu a missão quase impossível de tirar o clube do fundo da tabela.

A formação preferida de Sammarco é o 3-5-2, mesmo esquema utilizado por Zanetti. O desempenho do novo treinador ainda não decolou como esperado: nos primeiros 10 jogos no comando, foram apenas uma vitória, um empate e oito derrotas. A equipe tem enfrentado dificuldades ofensivas, com média de apenas 0,5 gol marcado por partida e 43% de posse de bola.

Do outro lado, Massimiliano Allegri vive um momento turbulento em seu retorno ao Milan. O técnico experiente, que já conquistou o Scudetto pelo clube, viu a equipe alcançar uma sequência impressionante de 24 jogos de invencibilidade na Serie A no início da temporada, mas a crise recente é severa: três derrotas em quatro rodadas e o título fora de alcance.

Allegri foi bastante criticado pela imprensa italiana e pela torcida após a derrota por 3 x 0 para a Udinese, inclusive pelo experimento tático frustrado com o 4-3-3. A imprensa local aponta que o treinador deve voltar ao 3-5-2 tradicional no Bentegodi. O foco agora é garantir a vaga na Champions League, ameaçada pela proximidade de Juventus e Como.

Análise Tática

Sammarco deve montar o Verona em um 3-5-2 mais fechado, priorizando um bloco médio-baixo e explorando a transição rápida com Gift Orban. A estratégia tende a replicar o que o time tentou diante do Torino, quando teve 54% de posse de bola e finalizou 18 vezes, mas pecou na conversão. Os dados indicam um ponto fraco claro: a bola aérea defensiva e a transição defensiva na reta final das partidas.

O Verona já sofreu oito gols após os 75 minutos nesta Serie A, a maior incidência do campeonato. Isso se encaixa com o padrão ofensivo do Milan, que é a equipe que mais pontuou com gols nos últimos 15 minutos de jogo. A combinação dessas estatísticas aponta alto risco de a partida ser decidida no fim.

Allegri deve retomar o 3-5-2 que sustentou a boa fase antes da crise recente. A trinca defensiva formada por Tomori, Gabbia e Pavlović protege Maignan, com Gabbia retornando após cirurgia de hérnia. Saelemaekers e Bartesaghi ocupam os corredores. No meio-campo, Fofana, Modric e Rabiot oferecem equilíbrio e qualidade no passe. No ataque, a dupla Leão-Pulisic precisa reencontrar a conexão que não funcionou em 2026.

Uma fragilidade do Milan que o Verona pode explorar está na marcação da segunda linha do meio-campo, onde Modric, aos 40 anos, eventualmente sente o ritmo. Bernède e Al-Musrati podem tentar infiltrações pelo centro. Por outro lado, a saída curta do Verona pode sofrer diante da pressão que Allegri costuma aplicar em momentos-chave.

A análise sugere que o Milan tende a ter ampla superioridade em finalizações e posse de bola, mas a questão será a eficiência. O Verona soma apenas 22 gols no campeonato, enquanto o Milan tem 46, mais que o dobro. A diferença de qualidade técnica entre os elencos tende a prevalecer ao longo dos 90 minutos.

Prognóstico de placar exato para Verona x Milan

🎯 Previsão de Placar Hellas Verona 0 x 2 Milan O retrospecto e a diferença técnica entre os elencos pesam demais. O Milan vem de 10 jogos seguidos de invencibilidade contra o Verona em todas as competições e precisa reagir após as derrotas para Napoli e Udinese. Fora de casa, os rossoneri somam nove vitórias, cinco empates e duas derrotas na Serie A. O Verona, por sua vez, vive o pior momento da temporada, com quatro derrotas consecutivas e ataque improdutivo. A ausência de Bella-Kotchap enfraquece ainda mais a defesa, enquanto Orban tenta sustentar a equipe sozinho no ataque, sem marcar há sete jogos de Serie A. A análise aponta para um duelo travado no primeiro tempo, com o Milan encontrando espaços na etapa final graças ao desgaste físico natural do mandante e à superioridade técnica nos momentos decisivos. O Milan está invicto a 10 partidas seguidas contra o Verona em todas as competições

contra o Verona em todas as competições O Verona venceu apenas 1 dos 15 jogos em casa nesta Serie A

nesta Serie A O Milan soma 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas como visitante nesta Serie A

como visitante nesta Serie A O Verona sofreu 8 gols após os 75 minutos nesta Serie A, a maior incidência da liga

nesta Serie A, a maior incidência da liga Gift Orban não marca há sete jogos consecutivos pela Serie A

Resumo dos palpites do Lance para Verona x Milan