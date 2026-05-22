Tottenham x Everton Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Tottenham – 1,92 na Betsson Placar provável: Tottenham 2 x 1 Everton – 7,80 na Betsson Aposta de valor: Richarlison marcar a qualquer momento – 2,20 na Betsson Aposta alternativa: Tottenham marcar o primeiro gol – 1,65 na Betano Dica com boas chances: Ambas as equipes marcam – 1,66 na Br4Bet

O Tottenham recebe o Everton neste domingo (24), no Tottenham Hotspur Stadium, pela última rodada da Premier League 2025/2026. Os Spurs entram pressionados, ocupando a 17ª colocação com 38 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento, e precisam de ao menos um empate para garantir a permanência na elite inglesa.

O Everton, por outro lado, chega sem grandes objetivos na tabela. A equipe de David Moyes ocupa a 12ª posição com 49 pontos e apenas cumpre tabela após perder força na disputa por vagas europeias nas rodadas finais. Confira os palpites do Lance para a partida em Londres e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Tottenham x Everton pela Premier League

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Análise da partida - Spurs precisam de um ponto para sobreviver

A temporada do Tottenham na Premier League 2025/2026 ficará marcada como uma das mais turbulentas da história recente do clube. Menos de um ano após conquistar a Europa League e disputar a fase eliminatória da Champions League, os Spurs chegam à última rodada ameaçados pelo rebaixamento. A instabilidade ficou evidente também fora de campo, com três treinadores diferentes ao longo da campanha: Thomas Frank, demitido em fevereiro após sequência negativa, Igor Tudor, que permaneceu apenas seis semanas, e Roberto De Zerbi, contratado no fim de março para liderar a reconstrução da equipe.

Os números refletem diretamente o cenário caótico vivido pelo clube. Em 37 rodadas, o Tottenham soma apenas nove vitórias, 11 empates e 17 derrotas, com saldo negativo de gols. O grande número de lesões agravou ainda mais a situação ao longo da temporada. Xavi Simons sofreu ruptura do ligamento cruzado em abril, Cristian Romero lesionou o joelho logo na estreia de De Zerbi, e Kulusevski sequer conseguiu atuar após passar por cirurgia antes do início da competição.

A derrota por 2 x 1 para o Chelsea na última rodada aumentou a tensão antes da partida decisiva contra o Everton. Os Spurs chegaram a reagir após o gol de Richarlison, mas não conseguiram evitar o resultado negativo em Stamford Bridge. Ainda assim, a situação permanece relativamente favorável para o clube londrino. O saldo de gols superior ao do West Ham praticamente elimina o risco de rebaixamento em caso de derrota simples, tornando o empate em casa suficiente para garantir matematicamente a permanência.

Desde sua chegada, Roberto De Zerbi conseguiu promover sinais claros de evolução coletiva. Após perder na estreia para o Sunderland, o Tottenham somou resultados importantes contra Wolverhampton, Aston Villa, Brighton e Leeds, apresentando melhora na organização ofensiva e maior controle da posse de bola. Mesmo com um elenco bastante desfalcado, o treinador italiano implementou rapidamente um modelo baseado em construção curta e circulação desde a defesa, características marcantes de seus trabalhos anteriores.

O Everton, por outro lado, chega à rodada final em cenário muito mais confortável. A derrota por 3 x 1 para o Sunderland encerrou definitivamente qualquer possibilidade de classificação para competições europeias e confirmou a equipe na metade intermediária da tabela. O time de David Moyes chegou a disputar posições próximas ao G-8 durante boa parte da temporada, mas perdeu força nas últimas semanas e viu a distância para os primeiros colocados aumentar de forma definitiva.

Sem objetivos relevantes na classificação e já projetando a próxima temporada, o Everton deve entrar em campo com intensidade competitiva menor do que a apresentada no primeiro turno. David Moyes pode aproveitar o contexto para rodar o elenco e oferecer minutos a jogadores menos utilizados, cenário que tende a favorecer o Tottenham na busca pelo ponto necessário para confirmar a permanência na Premier League.

Outros palpites e odds para Tottenham x Everton

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Confrontos diretos entre Tottenham x Everton

O retrospecto recente entre Tottenham e Everton favorece os Spurs. Nos últimos seis confrontos diretos, o clube londrino venceu três partidas, empatou duas e perdeu apenas uma. No primeiro turno desta temporada, o Tottenham goleou por 3 x 0 no Hill Dickinson Stadium, com dois gols de Micky van de Ven e outro de Pape Matar Sarr.

Na temporada passada, os confrontos foram mais equilibrados. O Tottenham venceu por 4 x 0 na abertura da Premier League, mas o Everton respondeu no segundo turno com triunfo por 3 x 2 em Goodison Park, em uma partida marcada pela reação dos Toffees após sair atrás no placar.

O histórico recente em Londres também reforça o favoritismo dos Spurs. Nas últimas quatro visitas ao Tottenham Hotspur Stadium, o Everton perdeu todas, sofrendo um placar agregado de 9 x 1. A última vitória dos Toffees como visitantes diante do Tottenham aconteceu em janeiro de 2020.

Notícias de Tottenham x Everton

Tottenham: desfalques e dúvidas

Roberto De Zerbi segue lidando com uma longa lista de desfalques para a rodada decisiva contra o Everton. Xavi Simons sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em abril e só deve retornar no fim de 2026, ficando também fora da Copa do Mundo com a Holanda. Cristian Romero encerrou a temporada após lesão no joelho logo na estreia de De Zerbi no comando da equipe, enquanto Kulusevski sequer conseguiu atuar em 2025/2026 após passar por cirurgia antes do início da campanha.

O Tottenham também continua sem o goleiro titular Guglielmo Vicario, o que consolidou Antonin Kinsky como titular desde a metade da temporada. James Maddison, recuperado de uma grave lesão no joelho, voltou a atuar recentemente e pode aparecer como opção no banco contra o Everton. Mohammed Kudus segue convivendo com problemas físicos desde janeiro, Ben Davies permanece fora após fraturar o tornozelo, e Wilson Odobert também continua no departamento médico.

A principal dúvida para a última rodada envolve Dominic Solanke. O atacante sofreu lesão muscular diante do Wolverhampton e desfalcou a equipe nas partidas recentes, mas De Zerbi demonstrou confiança em sua recuperação para o duelo decisivo. Richarlison, por outro lado, voltou a atuar contra o Chelsea e marcou o gol do Tottenham em Stamford Bridge, indicando que está novamente disponível para enfrentar o Everton.

Provável escalação do Tottenham (4-2-3-1): Antonin Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Rodrigo Bentancur e João Palhinha; Mathys Tel, Conor Gallagher e Randal Kolo Muani; Richarlison. Técnico: Roberto De Zerbi.

Everton: desfalques e dúvidas

David Moyes também chega para a última rodada com desfalques importantes no elenco do Everton. Jack Grealish, emprestado pelo Manchester City, sofreu uma lesão no pé e está fora até o fim da temporada. O treinador confirmou recentemente que o meia já retomou parte dos trabalhos físicos, mas não terá condições de atuar contra o Tottenham. Jarrad Branthwaite, que passou por cirurgia no tendão em abril, também segue fora da equipe.

Idrissa Gana Gueye é dúvida para o confronto em Londres após perder os últimos jogos por conta de uma pancada. O volante senegalês voltou a treinar no gramado durante a semana, mas sua presença dependerá da evolução física até a partida. Iliman Ndiaye, principal destaque ofensivo do Everton na temporada, também foi preservado diante do Sunderland por desconforto no pé, mas a tendência é de que esteja disponível para a rodada final caso reúna condições mínimas de jogo.

Outro ponto marcante do lado do Everton envolve Séamus Coleman. O capitão irlandês anunciou que encerrará sua trajetória no clube ao fim da temporada, encerrando um ciclo de 17 anos com a camisa dos Toffees. Mesmo lesionado e sem previsão de atuar, existe a expectativa de uma homenagem especial antes da partida em Londres.

Provável escalação do Everton (4-3-3): Jordan Pickford; Vitalii Mykolenko, Jake O'Brien, James Tarkowski e Nathan Patterson; Adam Armstrong, James Garner e Merlin Röhl; Dwight McNeil, Beto e Iliman Ndiaye. Técnico: David Moyes.

Destaques individuais de Tottenham x Everton

Jogador destaque · Tottenham Richarlison 11 Gols na Premier League 2025/2026, artilheiro do Tottenham 4 Assistências na temporada da liga 31 Partidas disputadas na Premier League em 2025/2026 0,28 Gols por partida na temporada Jogador destaque · Everton Iliman Ndiaye 6 Gols na Premier League 2025/2026 3 Assistências na temporada da liga 31 Partidas disputadas na Premier League em 2025/2026 51,2% Taxa de dribles completos, segunda melhor da liga

Os técnicos - De Zerbi busca a permanência, Moyes encerra temporada sólida

Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi assumiu o Tottenham em 31 de março como o terceiro treinador do clube na temporada, chegando com a missão de evitar um rebaixamento que parecia improvável meses antes. O italiano construiu sua reputação no futebol europeu pelos trabalhos ofensivos e organizados realizados no Sassuolo e no Brighton, além da passagem pelo Olympique de Marseille antes de desembarcar em Londres.

Mesmo em pouco tempo no cargo, De Zerbi conseguiu devolver identidade tática a um elenco afetado pelas constantes mudanças de comando. Antes da derrota para o Chelsea, os Spurs haviam somado oito pontos em quatro partidas consecutivas, incluindo vitórias sobre Wolverhampton e Aston Villa. Apesar da extensa lista de lesões, o treinador manteve sua proposta baseada em posse de bola, construção desde a defesa e controle territorial através da circulação ofensiva.

David Moyes

Do outro lado, David Moyes retornou ao Everton em janeiro de 2025 para iniciar sua segunda passagem pelo clube, mais de uma década após o trabalho que o consolidou entre os principais treinadores da Premier League. O escocês assumiu a equipe ainda próxima da zona de rebaixamento e conseguiu estabilizar o desempenho rapidamente, conduzindo os Toffees a uma campanha mais segura desde então.

Na atual temporada, Moyes chegou a colocar o Everton na disputa por vagas europeias durante o primeiro turno, sustentado principalmente pela força do time atuando em casa. Contudo, as lesões, especialmente a de Jack Grealish, e a queda de rendimento coletivo no segundo semestre fizeram a equipe perder competitividade nas rodadas finais. A derrota para o Sunderland na última semana resumiu bem o momento recente do clube, marcado por menor intensidade e erros defensivos em momentos decisivos.

Análise tática de Tottenham x Everton

O Tottenham de Roberto De Zerbi deve manter o 4-2-3-1 utilizado nas últimas rodadas, com construção desde a defesa iniciada pelo goleiro Kinsky. João Palhinha atua como volante de proteção, enquanto Bentancur ganha liberdade para acelerar transições e aparecer mais próximo da área adversária. No setor ofensivo, Mathys Tel ocupa o lado esquerdo, Kolo Muani circula entre as linhas e Richarlison funciona como principal referência central.

A principal vulnerabilidade dos Spurs continua sendo o sistema defensivo. Sem Cristian Romero desde março, De Zerbi precisou consolidar a dupla formada por Kevin Danso e Micky van de Ven, protegida pelos avanços constantes de Pedro Porro e Destiny Udogie pelas laterais. A equipe sofreu gols em seis dos últimos oito jogos da Premier League, principalmente em situações de transição rápida após perdas de posse no meio-campo.

O Everton deve responder em um 4-3-3 mais compacto, apoiado na solidez defensiva de Tarkowski e O'Brien e na proteção oferecida por James Garner no meio. Ofensivamente, David Moyes aposta na velocidade de Ndiaye pelo lado esquerdo e na qualidade dos cruzamentos de Dwight McNeil pela direita, buscando Beto como referência física dentro da área em disputas aéreas e segundas bolas.

O duelo no meio-campo tende a ser o principal ponto estratégico da partida. Tottenham deve controlar mais a posse de bola com Palhinha e Bentancur, mas a intensidade física do Everton pode dificultar a progressão central dos Spurs. A tendência é de um time londrino ocupando o campo ofensivo durante grande parte do jogo, pressionando o adversário desde os primeiros minutos.

O fator emocional também pesa de forma significativa para o Tottenham. Os Spurs entram em campo diante de mais de 60 mil torcedores em um confronto que pode definir a permanência do clube na Premier League após uma temporada extremamente turbulenta. Mesmo sob pressão, a equipe mostrou capacidade de reação em jogos decisivos recentes, como na vitória sobre o Aston Villa e no empate arrancado contra o Leeds. Já o Everton, sem objetivos concretos na tabela, tende a atuar com intensidade competitiva menor em comparação ao cenário vivido pelos mandantes.

Prognóstico de placar exato para Tottenham x Everton