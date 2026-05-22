Brighton x Manchester United Palpite – Análise e odds (24/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do Brighton (resultado final) – 1.75 na Betsson Apostas com boas chances de acontecer: Mais de 2,5 gols – 1.50 na Betano Placar previsto: Brighton 2 x 1 Man United – 8.00 na Betsson Aposta de valor: Ambas marcam (sim) – 1.55 na Superbet Jogador que pode marcar: Stefanos Tzimas marca a qualquer momento – 1.82 na Betsson

Brighton e Manchester United se enfrentam no Amex Stadium na rodada 38 da Premier League 2025-26, no domingo, 24 de maio de 2026, com motivações completamente opostas na última jornada do campeonato inglês.

Os Seagulls precisam de uma vitória para garantir a sétima posição e a vaga na Europa League, a segunda participação europeia da história do clube. O Man United já assegurou o terceiro lugar e a Champions League, e Michael Carrick confirmou que não contará com Casemiro, que se despediu de Old Trafford na rodada anterior, além de planejar oportunidades para jovens da base. Confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Brighton x Manchester United pelo Campeonato Inglês

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Análise da partida - Europa League em jogo para os Seagulls

O Brighton chega à rodada final com 53 pontos em 37 jogos e precisa vencer para carimbar a classificação para a Europa League. Uma derrota deixaria os Seagulls vulneráveis a Brentford (52 pontos) e Sunderland (51 pontos), que disputam jogos simultâneos.

A campanha em casa sustenta o otimismo de Hurzeler: nove vitórias, seis empates e apenas três derrotas em 18 jogos no Amex. Danny Welbeck lidera a artilharia com 13 gols, mas o tropeço de 1 x 0 em Leeds na rodada anterior interrompeu o embalo que incluiu o 3 x 0 sobre o Wolves.

A defesa oscilou nas últimas semanas. Jan Paul van Hecke cometeu erros diretos que resultaram em gols adversários em três de suas últimas quatro aparições, alimentando a discussão sobre uma possível entrada de Olivier Boscagli ao lado de Lewis Dunk.

O Manchester United ocupa o terceiro lugar com 68 pontos, campanha construída sob o comando de Michael Carrick, que assumiu em 13 de janeiro quando o time estava em sétimo, 17 pontos atrás do líder Arsenal. A escalada foi notável: quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo o 3 x 2 sobre o Nottingham Forest.

Bruno Fernandes acumula oito gols e 20 assistências na Premier League, igualando o recorde de temporada de Thierry Henry (2002-03) e Kevin De Bruyne (2019-20). A possibilidade de quebrar a marca com a 21ª assistência dá ao capitão português uma motivação pessoal no Amex.

Matheus Cunha soma 10 gols e duas assistências desde sua chegada do Wolverhampton, enquanto Casemiro marcou nove gols nesta temporada, recorde pessoal de uma única campanha, mas não estará em campo após a despedida diante do Forest.

Outros palpites e odds para Brighton x Manchester United

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Confrontos diretos entre Brighton e Manchester United

Nos 17 duelos na Premier League, Brighton e Man United nunca empataram: nove vitórias para os Red Devils e oito para os Seagulls. No panorama geral, considerando 37 jogos em todas as competições, o United lidera com 22 vitórias contra 10 do Brighton e cinco empates.

O domínio recente é do Brighton, que venceu seis de sete confrontos na liga entre 2022 e janeiro de 2025, incluindo o 4 x 0 no Amex em maio de 2022 e o dobrado na temporada 2024-25 (2 x 1 em casa e 3 x 1 em Old Trafford). Nesta temporada, o United quebrou a sequência com o 4 x 2 em outubro, quando Bryan Mbeumo marcou duas vezes e Matheus Cunha abriu o placar com um chute de 20 metros.

No Amex, o cenário favorece o Brighton: o United venceu apenas uma das últimas cinco visitas ao estádio na Premier League. O confronto de janeiro pela FA Cup, em Old Trafford, também terminou 2 x 1 para os Seagulls.

Notícias de Brighton x Manchester United

Brighton: desfalques e dúvidas

Mats Wieffer está de volta após a lesão no tornozelo que o afastou dos jogos contra Wolves e Leeds. O holandês foi retirado aos 18 minutos da derrota em Newcastle, no início de maio, e ficou fora das duas partidas seguintes.

Hurzeler confirmou o retorno de Wieffer na coletiva de quinta-feira, e a tendência é que ele reassuma a lateral direita de imediato, mandando Joel Veltman ao banco no que pode ser o último jogo do veterano pelo clube.

Diego Gomez também voltou ao grupo contra o Leeds, entrando no segundo tempo, e pode ter participação mais relevante. Hürzeler o escolheu como Jogador Jovem da Temporada e elogiou sua capacidade de finalização e presença física.

Kaoru Mitoma permanece como dúvida, em mais uma temporada marcada por lesões. Adam Webster e Stefanos Tzimas também não têm presença garantida. Carlos Baleba ficou abaixo do esperado em Elland Road, e James Milner pode ser preferido ao lado de Pascal Gross.

Provável escalação do Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke e Kadioglu; Gross e Milner; Minteh, Hinshelwood e De Cuyper; Welbeck. Técnico: Fabian Hürzeler.

Manchester United: desfalques e dúvidas

Casemiro não viaja com a delegação. Carrick confirmou que a despedida aconteceu na vitória de 3 x 2 sobre o Forest, quando o brasileiro foi substituído no minuto 81 sob ovação de Old Trafford. Após 160 jogos e nove gols nesta temporada, o meio-campista de 34 anos encerrou sua passagem e deve se transferir para o Inter Miami.

Benjamin Sesko permanece como dúvida por conta de uma lesão na canela agravada contra o Liverpool no início do mês. Caso não esteja apto, Bryan Mbeumo deve atuar como centroavante, abrindo vaga na ponta para Patrick Dorgu.

Matthijs de Ligt está descartado com problema nas costas, reduzindo a cobertura aérea na zaga. A opção natural é o jovem Ayden Heaven ao lado de Lisandro Martinez.

Carrick indicou que dará oportunidades a jogadores da base: Shea Lacey, destaque do sub-21, os gêmeos Jack e Tyler Fletcher e o meia Jim Thwaites, de 18 anos, são candidatos a entrar saindo do banco.

Provável escalação do Man United (4-2-3-1): Lammens; Shaw, Ayden Heaven, Martinez e Mazraoui; Mainoo e Ugarte; Dorgu, Fernandes e Cunha; Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Destaques individuais de Brighton x Manchester United

Destaque do Brighton Danny Welbeck 13 Gols na Premier League 2025-26 35 Jogos disputados na temporada 0,37 Gols por 90 minutos na PL 9V Vitórias do Brighton em casa (18 jogos) Destaque do Man United Bruno Fernandes 20 Assistências na PL (recorde igualado) 8 Gols na Premier League 2025-26 8,0 Nota média FotMob na temporada 21 Pontos ganhos com assistências (recorde PL)

Os técnicos - Da crise à consolidação

Fabian Hurzeler

O treinador alemão de 33 anos chegou ao Brighton após promover o St. Pauli à Bundesliga e consolidou um estilo baseado em posse de bola intensa, pressão alta e laterais que atuam como meias. Na segunda temporada no clube, Hurzeler assinou uma extensão de contrato que confirma a confiança da diretoria no projeto.

A principal crítica ao trabalho de Hürzeler nesta reta final é a oscilação fora de casa e a dificuldade em fechar jogos decisivos, como a derrota para o Leeds quando uma vitória teria garantido a Europa League com antecedência.

Michael Carrick

Carrick retornou a Old Trafford em 13 de janeiro como interino após a demissão de Ruben Amorim. O ex-volante reposicionou Bruno Fernandes em função ofensiva, abandonando o 3-4-3 de Amorim que utilizava o português como volante, e o resultado foi imediato: o United saiu da sétima para a terceira posição.

Carrick será efetivado como treinador permanente na próxima temporada. Antes do Brighton, comandou o Middlesbrough por quase três anos na Championship, chegando aos playoffs na primeira temporada completa.

Análise tática de Brighton x Manchester United

Os dois times devem se posicionar em 4-2-3-1, mas com perfis distintos. O Brighton prioriza construção desde trás, com Wieffer e Kadioglu subindo para criar superioridade numérica, enquanto Minteh e De Cuyper atacam os corredores com velocidade. A vulnerabilidade está na transição defensiva: quando Van Hecke cobre os espaços atrás dos laterais, Cunha e Mbeumo podem explorar contra-ataques verticais.

O United de Carrick depende da distribuição de Fernandes como eixo ofensivo. Sem Casemiro, a dupla Mainoo-Ugarte oferece mobilidade, mas perde presença aérea. A chave pode estar nas bolas paradas: Fernandes soma 10 assistências de bola parada na temporada, a uma de igualar o recorde de Steven Gerrard (11 em 2013-14).

Para o Brighton, o domínio territorial nos primeiros 20 minutos será decisivo. Se impor o ritmo cedo, o jogo tende a se abrir a favor dos donos da casa, dado que o United não tem incentivo competitivo para se expor defensivamente.

Prognóstico de placar exato para Brighton x Manchester United