Tottenham x Brighton – Palpites, análise e odds (18/04)

O Tottenham recebe o Brighton neste sábado, pela 33ª rodada da Premier League, em um duelo com pesos distintos para cada equipe. Os Spurs atravessam o pior momento da temporada e ocupam a zona de rebaixamento, enquanto os Seagulls chegam embalados na disputa por uma vaga em competições europeias.

Roberto De Zerbi estreou na semana passada com derrota por 1 x 0 diante do Sunderland e agora enfrenta justamente o clube que o projetou na Inglaterra. O italiano, terceiro treinador do Tottenham na temporada 2025/26, precisa de uma reação imediata diante de sua torcida. Do outro lado, Fabian Hurzeler comanda um Brighton que venceu cinco dos últimos seis jogos na liga e está a dois pontos da zona de classificação para a Europa League.

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Análise da partida

O Tottenham acumula 14 jogos sem vitória na Premier League em 2026, sequência que o levou pela primeira vez à zona de rebaixamento desde janeiro de 2009. Com sete vitórias, nove empates e 16 derrotas em 32 jogos, os Spurs somam apenas 30 pontos a seis rodadas do fim.

A campanha como mandante é alarmante. A equipe do norte de Londres soma apenas duas vitórias em casa na liga em toda a temporada, número inferior ao de clubes já praticamente rebaixados. O saldo negativo de 11 gols evidencia a fragilidade defensiva, com 51 gols sofridos em 32 partidas.

O Brighton, por sua vez, vive momento oposto. A equipe ocupa a nona posição, com 46 pontos, e vem de vitória convincente por 2 x 0 sobre o Burnley, com dois gols de Mats Wieffer. A sequência de quatro vitórias nos últimos cinco jogos da liga colocou os Seagulls a um ponto do Brentford (sétimo) e a dois do Chelsea (sexto).

O desempenho como visitante inclui cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas, números sólidos que colocam o Brighton no meio da tabela fora de casa. Os 43 gols marcados e 37 sofridos indicam uma equipe equilibrada.

Para os Spurs, a missão é clara: pontuar em casa contra adversários do meio da tabela é obrigatório nesta reta final. Restam confrontos contra Brighton, Wolves, Leeds, Everton, Aston Villa e Manchester City. Os dados indicam que Wolves e Leeds são as únicas partidas em que o Tottenham entra como favorito, o que torna cada ponto diante de equipes como o Brighton ainda mais valioso.

Outros palpites para Tottenham x Brighton

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Confrontos diretos

O histórico geral entre Tottenham e Brighton favorece os Spurs, com 21 vitórias, contra 12 do Brighton, além de nove empates ao longo de mais de um século de confrontos. No recorte da Premier League, o Tottenham também leva vantagem, com 14 triunfos, dois empates e sete derrotas.

No entanto, a tendência recente é distinta. O Brighton venceu três dos últimos cinco encontros na liga, incluindo uma goleada por 4 x 1 no Tottenham Hotspur Stadium, na rodada final da temporada 2024/25, e uma virada por 3 x 2 no Amex, em outubro de 2024.

O duelo do primeiro turno, em 20 de setembro de 2025, terminou empatado por 2 x 2 no Amex Stadium. Yankuba Minteh abriu o placar aos oito minutos, e Yasin Ayari ampliou com um chute de longa distância. Richarlison descontou antes do intervalo, e Jan Paul van Hecke, contra, nos minutos finais, garantiu a reação dos Spurs, então comandados por Thomas Frank.

Outro dado relevante: o Brighton venceu em sua última visita ao Tottenham Hotspur Stadium pela Premier League, com a goleada por 4 x 1 na rodada final da temporada 2024/25. Os Spurs não superam os Seagulls em casa pela liga desde fevereiro de 2024, quando precisaram de um gol nos acréscimos de Brennan Johnson.

Notícias de Tottenham x Brighton

Tottenham

A lista de desfalques do Tottenham é extensa e reflete uma temporada marcada por lesões. O golpe mais recente foi a confirmação de que o capitão Cristian Romero está fora do restante da temporada, após sofrer uma lesão no joelho na derrota para o Sunderland, em choque com o goleiro Antonín Kinsky.

Mohammed Kudus sofreu um revés na recuperação de uma lesão na coxa e segue indisponível, com possibilidade de cirurgia. James Maddison ainda não atuou na temporada devido a uma grave lesão no joelho. Dejan Kulusevski também permanece em recuperação de problema no joelho. Wilson Odobert segue em tratamento de ruptura de ligamento cruzado, enquanto Ben Davies está fora desde janeiro, com fratura no tornozelo.

Rodrigo Bentancur é dúvida. De Zerbi indicou que o uruguaio está próximo de retornar, mas pode não estar pronto para este jogo. Guglielmo Vicario, que passou por cirurgia de hérnia, também é dúvida e pode dar lugar novamente a Kinsky. Yves Bissouma lida com um problema muscular, e Pape Matar Sarr deixou a seleção do Senegal após sentir desconforto no ombro.

Mathys Tel e Xavi Simons estiveram presentes nos treinos e devem ser opções. De Zerbi destacou Kolo Muani, Simons, Solanke e Richarlison como principais referências ofensivas.

Escalação provável do Tottenham (4-1-2-3): Antonín Kinsky; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky van de Ven e Destiny Udogie; Archie Gray; Lucas Bergvall e Conor Gallagher; Randal Kolo Muani, Dominic Solanke e Richarlison. Técnico: Roberto De Zerbi.

Brighton

O Brighton tem problemas menores, mas ainda relevantes. O capitão Lewis Dunk cumpre o segundo de dois jogos de suspensão após acumular dez cartões amarelos na temporada. A ausência leva Hurzeler a manter Olivier Boscagli ao lado de Jan Paul van Hecke na zaga, parceria que funcionou bem na vitória sobre o Burnley.

Adam Webster segue em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado sofrida na pré-temporada e está fora do restante da temporada. Stefanos Tzimas também não atua mais nesta temporada pelo mesmo problema.

Hurzeler será desfalque no banco de reservas. O treinador cumpre suspensão após receber seu sexto cartão amarelo na vitória sobre o Liverpool. Seus assistentes assumem o comando à beira do campo, situação que já ocorreu na vitória por 2 x 0 sobre o Brentford, em fevereiro.

James Milner é dúvida devido a um problema físico leve, mas Hurzeler espera contar com o jogador. Kaoru Mitoma está totalmente recuperado e deve retornar ao time titular, embora Yankuba Minteh tenha se destacado recentemente atuando pelo lado esquerdo.

Escalação provável do Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Olivier Boscagli e Ferdi Kadioglu; Yasin Ayari e Pascal Gross; Diego Gómez, Jack Hinshelwood e Kaoru Mitoma; Danny Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.

Destaques individuais de Tottenham x Brighton

Jogador destaque · Tottenham Richarlison 9 Gols na Premier League 2025/26 — artilheiro dos Spurs 3 Assistências na liga — 12 participações diretas em gols na temporada 0,54 Gols por partida — top 15 da Premier League 20 Finalizações certas em 26 jogos — referência ofensiva Jogador destaque · Brighton Danny Welbeck 12 Gols na Premier League — a um gol do recorde do clube em uma temporada 6,81 Nota média FotMob na temporada — consistência aos 35 anos 0,52 Gols por partida — eficiência comparável à de Richarlison 17 Finalizações certas — aproveitamento de 42,5% nas conclusões

Os Técnicos

Roberto De Zerbi chega ao Tottenham Hotspur Stadium pressionado após um início sem vitórias. O italiano, de 46 anos, construiu sua reputação no Brighton entre 2022 e 2023, quando implementou um modelo de posse agressivo que levou os Seagulls às competições europeias. Sua passagem pelo Olympique de Marseille, na temporada 2024/25, teve momentos positivos, mas terminou de forma turbulenta.

De Zerbi herdou uma equipe fragilizada por lesões e com baixa confiança. A perda de Romero em sua estreia agravou ainda mais o cenário. O técnico prometeu resgatar o "DNA atacante" dos Spurs, mas terá pouco tempo de trabalho antes deste confronto.

Fabian Hurzeler, por sua vez, o jovem técnico alemão de 33 anos, consolidou o Brighton como uma das equipes mais organizadas da Premier League. Mesmo suspenso e fora da área técnica, seus assistentes já demonstraram capacidade de manter o nível da equipe — a vitória por 2 x 0 sobre o Brentford, em fevereiro, é um exemplo.

O contraste entre os dois treinadores é evidente. De Zerbi precisa de resultados imediatos em um ambiente instável. Hurzeler, por outro lado, trabalha com maior estabilidade, elenco mais equilibrado e objetivos claros. O contexto ainda traz um elemento simbólico: De Zerbi enfrenta o clube que ajudou a projetar.

Análise Tática

O Tottenham de De Zerbi deve adotar o 4-1-2-3 com construção desde a defesa, modelo característico de seu trabalho no Brighton. A diferença é que o elenco atual dos Spurs não oferece o mesmo nível técnico em todas as posições para sustentar esse sistema com consistência.

Archie Gray, aos 19 anos, tende a atuar como único volante. A função exige leitura de jogo e maturidade, e a pressão do Brighton no meio-campo pode explorar esse ponto. Gallagher e Bergvall precisam equilibrar criação e recomposição defensiva, algo que o Tottenham não conseguiu executar com regularidade ao longo da temporada.

A saída de bola dos Spurs deve ser alvo de pressão alta. O Brighton é uma das equipes mais eficientes na pressão coordenada na Premier League, e a linha defensiva formada por Danso e Van de Ven, sem a liderança de Romero, pode cometer erros sob pressão.

O Brighton de Hurzeler alterna entre o 4-2-3-1 e o 3-4-2-1, conforme a fase do jogo. Gross e Ayari formam uma dupla que dita o ritmo, enquanto as inversões para Minteh (ou Gómez) e Mitoma geram superioridade pelos lados.

O principal ponto de atenção está na ausência de Dunk. Boscagli oferece qualidade na saída de bola, mas não tem o mesmo peso físico nem a liderança do capitão. Bolas aéreas e ligações diretas para Solanke e Richarlison podem ser um caminho para o Tottenham explorar esse cenário.

A transição defensiva dos Spurs segue como problema. Kevin Danso, embora lidere a equipe em cortes (5,3 por jogo), perde a posse com frequência (8,1 vezes a cada 90 minutos). Em um sistema baseado na construção desde trás, esse dado aumenta o risco diante de um adversário forte em transições rápidas, como o Brighton.

Prognóstico de placar exato para Tottenham x Brighton

🎯 Previsão de Placar Tottenham 1 x 2 Brighton O Tottenham entra nesta partida com uma sequência de 14 jogos sem vitória na Premier League, a pior do clube desde a década de 1930. A ausência de Cristian Romero, fora pelo restante da temporada, agrava uma defesa que já sofreu 51 gols na liga. Em casa, os Spurs somam apenas duas vitórias na competição. O Brighton, por sua vez, venceu cinco dos últimos seis jogos na liga e segue firme na disputa por vagas europeias. Mats Wieffer vive grande fase, Danny Welbeck mantém média de um gol a cada dois jogos, e a equipe apresenta uma consistência coletiva que falta ao Tottenham. O histórico recente reforça essa tendência. O Brighton venceu nas duas últimas temporadas como visitante no Tottenham Hotspur Stadium pela Premier League, incluindo o 4 x 1 na temporada passada. Os números indicam um cenário que favorece claramente os visitantes. O Tottenham está há 14 jogos sem vencer na Premier League em 2026 e soma apenas duas vitórias como mandante em toda a temporada

e soma apenas duas vitórias como mandante em toda a temporada O Brighton venceu cinco dos últimos seis jogos na liga e balançou as redes em sete partidas consecutivas

na liga e balançou as redes em sete partidas consecutivas A defesa dos Spurs sofreu 51 gols em 32 rodadas e não conta mais com o capitão Romero, fora do restante da temporada

e não conta mais com o capitão Romero, fora do restante da temporada O Brighton venceu por 4 x 1 na última visita ao Tottenham Hotspur Stadium, em maio de 2025, e os Spurs não ganham esse confronto em casa desde fevereiro de 2024

Resumo dos palpites do Lance para Tottenham x Brighton