Torino x Inter de Milão – Palpites, análise e odds (26/04)
Veja os palpites e informações de Torino x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano
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O Estádio Olímpico Grande Torino pode ser palco de um momento histórico neste domingo, 26 de abril de 2026. A Inter de Milão, líder absoluta da Serie A com 78 pontos e 12 de vantagem sobre a segunda colocada Napoli, pode confirmar o seu 21º Scudetto caso vença o Torino e os dois rivais mais próximos, Milan e Napoli, não consigam vitórias na mesma rodada. A matemática, por sua vez, é simples: a Inter precisa de apenas quatro pontos nos cinco jogos restantes para ser campeã independentemente do que qualquer adversário faça.
O contexto é completamente diferente do outro lado do campo. O Torino de Marco Baroni ocupa o 12º lugar da tabela com 40 pontos e já tem a permanência garantida com folga. Os Granata chegam ao confronto sem nenhuma pressão classificatória relevante, após um ciclo recente relativamente positivo — três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A diferença de motivação entre as duas equipes é, por si só, um dos fatores mais relevantes para antecipar o comportamento tático do confronto de domingo.
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Análise da partida
A temporada da Inter de Milão sob o comando de Cristian Chivu é, nos dados brutos, uma das campanhas mais dominantes da história recente do futebol italiano. São 25 vitórias, três empates e cinco derrotas em 33 rodadas, com saldo de gols de impressionantes +49. Nenhum outro time da Serie A 2025/26 chegou sequer perto dessa margem. O encadeamento final do campeonato consolida o que já era previsível desde o início de 2026: os Nerazzurri não vão perder este título.
Os últimos cinco jogos do clube mostram um padrão de oscilação pontual contra os adversários de maior nível e solidez absoluta contra o restante do pelotão. A Inter empatou com Atalanta e Fiorentina, dois dos times mais bem organizados da liga, mas voltou a vencer Roma, Como e Cagliari com tranquilidade. Fora de casa, os Nerazzurri acumulam 12 vitórias e se tornaram a equipe mais eficiente como visitante desta edição da Serie A.
O Torino chega ao confronto num ciclo de forma razoável. Os Granata venceram Parma por 4 a 1 em casa, caíram por 3 a 2 no Milan como visitante, bateram o Pisa fora de casa por 1 a 0, derrotaram o Hellas Verona por 2 a 1 no Olímpico e empataram sem gols com o Cremonese na rodada passada. É um aproveitamento de sete pontos em cinco jogos, suficiente para confirmar que o Torino de Baroni não é um time sem organização. O problema é que a Inter não é o Parma nem o Hellas Verona.
Na tabela de resultados como mandante, o Torino tem desempenho mediano: dez vitórias em 18 jogos, com seis empates e duas derrotas no Olímpico Grande Torino. A diferença de gols em casa é negativa, um indicador de que o time tem dificuldades para sustentar resultados sólidos diante da própria torcida. Enquanto isso, a Inter é a equipe visitante mais eficiente da liga, com saldo de gols robusto nas partidas fora de Milão.
Palpites para Torino x Inter de Milão
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Confrontos diretos
O histórico entre Torino e Inter de Milão é desequilibrado há décadas. Em 40 encontros mapeados com dados completos, os Nerazzurri conquistaram 26 vitórias, os Granata venceram apenas quatro vezes e dez partidas terminaram empatadas. A Inter não perde para o Torino nas últimas sete partidas disputadas entre as duas equipes em todas as competições, uma sequência que abrange quatro temporadas consecutivas.
Nesta temporada 2025/26, os dois times já se enfrentaram duas vezes. Na abertura da Serie A, em 25 de agosto de 2025, a Inter aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Torino em Milão, numa exibição que deu o tom do abismo técnico entre as equipes neste ciclo. As duas equipes voltaram a se cruzar nas quartas de final da Coppa Italia, em 4 de fevereiro de 2026, num confronto mais equilibrado: empate por 2 a 2, com a Inter avançando nos pênaltis. O Torino mostrou capacidade de competir, mas não foi capaz de eliminar os Nerazzurri no tempo regulamentar.
Os dados históricos mais amplos reforçam a tendência. Nos últimos dez anos, a Inter marcou gols em 13 confrontos consecutivos contra o Torino. A média de gols nos confrontos diretos recentes fica em torno de 2.48 por partida — um número que aponta para jogos com pelo menos dois gols, embora a Inter tenha mantido média de apenas 0,60 gols sofridos nos últimos cinco H2H.
Notícias do Torino e Inter de Milão
Torino: desfalques e dúvidas
Marco Baroni não terá à disposição Zakaria Aboukhlal e Zanos Savva, ambos fora por lesão confirmada. Duván Zapata, centroavante colombiano que retornou de grave lesão nesta temporada, segue como dúvida e pode não ter ritmo suficiente para ser titular. Nkounkou também é incerto para o confronto.
Giovanni Simeone assume a responsabilidade de liderar o ataque como titular. O argentino é o artilheiro do Torino na temporada com nove gols na Serie A e virou referência ofensiva depois das limitações de Zapata. Cesare Casadei e Gvidas Gineitis devem manter a parceria no meio-campo, enquanto Nikola Vlasic se posiciona como o elemento mais criativo da equipe na meia-armação.
Escalação provável do Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. Técnico: Marco Baroni.
Inter de Milão: desfalques e dúvidas
A grande novidade negativa para a Inter é a ausência de Lautaro Martínez. O capitão argentino, artilheiro da Serie A com 14 gols, sofreu uma recaída em lesão muscular na panturrilha no início de abril e tem preservado a condição física tendo em vista a final da Coppa Italia em maio e a Copa do Mundo de 2026. Segundo a Gazzetta dello Sport, Lautaro deve retornar apenas para o confronto diante do Parma, em 3 de maio.
Alessandro Bastoni, por outro lado, pode ser uma boa notícia. O zagueiro italiano ficou fora da semifinal da Coppa Italia por um problema residual no tornozelo, mas treinou normalmente no sábado em Appiano Gentile e tem como meta justamente esta rodada para retornar. Yann Aurel Bisseck segue confirmado como ausência. Francesco Acerbi deve manter a posição na defesa caso Bastoni não seja escalado.
No ataque, o jovem Francesco Pio Esposito deve ser o parceiro de Marcus Thuram. O atacante de 19 anos marcou gols importantes nesta temporada e ganha espaço cada vez maior no grupo de Chivu. Federico Dimarco e Denzel Dumfries atuam como wing-backs com liberdade para atacar, o que representa risco para as laterais do sistema de três defensores do Torino.
Escalação provável da Inter de Milão (3-5-2): Sommer; Acerbi (ou Bastoni), Akanji, Augusto; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries; Thuram, F. Esposito. Técnico: Cristian Chivu.
Destaques individuais de Torino x Inter de Milão
Os técnicos
Marco Baroni assumiu o Torino em julho de 2025, substituindo Paolo Vanoli numa reformulação de comando que fez parte de um movimento amplo em toda a Serie A. O treinador florentino de 62 anos chegou ao clube com currículo consistente em promoções e consolidação de times — levou o Benevento à Serie A nos playoffs de 2017 e sagrou-se campeão da Serie B com o Lecce em 2022, além de ter passagem recente pelo comando da Lazio. No Torino, construiu uma equipe sólida defensivamente mas com limitações criativas no terço final, o que reflete diretamente nos 37 gols marcados em 33 jogos.
Cristian Chivu, por outro lado, é o protagonista da maior história da temporada italiana. O romeno de 44 anos, ídolo como jogador da Inter, assumiu o comando dos Nerazzurri em substituição a Simone Inzaghi antes do início desta temporada — e entrega resultados que surpreenderam boa parte dos analistas. Chivu manteve o 3-5-2 como base do time, mas imprimiu mais intensidade na pressão alta e nos movimentos de transição. Está prestes a ser campeão em sua primeira temporada completa como técnico principal no futebol profissional.
Análise tática
O Torino de Baroni se organiza num 3-4-1-2 com dois atacantes fixos — Simeone e Adams — e Vlasic como meia-armador entre as linhas. Os dois wing-backs, Pedersen e Obrador, têm liberdade para atacar mas precisam cobrir largura em transições defensivas. O bloco médio é a referência defensiva quando o time não tem a bola: o Torino não pressiona alto, prefere se organizar no campo próprio e sair em contra-ataque.
O problema desse sistema diante da Inter é estrutural. Os wing-backs Dimarco e Dumfries exploram exatamente os espaços nas laterais deixados por adversários que recuam demais. A Inter vai circular a bola até abrir uma das faixas laterais, e aí a diagonal de Thuram ou a chegada de um meia-atacante tende a criar superioridade numérica. O Torino precisará de Pedersen e Obrador disciplinados e resistentes para aguentar 90 minutos de pressão nessa frente.
Com Lautaro ausente, a Inter pode ter uma queda de efetividade na finalização. Francesco Pio Esposito ainda não tem o mesmo repertório técnico do argentino para criar situações sozinho. Isso pode jogar a favor do Torino: se os Granata conseguirem conter Thuram e forçar a Inter a depender mais das chegadas de Barella e Calhanoglu pelo centro, o jogo pode ser mais equilibrado do que a tabela sugere. Vlasic será o elemento fundamental para criar tensão no bloco adversário nas transições ofensivas do Toro.
Prognóstico de placar exato para Torino x Inter de Milão
- A Inter não perde para o Torino nas últimas sete partidas em todas as competições
- O Torino tem o 4º pior saldo de gols sofridos da temporada, com 54 gols cedidos
- A Inter venceu 12 jogos fora de casa nesta Serie A, melhor desempenho como visitante na liga
- Os Nerazzurri sofreram apenas 0.60 gols por jogo nos últimos cinco H2H contra o Torino
Resumo dos palpites do Lance para Torino x Inter de Milão
Melhor palpite do jogo: Inter de Milão vence – Odd 1,41 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam (Sim) – Odd 1,82 na Betsson
Palpite alternativo 2: Inter de Milão vence a zero (Não) – Odd 1,52 na Superbet
Palpite alternativo 3: Handicap Inter de Milão -1.5 – Odd 2,20 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Inter de Milão 2 x 1 Torino – Odd 7,50 na Betsson
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