Torino x Inter de Milão – Palpites, análise e odds (26/04)

O Estádio Olímpico Grande Torino pode ser palco de um momento histórico neste domingo, 26 de abril de 2026. A Inter de Milão, líder absoluta da Serie A com 78 pontos e 12 de vantagem sobre a segunda colocada Napoli, pode confirmar o seu 21º Scudetto caso vença o Torino e os dois rivais mais próximos, Milan e Napoli, não consigam vitórias na mesma rodada. A matemática, por sua vez, é simples: a Inter precisa de apenas quatro pontos nos cinco jogos restantes para ser campeã independentemente do que qualquer adversário faça.

O contexto é completamente diferente do outro lado do campo. O Torino de Marco Baroni ocupa o 12º lugar da tabela com 40 pontos e já tem a permanência garantida com folga. Os Granata chegam ao confronto sem nenhuma pressão classificatória relevante, após um ciclo recente relativamente positivo — três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. A diferença de motivação entre as duas equipes é, por si só, um dos fatores mais relevantes para antecipar o comportamento tático do confronto de domingo.

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Análise da partida

A temporada da Inter de Milão sob o comando de Cristian Chivu é, nos dados brutos, uma das campanhas mais dominantes da história recente do futebol italiano. São 25 vitórias, três empates e cinco derrotas em 33 rodadas, com saldo de gols de impressionantes +49. Nenhum outro time da Serie A 2025/26 chegou sequer perto dessa margem. O encadeamento final do campeonato consolida o que já era previsível desde o início de 2026: os Nerazzurri não vão perder este título.

Os últimos cinco jogos do clube mostram um padrão de oscilação pontual contra os adversários de maior nível e solidez absoluta contra o restante do pelotão. A Inter empatou com Atalanta e Fiorentina, dois dos times mais bem organizados da liga, mas voltou a vencer Roma, Como e Cagliari com tranquilidade. Fora de casa, os Nerazzurri acumulam 12 vitórias e se tornaram a equipe mais eficiente como visitante desta edição da Serie A.

O Torino chega ao confronto num ciclo de forma razoável. Os Granata venceram Parma por 4 a 1 em casa, caíram por 3 a 2 no Milan como visitante, bateram o Pisa fora de casa por 1 a 0, derrotaram o Hellas Verona por 2 a 1 no Olímpico e empataram sem gols com o Cremonese na rodada passada. É um aproveitamento de sete pontos em cinco jogos, suficiente para confirmar que o Torino de Baroni não é um time sem organização. O problema é que a Inter não é o Parma nem o Hellas Verona.

Na tabela de resultados como mandante, o Torino tem desempenho mediano: dez vitórias em 18 jogos, com seis empates e duas derrotas no Olímpico Grande Torino. A diferença de gols em casa é negativa, um indicador de que o time tem dificuldades para sustentar resultados sólidos diante da própria torcida. Enquanto isso, a Inter é a equipe visitante mais eficiente da liga, com saldo de gols robusto nas partidas fora de Milão.

Palpites para Torino x Inter de Milão

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Confrontos diretos

O histórico entre Torino e Inter de Milão é desequilibrado há décadas. Em 40 encontros mapeados com dados completos, os Nerazzurri conquistaram 26 vitórias, os Granata venceram apenas quatro vezes e dez partidas terminaram empatadas. A Inter não perde para o Torino nas últimas sete partidas disputadas entre as duas equipes em todas as competições, uma sequência que abrange quatro temporadas consecutivas.

Nesta temporada 2025/26, os dois times já se enfrentaram duas vezes. Na abertura da Serie A, em 25 de agosto de 2025, a Inter aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Torino em Milão, numa exibição que deu o tom do abismo técnico entre as equipes neste ciclo. As duas equipes voltaram a se cruzar nas quartas de final da Coppa Italia, em 4 de fevereiro de 2026, num confronto mais equilibrado: empate por 2 a 2, com a Inter avançando nos pênaltis. O Torino mostrou capacidade de competir, mas não foi capaz de eliminar os Nerazzurri no tempo regulamentar.

Os dados históricos mais amplos reforçam a tendência. Nos últimos dez anos, a Inter marcou gols em 13 confrontos consecutivos contra o Torino. A média de gols nos confrontos diretos recentes fica em torno de 2.48 por partida — um número que aponta para jogos com pelo menos dois gols, embora a Inter tenha mantido média de apenas 0,60 gols sofridos nos últimos cinco H2H.

Notícias do Torino e Inter de Milão

Torino: desfalques e dúvidas

Marco Baroni não terá à disposição Zakaria Aboukhlal e Zanos Savva, ambos fora por lesão confirmada. Duván Zapata, centroavante colombiano que retornou de grave lesão nesta temporada, segue como dúvida e pode não ter ritmo suficiente para ser titular. Nkounkou também é incerto para o confronto.

Giovanni Simeone assume a responsabilidade de liderar o ataque como titular. O argentino é o artilheiro do Torino na temporada com nove gols na Serie A e virou referência ofensiva depois das limitações de Zapata. Cesare Casadei e Gvidas Gineitis devem manter a parceria no meio-campo, enquanto Nikola Vlasic se posiciona como o elemento mais criativo da equipe na meia-armação.

Escalação provável do Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripán, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. Técnico: Marco Baroni.

Inter de Milão: desfalques e dúvidas

A grande novidade negativa para a Inter é a ausência de Lautaro Martínez. O capitão argentino, artilheiro da Serie A com 14 gols, sofreu uma recaída em lesão muscular na panturrilha no início de abril e tem preservado a condição física tendo em vista a final da Coppa Italia em maio e a Copa do Mundo de 2026. Segundo a Gazzetta dello Sport, Lautaro deve retornar apenas para o confronto diante do Parma, em 3 de maio.

Alessandro Bastoni, por outro lado, pode ser uma boa notícia. O zagueiro italiano ficou fora da semifinal da Coppa Italia por um problema residual no tornozelo, mas treinou normalmente no sábado em Appiano Gentile e tem como meta justamente esta rodada para retornar. Yann Aurel Bisseck segue confirmado como ausência. Francesco Acerbi deve manter a posição na defesa caso Bastoni não seja escalado.

No ataque, o jovem Francesco Pio Esposito deve ser o parceiro de Marcus Thuram. O atacante de 19 anos marcou gols importantes nesta temporada e ganha espaço cada vez maior no grupo de Chivu. Federico Dimarco e Denzel Dumfries atuam como wing-backs com liberdade para atacar, o que representa risco para as laterais do sistema de três defensores do Torino.

Escalação provável da Inter de Milão (3-5-2): Sommer; Acerbi (ou Bastoni), Akanji, Augusto; Dimarco, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dumfries; Thuram, F. Esposito. Técnico: Cristian Chivu.

Destaques individuais de Torino x Inter de Milão

Jogador destaque · Torino Nikola Vlasic 7 Gols na Serie A 2025/26 3 Assistências na temporada 7,19 Nota média FotMob – melhor do elenco 27 Jogos disputados na Serie A Jogador destaque · Inter de Milão Nicolò Barella Motor Lidera o time em recuperações de bola Top 3 Médias em grandes chances criadas na Serie A Gol Marcou na vitória sobre o Cagliari na última rodada Capitão Assumirá a braçadeira com Lautaro ausente

Os técnicos

Marco Baroni assumiu o Torino em julho de 2025, substituindo Paolo Vanoli numa reformulação de comando que fez parte de um movimento amplo em toda a Serie A. O treinador florentino de 62 anos chegou ao clube com currículo consistente em promoções e consolidação de times — levou o Benevento à Serie A nos playoffs de 2017 e sagrou-se campeão da Serie B com o Lecce em 2022, além de ter passagem recente pelo comando da Lazio. No Torino, construiu uma equipe sólida defensivamente mas com limitações criativas no terço final, o que reflete diretamente nos 37 gols marcados em 33 jogos.

Cristian Chivu, por outro lado, é o protagonista da maior história da temporada italiana. O romeno de 44 anos, ídolo como jogador da Inter, assumiu o comando dos Nerazzurri em substituição a Simone Inzaghi antes do início desta temporada — e entrega resultados que surpreenderam boa parte dos analistas. Chivu manteve o 3-5-2 como base do time, mas imprimiu mais intensidade na pressão alta e nos movimentos de transição. Está prestes a ser campeão em sua primeira temporada completa como técnico principal no futebol profissional.

Análise tática

O Torino de Baroni se organiza num 3-4-1-2 com dois atacantes fixos — Simeone e Adams — e Vlasic como meia-armador entre as linhas. Os dois wing-backs, Pedersen e Obrador, têm liberdade para atacar mas precisam cobrir largura em transições defensivas. O bloco médio é a referência defensiva quando o time não tem a bola: o Torino não pressiona alto, prefere se organizar no campo próprio e sair em contra-ataque.

O problema desse sistema diante da Inter é estrutural. Os wing-backs Dimarco e Dumfries exploram exatamente os espaços nas laterais deixados por adversários que recuam demais. A Inter vai circular a bola até abrir uma das faixas laterais, e aí a diagonal de Thuram ou a chegada de um meia-atacante tende a criar superioridade numérica. O Torino precisará de Pedersen e Obrador disciplinados e resistentes para aguentar 90 minutos de pressão nessa frente.

Com Lautaro ausente, a Inter pode ter uma queda de efetividade na finalização. Francesco Pio Esposito ainda não tem o mesmo repertório técnico do argentino para criar situações sozinho. Isso pode jogar a favor do Torino: se os Granata conseguirem conter Thuram e forçar a Inter a depender mais das chegadas de Barella e Calhanoglu pelo centro, o jogo pode ser mais equilibrado do que a tabela sugere. Vlasic será o elemento fundamental para criar tensão no bloco adversário nas transições ofensivas do Toro.

Prognóstico de placar exato para Torino x Inter de Milão

🎯 Palpite do Lance! Inter de Milão 2 x 0 Torino A Inter controla a partida sem necessidade de abrir mão do equilíbrio defensivo. Mesmo sem Lautaro Martínez, os Nerazzurri têm qualidade ofensiva suficiente para superar um Torino organizado mas com limitações criativas contra blocos compactos. A Inter não perde para o Torino nas últimas sete partidas em todas as competições

partidas em todas as competições O Torino tem o 4º pior saldo de gols sofridos da temporada, com 54 gols cedidos

saldo de gols sofridos da temporada, com gols cedidos A Inter venceu 12 jogos fora de casa nesta Serie A, melhor desempenho como visitante na liga

jogos fora de casa nesta Serie A, melhor desempenho como visitante na liga Os Nerazzurri sofreram apenas 0.60 gols por jogo nos últimos cinco H2H contra o Torino

Resumo dos palpites do Lance para Torino x Inter de Milão