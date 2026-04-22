Sunderland x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds (24/04)

Depois do show de sete gols no Villa Park, o Sunderland tem a chance de encerrar a semana no time de cima da Premier League 2025/26. Os Black Cats recebem o Nottingham Forest nesta sexta-feira, 24 de abril de 2026, em casa, no Stadium of Light, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

A equipe de Régis Le Bris quer reagir após a derrota de 4 x 3 para o Aston Villa e voltar a flertar com o top 10. Do outro lado, o Forest de Vítor Pereira chega embalado por cinco jogos de invencibilidade na liga, incluindo o hat-trick de Morgan Gibbs-White no 4 x 1 sobre o Burnley. O reencontro acontece seis meses depois do 1 x 0 do Sunderland no City Ground, no jogo de ida da temporada.

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Análise da partida

O Sunderland ocupa a 11ª posição da Premier League com 46 pontos em 33 jogos. O time está a apenas dois pontos da sexta colocação e sonha com um encerramento de temporada no pelotão europeu, algo impensável para um recém-promovido.

Em casa, os Black Cats são ainda mais sólidos. O aproveitamento dentro do Stadium of Light é de 2,33 pontos por jogo, com média de 1,17 gol marcado e apenas 0,67 sofrido por partida. A base defensiva passa por Robin Roefs, Nordi Mukiele e a dupla Alderete-O'Nien, com Reinildo na esquerda.

O Nottingham Forest vive outra realidade. Os Tricky Trees estão em 16º, com 36 pontos, cinco à frente do Tottenham, primeiro time na zona de rebaixamento.

A chegada de Vítor Pereira em 15 de fevereiro, após as demissões sucessivas de Ange Postecoglou e Sean Dyche, estabilizou o grupo. O 4 x 1 sobre o Burnley colocou o Forest cinco pontos longe do Z3 e praticamente garantiu a permanência. Resta a missão dupla de fechar com honra na Premier League e sobreviver na Europa League, onde enfrenta o Porto em jogos de quartas de final.

Palpites para Sunderland x Nottingham Forest

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Confrontos diretos

Este é apenas o segundo encontro entre as equipes na Premier League desde 1996/97, quando o Sunderland venceu por 4 x 1 no próprio Stadium of Light. Em todas as competições, os Black Cats levaram a melhor em cinco dos últimos sete duelos.

O jogo de ida, em 27 de setembro de 2025 no City Ground, terminou 0 x 1 para o Sunderland. Omar Alderete subiu mais alto que a defesa do Forest em cobrança de falta de Granit Xhaka aos 38 minutos e decidiu a partida. Foi naquela rodada que o Sunderland chegou à terceira posição da tabela, numa das estreias mais surpreendentes de um clube promovido na última década.

O retrospecto recente favorece os Black Cats, mas os dois confrontos deste ano mostraram equipes com propostas distintas. O Forest quer repetir o domínio territorial que teve no primeiro turno, quando criou mais, mas pecou nas finalizações.

Notícias de Sunderland e Nottingham Forest

Sunderland: desfalques e dúvidas

O departamento médico de Le Bris segue cheio. Bertrand Traoré (joelho), Romaine Mundle (lesão muscular), Jocelin Ta Bi e Simon Moore estão fora e só devem voltar em maio. Nilson Angulo, contratado em janeiro por 17,5 milhões de libras, treina com o grupo, mas ainda é dúvida após lesão muscular sofrida em março.

A boa notícia é o retorno gradual de Dan Ballard. O zagueiro norte-irlandês saiu do banco contra o Aston Villa e deve ganhar minutos a mais contra o Forest. Omar Alderete, herói do jogo de ida, é dúvida de última hora e está nas listas dos indisponíveis de acordo com o FotMob.

No ataque, Brian Brobbey e Wilson Isidor disputam a vaga de centroavante. Chris Rigg, joia de 17 anos, marcou contra o Villa e deve começar entre os 11 titulares. Habib Diarra e Enzo Le Fée formam o corredor criativo ao lado de Xhaka.

Provável escalação do Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Mukiele, Alderete, O'Nien e Reinildo; Xhaka e Sadiki; Talbi, Le Fée e Diarra; Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

Nottingham Forest: desfalques e dúvidas

Vítor Pereira perdeu Callum Hudson-Odoi para o resto da temporada. O ex-Chelsea sofreu lesão muscular grave no jogo contra o Porto e passou por exames que confirmaram o pior cenário. Ele era a principal válvula criativa do Forest pelo lado esquerdo e vinha acumulando três assistências na Premier League desde março.

A lista de baixas inclui ainda Nicolo Savona (cirurgia no joelho), John Victor (joelho) e Willy Boly. Murillo é dúvida após sentir o posterior da coxa no primeiro tempo contra o Burnley.

No setor ofensivo, Pereira tem opções de sobra para substituir Hudson-Odoi. Dan Ndoye, Omari Hutchinson e Dilane Bakwa brigam pelas duas vagas nas pontas. Gibbs-White joga como meia-atacante, atrás do artilheiro Igor Jesus. Chris Wood deve ficar no banco.

Provável escalação do Nottingham Forest (4-2-3-1): Sels; Aina, Milenkovic, Morato e Williams; Sangaré e Anderson; Bakwa, Gibbs-White e Hutchinson; Igor Jesus. Técnico: Vítor Pereira.

Destaques individuais de Sunderland x Nottingham Forest

Jogador destaque · Sunderland Granit Xhaka 4 Assistências na Premier League 2025/26 Líder Capitão e referência técnica no meio-campo 1 x 0 Assistiu Alderete no 1 x 0 do turno Ex-Arsenal Contratação mais impactante da temporada Jogador destaque · Nottingham Forest Morgan Gibbs-White 9 Gols na Premier League 2025/26 Hat-trick Três gols em 15 minutos contra o Burnley Artilheiro Maior goleador do Forest na temporada 32 Jogos disputados no Campeonato Inglês

Os técnicos

Régis Le Bris é uma das maiores surpresas do ano no futebol europeu. O francês de 49 anos assumiu o Sunderland na Championship em 2024, promoveu o clube à elite via playoffs e agora lidera a campanha do retorno mais consistente da história recente de um time recém-promovido.

O estilo de Le Bris é compacto e vertical, com pressão média e muitas transições curtas entre meio e ataque. O treinador também é elogiado pela leitura de jogo e pelas substituições decisivas: o Sunderland é o segundo time da liga em gols marcados no segundo tempo.

Vítor Pereira foi a terceira tentativa do Forest na atual temporada. O português, de 57 anos, chegou em 15 de fevereiro depois das passagens de Postecoglou e Dyche e estabilizou o vestiário em tempo recorde. Desde então, o Forest tem apenas duas derrotas em 11 jogos de Premier League.

A base tática de Pereira privilegia blocos médios, transições rápidas e o posicionamento inteligente de Gibbs-White por dentro. O português valoriza a largura dos laterais e usa Igor Jesus como referência de área.

Análise tática

O Sunderland deve entrar em um 4-2-3-1 clássico, com Xhaka e Sadiki protegendo a dupla de zaga. A construção começa pelos pés do suíço, que distribui jogo em diagonal para Talbi na direita e Diarra na esquerda. Le Fée é o elo entre o meio e o atacante, responsável por flutuar entre os setores.

O Forest, também em 4-2-3-1, tende a ficar mais retraído em Wearside. Sem Hudson-Odoi, o plano de Pereira passa por poupar energia na marcação, deixar o Sunderland ter a bola no meio-campo e explorar contra-ataques com a velocidade de Bakwa e as infiltrações de Gibbs-White.

O confronto mais quente do jogo acontece nos corredores. Reinildo precisará frear Bakwa pela direita do Forest, enquanto Neco Williams terá o desafio de neutralizar Talbi. A dupla Mukiele-Reinildo, recém-remodelada por lesões, é o ponto mais vulnerável do Sunderland e o Forest tende a explorar essa lateralidade logo no começo.

No outro lado do campo, a fragilidade do Forest aparece nas transições defensivas. Os Tricky Trees sofreram 47 gols na Premier League, a quinta pior defesa da liga, e costumam perder a marcação em cruzamentos. Não à toa, o gol do jogo de ida saiu exatamente assim: Alderete livre na área em cobrança de Xhaka.

Prognóstico de placar exato para Sunderland x Nottingham Forest

🎯 Palpite do Lance! Sunderland 2 x 1 Nottingham Forest O Stadium of Light deve pesar a favor dos Black Cats, que têm a melhor campanha em casa entre os times da metade de baixo. Mas a fase de Gibbs-White e a confiança recuperada sob Vítor Pereira sugerem que o Forest vai furar o bloqueio ao menos uma vez. O Sunderland tem aproveitamento de 2,33 pontos por jogo como mandante na Premier League

pontos por jogo como mandante na Premier League O Forest está invicto há cinco jogos no Campeonato Inglês

há jogos no Campeonato Inglês No jogo de ida, o Sunderland venceu por 1 x 0 com gol de Alderete em cobrança de Xhaka

com gol de Alderete em cobrança de Xhaka A defesa do Sunderland sofreu quatro gols na última rodada, contra o Aston Villa

gols na última rodada, contra o Aston Villa Gibbs-White vem de hat-trick em 15 minutos sobre o Burnley

Resumo dos palpites do Lance para Sunderland x Nottingham Forest