Sunderland x Manchester United – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Manchester United 3.º (64 pts) · Sunderland 12.º (47 pts) Previsão de placar: Sunderland 1 x 2 Manchester United – Odd 7,80 na Betsson Palpite principal: Matheus Cunha marcar a qualquer momento – Odd 2,95 na Betsson Aposta de valor: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,85 na Br4Bet Destaque ofensivo: Bruno Fernandes – 19 assistências na competição – Dar assistência – Odd 2,30 na Betano

Sunderland e Manchester United se enfrentam neste sábado, 09 de maio de 2026, no Stadium of Light, pela 36ª rodada da Premier League. O United chega embalado pela vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool, resultado que garantiu vaga na próxima Champions League. A equipe de Michael Carrick soma 64 pontos e ocupa a terceira posição da tabela.

Já o Sunderland vive momento mais instável. Os Black Cats estão há três jogos sem vencer, aparecem em 12º lugar com 47 pontos e tentam reagir após a goleada por 5 a 0 sofrida para o Nottingham Forest. Na rodada passada, empataram por 1 a 1 com o Wolverhampton em partida marcada pela expulsão de Dan Ballard.

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Análise da partida

O Stadium of Light deixou de ser uma fortaleza no segundo turno. O time de Régis Le Bris encerrou a primeira metade da temporada invicto em casa nos 12 compromissos iniciais, marca inédita entre equipes promovidas desde 2012/13. A sequência caiu em 14 de fevereiro, com a derrota por 1 a 0 para o Liverpool, e desde então Fulham, Brighton e Nottingham Forest também saíram de Wearside com vitórias.

O momento recente do Sunderland reforça a queda de rendimento. Os Black Cats sofreram cinco gols diante do Nottingham Forest na última apresentação em casa e perderam por 4 a 3 para o Aston Villa fora de casa anteriormente. No fim de semana passado, a equipe empatou por 1 a 1 com o Wolverhampton em partida marcada pela expulsão de Dan Ballard aos 24 minutos do primeiro tempo, após puxão de cabelo em Tolu Arokodare.

Os números ajudam a explicar o cenário. O Sunderland soma 47 pontos, mas tem apenas 36,8 pontos esperados, segundo dados da Opta, o que representa 10,2 pontos a mais, a segunda maior da Premier League nesta temporada, atrás apenas do Aston Villa. Na prática, a campanha foi sustentada por eficiência elevada em jogos equilibrados, algo que começou a regredir nas últimas rodadas.

O Manchester United vive contexto oposto. Desde que Michael Carrick assumiu interinamente o comando em 13 de janeiro após a saída de Ruben Amorim, os Red Devils somaram 32 pontos em 14 partidas, melhor desempenho da Premier League no período. A média de 2,28 pontos por jogo projeta campanha de 86 pontos em uma temporada completa, acima do rendimento de equipes comandadas por Mikel Arteta e Pep Guardiola no mesmo recorte. O time também balançou as redes nas últimas 23 partidas da liga, sua segunda maior sequência histórica na competição.

A vitória por 3 a 2 sobre o Liverpool em Old Trafford, no último domingo, ampliou para três a série de triunfos consecutivos no campeonato. Matheus Cunha abriu o placar logo aos seis minutos, Benjamin Sesko ampliou e Kobbie Mainoo marcou o gol decisivo após Szoboszlai e Gakpo empatarem para os visitantes. O resultado confirmou matematicamente a classificação para a próxima Champions League e aumentou o clima de confiança em Old Trafford.

O cenário da reta final ajuda a explicar a diferença de peso do confronto para os dois lados. O Manchester United tenta consolidar o terceiro lugar, com seis pontos de vantagem sobre o Liverpool, quarto colocado, e encerrar a temporada em alta para fortalecer o projeto visando 2026/27. Já o Sunderland busca interromper a sequência negativa iniciada em fevereiro e ao menos recuperar parte do moral diante da torcida em uma das últimas partidas como mandante na temporada.

Outros palpites para Sunderland x Manchester United

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Confrontos diretos

O retrospecto recente reforça o amplo domínio do Manchester United no confronto. No primeiro turno desta Premier League, em 4 de outubro de 2025, os Red Devils venceram o Sunderland por 2 a 0 em Old Trafford. Mason Mount abriu o placar aos oito minutos, enquanto Benjamin Sesko marcou seu primeiro gol no estádio aos 31. A partida também ficou marcada por ser a 50ª de Ruben Amorim no comando do clube, antes da mudança para Michael Carrick.

O histórico geral da Premier League é ainda mais duro para os Black Cats. Em 33 encontros na competição, o Sunderland venceu apenas três vezes, empatou seis e perdeu 24, seu pior retrospecto contra um mesmo adversário na era da liga.

No Stadium of Light, o Manchester United perdeu somente uma vez em 15 visitas: em fevereiro de 2016, quando a equipe comandada por Sam Allardyce venceu por 2 a 1 em jogo decidido por um gol contra de David De Gea. Considerando todas as competições desde 1893, os clubes já se enfrentaram 146 vezes, com 66 vitórias do United, 42 do Sunderland e 38 empates.

Notícias de Sunderland x Manchester United

Sunderland

O Sunderland terá desfalque importante na defesa. Dan Ballard foi expulso na partida contra o Wolverhampton e deve cumprir suspensão automática de três jogos por conduta violenta. O clube apresentou recurso, mas casos semelhantes envolvendo Michael Keane, do Everton, e Lisandro Martinez, do Manchester United, não tiveram reversão nesta temporada. Romaine Mundle segue fora por lesão e dificilmente volta a atuar nesta reta final.

A principal notícia positiva para Le Bris está no retorno gradual de opções ofensivas. Bertrand Traoré e Nilson Angulo retomaram parte dos treinamentos e podem aparecer entre os reservas, enquanto Joecelin Ta Bi voltou a ser relacionado no empate em Molineux após se recuperar de problema no tornozelo. Brian Brobbey, artilheiro da equipe na Premier League com seis gols, deve seguir como referência no ataque, com Habib Diarra atuando centralizado no meio-campo.

Provável escalação do Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs; Trai Hume, Nordi Mukiele, Omar Alderete e Reinildo Mandava; Noah Sadiki e Granit Xhaka; Chemsdine Talbi, Habib Diarra e Enzo Le Fée; Brian Brobbey. Técnico: Régis Les Bris.

Manchester United

No Manchester United, Benjamin Sesko segue como principal dúvida. O atacante esloveno deixou o clássico contra o Liverpool no intervalo após choque com a placa publicitária, e Michael Carrick confirmou que o jogador convive há algum tempo com dores na canela. Caso não reúna condições de jogo em Wearside, Joshua Zirkzee ou Amad Diallo podem assumir a função mais avançada do ataque. Sesko soma 11 gols na Premier League e é o principal artilheiro do clube na competição.

Na defesa, Matthijs de Ligt continua fora desde 30 de novembro por causa de uma lesão nas costas e já acumula 22 partidas consecutivas ausente no Campeonato Inglês. A boa notícia para os Red Devils é o retorno de Lisandro Martinez, liberado após cumprir suspensão diante do Liverpool. O argentino deve formar dupla de zaga com Harry Maguire. Bruno Fernandes também está confirmado e precisa de apenas mais uma assistência para igualar o recorde de participações para gol em uma única edição da Premier League, marca dividida por Thierry Henry e Kevin De Bruyne, ambos com 20 assistências.

Provável escalação do Manchester United (4-2-3-1): Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Casemiro e Kobbie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Benjamin Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Destaques individuais de Sunderland x Manchester United

Jogador destaque · Sunderland Granit Xhaka 7,19 Nota média FotMob na Premier League 2025/26 5 Assistências na temporada, capitão e principal articulador 5 Participações em gols contra o Manchester United na carreira 2.543 Minutos jogados Jogador destaque · Manchester United Bruno Fernandes 19 Assistências na Premier League, a uma do recorde 8,02 Nota média FotMob, a mais alta do elenco 8 Gols na liga, capitão e principal criador da equipe 10 Assistências em jogadas de bola parada na temporada

Os Técnicos

Régis Le Bris vive sua segunda temporada em Wearside desde a chegada ao Sunderland, em julho de 2024, após passagem pelo Lorient. O técnico francês, de 50 anos, é apontado como principal responsável por uma campanha que superou amplamente as projeções iniciais, que colocavam o clube entre os candidatos ao rebaixamento.

Sua equipe se destacou pela organização defensiva, pelas transições verticais e pela forte participação de meio-campistas como Xhaka e Le Fée na construção das jogadas. Os 11 pontos conquistados nas seis primeiras rodadas, melhor início de um promovido desde 2012/13, ajudaram a estabelecer o tom da temporada.

Do outro lado, Michael Carrick, de 44 anos, retornou ao Manchester United, clube onde construiu trajetória marcante como jogador, para assumir interinamente o comando em 13 de janeiro após a saída de Ruben Amorim. Desde então, os Red Devils somam 10 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 14 partidas da Premier League, desempenho que fortaleceu a possibilidade de efetivação do ex-volante.

Apesar de reportagens recentes apontarem Andoni Iraola como nome monitorado pela diretoria, a classificação para a Champions League e a vitória sobre o Liverpool aumentaram ainda mais a pressão interna pela permanência de Carrick no cargo.

Análise Tática

Régis Le Bris deve manter o Sunderland no 4-2-3-1, com bloco médio-baixo e sustentação da dupla de volantes formada por Sadiki e Xhaka. O suíço frequentemente recua entre os zagueiros para auxiliar na saída de bola e gerar superioridade numérica na construção, dinâmica que ajudou a equipe a produzir bons números de desarmes e duelos aéreos vencidos ao longo da temporada. Sem Dan Ballard, suspenso, a defesa deve ser formada por Mukiele e Alderete, parceria ainda pouco utilizada como titular nesta configuração.

Do outro lado, Michael Carrick consolidou o Manchester United em um 4-2-3-1 mais agressivo na ocupação dos corredores. Casemiro e Kobbie Mainoo comandam a circulação curta no meio-campo, enquanto Mbeumo e Matheus Cunha aceleram pelos lados, com Bruno Fernandes atuando centralizado atrás de Benjamin Sesko. Os números ajudam a explicar o encaixe ofensivo: Mbeumo lidera a Premier League em corridas em profundidade por partida, enquanto Sesko aparece entre os dez melhores no mesmo quesito. O padrão ataca justamente uma fragilidade recorrente do Sunderland, que tem sofrido para controlar bolas lançadas às costas dos zagueiros.

O momento recente também favorece os visitantes. O Sunderland venceu apenas duas das últimas seis partidas da Premier League e registra um dos piores aproveitamentos como mandante entre os clubes da metade inferior da tabela neste segundo turno. Com dificuldades ofensivas nas últimas semanas e enfrentando um adversário que marca, em média, 1,93 gol por jogo desde a chegada de Carrick, o cenário indica tendência de pressão constante do Manchester United.

Ainda assim, o principal caminho para o Sunderland competir passa pelas transições rápidas. Le Bris orienta a equipe a explorar especialmente o lado esquerdo, com Talbi atacando o espaço deixado por Dalot nas subidas ofensivas. Xhaka funciona como principal articulador desses lançamentos longos e mantém histórico relevante contra os Red Devils: três de seus gols diante do Manchester United foram marcados de fora da área, mais do que contra qualquer outro adversário ao longo da carreira.

Prognóstico de placar exato para Sunderland x Manchester United

🎯 Previsão de Placar Sunderland 1 x 2 Manchester United A análise indica favoritismo do Manchester United em um jogo com possibilidade de gols para os dois lados. Os Red Devils vivem seu melhor momento na temporada, chegam embalados por três vitórias seguidas na Premier League e já garantiram vaga na próxima Champions League. A ausência de Dan Ballard também enfraquece a defesa do Sunderland diante de um ataque que marcou em 23 partidas consecutivas da liga. O histórico recente reforça o cenário favorável ao United. A equipe venceu cinco dos últimos seis confrontos contra os Black Cats, triunfou por 2 a 0 no primeiro turno e perdeu apenas uma das últimas 15 visitas ao Stadium of Light pela Premier League. O Manchester United é o time com mais pontos somados na Premier League desde 17 de janeiro, quando Carrick assumiu o cargo (32 pontos em 14 jogos)

desde 17 de janeiro, quando Carrick assumiu o cargo (32 pontos em 14 jogos) O Sunderland não vence um dos quatro primeiros colocados há 28 partidas no Campeonato Inglês

no Campeonato Inglês O Sunderland soma 47 pontos , com 10.2 pontos a mais do esperado, segundo dados da Opta

, com 10.2 pontos a mais do esperado, segundo dados da Opta Bruno Fernandes acumula 19 assistências na temporada e está a uma do recorde da Premier League em uma única edição

Resumo dos palpites do Lance para Sunderland x Manchester United