Fluminense x Vitória – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Fluminense vence – odd 1.48 na Betsson Ambas marcam: Sim – odd 2.12 na Betsson Mais de 2,5 gols: Sim – odd 1.92 na Superbet Artilheiro: John Kennedy marca a qualquer momento – odd 2.40 na Betano Placar previsto: Fluminense 2 x 1 Vitória – odd 7.50 na Betsson

O Fluminense recebe o Vitória no Maracanã neste sábado, pela 15ª rodada do Brasileirão 2026, em um confronto entre dois times que vivem momentos distintos na competição. O Tricolor ocupa a terceira colocação com 26 pontos e precisa se recompor após a derrota por 2 x 0 para o Internacional no Beira-Rio, enquanto o Leão da Barra chega ao Rio de Janeiro na oitava posição, com 18 pontos, embalado pela goleada de 4 x 1 sobre o Coritiba no Barradão.

O contexto do Fluminense, porém, vai além do Brasileirão. O time de Luis Zubeldía voltou de Mendoza na madrugada de quinta-feira após empatar em 1 x 1 com o Independiente Rivadavia pela Libertadores, com gol salvador de John Kennedy nos acréscimos. A gestão de elenco será um fator importante para um Tricolor que disputa três frentes simultâneas e tem menos de 72 horas de recuperação entre os dois jogos.

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Análise da partida

O Fluminense construiu sua campanha de 2026 sobre uma base sólida como mandante. Nos últimos sete jogos em casa pelo Brasileirão, o Tricolor soma seis vitórias e apenas uma derrota, conquistando 18 dos 21 pontos possíveis.

Os 26 pontos atuais representam oito vitórias, dois empates e quatro derrotas em 14 partidas, com 21 gols marcados e 15 sofridos. A equipe marcou gol em todas as 13 primeiras rodadas da Série A, sequência interrompida justamente na derrota para o Internacional em Porto Alegre.

A média de 1,5 gol por jogo reflete um ataque funcional, mas a defesa tem sido irregular: o Fluminense sofreu gol em oito dos últimos dez jogos da competição. A fragilidade sem a bola, especialmente nas transições, é o ponto que adversários têm explorado com sucesso.

O Vitória, por sua vez, oscila entre boas atuações no Barradão e dificuldades longe de Salvador. A vitória por 4 x 1 sobre o Coritiba precisa ser lida com cuidado: o zagueiro Tiago Cóser foi expulso ainda aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o placar já marcava 1 x 0, e os três gols seguintes vieram com superioridade numérica.

Antes da goleada, o Vitória vinha de derrota por 3 x 1 para o Athletico-PR como visitante e empate sem gols com o Corinthians. Nos últimos 30 jogos fora de casa, a equipe registra apenas quatro vitórias, dado que pesa em qualquer análise sobre o desempenho do Leão longe do Barradão.

Palpites para Fluminense x Vitória

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O retrospecto geral entre Fluminense e Vitória acumula mais de 40 confrontos, com vantagem tricolor: historicamente, o Flu soma mais vitórias, mais empates e mais gols marcados. No Maracanã, a superioridade é ainda mais evidente, com amplo domínio do mandante carioca ao longo das décadas.

Os dois times não se enfrentam desde setembro de 2025, quando o Fluminense venceu por 1 x 0 no Barradão, com gol de Hércules aos 37 minutos do primeiro tempo. Foi a primeira vitória entre os dois no campeonato desde que o Vitória retornou à Série A em 2024.

Os dados recentes da Série A, porém, sugerem equilíbrio maior do que o histórico geral indica. Nos últimos 13 confrontos no campeonato, o Vitória levou a melhor em cinco, contra apenas duas vitórias do Fluminense e seis empates. A série, no entanto, abrange temporadas em que ambos os clubes estavam em posições muito diferentes na tabela.

Notícias de Fluminense e Vitória

Fluminense: desfalques e dúvidas

O principal desfalque do Fluminense é o meia Martinelli, diagnosticado com edema de grau 3 no músculo retofemoral anterior da coxa esquerda. A previsão de retorno é de cinco a sete semanas, o que o tira de ação até pelo menos meados de junho.

Matheus Reis segue em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior e não tem data de retorno. Germán Cano, que ficou fora da maior parte das primeiras rodadas por lesão, está em fase de transição para treinos com o grupo, mas a titularidade é improvável contra o Vitória.

Zubeldía deve fazer rodízio em relação ao time que atuou em Mendoza. Savarino, Hércules e Castillo foram titulares na Argentina e podem ser poupados ou começar no banco. Samuel Xavier e Renê devem retornar às laterais, e John Kennedy, autor do gol nos acréscimos contra o Rivadavia, deve manter a posição de centroavante.

Provável escalação do Fluminense (4-3-3): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Ignácio e Guilherme Arana; Facundo Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

Vitória: desfalques e dúvidas

O Vitória enfrentou o Ceará na quarta-feira pelas quartas de final da Copa do Nordeste no Barradão, e Jair Ventura terá de administrar desgaste. O atacante Erick, artilheiro da equipe na temporada com oito gols em todas as competições, teve a suspensão do STJD temporariamente revertida por efeito suspensivo e segue disponível.

Renê, destaque na goleada sobre o Coritiba com gol e assistência, é peça fundamental no ataque e deve ser mantido no time titular. Emmanuel Martínez, meia argentino que tem sido o motor criativo do Vitória, também deve iniciar.

Provável escalação do Vitória (4-3-3): Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Zé Vitor e Emmanuel Martínez; Erick, Renê e Matheuzinho. Técnico: Jair Ventura.

Destaques individuais de Fluminense x Vitória

Jogador destaque · Fluminense John Kennedy Herói Gol nos acréscimos contra o Rivadavia na Libertadores Titular Referência no ataque com Cano ainda em recuperação Camisa 9 Retomou a camisa após saída de Everaldo do clube 2023 Gol do título da Libertadores contra o Boca Juniors Jogador destaque · Vitória Erick 8 Gols na temporada 2026 em todas as competições 2 Gols no Brasileirão, incluindo pênalti contra o Coritiba Polêmico Suspensão do STJD revertida por efeito suspensivo Líder Artilheiro isolado do Leão na temporada

Os técnicos

Luis Zubeldía chegou ao Fluminense para a temporada 2026 após passagem pelo São Paulo e tem no Brasileirão o seu melhor cartão de visitas: terceiro lugar e campanha consistente, com aproveitamento acima de 60%. O lado problemático está na Libertadores, onde o Tricolor é lanterna do Grupo C com apenas dois pontos em quatro jogos, tendo vencido zero partidas.

Jair Ventura assumiu o Vitória em 2025 e manteve o cargo para 2026. A campanha de 18 pontos em 13 jogos não é ruim, mas o desempenho fora de casa é a fragilidade mais evidente do trabalho: apenas quatro vitórias nos últimos 30 jogos como visitante. Ventura costuma armar o time em bloco médio nas partidas contra mandantes mais fortes, apostando em transições rápidas por Erick e Renê.

Análise tática

O Fluminense deve atuar em 4-3-3 com Lucho Acosta como meia centralizado, Canobbio pela direita e Serna pelo lado esquerdo. A construção ofensiva passa pela posse de bola e pela capacidade de Acosta de encontrar espaços entre as linhas. Guilherme Arana, quando avança pela esquerda, cria superioridade numérica que obriga a defesa adversária a se comprimir.

O problema do Fluminense é a transição defensiva. Sem Martinelli para proteger o meio-campo e com laterais que gostam de atacar, os espaços nas costas ficam expostos. Contra o Internacional, o time sofreu justamente nesse ponto, cedendo dois gols em contra-ataques rápidos.

O Vitória deve se organizar em 4-3-3 com bloco médio-baixo, cedendo a posse e esperando erros do Fluminense para acelerar em velocidade. Emmanuel Martínez é o pivô criativo, e os avanços de Erick e Renê nas transições são a principal ameaça ofensiva.

O desgaste físico do Fluminense após a viagem à Argentina é um fator concreto. O time voltou de Mendoza na madrugada de quinta-feira e terá menos de 72 horas de recuperação antes do jogo de sábado. Zubeldía precisará escolher entre priorizar a intensidade no primeiro tempo ou distribuir esforço ao longo dos 90 minutos, sabendo que a defesa do Vitória tende a se soltar mais no segundo tempo.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x Vitória

🎯 Palpite do Lance! Fluminense 2 x 1 Vitória O Fluminense deve se impor no Maracanã mesmo com o desgaste da viagem à Argentina. O histórico recente como mandante é devastador, mas a defesa irregular abre espaço para o Vitória marcar pelo menos uma vez. O Fluminense conquistou seis vitórias nos últimos sete jogos em casa pelo Brasileirão

vitórias nos últimos jogos em casa pelo Brasileirão O Vitória venceu apenas quatro dos últimos 30 jogos como visitante

dos últimos jogos como visitante O Fluminense sofreu gol em oito dos últimos dez jogos na Série A

dos últimos jogos na Série A O Vitória marcou em nove dos últimos dez jogos em todas as competições

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x Vitória