Manchester City x Brentford – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Manchester City vence – odd 1.40 na Betsson Ambas marcam: Sim – odd 1.55 na Betsson Handicap: Manchester City vence por dois ou mais gols de diferença (handicap -1,5) – odd 1.85 na Superbet Artilheiro: Igor Thiago marca a qualquer momento – odd 6.50 na Betano Placar previsto: Manchester City 3 x 1 Brentford – odd 9.20 na Betsson

O Manchester City recebe o Brentford no Etihad Stadium no sábado pela 36ª rodada da Premier League 2025/26, com a obrigação de vencer para não deixar o título escapar de vez. Os Citizens estão cinco pontos atrás do líder Arsenal, com um jogo a menos, e o empate de 3 x 3 com o Everton na segunda-feira passada tornou cada partida restante uma decisão.

Do outro lado, o Brentford chega a Manchester vivendo a melhor temporada de sua história. A equipe de Keith Andrews ocupa a sétima posição, com 51 pontos, e briga pela primeira classificação europeia do clube. A goleada de 3 x 0 sobre o West Ham no sábado anterior encerrou uma sequência de seis jogos sem vitória na liga e recolocou as Bees na briga pelas competições continentais.

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Análise da partida

O City de Guardiola emplacou sete vitórias consecutivas na Premier League entre março e abril, eliminando um déficit de nove pontos para o Arsenal. A eliminação da Champions League pelo Real Madrid, por 5 x 1 no agregado, acabou liberando o calendário de Guardiola para focar exclusivamente nas competições domésticas. O time conquistou a Copa da Liga (batendo o Arsenal na final) e está na decisão da FA Cup.

Mas o tropeço no Hill Dickinson Stadium mudou o cenário. Mesmo com dois gols de Jérémy Doku e um de Haaland, o City cedeu três gols ao Everton, time em luta contra o rebaixamento. Um erro de Marc Guéhi na defesa custou caro, e agora a equipe depende de um tropeço do Arsenal para manter chances reais de título.

O retrospecto do City como mandante é robusto: 12 vitórias, três empates e apenas uma derrota em 16 jogos no Etihad nesta temporada. O ataque marcou 69 gols em 34 partidas, o melhor do campeonato. Haaland lidera a artilharia da Premier League com 25 gols, três a mais que Igor Thiago, o vice-artilheiro.

Após 35 rodadas, o Brentford acumula 14 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Os 52 gols marcados colocam o ataque entre os dez melhores da liga, mas o desempenho como visitante é mais modesto: seis vitórias em 17 jogos fora de casa, com nove derrotas. A sequência de cinco empates consecutivos antes da derrota de 2 x 1 para o Manchester United e da vitória sobre o West Ham mostrou um time que cria chances, mas tem dificuldade para converter.

Dado relevante: o Brentford marcou 18 gols nos últimos 15 minutos de jogos nesta temporada, a segunda maior marca da liga, atrás apenas do Liverpool. Igor Thiago, autor de 22 gols na Premier League, tem taxa de conversão de 27,9% e marcou em seus três últimos jogos como visitante.

Palpites para Manchester City x Brentford

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

Nos últimos dez confrontos na Premier League entre as duas equipes, o Manchester City venceu sete vezes. O Brentford levou a melhor em duas ocasiões, e houve um empate. O domínio é claro, mas as Bees já provaram que podem complicar a vida dos Citizens.

No jogo do primeiro turno, em 5 de outubro de 2025 no Gtech Community Stadium, o City venceu por 1 x 0 com gol de Haaland aos nove minutos. Gvardiol deu a assistência em profundidade, e Haaland se impôs fisicamente entre Collins e Van den Berg antes de finalizar. O Brentford gerou apenas 0,06 xG no primeiro tempo e não conseguiu ameaçar de verdade, apesar de Igor Thiago ter desperdiçado uma chance cara a cara com Donnarumma no início do segundo tempo.

As equipes também se enfrentaram nas quartas de final da Copa da Liga em dezembro, quando o City venceu por 2 x 0 no Etihad, com gols de Cherki e Savinho. Naquele jogo, Andrews mudou o sistema do Brentford e competiu bem, mas não teve eficiência na frente.

Notícias de Manchester City e Brentford

Manchester City: desfalques e dúvidas

Guardiola tem três preocupações na enfermaria, todas concentradas no setor defensivo e no meio-campo. Rodri não atua desde a vitória sobre o Arsenal em abril, tratando uma lesão na virilha. Guardiola afirmou antes do jogo contra o Everton que o espanhol estava melhorando, e a decisão sobre sua presença no sábado será tomada de última hora.

Ruben Dias está fora há sete jogos com lesão na coxa e não deve retornar antes do fim de maio. Josko Gvardiol sofreu uma fratura na tíbia em janeiro e passou por cirurgia, com retorno improvável antes do encerramento da temporada. Fora esses três, o elenco está disponível.

O City utilizou oito mudanças na escalação contra o Everton em relação ao time que venceu o Southampton na FA Cup. Donnarumma voltou ao gol, e o quarteto Haaland, Doku, Semenyo e Bernardo Silva retomou a titularidade. Para o jogo de sábado, Guardiola deve manter força máxima.

Provável escalação do Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; Nico González, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Brentford: desfalques e dúvidas

O Brentford perdeu Fábio Carvalho e Antoni Milambo para o restante da temporada com lesões no ligamento cruzado. Rico Henry segue fora com problema muscular na coxa. Jordan Henderson e Vitaly Janelt são dúvida: Andrews informou antes do jogo contra o West Ham que ambos estavam perto de voltar, mas uma decisão de última hora seria necessária.

Josh Dasilva, que passou meses fora por lesão grave, voltou ao banco contra o West Ham e recebeu uma ovação da torcida ao entrar em campo. Andrews indicou cautela com a carga do meia, mas sua presença no grupo é um reforço moral importante.

A escalação provável deve ser a mesma que iniciou o jogo contra o West Ham, com Kelleher no gol e Igor Thiago como referência no ataque. Damsgaard é o principal criador de jogadas, enquanto Ouattara e Schade fornecem velocidade pelas pontas.

Provável escalação do Brentford (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Jensen, Yarmoliuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago. Técnico: Keith Andrews.

Destaques individuais de Manchester City x Brentford

Jogador destaque · Manchester City Erling Haaland 25 Gols na Premier League 2025/26 37 Gols em todas as competições 54 Finalizações no gol na PL Artilheiro Líder isolado da artilharia da Premier League Jogador destaque · Brentford Igor Thiago 22 Gols na Premier League 2025/26 27,9% Taxa de conversão de finalizações 41 Finalizações no gol na PL 3 seguidos Jogos marcando como visitante

Os técnicos

Pep Guardiola está no comando do Manchester City desde 2016 e coleciona seis títulos da Premier League no período. A temporada 2025/26 trouxe desafios incomuns: a eliminação precoce na Champions League pelo Real Madrid e a necessidade de reconstruir a defesa sem Gvardiol (desde janeiro) e com ausências frequentes de Dias. Ainda assim, Guardiola reagiu com pragmatismo, apostando em Khusanov e Guéhi (contratado em janeiro junto ao Crystal Palace) como dupla de zaga titular. O resultado foi uma sequência de sete vitórias que reabriu a corrida pelo título.

Keith Andrews assumiu o Brentford em junho de 2025, após a saída de Thomas Frank para o Tottenham. O irlandês de 45 anos era assistente e treinador de bolas paradas do clube, e foi promovido em sua primeira experiência como técnico principal. Andrews manteve a identidade tática construída por Frank, baseada em transições rápidas e uso inteligente de bolas paradas, mas acrescentou maior flexibilidade de formação. O Brentford sob Andrews venceu o Manchester United e o Burnley (4 x 3 fora), arrancou um empate de 1 x 1 do Arsenal no Emirates, mas oscilou com cinco empates consecutivos entre março e abril.

Análise tática

O Manchester City deve se organizar no habitual 4-2-3-1, com Bernardo Silva e Nico González formando a dupla de volantes caso Rodri siga ausente. Cherki atua como meia ofensivo, com liberdade para flutuar entre as linhas e alimentar Haaland. A criatividade do francês tem sido fundamental: são 11 assistências e 18 grandes chances criadas na temporada, números que o colocam entre os melhores garçons da liga.

A fragilidade do City está no eixo defensivo. Sem Dias e Gvardiol, Khusanov e Guéhi formaram uma parceria sólida em boa parte da campanha, mas o erro de Guéhi contra o Everton expôs a vulnerabilidade quando a equipe é pressionada em transições rápidas. A defesa sofreu dois ou mais gols em três dos últimos seis jogos. É exatamente o tipo de cenário que o Brentford explora melhor.

Andrews deve montar o time em 4-2-3-1, priorizando compactação sem bola e contra-ataques em velocidade. Ouattara e Schade têm ritmo para atacar os espaços nas costas de Nunes e O'Reilly, os laterais do City que avançam bastante. Damsgaard funciona como condutor das transições, ligando a saída de bola ao trio de ataque.

O ponto de atenção para o Brentford é o primeiro tempo. O City tem um diferencial de xG de +22,95 no primeiro tempo em jogos como mandante nesta temporada, contra +8,8 no segundo. Tradução: Guardiola costuma sufocar os adversários nos 45 minutos iniciais. O Brentford caiu para 2 x 0 no intervalo em sua última viagem a Manchester (contra o United) e foi atrás nos primeiros 45 minutos em sete de seus 17 jogos fora de casa.

Prognóstico de placar exato para Manchester City x Brentford

🎯 Palpite do Lance! Manchester City 3 x 1 Brentford O City tem a obrigação de vencer para não perder contato com o Arsenal na briga pelo título. A defesa enfraquecida, sem Dias e Gvardiol, dá a Igor Thiago a chance de marcar, mas o poder de fogo ofensivo dos Citizens no Etihad deve prevalecer. O City venceu 12 dos 16 jogos como mandante na Premier League nesta temporada

dos jogos como mandante na Premier League nesta temporada Haaland marcou em cinco dos últimos sete jogos e tem 25 gols na liga

dos últimos jogos e tem gols na liga Igor Thiago marcou nos três últimos jogos como visitante e tem 22 gols na PL

últimos jogos como visitante e tem gols na PL A defesa do City sofreu dois ou mais gols em três dos últimos seis jogos da liga

Resumo dos palpites do Lance para Manchester City x Brentford