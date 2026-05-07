Lazio x Inter de Milão – Palpites, análise e odds (09/05)
Veja os palpites e informações de Lazio x Inter de Milão pelo Campeonato Italiano
- Matéria
- Mais Notícias
Lazio e Inter de Milão se enfrentam no sábado, 9 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, pela 36ª rodada da Serie A 2025/26. A Inter, que conquistou o 21º Scudetto com três rodadas de antecedência ao vencer o Parma por 2 x 0 no dia 3 de maio, chega sem a pressão do título, mas com a obrigação de manter o ritmo competitivo antes da decisão da Coppa Italia.
Esse é o detalhe que torna o confronto mais do que um jogo de fim de temporada: Lazio e Inter voltam a se encontrar apenas quatro dias depois, na quarta-feira 13 de maio, na final da Coppa Italia no mesmo Estádio Olímpico. Para a Lazio, oitava colocada com 51 pontos e sem chance de classificação europeia via liga, a taça nacional é o único troféu possível na temporada. O jogo de sábado funciona como um ensaio geral, e nenhum dos dois lados pode se dar ao luxo de chegar à final com moral abalada.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
A Inter encerrou a corrida pelo título de forma avassaladora. A equipe de Cristian Chivu acumula 82 pontos em 35 jogos, com um saldo de gols de +51, o melhor da liga por larga margem. Nos últimos cinco jogos da Serie A, foram quatro vitórias e um empate: a goleada de 5 x 2 sobre a Roma, o 4 x 3 fora contra o Como, o 3 x 0 sobre o Cagliari, o 2 x 2 em Turim e o 2 x 0 decisivo diante do Parma.
Mesmo com o Scudetto garantido, a Inter não deve desacelerar completamente. A final da Coppa Italia exige manutenção de intensidade, e Chivu precisa testar combinações para a decisão de quarta-feira. Rodízio parcial é esperado, mas os titulares que estiverem em campo vão jogar para vencer.
A Lazio, por outro lado, vive uma temporada irregular. O oitavo lugar, com 13 vitórias, 12 empates e dez derrotas, reflete uma campanha marcada por instabilidade e por uma janela de transferências prejudicada. O clube sofreu uma proibição de contratações no verão de 2025 por descumprimento de exigências financeiras, o que limitou severamente as opções de reforço de Maurizio Sarri.
A forma recente da Lazio mostra sinais de recuperação, ainda que inconsistentes. A vitória de 2 x 0 sobre o Napoli fora de casa em 18 de abril foi o melhor resultado do mês, seguida pela classificação para a final da Coppa Italia nos pênaltis contra a Atalanta em Bérgamo. O empate de 3 x 3 com a Udinese em casa, porém, expôs fragilidades defensivas que a Inter pode explorar.
O saldo de gols da Lazio na temporada é de apenas +5. Para efeito de comparação, a Inter tem +51, o que evidencia a distância entre os elencos em termos de regularidade e poder de fogo.
Palpites para Lazio x Inter de Milão
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
O histórico geral favorece claramente a Inter. Em 166 confrontos na Serie A (incluindo o primeiro turno desta temporada), os nerazzurri venceram 70, contra 39 vitórias da Lazio e 57 empates. Nos jogos com mando da Lazio no Olímpico, o equilíbrio costuma ser maior.
No primeiro turno, a Inter venceu por 2 x 0 no San Siro, em 9 de novembro de 2025. A partida foi controlada pelos donos da casa, que ampliaram uma sequência de invencibilidade contra a Lazio na liga. Nos cinco confrontos anteriores àquele jogo, a Inter havia marcado 14 gols contra os biancocelesti, com média de 2,8 por partida.
O Estádio Olímpico, no entanto, costuma ser mais equilibrado. Uma vitória da Lazio no sábado seria um impulso moral importante antes da final de quarta-feira, e o fator casa é o principal argumento a favor dos mandantes neste cenário.
Notícias de Lazio x Inter de Milão
Lazio: desfalques e dúvidas
A lista de desfalques da Lazio é longa e preocupante. Ivan Provedel, goleiro titular, está fora pelo restante da temporada com lesão no ombro, e Edoardo Motta deve assumir a meta.
Nicolò Rovella, volante titular e peça central do meio-campo de Sarri, sofreu fratura na clavícula e também é baixa certa. Mattia Zaccagni, capitão e um dos principais criadores de jogadas, segue afastado por lesão muscular desde o final de abril.
Danilo Cataldi, outro meio-campista importante, está fora com problema muscular desde o início de abril. Samuel Gigot, zagueiro, também é desfalque por lesão muscular, e Toma Basic é dúvida com lesão na coxa.
As ausências obrigam Sarri a improvisar, especialmente no meio-campo. Reda Belahyane e Kenneth Taylor devem formar a dupla central, com Dele-Bashiru mais avançado. No ataque, Valentín Castellanos é esperado como referência, com Gustav Isaksen e Noslin pelas pontas.
Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Taylor, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Noslin. Técnico: Maurizio Sarri.
Inter de Milão: desfalques e dúvidas
Henrikh Mkhitaryan segue fora com lesão nos isquiotibiais desde o início de abril. A principal dúvida é Lautaro Martínez, artilheiro da equipe na Serie A com 16 gols, que sofreu lesão muscular na panturrilha.
Se o argentino não jogar no sábado, é provável que Chivu o preserve para a final da Coppa Italia. Com Lautaro em dúvida, Marcus Thuram deve ser o centroavante titular, provavelmente ao lado de Ange-Yoan Bonny ou Francesco Pio Esposito.
O restante do time deve ter rodízio parcial: Chivu pode dar minutos a jogadores menos utilizados no meio e na defesa, mantendo Barella e Çalhanoglu como eixo.
Provável escalação da Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. Técnico: Cristian Chivu.
Destaques individuais de Lazio x Inter de Milão
Os técnicos
Maurizio Sarri está em sua segunda passagem pelo comando da Lazio, depois de ter sido demitido em março de 2024 e recontratado para a temporada 2025/26. O retorno não trouxe os resultados esperados na liga: a oitava colocação é decepcionante para um clube que disputou a Champions League há dois anos.
A proibição de contratações no verão limitou o elenco, e Sarri tem trabalhado com um grupo restrito. A classificação para a final da Coppa Italia, nos pênaltis contra a Atalanta, é o grande ponto positivo da temporada e a chance de encerrar a campanha com um título.
Cristian Chivu assumiu a Inter após a saída de Simone Inzaghi e construiu uma campanha de domínio absoluto. O ex-zagueiro romeno conquistou o Scudetto com três rodadas de antecedência, acumulando 82 pontos em 35 jogos.
Chivu manteve a base tática de Inzaghi no 3-5-2, mas adicionou maior verticalidade nas transições. A Inter marcou mais de 75 gols na liga, com Lautaro Martínez (16), Çalhanoglu (nove) e Thuram (oito) como principais artilheiros, e o desafio agora é fechar a temporada com o doblete.
Análise tática
A Lazio de Sarri deve se organizar em 4-3-3, com Nuno Tavares como peça ofensiva pela esquerda. Tavares tem a melhor nota média entre os defensores da Lazio na temporada e é o principal provedor de largura e cruzamentos do lado esquerdo.
Com Zaccagni fora, Noslin deve ocupar a ponta esquerda, e Tavares terá ainda mais responsabilidade na construção de jogadas. O problema central da Lazio, porém, é o meio-campo: sem Rovella e Cataldi, Sarri perde o controle de posse que define seu estilo.
Belahyane e Taylor são bons jogadores, mas não oferecem o mesmo nível de domínio territorial. A Inter pode explorar essa fragilidade pressionando a saída de bola da Lazio.
A Inter, mesmo em rodízio parcial, deve manter o 3-5-2. Dimarco e Dumfries como alas são os motores ofensivos do sistema, e Çalhanoglu, como meia armador, dita o ritmo. O turco tem nove gols na Serie A, vários deles de longa distância e de pênalti.
O confronto tático mais relevante é o corredor esquerdo da Inter contra o lado direito da Lazio. Dimarco, com 14 assistências na Serie A (líder da liga nesse quesito), vai encontrar Marusic, que é sólido defensivamente mas não tem a mesma explosão para acompanhar as subidas constantes do italiano.
Prognóstico de placar exato para Lazio x Inter de Milão
- A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos na Serie A, marcando 16 gols no período
- A Lazio está sem seis jogadores do elenco principal, incluindo goleiro titular, capitão e dois meio-campistas centrais
- A Inter tem saldo de gols de +51, o melhor da Serie A por larga margem
- Nos últimos cinco confrontos diretos na liga, a Inter está invicta, com três vitórias e dois empates
Resumo dos palpites do Lance para Lazio x Inter de Milão
Melhor palpite do jogo: Inter vence – Odd 1,82 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,76 na Betsson
Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam – Odd 1,68 na Superbet
Palpite alternativo 3: Marcus Thuram marca a qualquer momento – Odd 2,30 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Lazio 1 x 2 Inter de Milão – Odd 7,50 na Betsson
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias