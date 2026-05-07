Lazio x Inter de Milão – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Inter vence – odd 1.82 na Betsson Total de gols: Mais de 2,5 gols no total – odd 1.76 na Betsson Ambas marcam: Sim – odd 1.68 na Superbet Artilheiro: Marcus Thuram marca a qualquer momento – odd 2.30 na Betano Placar previsto: Lazio 1 x 2 Inter de Milão – odd 7.50 na Betsson

Lazio e Inter de Milão se enfrentam no sábado, 9 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, pela 36ª rodada da Serie A 2025/26. A Inter, que conquistou o 21º Scudetto com três rodadas de antecedência ao vencer o Parma por 2 x 0 no dia 3 de maio, chega sem a pressão do título, mas com a obrigação de manter o ritmo competitivo antes da decisão da Coppa Italia.

Esse é o detalhe que torna o confronto mais do que um jogo de fim de temporada: Lazio e Inter voltam a se encontrar apenas quatro dias depois, na quarta-feira 13 de maio, na final da Coppa Italia no mesmo Estádio Olímpico. Para a Lazio, oitava colocada com 51 pontos e sem chance de classificação europeia via liga, a taça nacional é o único troféu possível na temporada. O jogo de sábado funciona como um ensaio geral, e nenhum dos dois lados pode se dar ao luxo de chegar à final com moral abalada.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A Inter encerrou a corrida pelo título de forma avassaladora. A equipe de Cristian Chivu acumula 82 pontos em 35 jogos, com um saldo de gols de +51, o melhor da liga por larga margem. Nos últimos cinco jogos da Serie A, foram quatro vitórias e um empate: a goleada de 5 x 2 sobre a Roma, o 4 x 3 fora contra o Como, o 3 x 0 sobre o Cagliari, o 2 x 2 em Turim e o 2 x 0 decisivo diante do Parma.

Mesmo com o Scudetto garantido, a Inter não deve desacelerar completamente. A final da Coppa Italia exige manutenção de intensidade, e Chivu precisa testar combinações para a decisão de quarta-feira. Rodízio parcial é esperado, mas os titulares que estiverem em campo vão jogar para vencer.

A Lazio, por outro lado, vive uma temporada irregular. O oitavo lugar, com 13 vitórias, 12 empates e dez derrotas, reflete uma campanha marcada por instabilidade e por uma janela de transferências prejudicada. O clube sofreu uma proibição de contratações no verão de 2025 por descumprimento de exigências financeiras, o que limitou severamente as opções de reforço de Maurizio Sarri.

A forma recente da Lazio mostra sinais de recuperação, ainda que inconsistentes. A vitória de 2 x 0 sobre o Napoli fora de casa em 18 de abril foi o melhor resultado do mês, seguida pela classificação para a final da Coppa Italia nos pênaltis contra a Atalanta em Bérgamo. O empate de 3 x 3 com a Udinese em casa, porém, expôs fragilidades defensivas que a Inter pode explorar.

O saldo de gols da Lazio na temporada é de apenas +5. Para efeito de comparação, a Inter tem +51, o que evidencia a distância entre os elencos em termos de regularidade e poder de fogo.

Palpites para Lazio x Inter de Milão

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico geral favorece claramente a Inter. Em 166 confrontos na Serie A (incluindo o primeiro turno desta temporada), os nerazzurri venceram 70, contra 39 vitórias da Lazio e 57 empates. Nos jogos com mando da Lazio no Olímpico, o equilíbrio costuma ser maior.

No primeiro turno, a Inter venceu por 2 x 0 no San Siro, em 9 de novembro de 2025. A partida foi controlada pelos donos da casa, que ampliaram uma sequência de invencibilidade contra a Lazio na liga. Nos cinco confrontos anteriores àquele jogo, a Inter havia marcado 14 gols contra os biancocelesti, com média de 2,8 por partida.

O Estádio Olímpico, no entanto, costuma ser mais equilibrado. Uma vitória da Lazio no sábado seria um impulso moral importante antes da final de quarta-feira, e o fator casa é o principal argumento a favor dos mandantes neste cenário.

Notícias de Lazio x Inter de Milão

Lazio: desfalques e dúvidas

A lista de desfalques da Lazio é longa e preocupante. Ivan Provedel, goleiro titular, está fora pelo restante da temporada com lesão no ombro, e Edoardo Motta deve assumir a meta.

Nicolò Rovella, volante titular e peça central do meio-campo de Sarri, sofreu fratura na clavícula e também é baixa certa. Mattia Zaccagni, capitão e um dos principais criadores de jogadas, segue afastado por lesão muscular desde o final de abril.

Danilo Cataldi, outro meio-campista importante, está fora com problema muscular desde o início de abril. Samuel Gigot, zagueiro, também é desfalque por lesão muscular, e Toma Basic é dúvida com lesão na coxa.

As ausências obrigam Sarri a improvisar, especialmente no meio-campo. Reda Belahyane e Kenneth Taylor devem formar a dupla central, com Dele-Bashiru mais avançado. No ataque, Valentín Castellanos é esperado como referência, com Gustav Isaksen e Noslin pelas pontas.

Provável escalação da Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Taylor, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Noslin. Técnico: Maurizio Sarri.

Inter de Milão: desfalques e dúvidas

Henrikh Mkhitaryan segue fora com lesão nos isquiotibiais desde o início de abril. A principal dúvida é Lautaro Martínez, artilheiro da equipe na Serie A com 16 gols, que sofreu lesão muscular na panturrilha.

Se o argentino não jogar no sábado, é provável que Chivu o preserve para a final da Coppa Italia. Com Lautaro em dúvida, Marcus Thuram deve ser o centroavante titular, provavelmente ao lado de Ange-Yoan Bonny ou Francesco Pio Esposito.

O restante do time deve ter rodízio parcial: Chivu pode dar minutos a jogadores menos utilizados no meio e na defesa, mantendo Barella e Çalhanoglu como eixo.

Provável escalação da Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Bonny. Técnico: Cristian Chivu.

Destaques individuais de Lazio x Inter de Milão

Jogador destaque · Lazio Valentín Castellanos 3 Assistências na Serie A 2025/26 Titular Referência ofensiva de Sarri na ausência de Zaccagni Físico Ponto de apoio para as transições rápidas da Lazio Decisivo Participação direta nos dois gols contra o Napoli (2 x 0) Jogador destaque · Inter de Milão Marcus Thuram 8 Gols na Serie A 2025/26 5 Assistências na Serie A 2025/26 13 Participações em gols em todas as competições Artilheiro Provável titular com Lautaro Martínez em dúvida

Os técnicos

Maurizio Sarri está em sua segunda passagem pelo comando da Lazio, depois de ter sido demitido em março de 2024 e recontratado para a temporada 2025/26. O retorno não trouxe os resultados esperados na liga: a oitava colocação é decepcionante para um clube que disputou a Champions League há dois anos.

A proibição de contratações no verão limitou o elenco, e Sarri tem trabalhado com um grupo restrito. A classificação para a final da Coppa Italia, nos pênaltis contra a Atalanta, é o grande ponto positivo da temporada e a chance de encerrar a campanha com um título.

Cristian Chivu assumiu a Inter após a saída de Simone Inzaghi e construiu uma campanha de domínio absoluto. O ex-zagueiro romeno conquistou o Scudetto com três rodadas de antecedência, acumulando 82 pontos em 35 jogos.

Chivu manteve a base tática de Inzaghi no 3-5-2, mas adicionou maior verticalidade nas transições. A Inter marcou mais de 75 gols na liga, com Lautaro Martínez (16), Çalhanoglu (nove) e Thuram (oito) como principais artilheiros, e o desafio agora é fechar a temporada com o doblete.

Análise tática

A Lazio de Sarri deve se organizar em 4-3-3, com Nuno Tavares como peça ofensiva pela esquerda. Tavares tem a melhor nota média entre os defensores da Lazio na temporada e é o principal provedor de largura e cruzamentos do lado esquerdo.

Com Zaccagni fora, Noslin deve ocupar a ponta esquerda, e Tavares terá ainda mais responsabilidade na construção de jogadas. O problema central da Lazio, porém, é o meio-campo: sem Rovella e Cataldi, Sarri perde o controle de posse que define seu estilo.

Belahyane e Taylor são bons jogadores, mas não oferecem o mesmo nível de domínio territorial. A Inter pode explorar essa fragilidade pressionando a saída de bola da Lazio.

A Inter, mesmo em rodízio parcial, deve manter o 3-5-2. Dimarco e Dumfries como alas são os motores ofensivos do sistema, e Çalhanoglu, como meia armador, dita o ritmo. O turco tem nove gols na Serie A, vários deles de longa distância e de pênalti.

O confronto tático mais relevante é o corredor esquerdo da Inter contra o lado direito da Lazio. Dimarco, com 14 assistências na Serie A (líder da liga nesse quesito), vai encontrar Marusic, que é sólido defensivamente mas não tem a mesma explosão para acompanhar as subidas constantes do italiano.

Prognóstico de placar exato para Lazio x Inter de Milão

🎯 Palpite do Lance! Lazio 1 x 2 Inter de Milão A Inter tem qualidade suficiente para vencer no Olímpico mesmo com rodízio parcial. A Lazio, sem seis jogadores importantes, não tem profundidade de elenco para segurar a intensidade nerazzurra por 90 minutos, mas a motivação da final de quarta-feira garante ao menos um gol dos donos da casa. A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos na Serie A, marcando 16 gols no período

dos últimos jogos na Serie A, marcando gols no período A Lazio está sem seis jogadores do elenco principal, incluindo goleiro titular, capitão e dois meio-campistas centrais

jogadores do elenco principal, incluindo goleiro titular, capitão e dois meio-campistas centrais A Inter tem saldo de gols de +51 , o melhor da Serie A por larga margem

, o melhor da Serie A por larga margem Nos últimos cinco confrontos diretos na liga, a Inter está invicta, com três vitórias e dois empates Resumo dos palpites do Lance para Lazio x Inter de Milão Melhor palpite do jogo: Inter vence – Odd 1,82 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,76 na Betsson Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam – Odd 1,68 na Superbet Palpite alternativo 3: Marcus Thuram marca a qualquer momento – Odd 2,30 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Lazio 1 x 2 Inter de Milão – Odd 7,50 na Betsson