Wolfsburg x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds (09/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Bayern de Munique vence – odd 1.70 na Betsson Mais de 3,5 gols: Sim – odd 1.69 na Betsson Ambas marcam: Sim – odd 1.37 na Superbet Artilheiro: Kane marca a qualquer momento – odd 1.65 na Betano Placar previsto: Wolfsburg 1 x 3 Bayern de Munique – odd 10.00 na Betsson

O Wolfsburg recebe o Bayern de Munique na Volkswagen Arena, no sábado, pela 33ª rodada da Bundesliga. Os Lobos ocupam o 16º lugar com 26 pontos, empatados com o St. Pauli (17º) e seis pontos atrás da zona de segurança, lutando pela permanência na elite. O Bayern, campeão antecipado desde a 30ª rodada, soma 83 pontos e busca encerrar a temporada doméstica com mais uma vitória fora de casa.

Para o Wolfsburg, este jogo é uma armadilha emocional e tática. A derrota de 8 x 1 no primeiro turno, em Munique, ainda ecoa no vestiário, e na última rodada os Lobos visitam justamente o St. Pauli, rival direto contra o rebaixamento. Uma goleada neste sábado pode destruir o saldo de gols, hoje três tentos superior ao do concorrente, e comprometer as chances antes mesmo do confronto decisivo.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Bayern de Munique vive um momento peculiar. A equipe de Vincent Kompany foi eliminada da Champions League na quarta-feira, perdendo para o Paris Saint-Germain por 6 x 5 no agregado após um empate em 1 x 1 na Allianz Arena. O gol de Harry Kane aos 94 minutos evitou a derrota no jogo de volta, mas não impediu o fim do sonho europeu.

Antes disso, o Bayern já havia empatado em 3 x 3 com o Heidenheim pela Bundesliga, precisando de um gol tardio de Michael Olise nos acréscimos para evitar a derrota. São três jogos sem vitória em todas as competições, algo raro para uma equipe que venceu 14 dos últimos 17 confrontos como visitante na temporada.

O dado que mais preocupa é defensivo: 17 gols sofridos nos últimos sete jogos, com três ou mais gols concedidos em quatro dessas partidas. A intensidade física das semifinais europeias cobra seu preço, e Kompany deverá promover rodízio no sábado. Ainda assim, o elenco do Bayern tem profundidade suficiente para dominar um adversário em crise.

Do lado do Wolfsburg, a chegada de Dieter Hecking em 8 de março trouxe alguma estabilidade. O técnico de 61 anos, que comandou os Lobos entre 2012 e 2016, período em que conquistou a Copa da Alemanha e um vice-campeonato na Bundesliga, acumula uma sequência invicta de três jogos na liga: vitória por 2 x 1 sobre o Union Berlin e empates contra Borussia Mönchengladbach (0 x 0) e Freiburg (1 x 1).

A melhora, porém, é relativa. O Wolfsburg não vence em casa na Bundesliga há sete jogos, com cinco derrotas e dois empates nesse período. O rendimento como mandante é o pior da competição, com apenas duas vitórias em casa na temporada inteira.

Em 32 rodadas, o Wolfsburg tem seis vitórias, oito empates e 18 derrotas. Mohamed Amoura lidera a artilharia do time com oito gols, média inferior a um gol a cada quatro jogos. A defesa sofreu 21 gols nos últimos dez jogos, mesmo com a reorganização tática de Hecking.

Palpites para Wolfsburg x Bayern de Munique

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O histórico recente é dominado pelo Bayern. A equipe bávara venceu nove dos últimos dez confrontos, uma supremacia interrompida apenas por um empate em 2 x 2 na Volkswagen Arena em maio de 2022. Os sete duelos mais recentes terminaram todos com vitória do Bayern.

O jogo do primeiro turno, em 11 de janeiro de 2026, foi devastador. O Bayern goleou por 8 x 1, com Kane marcando duas vezes e Olise anotando um gol e uma assistência. Nos últimos dez confrontos, o Bayern marcou 33 gols (média de 3,3 por jogo), enquanto o Wolfsburg fez apenas 12. Sete dessas dez partidas tiveram mais de 3,5 gols no total.

Como mandante contra o Bayern, o Wolfsburg sofreu três ou mais gols em cinco dos últimos sete jogos na Volkswagen Arena. A última vitória dos Lobos no confronto aconteceu em janeiro de 2015, quando a equipe de Hecking, então no auge com Kevin De Bruyne, aplicou 4 x 1 nos bávaros.

Notícias de Wolfsburg x Bayern de Munique

Wolfsburg: desfalques e dúvidas

A principal baixa confirmada é o centroavante Jonas Wind, que não joga mais nesta temporada. Konstantinos Koulierakis, zagueiro grego de 21 anos e um dos destaques da defesa com três gols em 27 jogos, está disponível após cumprir suspensão. Vinicius Souza, volante brasileiro, sofreu um susto muscular contra o Freiburg, mas deve estar apto.

Hecking tem uma decisão a tomar no ataque. Mohamed Amoura, artilheiro da equipe com oito gols na Bundesliga, foi reserva contra o Freiburg. Dzenan Pejcinovic (sete gols) e Adam Daghim (dois gols em 25 jogos) podem formar a dupla de frente. Christian Eriksen, um dos reforços da temporada, tem sido o maestro do meio-campo desde a chegada de Hecking, com três gols e passes decisivos regulares.

Provável escalação do Wolfsburg (3-4-2-1): Grabara; Koulierakis, Vavro, Jenz; Kumbedi, Wimmer, Souza, Maehle; Eriksen, Daghim; Pejcinovic. Técnico: Dieter Hecking.

Bayern de Munique: rodízio esperado após a Champions

Com apenas três dias de intervalo desde a eliminação europeia e o título da Bundesliga já garantido, o rodízio será inevitável. Jonas Urbig pode assumir o gol no lugar de Manuel Neuer. Kim Min-jae e Hiroki Ito devem formar a dupla de zaga no lugar de Upamecano e Tah.

No meio-campo, Leon Goretzka, que se despede do clube ao final da temporada, e Bara Ndiaye devem ganhar oportunidade. Raphaël Guerreiro pode atuar mais avançado, e Lennart Karl, promessa de 18 anos que entrou nos minutos finais contra o PSG, deve receber minutos.

Nicolas Jackson, reserva de Kane, é candidato a iniciar no comando do ataque. Kane, porém, marcou nos acréscimos contra o PSG e está a oito gols do recorde de Lewandowski (41 gols em uma temporada, em 2020/21). Com duas rodadas restantes, o inglês pode insistir em jogar.

Provável escalação do Bayern de Munique (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Ndiaye; Karl, Guerreiro, Diaz; Jackson. Técnico: Vincent Kompany.

Destaques individuais de Wolfsburg x Bayern de Munique

Jogador destaque · Wolfsburg Mohamed Amoura 8 Gols na Bundesliga 2025/26 29 Jogos na temporada Artilheiro Líder de gols do Wolfsburg na Bundesliga Veloz Especialista em transições rápidas pelo corredor central Jogador destaque · Bayern de Munique Harry Kane 33 Gols na Bundesliga 2025/26 5 Assistências na Bundesliga 8,14 Nota média FotMob na temporada 14 Gols na Champions League 2025/26

Os técnicos

Dieter Hecking conhece o Wolfsburg como poucos treinadores no futebol alemão. Foi ele quem comandou a equipe entre 2012 e 2016, período mais vitorioso da história recente do clube, com o título da Copa da Alemanha em 2015 e a classificação para a Champions League. Em 443 jogos na Bundesliga como treinador, Hecking acumulou experiência suficiente para situações de pressão como a atual.

Desde sua volta em 8 de março, porém, os resultados são modestos: seis pontos em sete jogos, com uma vitória, três empates e três derrotas. O saldo é superior ao de Daniel Bauer, seu antecessor demitido, mas a permanência do Wolfsburg segue incerta.

Vincent Kompany encerra sua segunda temporada à frente do Bayern com um título da Bundesliga e uma campanha histórica na Champions, embora sem troféu europeu. Sob seu comando, o Bayern quebrou o recorde de gols em uma temporada da Bundesliga (101, de 1971/72), ultrapassando a marca com cinco rodadas de antecedência e chegando a 116 gols em 32 partidas. A eliminação diante do PSG deixa um gosto amargo, e o foco agora é administrar o elenco para fechar a temporada sem lesões.

Análise tática

Hecking tem utilizado um esquema com três zagueiros (3-4-2-1 ou 3-5-2), buscando compactar o bloco defensivo e evitar as goleadas que marcaram a primeira metade da temporada. Contra o Freiburg, a equipe registrou apenas 38% de posse, mas limitou o adversário a poucas chances claras. A ideia para sábado será semelhante: ceder o campo, fechar os espaços centrais e apostar em contra-ataques pela velocidade de Amoura e Daghim.

O problema é que o Bayern, mesmo com reservas, tem qualidade individual para desmontar blocos baixos. Luis Diaz (15 gols e 11 assistências na Bundesliga) e Raphaël Guerreiro são capazes de criar superioridade numérica nas laterais, enquanto um eventual ingresso de Kane no segundo tempo representaria uma mudança de patamar ofensivo.

A principal vulnerabilidade do Bayern sob Kompany é a defesa em transições rápidas. A equipe sofreu cinco gols em dois jogos contra o PSG e três contra o Heidenheim, sempre após perder a bola em posições avançadas. Se Hecking conseguir montar contra-ataques eficientes nos primeiros 60 minutos, o Wolfsburg pode encontrar espaço para ao menos marcar.

A formação provável de Kompany, em 4-2-3-1, terá Goretzka e Ndiaye como dupla de volantes, um meio-campo menos criativo que o titular (Kimmich e Musiala). A transição entre defesa e ataque será mais lenta, o que pode dar ao Wolfsburg janelas para respirar, mas dificilmente para reverter a superioridade bávara.

Prognóstico de placar exato para Wolfsburg x Bayern de Munique

🎯 Palpite do Lance! Wolfsburg 1 x 3 Bayern de Munique O Bayern deve vencer na Volkswagen Arena mesmo com rodízio no time titular. A diferença de qualidade entre os elencos é enorme, e o Wolfsburg não vence em casa na Bundesliga há sete jogos. Ainda assim, a fragilidade defensiva recente do Bayern (17 gols sofridos em sete jogos) e a melhora tática sob Hecking devem garantir ao menos um gol dos Lobos. O Bayern venceu nove dos últimos dez confrontos diretos, com 33 gols marcados nesse período

dos últimos confrontos diretos, com gols marcados nesse período Sete dos últimos dez duelos tiveram mais de 3,5 gols no total

duelos tiveram mais de gols no total O Wolfsburg não vence em casa na Bundesliga há sete jogos consecutivos

jogos consecutivos O Bayern sofreu 17 gols nos últimos sete jogos em todas as competições

Resumo dos palpites do Lance para Wolfsburg x Bayern de Munique