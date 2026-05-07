Wolfsburg x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds (09/05)
Veja os palpites e informações de Wolfsburg x Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão
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O Wolfsburg recebe o Bayern de Munique na Volkswagen Arena, no sábado, pela 33ª rodada da Bundesliga. Os Lobos ocupam o 16º lugar com 26 pontos, empatados com o St. Pauli (17º) e seis pontos atrás da zona de segurança, lutando pela permanência na elite. O Bayern, campeão antecipado desde a 30ª rodada, soma 83 pontos e busca encerrar a temporada doméstica com mais uma vitória fora de casa.
Para o Wolfsburg, este jogo é uma armadilha emocional e tática. A derrota de 8 x 1 no primeiro turno, em Munique, ainda ecoa no vestiário, e na última rodada os Lobos visitam justamente o St. Pauli, rival direto contra o rebaixamento. Uma goleada neste sábado pode destruir o saldo de gols, hoje três tentos superior ao do concorrente, e comprometer as chances antes mesmo do confronto decisivo.
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
Análise da partida
O Bayern de Munique vive um momento peculiar. A equipe de Vincent Kompany foi eliminada da Champions League na quarta-feira, perdendo para o Paris Saint-Germain por 6 x 5 no agregado após um empate em 1 x 1 na Allianz Arena. O gol de Harry Kane aos 94 minutos evitou a derrota no jogo de volta, mas não impediu o fim do sonho europeu.
Antes disso, o Bayern já havia empatado em 3 x 3 com o Heidenheim pela Bundesliga, precisando de um gol tardio de Michael Olise nos acréscimos para evitar a derrota. São três jogos sem vitória em todas as competições, algo raro para uma equipe que venceu 14 dos últimos 17 confrontos como visitante na temporada.
O dado que mais preocupa é defensivo: 17 gols sofridos nos últimos sete jogos, com três ou mais gols concedidos em quatro dessas partidas. A intensidade física das semifinais europeias cobra seu preço, e Kompany deverá promover rodízio no sábado. Ainda assim, o elenco do Bayern tem profundidade suficiente para dominar um adversário em crise.
Do lado do Wolfsburg, a chegada de Dieter Hecking em 8 de março trouxe alguma estabilidade. O técnico de 61 anos, que comandou os Lobos entre 2012 e 2016, período em que conquistou a Copa da Alemanha e um vice-campeonato na Bundesliga, acumula uma sequência invicta de três jogos na liga: vitória por 2 x 1 sobre o Union Berlin e empates contra Borussia Mönchengladbach (0 x 0) e Freiburg (1 x 1).
A melhora, porém, é relativa. O Wolfsburg não vence em casa na Bundesliga há sete jogos, com cinco derrotas e dois empates nesse período. O rendimento como mandante é o pior da competição, com apenas duas vitórias em casa na temporada inteira.
Em 32 rodadas, o Wolfsburg tem seis vitórias, oito empates e 18 derrotas. Mohamed Amoura lidera a artilharia do time com oito gols, média inferior a um gol a cada quatro jogos. A defesa sofreu 21 gols nos últimos dez jogos, mesmo com a reorganização tática de Hecking.
Palpites para Wolfsburg x Bayern de Munique
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.
Confrontos diretos
O histórico recente é dominado pelo Bayern. A equipe bávara venceu nove dos últimos dez confrontos, uma supremacia interrompida apenas por um empate em 2 x 2 na Volkswagen Arena em maio de 2022. Os sete duelos mais recentes terminaram todos com vitória do Bayern.
O jogo do primeiro turno, em 11 de janeiro de 2026, foi devastador. O Bayern goleou por 8 x 1, com Kane marcando duas vezes e Olise anotando um gol e uma assistência. Nos últimos dez confrontos, o Bayern marcou 33 gols (média de 3,3 por jogo), enquanto o Wolfsburg fez apenas 12. Sete dessas dez partidas tiveram mais de 3,5 gols no total.
Como mandante contra o Bayern, o Wolfsburg sofreu três ou mais gols em cinco dos últimos sete jogos na Volkswagen Arena. A última vitória dos Lobos no confronto aconteceu em janeiro de 2015, quando a equipe de Hecking, então no auge com Kevin De Bruyne, aplicou 4 x 1 nos bávaros.
Notícias de Wolfsburg x Bayern de Munique
Wolfsburg: desfalques e dúvidas
A principal baixa confirmada é o centroavante Jonas Wind, que não joga mais nesta temporada. Konstantinos Koulierakis, zagueiro grego de 21 anos e um dos destaques da defesa com três gols em 27 jogos, está disponível após cumprir suspensão. Vinicius Souza, volante brasileiro, sofreu um susto muscular contra o Freiburg, mas deve estar apto.
Hecking tem uma decisão a tomar no ataque. Mohamed Amoura, artilheiro da equipe com oito gols na Bundesliga, foi reserva contra o Freiburg. Dzenan Pejcinovic (sete gols) e Adam Daghim (dois gols em 25 jogos) podem formar a dupla de frente. Christian Eriksen, um dos reforços da temporada, tem sido o maestro do meio-campo desde a chegada de Hecking, com três gols e passes decisivos regulares.
Provável escalação do Wolfsburg (3-4-2-1): Grabara; Koulierakis, Vavro, Jenz; Kumbedi, Wimmer, Souza, Maehle; Eriksen, Daghim; Pejcinovic. Técnico: Dieter Hecking.
Bayern de Munique: rodízio esperado após a Champions
Com apenas três dias de intervalo desde a eliminação europeia e o título da Bundesliga já garantido, o rodízio será inevitável. Jonas Urbig pode assumir o gol no lugar de Manuel Neuer. Kim Min-jae e Hiroki Ito devem formar a dupla de zaga no lugar de Upamecano e Tah.
No meio-campo, Leon Goretzka, que se despede do clube ao final da temporada, e Bara Ndiaye devem ganhar oportunidade. Raphaël Guerreiro pode atuar mais avançado, e Lennart Karl, promessa de 18 anos que entrou nos minutos finais contra o PSG, deve receber minutos.
Nicolas Jackson, reserva de Kane, é candidato a iniciar no comando do ataque. Kane, porém, marcou nos acréscimos contra o PSG e está a oito gols do recorde de Lewandowski (41 gols em uma temporada, em 2020/21). Com duas rodadas restantes, o inglês pode insistir em jogar.
Provável escalação do Bayern de Munique (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Kim, Ito, Davies; Goretzka, Ndiaye; Karl, Guerreiro, Diaz; Jackson. Técnico: Vincent Kompany.
Destaques individuais de Wolfsburg x Bayern de Munique
Os técnicos
Dieter Hecking conhece o Wolfsburg como poucos treinadores no futebol alemão. Foi ele quem comandou a equipe entre 2012 e 2016, período mais vitorioso da história recente do clube, com o título da Copa da Alemanha em 2015 e a classificação para a Champions League. Em 443 jogos na Bundesliga como treinador, Hecking acumulou experiência suficiente para situações de pressão como a atual.
Desde sua volta em 8 de março, porém, os resultados são modestos: seis pontos em sete jogos, com uma vitória, três empates e três derrotas. O saldo é superior ao de Daniel Bauer, seu antecessor demitido, mas a permanência do Wolfsburg segue incerta.
Vincent Kompany encerra sua segunda temporada à frente do Bayern com um título da Bundesliga e uma campanha histórica na Champions, embora sem troféu europeu. Sob seu comando, o Bayern quebrou o recorde de gols em uma temporada da Bundesliga (101, de 1971/72), ultrapassando a marca com cinco rodadas de antecedência e chegando a 116 gols em 32 partidas. A eliminação diante do PSG deixa um gosto amargo, e o foco agora é administrar o elenco para fechar a temporada sem lesões.
Análise tática
Hecking tem utilizado um esquema com três zagueiros (3-4-2-1 ou 3-5-2), buscando compactar o bloco defensivo e evitar as goleadas que marcaram a primeira metade da temporada. Contra o Freiburg, a equipe registrou apenas 38% de posse, mas limitou o adversário a poucas chances claras. A ideia para sábado será semelhante: ceder o campo, fechar os espaços centrais e apostar em contra-ataques pela velocidade de Amoura e Daghim.
O problema é que o Bayern, mesmo com reservas, tem qualidade individual para desmontar blocos baixos. Luis Diaz (15 gols e 11 assistências na Bundesliga) e Raphaël Guerreiro são capazes de criar superioridade numérica nas laterais, enquanto um eventual ingresso de Kane no segundo tempo representaria uma mudança de patamar ofensivo.
A principal vulnerabilidade do Bayern sob Kompany é a defesa em transições rápidas. A equipe sofreu cinco gols em dois jogos contra o PSG e três contra o Heidenheim, sempre após perder a bola em posições avançadas. Se Hecking conseguir montar contra-ataques eficientes nos primeiros 60 minutos, o Wolfsburg pode encontrar espaço para ao menos marcar.
A formação provável de Kompany, em 4-2-3-1, terá Goretzka e Ndiaye como dupla de volantes, um meio-campo menos criativo que o titular (Kimmich e Musiala). A transição entre defesa e ataque será mais lenta, o que pode dar ao Wolfsburg janelas para respirar, mas dificilmente para reverter a superioridade bávara.
Prognóstico de placar exato para Wolfsburg x Bayern de Munique
- O Bayern venceu nove dos últimos dez confrontos diretos, com 33 gols marcados nesse período
- Sete dos últimos dez duelos tiveram mais de 3,5 gols no total
- O Wolfsburg não vence em casa na Bundesliga há sete jogos consecutivos
- O Bayern sofreu 17 gols nos últimos sete jogos em todas as competições
Resumo dos palpites do Lance para Wolfsburg x Bayern de Munique
Melhor palpite do jogo: Bayern de Munique vence – Odd 1,70 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 3,5 gols no total – Odd 1,69 na Betsson
Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam – Odd 1,37 na Superbet
Palpite alternativo 3: Kane marca a qualquer momento – Odd 1,65 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Wolfsburg 1 x 3 Bayern de Munique – Odd 10,00 na Betsson
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