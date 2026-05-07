Toronto FC x Inter Miami – Palpites, análise e odds (09/05)

Análise Rápida ⚽ Campanhas: O Toronto está há cinco rodadas sem vencer, enquanto o Inter Miami venceu duas das últimas quatro partidas 📅 Data e horário: Sábado, 9 de maio de 2026 — 14h00 (horário de Brasília) 🚑 Desfalques: Toronto sem Mihailovic, Laryea, Wingo, Gomis e Corbeanu; Sargent é dúvida. Miami sem Silvetti, Ayala e Reguilón; Suárez tem minutos limitados 📊 Melhor palpite: Corrida até o 2º gol: Inter Miami — odd 2,00 🎯 Placar previsto: Toronto 1 x 2 Inter Miami

O BMO Field, em Toronto, recebe neste sábado, 10 de maio, o duelo entre Toronto FC e Inter Miami pela 12ª rodada da MLS 2026. O confronto encerra uma sequência de dez jogos consecutivos do Toronto como mandante e coloca frente a frente dois times em momentos distintos da temporada.

O Toronto ocupa a oitava posição na Conferência Leste com 14 pontos (três vitórias, cinco empates e três derrotas), acumulando seis jogos sem vencer em casa em todas as competições. O Inter Miami, atual campeão da MLS Cup, é o terceiro colocado com 19 pontos (cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas), mas vem de uma derrota dolorosa por 4 x 3 para o Orlando City em casa, quando desperdiçou uma vantagem de 3 x 0.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A temporada 2026 do Toronto FC tem sido marcada pela inconsistência. Apesar de uma fase razoável fora de casa, o desempenho no BMO Field está abaixo do aceitável: nos últimos seis jogos como mandante em todas as competições, a equipe de Robin Fraser não venceu uma sequer. Na MLS, foram quatro empates e uma derrota nos cinco jogos mais recentes em Toronto.

O problema se agravou no meio de semana, quando o Toronto foi eliminado do Canadian Championship pelo Atlético Ottawa, time da Canadian Premier League. Fraser admitiu publicamente que esperava que seus jogadores estivessem "envergonhados o suficiente" para reagir no sábado.

A crise de lesões é o fator mais preocupante para os Reds. O meia Djordje Mihailovic (pelve), o lateral Richie Laryea (coxa) e o atacante Josh Sargent (coxa), contratação mais cara da história do clube, estão fora ou são dúvida. Sem seus principais criadores, o Toronto tem dependido de Dániel Sallói, autor de quatro gols e três assistências na MLS, e do veterano Jonathan Osorio, capitão em sua 14ª temporada pelo clube.

O Inter Miami, por sua vez, vive um momento de transição. Javier Mascherano renunciou ao cargo de técnico em 14 de abril, apenas quatro meses após conquistar a MLS Cup, citando razões pessoais. Guillermo Hoyos, ex-diretor esportivo com longa trajetória na Europa e América do Sul, assumiu interinamente.

Sob o comando de Hoyos, o Miami venceu o Real Salt Lake por 2 x 0 fora de casa, empatou com o New England Revolution e sofreu uma virada histórica para o Orlando, quando quatro gols sem resposta nos minutos finais transformaram um 3 x 0 em 3 x 4. O gol decisivo de Tyrese Spicer nos acréscimos ainda ecoou nos vestiários.

Mesmo com a instabilidade, o elenco do Miami permanece entre os mais talentosos da liga. Lionel Messi lidera com oito gols e duas assistências, enquanto o venezuelano Telasco Segovia contribui com dois gols e sete assistências. Germán Berterame, contratado do Monterrey por cerca de 15 milhões de dólares, emplacou três gols nas últimas cinco partidas e busca vaga na seleção mexicana para a Copa do Mundo.

O Nu Stadium, inaugurado em abril, ainda não viu uma vitória do Miami: o time soma zero vitórias, uma derrota e três empates no novo estádio. Jogar fora de casa pode, paradoxalmente, beneficiar os visitantes neste momento.

A pausa para a Copa do Mundo 2026 se aproxima, com a MLS suspendendo as atividades de 25 de maio a meados de julho. Para ambos os times, os próximos jogos são cruciais para definir posições antes da interrupção.

Outros palpites para Toronto FC x Inter Miami

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O histórico recente favorece amplamente o Inter Miami. Em 13 confrontos desde 2020, o Miami venceu nove vezes contra apenas duas vitórias do Toronto, com dois empates. Nos últimos cinco encontros, o Miami não perdeu: foram três vitórias e dois empates.

O último jogo em Toronto terminou com vitória do Miami por 1 x 0, e o confronto mais recente, no Chase Stadium em setembro de 2025, acabou 1 x 1. O domínio do Miami no confronto direto é um dos mais expressivos entre equipes da Conferência Leste nos últimos anos.

Notícias de Toronto x Inter Miami

Toronto FC

A enfermaria do Toronto está lotada. Djordje Mihailovic (pelve) segue fora por tempo indeterminado. Richie Laryea (coxa) também não tem previsão de retorno. Josh Sargent (coxa) é dúvida após perder o jogo contra o San Jose e pode ficar de fora novamente. Henry Wingo, Nicksoen Gomis e Theo Corbeanu também estão lesionados.

Walker Zimmerman, duas vezes eleito Defensor do Ano da MLS e veterano da seleção americana, ancora a defesa reformulada. O goleiro Luka Gavran vem se destacando com boas atuações, incluindo quatro defesas no empate com o San Jose.

Escalação provável do Toronto (4-3-3): Gavran; Franklin, Zimmerman, Monlouis, Edwards; Coello, Osorio, Sallói; Kerr, Aristizábal, Etienne Jr.

Inter Miami

O Miami tem desfalques pontuais, porém menos graves. Mateo Silvetti, David Ayala e Sergio Reguilón estão lesionados. A ausência de Reguilón na lateral esquerda obriga um ajuste na defesa. Luis Suárez, com problemas crônicos no joelho, fez apenas três jogos como titular na temporada. Sua presença no banco é provável, mas o tempo em campo permanece incerto.

Rodrigo De Paul, companheiro de Messi na seleção argentina e campeão mundial em 2022, atua como motor do meio-campo com dois gols e três assistências. O zagueiro brasileiro Micael, emprestado pelo Palmeiras, traz experiência prévia na MLS após passagem pelo Houston Dynamo.

Escalação provável do Inter Miami (4-2-3-1): St. Clair; Luján, Micael, Falcón, Allen; De Paul, Bright; Berterame, Segovia, Allende; Messi.

Destaques individuais de Toronto x Inter Miami

Jogador destaque · Toronto FC Dániel Sallói 4 Gols na MLS 2026 2 Assistências na MLS 2026 3 Participações decisivas nos últimos 4 jogos 839' Minutos disputados na MLS (10 jogos) Jogador destaque · Inter Miami Lionel Messi 8 Gols na MLS 2026 (11 jogos) 1 Assistências na MLS 2026 8.2 Nota média no FotMob (MLS 2026) 6 Jogos que balançou as redes na MLS

Os técnicos

Robin Fraser assumiu o Toronto em janeiro de 2025, retornando ao clube onde foi assistente de Greg Vanney entre 2015 e 2019, período que incluiu o histórico tríplice doméstico de 2017. Antes, comandou o Colorado Rapids de 2019 a 2023, onde levou a equipe ao recorde de 61 pontos na temporada regular em 2021 e foi finalista do prêmio de Técnico do Ano. Como jogador, foi duas vezes eleito Defensor do Ano da MLS e cinco vezes convocado para o MLS All-Star. Seu desafio em Toronto é reerguer um time que não se classifica para os playoffs desde 2020.

Guillermo Hoyos chegou ao comando interinamente em 14 de abril, após a renúncia inesperada de Mascherano. Hoyos atuava como diretor esportivo do Miami e carrega uma longa experiência como treinador na Europa, América do Sul e na Liga MX. Sua conexão com Messi remonta às categorias de base do Barcelona. Nas três partidas sob sua direção, o Miami somou uma vitória, um empate e uma derrota, com o colapso diante do Orlando sendo o ponto mais crítico.

Análise tática

O Toronto deve manter o 4-3-3 que Fraser tem utilizado com frequência. Sem Mihailovic e possivelmente sem Sargent, o eixo criativo recai sobre Osorio e Sallói, que precisam ocupar os espaços entre linhas para gerar perigo. Nas pontas, Kerr e Etienne Jr. oferecem velocidade, mas falta um finalizador de referência na área.

O Inter Miami tende a atuar em um 4-2-3-1, com De Paul e Bright formando a dupla de volantes e Messi livre para flutuar atrás do centroavante. Berterame e Allende se movimentam pelos flancos, enquanto Segovia conecta as jogadas com sua visão de passe. Sete assistências em 11 jogos colocam o venezuelano como um dos principais garçons da liga.

A vulnerabilidade do Toronto está na defesa em transição. Com laterais que se projetam ao ataque, os espaços nas costas da linha defensiva podem ser explorados por Messi, que é letal nessas situações. Para o Miami, o risco está na falta de consistência defensiva: sofrer quatro gols do Orlando mostrou fragilidade no setor, especialmente em bolas aéreas e segundas jogadas.

A batalha entre Zimmerman e Messi será o duelo individual mais relevante. O zagueiro americano tem experiência para conter avanços individuais, mas a mobilidade de Messi entre as linhas exige cobertura coletiva que o Toronto, desfalcado, pode não conseguir oferecer.

Prognóstico de placar exato para Toronto FC x Inter Miami

🎯 Previsão de Placar Toronto 1 x 2 Inter Miami O Miami tem poder de fogo para vencer fora de casa, mas a instabilidade defensiva recente abre espaço para o Toronto descontar. Messi marcou em sete dos 11 jogos da MLS 2026 e tem nota média de 8.2 no FotMob. Contra o Colorado, decidiu sozinho com dois gols, incluindo uma finalização após drible desconcertante aos 79 minutos.

O Toronto empatou quatro dos últimos cinco jogos em casa na MLS. Com Sargent, Mihailovic e Laryea fora ou em dúvida, o poder ofensivo depende quase exclusivamente de Sallói (três participações decisivas nos últimos quatro jogos).

O Miami sofreu quatro gols sem resposta contra o Orlando após abrir 3 x 0. Gavran, goleiro do Toronto, fez quatro defesas contra o San Jose e pode explorar essa fragilidade com ao menos um gol dos Reds.

O Inter Miami não perdeu nenhum dos últimos cinco confrontos diretos contra o Toronto (três vitórias e dois empates), e venceu nove dos 13 encontros na história entre os clubes.

Resumo do palpites do Lance para Toronto FC x Inter Miami