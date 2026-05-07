Bahia x Cruzeiro – Palpites, análise e odds (09/05)

Análise Rápida ⚽ Partida: Bahia x Cruzeiro — Brasileirão Série A, 15ª rodada 🏟️ Estádio: Arena Fonte Nova, Salvador (BA) 📋 Situação: Bahia 6º (22 pts) x Cruzeiro 15º (16 pts) — seis pontos de distância na tabela 🚑 Desfalques: Bahia sem Ronaldo, Caio Alexandre e Juan Pablo; Cruzeiro sem Kaiki, Arroyo (suspensos) e Cássio 📊 Melhor palpite: Vitória do Bahia — odds de 1.96 🎯 Placar previsto: Bahia 2 x 1 Cruzeiro

O Bahia recebe o Cruzeiro na Arena Fonte Nova neste sábado (9), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Esquadrão de Aço, sexto colocado com 22 pontos, tenta encerrar um jejum de quatro jogos sem vitória na temporada, enquanto a Raposa, 15ª colocada com 16 pontos e a apenas um ponto do Z-4, chega a Salvador desgastada pela viagem ao Chile, onde empatou em 0 a 0 com a Universidad Católica pela Libertadores na quarta-feira (7).

Os desfalques pesam dos dois lados. O Bahia não conta com o goleiro Ronaldo, o volante Caio Alexandre e o atacante Juan Pablo, todos lesionados. O Cruzeiro perdeu o lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Keny Arroyo por suspensão, ambos expulsos na derrota por 3 a 1 no clássico contra o Atlético-MG.

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Análise da partida

A oscilação do Bahia liga um alerta no CT Evaristo de Macedo. A sequência sem vencer começou com a derrota por 2 a 0 para o Flamengo fora de casa, passou pelo revés diante do Remo por 3 a 1 na Copa do Brasil e inclui empates contra Santos e São Paulo (2 a 2). Em quatro partidas, o time de Rogério Ceni sofreu nove gols, uma média de mais de dois por jogo, número incompatível com as pretensões de classificação à Libertadores.

O Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão 2025, vive temporada aquém das expectativas na Série A. A derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG interrompeu três vitórias consecutivas no campeonato e devolveu a equipe às proximidades do Z-4. Com 14 rodadas disputadas, o aproveitamento de 38% está muito abaixo do que torcida e diretoria esperavam.

A boa notícia para o Bahia é a semana livre de preparação. Sem jogos no meio de semana, Ceni pôde trabalhar a parte tática com calma no CT. O Cruzeiro, em contraste, terá menos de 72 horas de intervalo entre a partida no Chile e o duelo em Salvador. A viagem de volta, a diferença de fuso horário e o desgaste físico acumulado pesam contra o time de Artur Jorge.

Na tabela doméstica, a distância entre as equipes é de seis pontos. O Bahia ocupa o G-6, enquanto o Cruzeiro tenta se equilibrar na parte baixa. Com o Palmeiras liderando com 33 pontos e o Flamengo em segundo com 27, cada rodada sem vitória custa caro. O mando de campo favorece o Esquadrão, apoiado por uma torcida que empurra o time nos jogos noturnos.

Apesar das dificuldades no Brasileirão, o Cruzeiro vive momento diferente na Libertadores. O resultado no Chile manteve a equipe bem posicionada no Grupo D, e a vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors no Mineirão mostrou capacidade de reagir em jogos grandes.

Outros palpites para Bahia x Cruzeiro

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Confrontos diretos

O histórico geral de confrontos é favorável à Raposa. Em 26 jogos entre as equipes, o Cruzeiro venceu 14 vezes contra quatro vitórias do Bahia, com oito empates. Em Salvador, o panorama se equilibra: o Bahia conquistou 12 triunfos contra dez do Cruzeiro em 28 partidas na capital baiana.

O jogo mais recente aconteceu pelo segundo turno do Brasileirão 2025, em setembro, na Arena Fonte Nova: vitória do Bahia por 1 a 0. No primeiro turno daquela mesma edição, em abril, o Cruzeiro levou a melhor no Mineirão.

Pelo Brasileirão 2024, o confronto em Salvador ficou marcado pela goleada de 4 a 1 do Bahia. O Cruzeiro abriu o placar com Gabriel Veron aos 14 minutos, mas o Bahia virou de forma avassaladora: Thaciano empatou nos acréscimos do primeiro tempo, e Óscar Estupiñán marcou duas vezes na reta final para selar a goleada.

Notícias de Bahia x Cruzeiro

Bahia

O Bahia terá ao menos três desfalques confirmados. O goleiro titular Ronaldo segue no departamento médico desde março, quando sofreu uma luxação traumática no cotovelo direito na partida contra o Remo. O prazo de recuperação aponta para retorno apenas após a Copa do Mundo. Léo Vieira segue como titular na posição.

O volante Caio Alexandre também está entregue ao DM. Ele sofreu uma lesão muscular na coxa e não participou dos últimos treinamentos com bola. A expectativa é que fique de fora por pelo menos mais duas semanas, o que obriga Ceni a buscar alternativas para a posição. Erick deve manter a vaga no meio-campo.

O atacante Ruan Pablo segue fora de ação por lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e só deve retornar após a Copa do Mundo. Ruan Pablo, outro nome do setor ofensivo, está em transição física.

Escalação provável do Bahia (4-2-3-1): Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Erick, Jean Lucas; Kike Olivera, Everton Ribeiro, Erick Pulga; Willian José.

Cruzeiro

O Cruzeiro chega a Salvador com problemas maiores. O lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Keny Arroyo estão suspensos após receberem cartão vermelho no clássico contra o Atlético-MG, pela 14ª rodada. A situação na lateral esquerda preocupa porque o reserva imediato de Kaiki, Kauã Prates, também está lesionado.

Artur Jorge pode repetir o improviso já utilizado na nona rodada, quando escalou o lateral-direito Kauã Moraes na faixa esquerda. Outra opção é William Fernando. No ataque, Wanderson, Sinisterra e Kaique Kenji disputam a vaga de Arroyo. Bruno Rodrigues é dúvida após sentir um edema no clássico.

O goleiro Cássio segue lesionado, e o jovem Otávio mantém a posição. Otávio foi destaque no empate no Chile, com boas defesas que garantiram o ponto.

Escalação provável do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, William Fernando; Lucas Romero, Gerson; Wanderson, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge.

Destaques individuais de Bahia x Cruzeiro

Jogador destaque · Bahia Everton Ribeiro 7.90 Nota média no FotMob (Série A) 0 Gol na Série A 2026 3 Assistência na Série A 2026 1.8 Passes decisivos por jogo Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 2 Gols na Série A 2026 2 Assistências na Série A 2026 7.35 Nota média no FotMob (Série A) 2.4 Passes decisivos por jogo

Os técnicos

Rogério Ceni comanda o Bahia desde 2024 e consolidou o clube na parte de cima da tabela. Ex-goleiro recordista de gols pelo São Paulo, Ceni aposta em linhas altas e construção a partir do goleiro. Sob seu comando, o Bahia somou seis vitórias nas primeiras dez rodadas deste Brasileirão, mas a queda recente pressiona o treinador.

Artur Jorge chegou ao Cruzeiro no início de 2026 após conquistar a Libertadores pelo Botafogo em 2024. O treinador português trouxe organização tática e prioriza compactação com transições rápidas. O início no Brasileirão foi irregular, com quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas em 14 rodadas, mas a campanha na Libertadores tem mostrado evolução.

Análise tática

Os dois times devem se enfrentar no 4-2-3-1, esquema preferencial de ambos os treinadores. A diferença está na proposta: o Bahia de Ceni busca pressionar alto e controlar a posse, enquanto o Cruzeiro de Artur Jorge prefere ceder a bola e explorar espaços nas costas da defesa adversária com transições velozes.

O ponto fraco do Bahia nas últimas rodadas é o posicionamento defensivo na saída de bola. Ceni pediu construção pelo goleiro, mas erros individuais de David Duarte e Ramos Mingo resultaram em gols sofridos nos primeiros tempos das últimas partidas. Se o Cruzeiro conseguir pressionar a saída de bola tricolor nos minutos iniciais, pode criar oportunidades com Kaio Jorge e Matheus Pereira.

Para o Cruzeiro, a ausência de Kaiki na lateral esquerda compromete o fluxo ofensivo pelo corredor. Kaiki lidera assistências na posição e está na pré-lista da Seleção Brasileira. Sem ele, o ataque celeste tende a pender para o lado direito, liberando Luciano Juba para avançar pelo Bahia.

O meio-campo será o setor decisivo. Gerson e Lucas Romero conferem robustez ao Cruzeiro, mas Jean Lucas e Erick do Bahia costumam dominar a posse na Fonte Nova. Everton Ribeiro pode explorar o espaço entre volantes e zaga celeste.

Prognóstico de placar exato para Bahia x Cruzeiro

Previsão de placar Bahia 2 x 1 Cruzeiro O Bahia reúne vantagens concretas para voltar a vencer, mas a qualidade individual do Cruzeiro impede um jogo tranquilo. O Bahia não perde na Arena Fonte Nova pela Série A há seis jogos e conquistou 12 vitórias em 28 confrontos contra o Cruzeiro em Salvador. Jogando em casa com semana livre de preparação, o Esquadrão tende a impor o ritmo da partida desde o apito inicial.

Cinco dos últimos seis confrontos diretos entre Bahia e Cruzeiro terminaram com mais de 2,5 gols.

Nos últimos quatro jogos do Bahia, as duas equipes em campo marcaram em todas as partidas, e a defesa tricolor sofreu nove gols nessa sequência. O Cruzeiro tem em Matheus Pereira (três assistências e dois gols na Série A) e Kaio Jorge (artilheiro do Brasileirão 2025) recursos suficientes para balançar as redes mesmo fora de casa.

A média de gols nos confrontos diretos entre Bahia e Cruzeiro é de 2.65 por partida em 26 jogos. No último duelo na Fonte Nova, o Cruzeiro venceu por 2 a 1 em setembro de 2025, mas o encontro anterior em Salvador terminou em goleada de 4 a 1 para o mandante em junho de 2024.

Resumo do palpites do Lance para Bahia x Cruzeiro