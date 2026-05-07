Real Sociedad x Real Betis – Palpites, análise e odds (09/05)

Análise Rápida 📋 Momento: Real Sociedad sem vencer há quatro rodadas na La Liga (2E, 2D); Betis invicto há cinco (2V, 3E) 🚑 Desfalques: Real Sociedad perde Turrientes, Marin, Sergio Gomez, Guedes e o suspenso Aramburu; Betis sem Bartra e Ortiz 🏆 O que está em jogo: Betis luta pela 5a posição e possível Champions League; Real Sociedad já garantiu vaga europeia via Copa del Rey 🔁 1o turno: Real Betis 3 x 1 Real Sociedad (19 de setembro de 2025) 📊 Melhor palpite: Resultado Final - Real Betis — odds 2,68 🎯 Placar previsto: Real Sociedad 0 x 2 Real Betis

A Real Sociedad recebe o Real Betis no Reale Arena, neste sábado, pela 35ª rodada da La Liga. Os donos da casa chegam ao confronto sem vencer há quatro rodadas no campeonato, enquanto os andaluzes acumulam cinco jogos de invencibilidade e miram a consolidação do quinto lugar, que pode valer uma vaga histórica na Champions League.

Após o êxtase da conquista na Copa do Rei, quando superou o Atlético de Madrid nos pênaltis (4 x 3, após empate em 2 x 2 na prorrogação), a equipe de San Sebastián vive uma espécie de ressaca. Dos nove pontos disputados na La Liga desde o título, somou apenas um. O Betis, por outro lado, goleou o Real Oviedo por 3 x 0 na última rodada e se mantém firme na briga por vaga na principal competição europeia.

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Análise da partida

A Real Sociedad ocupa a nona posição com 43 pontos em 34 jogos (11 vitórias, dez empates e 13 derrotas), com um saldo de gols de apenas -1 (52 marcados e 53 sofridos). A temporada parecia destinada ao fracasso quando Pellegrino Matarazzo assumiu o comando em dezembro, com o clube a apenas dois pontos da zona de rebaixamento. A transformação foi evidente: título de Copa e metade superior da tabela.

O problema é que, após a conquista, os txuri-urdin parecem ter desligado. As derrotas para Getafe (0 x 1) e Sevilla (1 x 0), intercaladas por dois empates (3 x 3 contra Alavés e Rayo Vallecano), indicam falta de concentração e fragilidade defensiva.

O Real Betis, quinto colocado com 53 pontos (13 vitórias, 14 empates e sete derrotas), apresenta números bem mais sólidos. O saldo de gols é de +11 (52 marcados e 41 sofridos), quase 12 gols de diferença para os anfitriões na coluna de gols sofridos. A defesa do Betis concedeu apenas quatro gols nos últimos cinco jogos do campeonato.

O que torna o momento do Betis ainda mais relevante é o que está em jogo. A quinta posição pode garantir acesso direto à fase de grupos da Champions League, dependendo dos resultados espanhóis nos torneios europeus. Seria a segunda participação do clube na história da competição. Com seis pontos de vantagem sobre o Celta de Vigo, sexto colocado, não podem se dar ao luxo de tropeçar.

Em casa, a Real Sociedad ainda mantém números respeitáveis: apenas uma derrota nos últimos dez jogos como mandante em todas as competições, com sete vitórias e dois empates nesse recorte. A Reale Arena continua sendo um ambiente difícil para visitantes. Contudo, o rendimento fora de casa do Betis também merece atenção: três vitórias nos últimos seis jogos como visitante na La Liga.

Os dois times têm exatamente 52 gols marcados na temporada, mas a diferença na solidez defensiva pesa a favor do Betis. Enquanto a Real Sociedad sofreu 53 gols, os andaluzes levaram apenas 41. Nos jogos fora de casa, 84% das partidas do Betis tiveram mais de 1.5 gol, o que indica que jogam de forma propositiva mesmo longe de Sevilla.

O fato de a Real Sociedad já ter garantido vaga na Europa League (via Copa del Rey) retira a urgência competitiva do confronto para os bascos. Para o Betis, cada ponto conta na reta final.

Outros palpites para Real Sociedad x Real Betis

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Confrontos diretos

Foram disputados 122 jogos entre as equipes em todas as competições (La Liga, Copa del Rey e Segunda División) na história. A Real Sociedad lidera o retrospecto com 49 vitórias, contra 42 do Betis e 31 empates. Apenas na La Liga, são 103 confrontos: 40 vitórias dos bascos, 35 dos andaluzes e 28 empates.

O cenário recente, porém, inverte a tendência. O Betis venceu os dois últimos duelos na La Liga: 3 x 1 em Sevilla pelo primeiro turno desta temporada (19 de setembro de 2025) e 3 x 0 também como mandante na temporada 2024-25. O último triunfo da Real Sociedad no confronto direto foi justamente no Reale Arena, em dezembro de 2024, por 2 x 0, com gols de Oyarzabal e um autogol de Diego Llorente.

Em San Sebastián, o equilíbrio é maior nos últimos cinco duelos: duas vitórias da Real Sociedad, duas do Betis e um empate. O mando de campo tem sido o principal fator de desempate nesta rivalidade nos últimos anos.

Notícias de Real Sociedad x Real Betis

Real Sociedad

A Real Sociedad chega com uma lista de desfalques preocupante. Segundo informações da imprensa espanhola, Turrientes, Pablo Marin e Sergio Gomez foram confirmados como baixas. Gonçalo Guedes segue fora com dores no tornozelo, e Álvaro Odriozola continua afastado do grupo. Jon Aramburu cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Takefusa Kubo também aparece como dúvida por lesão, assim como Igor Zubeldia, que não se recuperou a tempo. Matarazzo deve escalar Aritz na lateral direita e Luka Sucic no lugar de Marin no meio-campo. A tendência é manter Remiro no gol, apesar do momento instável do goleiro.

Escalação provável da Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aritz, Caleta-Car, Jon Martin, Javi Lopez; Soler, Sucic, Gorrotxategi; Barrenetxea, Oskarsson, Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Real Betis

No Betis, as ausências de longo prazo são Marc Bartra (lesão na fáscia plantar) e Ángel Ortiz, ambos fora pelo restante da temporada. Cédric Bakambu não treinou nesta quarta-feira por motivos pessoais, e sua presença é incerta.

Giovani Lo Celso e Isco voltaram aos treinos, mas não estão em condição plena. Sofyan Amrabat segue lesionado. A boa notícia é o retorno de Junior Firpo ao grupo, embora Pellegrini deva manter Ricardo Rodriguez na lateral esquerda.

Escalação provável do Real Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Natan, Diego Llorente, Ricardo Rodriguez; Marc Roca, Lo Celso; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Cucho Hernandez. Técnico: Manuel Pellegrini.

Destaques individuais de Real Sociedad x Real Betis

Jogador destaque · Real Sociedad Mikel Oyarzabal 14 Gols na La Liga (temporada) 3 Assistências na La Liga 7.30 Nota média (FotMob) 30 Jogos disputados na La Liga Jogador destaque · Real Betis Antony 7 Gols na La Liga (temporada) 6 Assistências na La Liga 7.54 Nota média (FotMob) - Maior do elenco 28 Jogos disputados na La Liga

Os técnicos

Pellegrino Matarazzo fez história ao se tornar o primeiro treinador norte-americano a conquistar um título importante em uma das cinco grandes ligas europeias. O ítalo-americano assumiu a Real Sociedad em dezembro, com o clube à beira do rebaixamento, e em quatro meses transformou a temporada: salvou o time do descenso e levantou a Copa del Rey. Seu desafio agora é manter a motivação do elenco até o fim da temporada.

Manuel Pellegrini, aos 72 anos, segue demonstrando capacidade de gestão no mais alto nível. O chileno comanda o Betis desde 2020 e construiu um projeto sólido em Sevilla. A campanha atual, com apenas sete derrotas em 34 jogos, coloca o clube a um passo de algo inédito. Se confirmar a quinta posição e as circunstâncias europeias favorecerem, Pellegrini poderá levar o Betis à Champions League pela segunda vez na história.

Análise tática

A Real Sociedad deve se organizar em um 4-3-3 com construção a partir do meio-campo. Soler e Sucic darão criatividade ao setor central, enquanto Barrenetxea e Oyarzabal oferecem amplitude e profundidade pelas pontas. O ponto fraco está na transição defensiva: nos últimos quatro jogos da La Liga, a equipe sofreu oito gols, incluindo dois empates por 3 x 3.

O Betis de Pellegrini opera em um 4-2-3-1 que prioriza o controle do meio e transições rápidas. Marc Roca e Lo Celso formam uma dupla de volantes que equilibra contenção e passe vertical. Ezzalzouli e Antony exploram os corredores com velocidade, e Cucho Hernandez atua como referência móvel. O colombiano vem de um doblete contra o Oviedo e soma dez gols na Liga.

A fragilidade defensiva da Real Sociedad, especialmente nos contra-ataques, é o cenário perfeito para o Betis explorar com Ezzalzouli e Antony. Por outro lado, o pressing alto dos bascos pode incomodar a saída de bola do Betis, que tem em Natan e Llorente uma dupla de zaga menos experiente sem Bartra.

Prognóstico de placar exato para Real Sociedad x Real Betis

Previsão de Placar Real Sociedad 0 x 2 Real Betis Os números apontam para um Betis controlador contra uma Real Sociedad desfalcada e desmotivada. A Real Sociedad não vence há quatro rodadas na La Liga (2E, 2D), sofreu oito gols nesse recorte e não conseguiu manter nenhuma clean sheet.

O Betis está invicto há cinco jogos no campeonato (2V, 3E), concedendo apenas quatro gols e mantendo a rede intacta em dois deles.

Nos dois últimos confrontos diretos pela La Liga, o Betis venceu por 3 x 1 e 3 x 0, marcando seis gols e sofrendo apenas um.

A Real Sociedad perde Turrientes, Marin, Sergio Gomez, Guedes e o suspenso Aramburu; o Betis tem elenco praticamente completo entre os titulares.

Na temporada, o Betis sofreu 41 gols em 34 jogos (1.21 por partida), contra 53 da Real Sociedad (1.56 por partida).

Resumo do palpites do Lance para Real Sociedad x Real Betis