Stuttgart x Freiburg – Palpites, análise e odds (23/04)

O futebol alemão terá nesta quinta-feira, 23 de abril, a segunda semifinal da atual edição da Copa da Alemanha. O Stuttgart recebe o Freiburg na MHP Arena, em Stuttgart. O vencedor garante vaga na grande final do Olympiastadion de Berlim, marcada para 23 de maio.

O Stuttgart chega como atual campeão do torneio, buscando a segunda conquista consecutiva e a quinta taça no total. O Freiburg, que nunca ganhou a Copa da Alemanha em toda a sua história, enxerga neste ano uma chance de quebrar esse jejum.

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Análise da Partida

O Stuttgart de Sebastian Hoene é um dos times mais consistentes da Bundesliga nos últimos dois anos, mas a temporada 2025/26 tem mostrado altos e baixos. Os Schwaben ocupam o quarto lugar da liga com 56 pontos em 30 rodadas, dentro da zona de classificação à Champions. A diferença de apenas dois pontos para o Hoffenheim, em quinto, significa que qualquer deslize nas rodadas finais pode custar caro.

Os últimos quatro jogos do Stuttgart revelam essa inconsistência: duas vitórias e duas derrotas A goleada de 5 a 2 sobre o Augsburg gerou euforia, mas foi seguida por uma derrota para o Borussia Dortmund por 2 a 0. O time voltou a encaixar com um 4 a 0 sobre o Hamburger, mas no domingo passado cedeu um 4 a 2 para o Bayern de Munique em Allianz Arena, partida que selou o título bávaro.

O Freiburg vive momento contrário: quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo duas sobre o Celta de Vigo na Liga Europa (3 a 0 em casa e 3 a 1 na Espanha), além de um 1 a 0 em Mainz e um 2 a 1 sobre o Heidenheim no domingo. Na Bundesliga, o Freiburg é o sétimo colocado com 43 pontos, oito atrás do rival desta noite.

Na liga alemã, os dois clubes mediram forças duas vezes nesta temporada. Em setembro de 2025, o Freiburg venceu em casa por 3 a 1. O Stuttgart se recuperou em fevereiro de 2026, quando impôs o 1 a 0 em casa, com Ermedin Demirovic fazendo o único gol. O placar agregado desta temporada favorece o Freiburg, mas o fator casa desta semifinal pesa do lado dos anfitriões.

Para o Stuttgart, a Copa da Alemanha já representa o principal objetivo restante na temporada. A vaga na Bundesliga para Champions League ainda está em jogo, mas na reta final um título de copa daria outro tom à campanha do ano. Para o Freiburg, uma vaga em Berlim abriria a possibilidade de um doblete histórico, já que a equipe também disputa semifinal da Liga Europa contra o Braga no início de maio.

Outros palpites para Stuttgart x Freiburg

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Confrontos Diretos

O histórico de confrontos diretos no DFB Pokal é repleto de dramatismo. Esta será a sexta vez que os dois clubes se enfrentam na Copa da Alemanha, e a bilanz geral favorece claramente o Stuttgart. Os Schwaben têm quatro vitórias contra uma do Freiburg no torneio, com o Sport-Club nunca tendo eliminado os rivais de forma direta, ainda que tenha chegado perto.

O duelo mais recente e mais marcante na competição aconteceu em 2022, quando o Freiburg chegou à única final de sua história. Naquela ocasião, a equipe de Breisgau perdeu para o RB Leipzig nas penalidades, em uma noite em que Ermedin Demirovic, hoje no Stuttgart, desperdiçou um dos pênaltis cruciais pelo lado freiburguense. Com sete jogadores daquela campanha ainda no atual elenco, incluindo o camisa dez Maximilian Eggestein, o clube chega a esta semifinal com memória viva do que pode significar chegar a Berlim.

Na temporada atual da Bundesliga, o Freiburg levou a melhor no primeiro confronto, vencendo por 3 a 1 em casa em setembro. O Stuttgart, porém, reagiu na segunda volta e impôs o 1 a 0 em fevereiro, mantendo o equilíbrio no agregado da liga. Historicamente, nos duelos em Stuttgart, os Schwaben têm desempenho superior, o que favorece o mandante nesta semifinal decisiva.

Notícias de Stuttgart x Freiburg

Stuttgart

A maior preocupação de Hoene às vésperas da partida é a lesão de Finn Jeltsch. O jovem zagueiro de 19 anos saiu ainda no primeiro tempo do jogo contra o Bayern de Munique com uma lesão muscular abdominal, contraída por volta dos 25 minutos após um choque aéreo com Luis Diaz. Jeltsch ficou em campo até o intervalo, mas foi substituído por Luca Jaquez na segunda etapa e está fora desta semifinal.

Outro desfalque importante é Jamie Leweling, que retornou lesionado da convocação para a seleção alemã e não estará disponível para a partida. A ausência do lateral-meia, que soma sete gols e sete assistências na temporada, representa uma baixa considerável no setor criativo do Stuttgart.

Escalação provável do VfB Stuttgart (4-2-3-1): Nübel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstädt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Führich, Bouanani; Undav. Técnico: Sebastian Hoene.

Freiburg

O Freiburg chega em melhor condição física, mas também com desfalques. Patrick Osterhage segue lesionado e fora do confronto. Max Rosenfelder e Daniel-Kofi Kyereh também estão indisponíveis.

Por outro lado, o técnico Julian Schuster tem a seu favor a rotação equilibrada que praticou durante toda a temporada, o que permite que titulares como Matthias Ginter, Maximilian Eggestein, Vincenzo Grifo e Johan Manzambi cheguem relativamente descansados.

Escalação provável do SC Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Manzambi; Scherhant, Suzuki, Grifo; Matanovic. Técnico: Julian Schuster.

Destaques Individuais de Stuttgart x Freiburg

Jogador destaque · Stuttgart Deniz Undav 23 Gols na temporada 2025/26 13 Assistências na temporada 4 Jogos na DFB Pokal 2025/26 2 Gols na DFB Pokal 2025/26 Jogador destaque · Freiburg Vincenzo Grifo 13 Gols na temporada 7 Assistências na temporada 45 Jogos pelo Freiburg na temporada 2 Gols feitos na DFB Pokal 2025/26

Os técnicos

Sebastian Hoene, de 43 anos, é a figura central do projeto esportivo do VfB Stuttgart nos últimos anos. Desde que assumiu em 2022, o treinador transformou o clube de uma equipe que brigava pela permanência em um dos times mais atraentes da Alemanha, com passagens consistentes na Liga Europa e agora na Champions League. Nesta temporada 2025/26, a taxa de vitórias do treinador está em 57% nos jogos pela Bundesliga, média de 1,9 ponto por partida.

Julian Schuster tem apenas 38 anos e comanda o Freiburg desde julho de 2024, quando assumiu o lugar deixado pela lenda Christian Streich após 13 temporadas. Em menos de dois anos, já conduziu a equipe ao melhor resultado europeu da história do Freiburg e a uma semifinal de DFB Pokal. Assim como Hoene, é adepto de um futebol de pressão alta e transições rápidas, com domínio do 4-2-3-1.

Análise Tática

O Stuttgart deve operar com seu 4-2-3-1 habitual, com Atakan Karazor e Angelo Stiller como dupla de contenção no meio-campo. A criatividade fica por conta de Bilal El Khannouss como meia-atacante central, com Chris Führich atuando pelo lado esquerdo e um dos atacantes de beirada pela direita. Undav é o ponto de referência no ataque.

A principal fraqueza do sistema é a profundidade defensiva quando os laterais sobem: Vagnoman e Mittelstädt são laterais ofensivos que deixam espaço nas costas, algo que o Freiburg pode explorar com as diagonais de Manzambi e as saídas rápidas de Matanovic.

O Freiburg deve replicar sua formação regular de 4-2-3-1, com Eggestein e Manzambi como dupla de volantes de perfis complementares: o primeiro mais box-to-box, o segundo com mais capacidade de progressão e finalização. Grifo é o criador de jogadas pelo lado esquerdo e o cobrador das bolas paradas, enquanto Scherhant atua pela direita. Matanovic é o centroavante e referência no setor ofensivo.

O duelo tático mais importante será o confronto entre as duas duplas de volantes. Se Stiller e Karazor conseguirem dominar as segundas bolas e neutralizar a saída de bola do Freiburg, o Stuttgart ganha condição de pressionar com mais eficiência. Por outro lado, se Eggestein e Manzambi controlarem o meio, o jogo tende a ficar equilibrado nas transições, o que pode favorecer o visitante em bolas paradas e jogadas de profundidade.

A ausência de Jeltsch e Leweling obriga Hoeneß a algumas improvisações. A zaga com Chabot e Hendriks é competente mas menos testada em duelos de alto nível do que seria a linha titular. Já o Freiburg chega com seu sistema rodado e sua defesa intacta, o que é uma vantagem concreta no plano tático.

Prognóstico de placar exato para Stuttgart x Freiburg

🎯 Previsão de Placar Stuttgart 2 x 1 Freiburg O confronto promete ser muito disputada, já que são duas equipes que devem adotar posturas ofensivas. O Stuttgart joga com o fator do jogo representar a única chance de título na temporada. Com cinco vitórias nos últimos oito duelos no mando, o time deve ter seu torcedor como arma para buscar uma classificação. Seis dos últimos nove confrontos diretos entre os times terminaram com mais de 2,5 gols marcados.

O Stuttgart balançou as redes dez vezes nos últimos cinco compromissos na MHP Arena.

O Freiburg venceu seis das sete partidas recentes, sendo que cinco de todas terminaram com ambos marcam e mais de 2,5 gols.

Os mandantes venceram o primeiro tempo em cinco dos últimos sete confrontos diretos.

Resumo do palpites do Lance para Stuttgart x Freiburg