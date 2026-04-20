Strasbourg x Nice – Palpites, análise e odds (22/04)

Strasbourg e OGC Nice se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril de 2026, no Stade de la Meinau, na Alsácia, pela semifinal da Copa da França 2025/26. O vencedor avança à decisão para encarar Lyon, Lens ou Toulouse, em data ainda a ser confirmada. Em jogo único, com possibilidade de prorrogação e pênaltis, o confronto tende a premiar a experiência e o momento mais estável das equipes.

O mandante vive um cenário histórico. É a primeira semifinal da competição em mais de duas décadas e a chance de encerrar um jejum de títulos que dura desde 2001, quando superou o Amiens nos pênaltis. Já o Nice, comandado por Claude Puel, vê na Copa da França a última oportunidade de salvar uma temporada decepcionante. Os palpites para Strasbourg x Nice consideram a ausência de Joaquín Panichelli, a fase oposta dos times na Ligue 1 e o retrospecto recente favorável aos alsacianos como mandantes.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

Os números evidenciam momentos distintos. O Strasbourg ocupa a oitava colocação da Ligue 1, com 43 pontos em 29 jogos, e ainda disputa a semifinal da Conference League, algo inédito em sua história. Já o Nice aparece em 15º lugar, com 29 pontos em 30 rodadas, apenas cinco acima da zona de playoff de rebaixamento.

A campanha recente do Strasbourg chama atenção. A equipe construiu uma sequência de sete jogos de invencibilidade na Ligue 1, com três vitórias e quatro empates, antes de ser derrotada em casa pelo Rennes por 3 a 0, no último domingo. Apesar do tropeço, o trabalho de Gary O'Neil desde janeiro elevou o nível do time, que soma vitórias expressivas sobre Nice (3 x 1), Nantes (3 x 2) e Mainz (4 x 0), esta última garantindo a inédita semifinal continental.

A Copa da França carrega um peso emocional significativo para o clube. O Strasbourg não alcançava essa fase desde 2000/01 e teve uma trajetória marcada por jogos equilibrados. Nas quartas de final, por exemplo, só conseguiu vencer o Reims nos minutos finais, com gols de pênalti de Panichelli e Julio Enciso, encerrando a longa invencibilidade defensiva do adversário.

Do outro lado, o Nice atravessa um cenário turbulento. Após um início promissor com Franck Haise, a equipe entrou em colapso no segundo semestre, acumulando nove derrotas consecutivas entre outubro e dezembro. A crise culminou na saída do treinador e no retorno de Claude Puel ao clube, uma década após sua primeira passagem.

Sob o comando de Puel, houve melhora na organização defensiva, mas os resultados seguem irregulares. Nas últimas oito rodadas da Ligue 1, o Nice conquistou apenas uma vitória, além de três empates e quatro derrotas. O empate sem gols contra o Lille, fora de casa, mostrou capacidade de competir em bloco baixo, mas os números gerais ainda preocupam: o time tem uma das defesas mais vazadas da liga, com 55 gols sofridos.

Diante desse contexto, a Copa da França se tornou prioridade absoluta. O Nice chegou à semifinal eliminando Saint-Étienne, Nantes, Montpellier e Lorient. Contra os Merlus, precisou recorrer aos pênaltis após empate sem gols, com o goleiro Yehvann Diouf sendo decisivo ao defender duas cobranças e garantir a classificação.

Outros palpites para Strasbourg x Nice

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O retrospecto recente favorece o Strasbourg. Nesta temporada, as equipes já se enfrentaram duas vezes pela Ligue 1. Em 3 de janeiro, no Allianz Riviera, o empate por 1 x 1 marcou a estreia de Claude Puel no comando do OGC Nice, com Elye Wahi abrindo o placar e Joaquín Panichelli igualando em cobrança de pênalti. Já em 4 de abril, o Strasbourg foi dominante no Stade de la Meinau e venceu por 3 x 1, com gols de Martial Godo, Julio Enciso e Samir El Mourabet.

Outro dado relevante reforça o equilíbrio ofensivo do confronto: ambas as equipes marcaram nos últimos cinco duelos diretos pela Ligue 1, o que sustenta a tendência. Em um recorte mais amplo, os números também mostram paridade, com oito vitórias para cada lado e nove empates em 25 partidas recentes pelo campeonato.

Na Copa da França, o histórico é mais escasso, mas ainda assim apresenta leve vantagem ao Strasbourg. O único encontro anterior entre os clubes na competição aconteceu em 1980, quando o Nice avançou no agregado por 2 x 1, venceu por 2 x 0 em casa e perdeu por 1 x 0 fora. Desde então, os Aiglons não voltaram a superar os alsacianos no torneio.

Notícias de Strasbourg x Nice

Strasbourg

A principal baixa do Strasbourg é Joaquín Panichelli. O centroavante argentino, artilheiro da equipe na Ligue 1 com 16 gols e principal referência ofensiva, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior em março, durante um treino com a seleção argentina, e está fora do restante da temporada. Trata-se da segunda lesão de LCA do jogador em um intervalo de dois anos.

Além dele, o técnico Gary O'Neil também não conta com Junior Mwanga, que segue tratando uma lesão no ombro, nem com Aaron Anselmino, fora por problema muscular. Guéla Doué está ausente por doença, enquanto Valentin Barco é dúvida após ser preservado na última partida por sobrecarga física. A boa notícia fica por conta de Emanuel Emegha, recuperado de lesão na perna e já reintegrado ao time.

Sem Panichelli, o ataque do Strasbourg perde sua principal referência técnica, mas ganha presença física. Emegha, com 1,95 m de altura, oferece uma alternativa mais forte pelo alto, enquanto Julio Enciso deve atuar por dentro e Martial Godo pela esquerda. O paraguaio, inclusive, vive grande fase, com dois gols e duas assistências nas últimas três partidas, incluindo atuação decisiva no 4 x 0 sobre o Mainz pela Conference League.

Escalação provável do Strasbourg (4-2-3-1): Mike Penders; Ben Chilwell, Andrew Omobamidele, Lucas Hogsberg e Abdoul Ouattara; Maxi Oyedele e Samir El Mourabet; Martial Godo, Sebastian Nanasi e Gessime Yassine; Emanuel Emegha. Técnico: Gary O'Neil.

Nice

Do outro lado, o Nice também lida com uma lista extensa de desfalques. Moise Bombito segue fora com fratura na perna, Dante trata um estiramento na panturrilha e Youssouf Ndayishimiye está ausente por lesão de LCA. Mohamed Abdelmonem também não joga pelo mesmo problema, enquanto Charles Vanhoutte ainda se recupera de uma pancada.

A boa notícia para Claude Puel é o retorno de Hicham Boudaoui e Morgan Sanson, que cumpriram suspensão na Ligue 1 e estão liberados para a Copa da França. No gol, Yehvann Diouf vive excelente fase, após defender dois pênaltis contra o Lorient e ter boa atuação no empate sem gols com o Lille.

No setor ofensivo, Sofiane Diop é o principal nome do Nice na temporada, com sete gols e duas assistências na Ligue 1. Elye Wahi, emprestado pelo Eintracht Frankfurt, também merece atenção: soma quatro gols no campeonato e marcou nos dois últimos confrontos contra o Strasbourg, incluindo o empate por 1 x 1 no primeiro turno.

Escalação provável do Nice (3-4-2-1): Yehvann Diouf; Kojo Peprah Oppong, Antoine Mendy e Juma Bah; Jonathan Clauss, Salis Abdul Samed, Tanguy Ndombélé e Melvin Bard; Sofiane Diop e Mohamed-Ali Cho; Elye Wahi. Técnico: Claude Puel.

Destaques individuais de Strasbourg x Nice

Jogador destaque · Strasbourg Martial Godo 8 Gols na Ligue 1 2025/26 — entre os líderes do elenco 12 Gols em todas as competições nesta temporada 1 Gol marcado no 3 x 1 sobre o Nice em 4 de abril 7,13 Nota média FotMob na Ligue 1 na temporada Jogador destaque · Nice Sofiane Diop 7 Gols na Ligue 1 — artilheiro do Nice na competição 2 Assistências na Ligue 1 nesta temporada 0,69 Gols por 90 minutos na Ligue 1 — alta eficiência 6,92 Nota média FotMob na temporada

Os Técnicos

Gary O'Neil assumiu o Strasbourg em 7 de janeiro de 2026, após a saída de Liam Rosenior para o Chelsea. Aos 42 anos, o inglês vive sua primeira experiência fora do país natal, depois de passagens por Bournemouth e Wolverhampton.

Seu trabalho apresenta cerca de 45% de aproveitamento, com uma identidade clara baseada em pressão alta, jogo direto e coragem para assumir riscos táticos, características destacadas por Jeanricner Bellegarde, ex-jogador do clube.

Do outro lado, Claude Puel traz toda a sua bagagem no futebol francês. Aos 64 anos, figura entre os três técnicos com mais jogos na história da Ligue 1 e retornou ao Nice em 29 de dezembro de 2025, iniciando sua segunda passagem após o ciclo entre 2012 e 2016.

Sua missão é clara: evitar o rebaixamento. Para isso, aposta em um modelo pragmático, com variações entre 4-4-2, 4-2-3-1 e 3-4-2-1, priorizando compactação defensiva e utilização frequente de jovens da base, como Tom Louchet e Kaïl Boudache, sem repetir escalação desde que voltou.

Análise Tática

O Strasbourg mantém o 4-2-3-1 característico sob comando de O'Neil, com foco em posse de bola e ocupação agressiva do campo ofensivo. A dupla de volantes, formada por Maxi Oyedele e Samir El Mourabet, sustenta a construção, enquanto Ben Chilwell e Abdoul Ouattara dão amplitude pelos lados. No ataque, Emanuel Emegha atua entre os zagueiros, Julio Enciso recua para articular e Martial Godo busca infiltrações partindo da esquerda. O principal risco está nas transições defensivas, especialmente pelo lado direito, que pode ficar exposto sem Doué e com menor profundidade ofensiva.

O Nice, por sua vez, tende a se organizar em um 3-4-2-1 mais conservador. Com três zagueiros e alas como Clauss e Bard, a equipe busca compactar o meio em bloco médio-baixo e explorar contra-ataques. Sofiane Diop e Mohamed-Ali Cho flutuam atrás do centroavante, tentando acelerar as transições. O modelo funcionou no empate sem gols contra o Lille, mas apresenta fragilidade quando a pressão inicial não é acompanhada pelo meio-campo, espaço que o Strasbourg já explorou bem no confronto direto mais recente.

Um dos duelos-chave será justamente entre Sofiane Diop e o dupla de volantes alsacianas. Se o meia do Nice encontrar liberdade entre linhas, pode conduzir as principais ações ofensivas da equipe visitante. Pelo lado do Strasbourg, o confronto entre Godo e Clauss também chama atenção, já que o ala costuma avançar bastante e deixa espaços às costas, fator determinante no 3 x 1 de abril.

O grande dilema para Puel será encontrar o equilíbrio ideal. Um plano excessivamente defensivo pode custar caro em caso de prorrogação, enquanto se expor demais diante de um adversário agressivo também representa risco elevado. Nesse cenário, as bolas paradas de Clauss e a capacidade individual de Diop e Elye Wahi surgem como principais caminhos para o Nice tentar surpreender.

Prognóstico de placar exato para Strasbourg x Nice

🎯 Previsão de Placar Strasbourg 2 x 1 Nice O Strasbourg aparece como favorito em casa, mas a derrota por 3 x 0 para o Rennes ainda deixa marcas no ambiente. A ausência de Panichelli reduz o poder de finalização da equipe, obrigando Gary O'Neil a reorganizar o ataque com Emegha e Enciso como principais referências. Ainda assim, o controle de posse e a qualidade do meio-campo seguem como trunfos para o Strasbourg construir vantagem ao longo da partida. O OGC Nice chega com uma proposta mais reativa, estruturado para defender e explorar espaços. Sob o comando de Claude Puel, a equipe mostrou capacidade de resistência no empate sem gols com o Lille e deve repetir um bloco compacto. A expectativa é de que o Nice encontre suas melhores oportunidades em contra-ataques ou bolas paradas, com nomes como Sofiane Diop, Clauss e Elye Wahi sendo decisivos. O histórico recente do confronto, aliado à superioridade técnica do mandante e ao peso simbólico da semifinal, aponta para um cenário favorável ao Strasbourg. Ainda assim, a tendência é de um jogo equilibrado, com o Racing precisando lidar com pressão nos minutos finais para confirmar a classificação. O Strasbourg venceu o Nice por 3 x 1 em 4 de abril no mesmo estádio, com gols de Godo, Enciso e El Mourabet

em 4 de abril no mesmo estádio, com gols de Godo, Enciso e El Mourabet O Nice não venceu nenhum jogo como visitante na Ligue 1 em 2026

Ambas as equipes marcaram nos cinco últimos confrontos diretos entre os dois times pela Ligue 1

últimos confrontos diretos entre os dois times pela Ligue 1 O Nice venceu apenas uma vez nos últimos oito jogos do campeonato, com três empates e quatro derrotas no período

nos últimos oito jogos do campeonato, com três empates e quatro derrotas no período O Strasbourg disputa a primeira semifinal da Copa da França em 25 anos e vai para seu jogo mais importante na história recente

Resumo dos palpites do Lance para Strasbourg x Nice