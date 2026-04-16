Sporting x Benfica – Palpites, análise e odds (19/04)

A 30ª rodada da Liga Portugal coloca frente a frente o segundo e o terceiro colocados em um clássico lisboeta com peso importante na corrida pelo título. Sporting e Benfica se enfrentam neste domingo, 19 de abril de 2026, no Estádio José Alvalade, sob os olhares atentos do líder Porto.

O Sporting ocupa a segunda posição, com 71 pontos, dois a mais que o Benfica e cinco atrás do líder. Para o atual campeão, a vitória é essencial para seguir na disputa pelo topo da tabela. Já o Benfica entra pressionado: uma derrota reduz de forma significativa as chances matemáticas de título.

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Análise da partida

O Sporting chega após uma vitória por 1 a 0 sobre o Estrela da Amadora, fora de casa, em atuação pragmática. Daniel Bragança marcou o gol do triunfo, em um jogo no qual a equipe de Rui Borges fez o necessário em meio a uma sequência exigente de compromissos. Ainda assim, a produção ofensiva voltou a levantar dúvidas, especialmente diante do desgaste físico acumulado.

Poucos dias depois, o time foi eliminado da Liga dos Campeões ao empatar sem gols com o Arsenal, em Londres. O Sporting criou boas oportunidades, incluindo uma bola na trave de Geny Catamo, mas não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida. Ao fim da partida, Rui Borges destacou que sua equipe fez o suficiente para, ao menos, levar o confronto à prorrogação.

O Benfica, por sua vez, chega mais aliviado após vencer o Nacional por 2 a 0, no Estádio da Luz. Schjelderup e Rafa marcaram ainda no início, garantindo tranquilidade ao time, embora Pavlidis tenha desperdiçado um pênalti na etapa final. Apesar do resultado, o momento recente ainda inspira cautela: são quatro empates nas últimas seis rodadas, mesmo com a invencibilidade mantida no campeonato.

A disputa na tabela segue aberta. O Porto lidera com 76 pontos, seguido pelo Sporting, com 71 e um jogo a menos, e pelo Benfica, com 69. Restando cinco rodadas, o confronto direto ganha caráter decisivo. Uma vitória dos leões amplia a vantagem para cinco pontos sobre o rival e encaminha a consolidação na vice-liderança. Já um triunfo encarnado recoloca a equipe na disputa direta pelas primeiras posições.

O fator casa pesa a favor do Sporting. Em 154 jogos disputados em Alvalade, os leões somam 76 vitórias, contra 46 do Benfica e 32 empates. Na atual temporada, o desempenho como mandante tem sido consistente. O Benfica, por outro lado, chega com sinais de instabilidade, refletidos na sequência recente de empates.

No recorte da temporada, os caminhos também se diferenciam. Eliminado da Champions League e da Taça de Portugal, o Benfica concentra todas as suas forças no campeonato. O Sporting ainda divide atenções com a Taça de Portugal, cuja semifinal de volta será disputada poucos dias após o clássico, fator que pode influenciar o nível físico da equipe.

Outros palpites para Sporting x Benfica

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Confrontos diretos

Sporting e Benfica já se enfrentaram duas vezes na atual temporada. Em 31 de julho de 2025, o Benfica venceu a Supertaça Cândido de Oliveira por 1 a 0, no Estádio do Algarve, com gol de Pavlidis aos 50 minutos. No segundo encontro, em 5 de dezembro, no Estádio da Luz, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Pedro Gonçalves e Sudakov ainda no primeiro tempo. Nos acréscimos, Gianluca Prestianni foi expulso após falta dura sobre Geny Catamo.

No retrospecto geral, o equilíbrio histórico convive com uma ligeira vantagem encarnada. Em 328 jogos oficiais, o Benfica soma 140 vitórias, contra 116 do Sporting, além de 72 empates. O recorte recente, porém, aponta maior competitividade, com o Sporting mais protagonista nos dérbis das últimas temporadas, inclusive em decisões.

Em Alvalade, o cenário favorece os leões. Em 154 partidas disputadas em casa, o Sporting venceu 76 vezes, contra 46 triunfos do Benfica e 32 empates. O histórico reforça a dificuldade tradicional dos encarnados como visitantes neste confronto.

Notícias de Sporting x Benfica

Sporting

No Sporting, a lista de desfalques inclui Luis Guilherme, com entorse no pé esquerdo e afastado por pelo menos quatro semanas, além de Nuno Santos e Fotis Ioannidis, ambos fora por lesões de longa duração. Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Georgios Vagiannidis estavam pendurados, mas foram preservados na última rodada e chegam ao clássico sem risco de suspensão.

A principal novidade é o retorno de Geovany Quenda. O atacante voltou aos treinos após quase quatro meses afastado por fratura no pé e pode aparecer como opção no banco. Giorgi Kochorashvili, também recuperado, amplia as alternativas de Rui Borges, assim como Daniel Bragança, que voltou a atuar após longo período de recuperação.

A tendência é de manutenção do 4-2-3-1. A linha defensiva titular retorna mais descansada após a rotação na última rodada, enquanto Luis Suárez, artilheiro da liga com 24 gols, segue como principal referência ofensiva.

Provável escalação do Sporting (4-2-3-1): Rui Silva; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges.

Benfica

No Benfica, José Mourinho tem duas dúvidas importantes. Richard Ríos ainda é avaliado após sair com dores na última partida, enquanto Tomás Araújo enfrenta um cenário mais complicado para atuar. Por outro lado, Fredrik Aursnes está à disposição após ser poupado, e Dodi Lukebakio volta a figurar como opção.

Gianluca Prestianni chega em boa fase e deve ser mantido entre os titulares pelo lado direito. Schjelderup também ganha confiança após voltar a marcar. Já Pavlidis vive momento irregular: balançou as redes apenas uma vez nos últimos oito jogos e desperdiçou um pênalti recentemente, embora siga como um dos principais goleadores da competição.

Provável escalação do Benfica (4-2-3-1): Anatoliy Trubin; Amar Dedic, António Silva, Nicolás Otamendi e Samuel Dahl; Enzo Barrenechea e Fredrik Aursnes; Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov e Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Destaques individuais de Sporting x Benfica

Jogador destaque · Sporting Luis Suárez 24 Gols na Liga Portugal — artilheiro do campeonato 7,91 Nota média FotMob na temporada 4 Assistências na Liga Portugal 2025/26 2216 Minutos jogados — referência ofensiva dos leões Jogador destaque · Benfica Vangelis Pavlidis 21 Gols na Liga Portugal — segundo artilheiro 7,58 Nota média FotMob na temporada 1 Gol nos últimos oito jogos — fase de irregularidade 28 Gols totais na temporada pelo Benfica

Os Técnicos

Rui Borges vive o primeiro ano completo no comando do Sporting. O técnico português assumiu a equipe após a saída de Ruben Amorim para o Manchester United e conseguiu manter o nível competitivo tanto no cenário doméstico quanto no europeu. Ainda assim, a eliminação diante do Arsenal expôs limitações na construção ofensiva contra blocos mais organizados.

Sua proposta passa por pressão alta, transições rápidas e uso intensivo dos corredores. Antes do derby, Rui Borges adotou um discurso cauteloso ao minimizar o peso do confronto na definição do campeonato, mantendo a postura pragmática que costuma adotar em jogos de maior exigência.

José Mourinho, por sua vez, soma alguns meses no comando do Benfica após assumir o lugar de Bruno Lage. Aos 63 anos, o treinador chegou com a missão de reorganizar o meio-campo e devolver consistência à equipe em jogos grandes. Os resultados, até aqui, são irregulares: o time apresenta maior estabilidade, mas segue deixando pontos pelo caminho em empates recentes.

O estilo de Mourinho privilegia a solidez defensiva, com linhas compactas e abordagem mais direta nos momentos ofensivos. Após o primeiro derby da temporada, o treinador reconheceu limitações da equipe, mas destacou a evolução coletiva ao longo dos jogos.

Análise Tática

O Sporting deve manter o 4-2-3-1 habitual. Hjulmand e Morita formam a dupla de volantes com funções complementares: o dinamarquês atua de forma mais agressiva, pressionando e acelerando o jogo, enquanto o japonês garante equilíbrio e apoio à construção. Trincão e Catamo ocupam os meios espaços, com os laterais dando amplitude, enquanto Pedro Gonçalves atua entre linhas, próximo de Luis Suárez.

A principal força do Sporting está na intensidade. A equipe pressiona alto, recupera a bola com rapidez e transforma essas ações em ataques verticais. Em Alvalade, esse comportamento tende a ganhar ainda mais força, impulsionado pelo contexto do clássico.

O Benfica deve responder com um 4-2-3-1 espelhado. Barrenechea atua como volante mais recuado, acompanhado por Aursnes ou Ríos, caso tenha condições. Pelos lados, Prestianni e Schjelderup dão amplitude, enquanto Sudakov opera centralizado, atrás de Pavlidis. A equipe busca avançar pelos corredores, explorando o espaço entre laterais e zagueiros adversários.

O duelo no setor central tende a ser decisivo. Sudakov já conseguiu explorar bem os espaços entre linhas no confronto anterior, aproveitando desorganizações momentâneas do meio-campo adversário. Se o Sporting não ajustar esse controle, o meia ucraniano pode voltar a ser determinante.

A saída de bola do Benfica aparece como ponto sensível. Barrenechea tem enfrentado dificuldades sob pressão, e o Sporting pode tentar repetir o padrão de pressão alta para forçar erros nessa zona. Do outro lado, o corredor direito do Sporting também exige atenção, especialmente com Fresneda voltando de problema físico. Em boa fase, Prestianni pode explorar esse setor em situações de um contra um.

Com estruturas semelhantes, o clássico tende a ser marcado por transições rápidas, disputas intensas no meio-campo e poucos espaços organizados. O histórico recente reforça esse cenário de equilíbrio, com jogos decididos em detalhes.

Prognóstico de placar exato para Sporting x Benfica

🎯 Previsão de Placar Sporting 2 x 1 Benfica O Sporting chega ao clássico mais forte em Alvalade do que o Benfica tem sido como visitante nesta temporada. A urgência pela consolidação do segundo lugar, somada ao retorno de Diomande, Gonçalo Inácio e Vagiannidis descansados após a gestão na Reboleira, coloca os leões em vantagem física e competitiva. O Benfica deve encontrar dificuldades para lidar com a pressão alta do Sporting na saída de bola, sobretudo com Barrenechea como alvo preferencial. Pavlidis, em fase de menor confiança após o penálti desperdiçado frente ao Nacional, tende a ter menor impacto no jogo. O cenário aponta para um clássico dentro do padrão recente do derby: equilíbrio ao longo dos 90 minutos, oportunidades para os dois lados e tendência de decisão definida em detalhes, especialmente em erros na construção e transições rápidas. O Sporting tem o melhor ataque da liga , com 73 gols em 28 jogos

, com 73 gols em 28 jogos O Benfica empatou quatro dos últimos seis jogos no campeonato, mostrando dificuldade em finalizar vitórias

no campeonato, mostrando dificuldade em finalizar vitórias Luis Suárez lidera a artilharia da Liga Portugal com 24 gols

Pavlidis marcou apenas um gol nos últimos oito jogos e desperdiçou um pênalti na última partida

e desperdiçou um pênalti na última partida O histórico no Alvalade aponta para 76 vitórias do Sporting, 32 empates e 46 derrotas em 154 duelos entre os dois clubes

Resumo dos palpites do Lance para Sporting x Benfica