Shakhtar x Crystal Palace – Palpites, análise e odds (30/04)

O Shakhtar Donetsk recebe o Crystal Palace nesta quinta-feira, 30 de abril de 2026, no Estádio Henryk Reyman, pelo jogo de ida da semifinal da Conference League 2025/26. Obrigado a atuar em campo neutro devido à guerra na Ucrânia, o Shakhtar chega embalado por uma sequência de seis partidas de invencibilidade e alimenta o sonho de alcançar a final do torneio.

Do outro lado, o Crystal Palace vive o momento mais marcante de sua trajetória no cenário europeu, disputando sua primeira semifinal continental desde 1998. Para os ingleses, a campanha já representa um feito histórico após a conquista da Copa da Inglaterra em 2025, enquanto o Shakhtar busca coroar uma trajetória surpreendente sob o comando de Arda Turan.

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Análise da partida

O Shakhtar Donetsk chegou à semifinal com uma campanha sólida e em constante evolução. Na fase de liga, apresentou regularidade, e nas oitavas de final superou o Lech Poznań com quatro gols no agregado. Já nas quartas, foi dominante diante do AZ Alkmaar, vencendo por 5 a 2 no total. O Estádio Henryk Reyman tem sido casa frequente da equipe, mas o retrospecto no local pela Conference League é equilibrado: duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos, contraste com a campanha invicta como visitante, com cinco vitórias e um empate.

Fora do cenário europeu, o Shakhtar lidera a liga ucraniana e chega embalado por vitória por 3 a 1 sobre o Kudrivka. O setor ofensivo conta com jovens brasileiros como Alisson Santana, Kauã Elias, Eguinaldo e Luca Meirelles, apoiados por uma base ucraniana experiente em competições continentais. O clube também carrega histórico relevante em fases decisivas, com semifinais de Europa League em 2015/16 e 2019/20, além do título da Copa da UEFA em 2008/09.

O Crystal Palace, por sua vez, vive uma temporada de contrastes. Na Premier League, ocupa a 13ª posição com campanha irregular, e a derrota por 3 a 1 para o Liverpool em Anfield encerrou uma sequência de seis jogos de invencibilidade. Já na Conference League, o desempenho é mais consistente: apenas uma derrota nos últimos oito jogos e classificação sobre a Fiorentina nas quartas, com 4 a 2 no agregado.

Nos bastidores, a campanha europeia ganhou um elemento adicional. O técnico Oliver Glasner anunciou em janeiro que deixará o clube ao fim da temporada após divergências com a diretoria. Desde então, porém, o Palace vive seu melhor momento, com sete vitórias, quatro empates e apenas quatro derrotas em 15 jogos. A Conference League se tornou o principal objetivo do elenco, que vê na competição a chance de encerrar o ciclo do treinador com um título histórico.

Outros palpites para Shakhtar x Crystal Palace

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Confrontos diretos

Shakhtar Donetsk e Crystal Palace nunca se enfrentaram antes desta semifinal. O duelo desta quinta-feira, em Cracóvia, marca o primeiro encontro oficial entre os clubes, deixando o histórico direto completamente em aberto.

O referencial mais próximo do Palace contra equipes ucranianas nesta temporada é positivo: os ingleses venceram o Dynamo Kyiv por 2 a 0 na fase de liga da Conference League, em campo neutro na Polônia. Já o Shakhtar chega mais preparado no aspecto de análise do adversário — o técnico Arda Turan esteve em Selhurst Park em dezembro para observar o Palace de perto. Após o sorteio, o treinador revelou confiança: afirmou que já imaginava esse confronto e brincou que agora poderia "rir por último" após ter sido desacreditado quando previu o encontro.

Notícias de Shakhtar x Crystal Palace

Shakhtar

O Shakhtar Donetsk chega para o jogo de ida sem baixas confirmadas. O técnico Arda Turan tem o elenco completo à disposição e deve manter a base que eliminou o AZ Alkmaar, com Marlon Gomes como volante defensivo e o trio brasileiro formado por Alisson Santana, Kauã Elias e Eguinaldo no setor ofensivo.

Provável escalação do Shakhtar Donetsk (4-3-3): Anatolii Riznyk; Vinicius Tobias, Valerii Bondar, Mykola Matviyenko e Pedro Henrique; Marlon Gomes, Oleh Ocheretko e Pedrinho; Alisson Santana, Kauã Elias e Eguinaldo. Técnico: Arda Turan.

Crystal Palace

No Crystal Palace, o cenário é mais delicado. Eddie Nketiah está fora do restante da temporada após nova lesão no tendão, enquanto Evann Guessand também desfalca a equipe por problema no joelho. Cheick Doucouré segue em recuperação de longo prazo e ainda não atuou na temporada. Além disso, uma regra da UEFA impede a inclusão de Christantus Uche na lista europeia, reduzindo as alternativas ofensivas do técnico Oliver Glasner.

Por outro lado, Jorgen Strand Larsen retorna após cumprir suspensão e fica novamente disponível, embora deva começar no banco, já que Jean-Philippe Mateta segue como titular no comando do ataque. Adam Wharton também está liberado após se recuperar de lesão. No entanto, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot, Chris Richards e Wharton estão pendurados, a um cartão de suspensão, fator que pode influenciar a abordagem tática da equipe inglesa.

Provável escalação do Crystal Palace (3-4-2-1): Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Jaydee Canvot; Daniel Munoz, Adam Wharton, Daichi Kamada e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr e Yeremy Pino; Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Destaques individuais de Shakhtar x Crystal Palace

Jogador destaque · Shakhtar Donetsk Alisson Santana 3+5 Gols e assistências na fase da Liga Europa em apenas 5 jogos esta temporada 8/14 Dos 14 gols do Shakhtar na Liga Europa tiveram participação direta dele 3 Gols na Conference League em 6 jogos — incluindo 2 nos últimos 9 minutos vs AZ 8,1 Nota Sofascore no segundo jogo vs AZ Alkmaar — a maior do Shakhtar no jogo Jogador destaque · Crystal Palace Ismaila Sarr 7 Gols na Conference League — artilheiro da competição entre os semifinalistas 16 Gols em todas as competições em 2025/26 — o melhor número da sua carreira 7+7 Gols na Premier League e na Conference League — decisivo nas duas frentes 2+1 Gols e assistência na semifinal da FA Cup 2025 vs Aston Villa — campeã com Palace

Os Técnicos

Arda Turan, hoje com 38 anos, construiu carreira como jogador com passagens de destaque por Atlético de Madrid e Barcelona, sendo reconhecido pelo controle de bola, visão de jogo e liderança. Assumiu o Shakhtar Donetsk em 27 de maio de 2025 com a missão de recolocar o clube no topo do futebol ucraniano após a terceira colocação na liga. A estreia foi marcante: goleada por 6 a 0 sobre o Ilves nos qualificatórios da Europa League, recorde do clube nessa fase.

Desde então, mantém aproveitamento de 57% e implementou um 4-3-3 de alta pressão, potencializando a velocidade do trio ofensivo brasileiro. O treinador também acompanhou o Crystal Palace de perto, visitando o Selhurst Park em dezembro para estudar o adversário.

Já Oliver Glasner, de 51 anos, elevou o Crystal Palace a um novo patamar ao conquistar a Copa da Inglaterra em 2025, o primeiro grande título da história do clube, além da FA Community Shield no início desta temporada. Ex-defensor do SV Ried, construiu carreira sólida como treinador, com destaque para o título da Liga Europa de 2022 pelo Eintracht Frankfurt, campanha que incluiu a eliminação do Barcelona no Camp Nou.

Desde que chegou ao Palace, em fevereiro de 2024, levou o clube ao seu recorde de pontos na Premier League. A Conference League surge como possível capítulo final de seu trabalho, já que Glasner confirmou em janeiro que deixará o cargo ao fim da temporada. Os dois treinadores nunca se enfrentaram anteriormente.

Análise Tática

O Shakhtar Donetsk atua em um 4-3-3 com pressão alta, com Marlon Gomes como volante defensivo e maior liberdade para Pedrinho e Ocheretko avançarem. No ataque, Alisson Santana, Kauã Elias e Eguinaldo formam um trio veloz, focado em transições rápidas e combinações curtas. A análise técnica da UEFA após o duelo contra o AZ Alkmaar destacou justamente a capacidade da equipe de recuperar a bola rapidamente e transformar duelos individuais em superioridade numérica.

O Crystal Palace responde com o 3-4-2-1 característico de Oliver Glasner. A linha de três conta com Richards, Lacroix e Canvot, enquanto Muñoz e Mitchell atuam como alas com grande cobertura de campo. No meio, Wharton e Kamada buscam ganhar a segunda bola e acionar Sarr e Pino, que jogam atrás de Jean-Philippe Mateta. O Palace não prioriza a posse: aposta em construções mais diretas e no aproveitamento dos espaços às costas da defesa adversária.

O principal duelo tático está nos corredores laterais. O Shakhtar tende a avançar seus laterais, especialmente Pedro Henrique pela esquerda, abrindo espaços que podem ser explorados por Sarr e Pino em transições, padrão já utilizado contra o Dynamo Kyiv. Por outro lado, a linha defensiva do Palace pode sofrer com a mobilidade e velocidade dos atacantes ucranianos, que exploram bem os espaços entre zagueiros e alas.

Há ainda um fator disciplinar relevante: vários jogadores do Palace estão pendurados, o que pode reduzir a agressividade habitual da equipe. Adam Wharton, peça-chave no meio-campo, precisará equilibrar intensidade e cautela, já que uma suspensão para o jogo de volta em Selhurst Park representaria uma perda significativa para os ingleses.

Prognóstico de placar exato para Shakhtar x Crystal Palace

🎯 Previsão de Placar Shakhtar Donetsk 1 x 1 Crystal Palace O Shakhtar Donetsk chega embalado por seis jogos de invencibilidade, mas apresenta desempenho equilibrado no Estádio Henryk Reyman pela Conference League, com campanha sem grande domínio. Do outro lado, o Crystal Palace representa o adversário mais qualificado até aqui, com elenco de nível de Premier League e capacidade ofensiva para competir mesmo fora de casa. OA tendência é de um confronto tático e equilibrado, com o Shakhtar apostando em transições rápidas e o Palace explorando espaços, especialmente com a velocidade de Ismaila Sarr. Pensando no jogo de volta em Selhurst Park, o empate surge como resultado plausível, em um cenário que aponta para poucos gols, possivelmente até duas bolas na rede. O Shakhtar venceu apenas dois dos seis jogos disputados na Cracóvia nesta Conference League, além de dois empates e duas derrotas

disputados na Cracóvia nesta Conference League, além de dois empates e duas derrotas O Crystal Palace marcou em todos os seus jogos fora de casa na Conference League nesta temporada

na Conference League nesta temporada Ismaila Sarr tem sete gols na Conference League — artilheiro da competição entre os times nas semifinais

— artilheiro da competição entre os times nas semifinais Oito dos 12 jogos do Shakhtar na Conference League 2025/26 terminaram com ambas as equipes marcando

Resumo dos palpites do Lance para Shakhtar x Crystal Palace