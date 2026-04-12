Santos x Recoleta – Palpites, análise e odds (14/04)

A Vila Belmiro será palco de um confronto inédito nesta terça-feira (14), quando o Santos receber o Deportivo Recoleta pela segunda rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2026. O Peixe precisa se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca na estreia, no Equador, e não pode se dar ao luxo de tropeçar em casa.

O Recoleta, por sua vez, chega embalado pelo ponto conquistado no empate de 1 a 1 com o San Lorenzo, em Assunção, resultado que surpreendeu ao colocar o modesto clube paraguaio na briga pela classificação desde o início. Agora, a equipe de Jorge González Frutos enfrenta o desafio de jogar fora do Paraguai pela primeira vez em uma competição da Conmebol.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O Santos vive uma temporada 2026 de muita oscilação. No Brasileirão, o Peixe ocupava as últimas posições da tabela até as rodadas mais recentes, quando uma sequência de resultados positivos deu fôlego à equipe. A vitória por 2 a 0 sobre o Remo e o triunfo por 1 a 0 diante do Atlético-MG, no último sábado (11), ajudaram o time a se afastar da zona de rebaixamento.

Na Sul-Americana, porém, o início foi frustrante. Jogando a 2.500 metros de altitude em Cuenca, o Santos teve 19 finalizações, mas apenas quatro na direção do gol, e acabou derrotado por 1 a 0 pelo Deportivo Cuenca. O resultado deixou o Peixe na lanterna do Grupo D, onde o Cuenca lidera com três pontos, seguido por Recoleta e San Lorenzo, ambos com um ponto cada.

A boa notícia para o torcedor santista é o momento do time em casa. Desde a chegada de Cuca, o Santos passou a apresentar uma postura mais ofensiva na Vila Belmiro, com Neymar como referência criativa do meio para a frente. As duas últimas vitórias no Brasileirão foram em casa, o que reforça o fator campo como trunfo para a Sul-Americana.

O Deportivo Recoleta ocupa a oitava colocação no Torneio Apertura do Paraguai, com 19 pontos em 16 rodadas. O clube, fundado em 1931, passou décadas no futebol amador e só chegou à Primeira Divisão paraguaia em 2024. A classificação para a Sul-Americana, após eliminar o Nacional nos pênaltis na fase prévia, já é o maior feito da história do Recoleta.

Fora de casa, o Recoleta não apresenta os mesmos resultados. Na rodada mais recente do Apertura, foi derrotado por 2 a 1 pelo Sportivo Luqueño, em Itauguá, evidenciando o desgaste físico de um elenco que disputa duas competições pela primeira vez. A viagem ao Brasil com menos de três dias de intervalo adiciona mais dificuldade.

Outros palpites para Santos x Recoleta

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Este será o primeiro confronto da história entre Santos e Deportivo Recoleta em qualquer competição. Os dois clubes nunca se enfrentaram, e não há qualquer registro de duelo anterior entre as equipes. Na quinta rodada do Grupo D, o Recoleta receberá o Santos em Assunção, no jogo da volta.

O Santos carrega uma longa tradição em competições sul-americanas, incluindo três títulos da Copa Libertadores. Para o Recoleta, cada jogo nesta Sul-Americana representa um capítulo inédito. No único compromisso internacional do clube até aqui, o empate com o San Lorenzo mostrou que a equipe paraguaia sabe se organizar defensivamente e tem capacidade de surpreender.

Notícias de Santos x Recoleta

Santos

O departamento médico do Santos apresenta preocupações. O zagueiro Lucas Veríssimo relatou dores nas costas e tende a ser poupado. O volante Gustavo Henrique sentiu um problema muscular na coxa e foi substituído no segundo tempo contra o Atlético-MG, tornando-se dúvida. Seguem fora os laterais Vinícius Lira (cirurgia no joelho) e Mayke (artrose), além de Gabriel Menino (lesão na coxa). Miguelito está em observação por extenuação muscular.

Por outro lado, Neymar está disponível e deve ser titular após atuar os 90 minutos no último jogo. Gabigol retorna ao elenco após ficar de fora da estreia na Sul-Americana, assim como Tomás Rincón, que não pôde viajar ao Equador por questões de visto. Barreal, suspenso apenas no Brasileirão, também reforça o time. Cuca foi expulso contra o Atlético-MG, mas a suspensão vale apenas para a liga nacional.

Escalação provável do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres, Escobar; Christian Oliva, João Schmidt, Neymar; Barreal, Gabigol e Rony. Técnico: Cuca.

Recoleta

O Deportivo Recoleta não divulgou problemas médicos significativos antes da viagem ao Brasil. O técnico Jorge González Frutos deve manter a base que atuou contra o San Lorenzo, com possíveis ajustes pontuais em função do desgaste da derrota para o Sportivo Luqueño no sábado (11). A equipe viajou de Assunção para Santos com praticamente o elenco completo.

O goleiro Nelson Ferreira, que fez boas defesas na estreia da Sul-Americana, é a principal referência defensiva. No ataque, Allan Wlk, autor do gol contra o San Lorenzo, e Aldo González, peça fundamental na criação de jogadas, são os nomes de destaque do time paraguaio.

Escalação provável do Recoleta (4-4-2): Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón, Dairon Mosqueira; Wilfrido Báez, José Espínola, Juan Franco, Aldo González; Allan Wlk e Kevin Parzajuk. Técnico: Jorge González Frutos.

Destaques individuais de Santos x Recoleta

Jogador destaque · Santos Neymar 3 Gols na Série A 2026 em apenas quatro partidas (xG: 1.48) 2 Assistências na Série A 2026 (xA: 0.61) 12 Chances criadas em quatro jogos no Brasileirão, com duas grandes chances 83% Dos jogos na temporada com participação direta em gol (gol ou assistência) Jogador destaque · Recoleta Allan Wlk 1 Gol na Copa Sul-Americana 2026, na estreia histórica contra o San Lorenzo 2 Gols nos últimos três jogos do Recoleta em todas as competições 8º Posição do Recoleta no Apertura do Paraguai, com 19 pontos em 16 jogos 23 Anos de idade, com passagens por Olimpia (PAR), Celaya e Atlante (MEX)

Os técnicos

Cuca está em sua quarta passagem pelo Santos e foi contratado após a demissão do argentino Vojvoda, que não conseguiu resultados satisfatórios no início da temporada. O treinador de 63 anos carrega uma relação emocional forte com o clube: foi jogador da equipe nos anos 1990 e conduziu o Santos à final da Libertadores de 2021 (quando o time perdeu o título para o Palmeiras). Desde sua chegada em 2026, Cuca implementou um sistema mais ofensivo com Neymar centralizado e tem conseguido dar consistência ao time, especialmente na Vila Belmiro.

Jorge González Frutos comanda o Deportivo Recoleta desde a ascensão do clube à Primeira Divisão paraguaia. Sua gestão tem sido pragmática, com um trabalho focado em organização defensiva e transições rápidas. O fato de ter levado um time que até 2022 estava na terceira divisão a disputar uma fase de grupos continental é, por si só, um feito impressionante. González Frutos mostrou coragem tática contra o San Lorenzo, mantendo um bloco compacto que frustrou o adversário argentino durante boa parte do jogo.

Análise tática

O Santos deve atuar no 4-3-3 que Cuca vem utilizando desde a sua chegada. Neymar tende a ocupar a posição de meia centralizado, com liberdade para flutuar entre as linhas e ditar o ritmo ofensivo. Gabigol, que retorna à equipe, deve ser o centroavante, enquanto Barreal e Rony (ou Moisés) ocupam as pontas com amplitude e velocidade.

O meio de campo será crucial. Com a possível ausência de Gustavo Henrique, João Schmidt ou Zé Rafael podem ganhar oportunidade ao lado de Christian Oliva. A dupla de volantes precisa dar segurança defensiva e, ao mesmo tempo, alimentar Neymar com passes progressivos. Na defesa, se Lucas Veríssimo for poupado, Zé Ivaldo ou Adonís podem formar dupla com Luan Peres.

O Recoleta deve adotar a mesma estratégia utilizada contra o San Lorenzo: bloco baixo e compacto, linhas próximas e saídas rápidas em contra-ataque. O 4-4-2 de González Frutos prioriza a ocupação do meio de campo, com Wilfrido Báez como elo entre defesa e ataque. Aldo González, fundamental na jogada do gol contra o San Lorenzo, é o principal responsável por criar desequilíbrio nas transições rápidas.

A principal vulnerabilidade do Recoleta está na falta de experiência fora do Paraguai em torneios da Conmebol, somada ao desgaste de jogar contra o Luqueño no sábado e viajar ao Brasil com menos de três dias de intervalo. Do lado do Santos, a fragilidade está na defesa, que sofreu gols na maioria das partidas do Brasileirão 2026. Se o Recoleta explorar os espaços da linha alta do Peixe, como fez contra o San Lorenzo quando abriu o placar aos 13 minutos, a velocidade de Allan Wlk pode causar problemas.

Prognóstico de placar exato para Santos x Recoleta

🎯 Previsão de Placar Santos 3 x 0 Recoleta O Santos precisa vencer em casa para se recuperar da derrota na estreia e se manter vivo na briga pela liderança do Grupo D. Com Neymar, Gabigol e Barreal disponíveis, o poder ofensivo do Peixe é consideravelmente superior ao do Recoleta, que faz sua primeira viagem internacional em competição da Conmebol. O Recoleta nunca jogou fora do Paraguai em torneios internacionais, e a adaptação à Vila Belmiro tende a ser um obstáculo significativo.

O Santos venceu os dois últimos jogos em casa no Brasileirão (2 a 0 contra o Remo e 1 a 0 contra o Atlético-MG), mostrando evolução sob o comando de Cuca.

O Recoleta vem de derrota por 2 a 1 para o Sportivo Luqueño no sábado (11), com desgaste físico acumulado e menos de três dias de intervalo entre os jogos.

A diferença de qualidade entre os elencos é notável: o Santos tem jogadores com experiência em seleções e competições europeias, enquanto o Recoleta atua com atletas da liga paraguaia.

Resumo dos palpites do Lance! para Santos x Recoleta