Santos x Fluminense – Palpites, análise e odds (19/04)

O Santos recebe o Fluminense neste domingo, 19 de abril de 2026, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. É um confronto de realidades opostas na tabela, mas ambos chegam com motivos de sobra para buscar os três pontos. O Peixe vem de vitória sobre o Atlético-MG e tenta embalar na competição para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Tricolor carioca acumula duas derrotas consecutivas e precisa reagir para não perder contato com o pelotão da frente.

A Vila Belmiro historicamente favorece o Santos neste confronto, mas o retrospecto recente aponta o contrário. O Fluminense não perde para o Peixe há seis jogos, com quatro vitórias e dois empates desde 2022. O cenário indica um duelo truncado, com o mandante apostando no peso de Neymar na criação e o visitante lidando com desfalques e desgaste físico após compromissos na Libertadores.

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Análise da partida

O Santos chega embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último sábado, 11 de abril de 2026, com gol de Moisés na Vila Belmiro. O resultado foi importante em um momento delicado da temporada e levou o time à 14ª colocação, com 13 pontos, abrindo cinco de vantagem para a zona de rebaixamento.

Entre esse triunfo e o duelo deste domingo, porém, houve um tropeço. Na terça-feira, 14 de abril, o Santos empatou por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta, do Paraguai, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, também na Vila. Neymar abriu o placar no início, mas um pênalti cometido por Luan Peres e convertido por Richart Ortiz deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. A torcida vaiou a equipe no intervalo, e Neymar chegou a discutir com torcedores após o apito final.

O Santos é o lanterna do Grupo D da Sul-Americana, com apenas um ponto. A temporada, portanto, exige reação imediata: melhorar o desempenho na competição continental e, principalmente, ganhar consistência no Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.

O Fluminense vive um cenário semelhante em termos de pressão, embora esteja melhor posicionado na tabela. O time ocupa a quinta colocação, com 20 pontos, mas vem de duas derrotas seguidas. No domingo, 12 de abril, perdeu para o Flamengo por 2 a 1 no Maracanã. Na quarta-feira, 15 de abril, voltou a ser derrotado, desta vez por 2 a 1 para o Independiente Rivadavia, também no Maracanã, pela Libertadores.

Com apenas um ponto no Grupo C, o Fluminense vê a classificação ameaçada. A sequência negativa aumenta a pressão sobre Luis Zubeldía. O contraste entre os desempenhos como mandante e visitante é evidente: em casa, o time tem 100% de aproveitamento no Brasileirão; fora, apenas 20%.

Para o Santos, o objetivo é consolidar a saída da zona de rebaixamento e ganhar estabilidade. Para o Fluminense, o duelo representa a chance de recuperar confiança antes do confronto com o Operário-PR pela Copa do Brasil e de se manter entre os primeiros colocados do Brasileirão.

Outros palpites para Santos x Fluminense

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Confrontos diretos

O retrospecto entre Santos e Fluminense é um dos mais equilibrados do futebol brasileiro. São 97 partidas oficiais, com 38 vitórias do Santos, 37 do Fluminense e 22 empates, segundo o oGol. Na Vila Belmiro, porém, o Peixe leva vantagem clara: 23 vitórias em 45 jogos, contra nove do Tricolor e 13 empates.

O recorte recente conta outra história. O Santos não vence o Fluminense desde outubro de 2021, quando fez 2 a 0 na Vila Belmiro, com gols de Diego Tardelli e Madson. Desde então, são seis jogos sem triunfo: dois empates em 2022, duas derrotas em 2023 e, em 2025, derrota por 1 a 0 no Maracanã, em abril, seguida de empate sem gols na Vila, em agosto.

Este será o primeiro encontro entre as equipes em 2026, válido pela 12ª rodada. O duelo mais recente foi justamente o 0 a 0 pela Série A de 2025, em 31 de agosto, na Vila Belmiro, marcado por um gol de Neymar anulado e chances desperdiçadas pelos dois lados.

Notícias de Santos x Fluminense

Santos

O Santos tem problemas relevantes para escalar a equipe. Cuca foi expulso na vitória sobre o Atlético-MG e não estará à beira do campo, o auxiliar Cuquinha deve comandar o time. O lateral-esquerdo Gonzalo Escobar cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque certo.

A ausência de Escobar pesa, já que ele é o único lateral-esquerdo de origem no elenco. O jovem Rafael Gonzaga deve assumir a posição, embora exista a possibilidade de improvisação. O Santos ainda tem seis jogadores pendurados no Brasileirão: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, João Schmidt, Gabriel Menino, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo.

Por outro lado, há retornos importantes. Álvaro Barreal volta após cumprir suspensão, e Lucas Veríssimo, poupado contra o Recoleta, deve reassumir a vaga na zaga.

Neymar segue como peça central. O camisa 10 marcou contra o Recoleta e soma três gols e duas assistências no Brasileirão. Mesmo com oscilações coletivas, sua participação ofensiva é constante. Gabriel Barbosa tenta recuperar o melhor nível, enquanto Moisés, autor do gol contra o Atlético-MG, disputa espaço no ataque.

Provável escalação do Santos (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Rafael Gonzaga; William Arão, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Álvaro Barreal, Neymar Jr. e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca (Cuquinha à beira do campo).

Fluminense

No Fluminense, a lista de ausências é extensa. Lucho Acosta, principal articulador da equipe, sofreu lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e deve ficar fora por três a quatro semanas. A perda é significativa.

Além dele, Matheus Martinelli e Agustín Canobbio estão suspensos. Yeferson Soteldo é dúvida com dores na coxa, enquanto Germán Cano, Nonato, Matheus Reis e Facundo Bernal também enfrentam problemas físicos.

Sem Acosta, a tendência é que Paulo Henrique Ganso assuma a criação. Savarino deve seguir no ataque, com John Kennedy ou Rodrigo Castillo como referência. O desgaste físico também pesa: o Fluminense entra em campo pouco mais de 72 horas após um jogo exigente pela Libertadores.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Juan Freytes e Guilherme Arana; Hércules e Paulo Henrique Ganso; Jefferson Savarino, Kevin Serna e Rodrigo Castillo; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Destaques individuais de Santos x Fluminense

Jogador destaque · Santos Neymar Jr. 3 Gols no Brasileirão 2026 — principal referência ofensiva do Peixe 2 Assistências no Brasileirão 2026 83% Jogos com gol ou assistência na temporada 2026 10 Número da camisa — líder técnico e simbólico do time Jogador destaque · Fluminense Jefferson Savarino 2 Assistências no Brasileirão 2026 7,45 Nota média FotMob no Brasileirão 2026 1 Gol no último jogo, contra o Flamengo no Fla-Flu 15 Jogos pelo Fluminense na temporada 2026

Os Técnicos

Cuca está impedido de comandar o Santos à beira do campo após a expulsão contra o Atlético-MG. Ainda assim, segue responsável pelo planejamento tático e pela preparação ao longo da semana. Seu retorno ao clube tem sido desafiador: a equipe ainda busca consistência defensiva e maior regularidade ofensiva, mesmo com Neymar e Gabriel Barbosa à disposição. O estilo do treinador tende ao pragmatismo, com ênfase em transições rápidas e bola parada.

No banco, Cuquinha assume interinamente neste domingo. O auxiliar conhece bem o elenco e deve manter a estrutura definida por Cuca, com ajustes pontuais de acordo com o andamento da partida.

Luis Zubeldía vive momento de pressão. Após estabilizar o Fluminense em 2025 e iniciar 2026 com boas atuações, o time chega de duas derrotas consecutivas que expuseram fragilidades. A dificuldade em sustentar vantagens, a desorganização defensiva em momentos-chave e a dependência de Acosta na criação ficaram evidentes. Zubeldía costuma trabalhar com um 4-2-3-1 flexível, que pode se transformar em 4-4-2 em determinados momentos.

A gestão do elenco será o principal desafio. Com muitos desfalques e desgaste físico acumulado, o treinador precisa encontrar alternativas que preservem a identidade da equipe sem comprometer o resultado imediato.

Análise Tática

O Santos deve atuar em um 4-2-3-1 ou 4-3-3, com Neymar como eixo criativo. O camisa 10 joga livre entre as linhas, sendo o principal responsável por conectar meio-campo e ataque. Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo participam da saída de bola, enquanto William Arão atua mais fixo, protegendo a defesa. Barreal e Gabriel Barbosa buscam atacar os espaços nas costas dos laterais adversários.

A principal arma santista é a transição ofensiva. O gol contra o Atlético-MG surgiu justamente de uma recuperação seguida de ataque vertical. As dimensões mais compactas da Vila Belmiro favorecem esse tipo de jogo.

As fragilidades aparecem na construção sob pressão e nos duelos defensivos. Luan Peres cometeu pênalti contra o Recoleta, e Rafael Gonzaga pode iniciar como lateral-esquerdo improvisado, abrindo espaço pelo setor. Se o Fluminense conseguir explorar cruzamentos com qualidade, a zaga santista tende a sofrer.

O Fluminense deve manter o 4-2-3-1, com Paulo Henrique Ganso na criação na vaga de Acosta. Savarino atua aberto pela direita, com liberdade para conduzir e finalizar, enquanto Kevin Serna oferece velocidade pelo lado esquerdo. John Kennedy é a referência no ataque. Hércules terá papel central no equilíbrio do meio, especialmente sem Martinelli.

Sem Acosta, o time perde aceleração e imprevisibilidade no último terço. A tendência é um jogo mais posicional, com valorização da posse e triangulações pelos lados. Guilherme Arana deve avançar com frequência pela esquerda, enquanto o lado direito também pode ser explorado em ultrapassagens.

O principal duelo está no meio-campo. Se o Santos pressionar alto e envolver Neymar na primeira linha de marcação, Hércules pode ficar sobrecarregado. Por outro lado, se o Fluminense conseguir manter a posse e atrair a pressão, encontrará espaços às costas dos volantes. A definição do jogo passa, em grande parte, por quem vencer esses duelos individuais no setor central.

Prognóstico de placar exato para Santos x Fluminense

🎯 Previsão de Placar Santos 2 x 1 Fluminense O Santos joga em casa, chega com mais de três dias de descanso após o empate na Sul-Americana e tem Neymar como principal articulador, em fase de participação quase constante em gols. Apesar do retrospecto recente desfavorável diante do Fluminense, a Vila Belmiro segue sendo historicamente um ambiente hostil para o Tricolor, que venceu apenas nove dos 45 jogos disputados no estádio. O Fluminense chega pressionado após duas derrotas consecutivas e com desfalques importantes. Sem Lucho Acosta, Martinelli e Canobbio, a equipe ainda precisa lidar com o desgaste físico da partida pela Libertadores, disputada na quarta-feira, 15 de abril. A ausência do principal articulador limita a capacidade de criação e tende a reduzir o ritmo do time nos momentos decisivos. Como visitante no Brasileirão 2026, o desempenho tricolor é frágil, com apenas 20% de aproveitamento. O cenário aponta para um jogo aberto, com o Santos explorando a velocidade nas transições e possíveis erros de uma defesa que tem falhado com frequência. O Fluminense ainda pode encontrar o gol, seja com Savarino ou em jogadas de bola parada, mas o desgaste e as ausências reduzem o potencial ofensivo da equipe de Zubeldía. Neymar participou com gol ou assistência em 83% das partidas que disputou em 2026

das partidas que disputou em 2026 O Fluminense tem apenas 20% de aproveitamento como visitante no Brasileirão 2026, contra 100% em casa

como visitante no Brasileirão 2026, contra 100% em casa Sem Lucho Acosta, líder em participações em gols do Tricolor no Brasileirão (três gols e três assistências), a criação fica comprometida

do Tricolor no Brasileirão (três gols e três assistências), a criação fica comprometida Martinelli e Canobbio, titulares absolutos, também estão suspensos, o que pode forçar uma equipe improvisada em setores importantes

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Fluminense