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Fulham x Newcastle Palpite – Análise e odds (24/05)

Veja os principais palpites de Fulham x Newcastle pelo Campeonato Inglês

Iesus Paulo
Campina Grande (PB)
Dia 23/05/2026
13:11
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Sem nada a definir na tabela, Fulham e Newcastle United encerram a Premier League 2025-26 no domingo, 24 de maio, no Craven Cottage, às 12h00 (horário de Brasília). Os dois clubes chegam à última rodada empatados com 49 pontos, separados apenas pelo saldo de gols — e o Newcastle venceu os dois confrontos desta temporada por 2 x 1, triunfando em seis dos oito últimos duelos pela liga.

Alex Iwobi chega ao jogo após três partidas sem vitória com o Fulham e vai tentar encerrar a campanha em alto nível. O Newcastle, por sua vez, chega embalado por três jogos sem derrota, incluindo goleadas de 3 x 1 sobre Brighton e West Ham. Confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para Fulham x Newcastle pelo Campeonato Inglês

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Análise da partida - Newcastle chega com histórico e momento a seu favor

O Fulham encerra uma temporada de ambição reduzida no Craven Cottage. Em algum momento do inverno, a classificação europeia parecia viável, mas a primavera foi discreta: apenas quatro vitórias nos últimos 15 jogos da Premier League.

A sequência final é a mais preocupante. Marco Silva viu sua equipe ser goleada por 3 x 0 pelo Arsenal, perder por 1 x 0 para o Bournemouth e empatar em 1 x 1 com o Wolverhampton Wanderers, já rebaixado à época. O rendimento ofensivo caiu junto: sete gols nos últimos dez jogos representam uma média de 0,7 por partida — o pior número recente do clube na liga.

Um dado do Craven Cottage vale atenção: nos últimos 21 jogos em casa na Premier League, o Fulham empatou apenas uma vez. A equipe quase sempre vence ou perde, o que torna este jogo pouco favorável para apostas no empate.

O Newcastle chega em condição nitidamente melhor. Depois de uma temporada que incluiu uma campanha na Champions League até os playoffs — encerrada pelo Barcelona —, Eddie Howe fechou o calendário com três partidas sem derrota: 3 x 1 sobre Brighton, 1 x 1 com Nottingham Forest e 3 x 1 sobre West Ham.

O título da Copa da Liga na temporada anterior e o retorno continental consolidaram Howe como um dos técnicos mais respeitados do futebol inglês, mas o 11º lugar reflete o desgaste de uma campanha longa e disputada em duas frentes simultaneamente.

O retrospecto fora de casa é o único ponto de atenção para os visitantes: apenas uma vitória nos últimos seis jogos como visitante. No entanto, diante de um Fulham sem Joachim Andersen e em queda de produção ofensiva, o Newcastle tem argumentos claros para encerrar a temporada com três pontos.

Outros palpites e odds para Fulham x Newcastle

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 12h59. (23/05) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos entre Fulham e Newcastle

No histórico geral, os dois clubes somam 84 encontros, com leve vantagem para o Newcastle: 36 vitórias contra 33 do Fulham e 15 empates. No Craven Cottage, o quadro histórico se inverte — o mandante venceu 22 das 40 partidas disputadas naquele estádio, contra 13 triunfos do Newcastle.

A tendência recente, no entanto, pertence claramente aos Magpies. O clube de Newcastle venceu seis dos oito últimos confrontos pela Premier League e ganhou as duas partidas desta temporada, ambas por 2 x 1. Uma sequência estatística reforça o caráter decidido desses duelos: os últimos 17 encontros entre os dois clubes não tiveram nenhum empate.

Para quem acompanha apostas, o padrão de gols é relevante: apenas quatro dos dez últimos jogos entre os clubes pela Premier League terminaram com mais de 2,5 gols, o que aponta para um histórico consistente de partidas fechadas, decididas por margem mínima.

Notícias de Fulham x Newcastle

Fulham: desfalques e dúvidas

A ausência mais impactante para o Fulham é a suspensão de Joachim Andersen. O zagueiro dinamarquês, peça central da defesa de Silva, não pode atuar na última rodada após acumular cartões ao longo da temporada. Calvin Bassey e Issa Diop assumem a zaga central em seu lugar.

Antonee Robinson e Timothy Castagne devem manter seus postos nas laterais, enquanto Sander Berge e Sasa Lukic continuam como a dupla de volantes. Emile Smith Rowe deve seguir no papel de camisa 10.

Harry Wilson deve ganhar uma vaga no time titular — possivelmente em sua última partida pelo clube, caso a janela de verão confirme as mudanças especuladas no setor ofensivo do Fulham.

Alex Iwobi deve começar pela esquerda do trio ofensivo. O meio-campista nigeriano acumula quatro gols e três assistências em 27 aparições na Premier League nesta temporada.

Raul Jimenez é o nome mais provável para liderar o ataque, com Rodrigo Muniz como opção caso Silva prefira poupar o mexicano.

Provável escalação do Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Bassey, Diop e Robinson; Berge e Lukic; Wilson, Smith Rowe e Iwobi; Jimenez. Técnico: Marco Silva.

Newcastle: desfalques e dúvidas

Sandro Tonali está fora por lesão, encerrando sua temporada sem uma despedida no Craven Cottage. Tino Livramento também segue indisponível, e Kieran Trippier deve ocupar a lateral direita em seu lugar.

Bruno Guimarães segue como o principal organizador do meio de campo ao lado de Jacob Murphy, que entra na equipe para cobrir a ausência do italiano. Jacob Ramsey deve atuar entre as linhas como meia-atacante.

Anthony Elanga se recuperou de um período fora e pode aparecer pela esquerda do ataque, formando com Harvey Barnes o par de pontas que gerou problemas para adversários ao longo da temporada.

Will Osula deve liderar o ataque, com Nick Pope no gol e a dupla Malick Thiaw e Dan Burn na zaga central.

Provável escalação do Newcastle United (4-2-3-1): Pope; Trippier, Thiaw, Burn e Hall; Guimarães e Murphy; Elanga, Ramsey e Barnes; Osula. Técnico: Eddie Howe.

Destaques individuais de Fulham x Newcastle

Destaque do Fulham
Alex Iwobi
Meia-atacante · Nigéria · Camisa 17
4
Gols na Premier League 2025-26
3
Assistências na Premier League
27
Aparições na Premier League
40%
Precisão nas finalizações
Destaque do Newcastle United
Harvey Barnes
Ponta-direita · Inglaterra
6
Gols na Premier League 2025-26
53
Finalizações totais na liga
19
Finalizações no alvo
34
Aparições na Premier League

Os técnicos - Silva e Howe encerram temporadas com futuros em aberto

Marco Silva

O técnico português construiu mais uma campanha coerente com um elenco que não dispõe dos recursos dos clubes do topo da liga. A organização defensiva e a dificuldade de ser batido são marcas do trabalho de Silva, mas a queda de produção ofensiva na primavera e o distanciamento da zona europeia geraram questionamentos sobre o que vem a seguir.

Especulações sobre um possível retorno a Portugal no verão ganharam força nas últimas semanas. Independentemente do desfecho, Silva encerra a temporada com o Fulham estável e com 49 pontos na Premier League — resultado que, considerando o tamanho da concorrência financeira, não é trivial.

Eddie Howe

Howe segue com o apoio da diretoria do Newcastle para a próxima temporada. A campanha na Champions League — eliminação para o Barcelona nos playoffs — demonstrou que o clube pode competir no nível continental, ainda que o 11º lugar na liga evidencie os limites de um elenco exigido em duas frentes ao longo de nove meses.

A janela de transferências do verão será decisiva, especialmente no meio de campo. As preocupações com a condição física de Tonali deixaram a posição descoberta em momentos críticos, e o reforço nesse setor parece prioridade para 2026-27.

Análise tática de Fulham x Newcastle

Os dois times devem entrar em campo no sistema 4-2-3-1, o que coloca a disputa pelo meio de campo como o fator tático central. Berge e Lukic formam uma dupla funcional, mas Guimarães tem um nível de qualidade na distribuição e progressão de bola que nenhum dos dois consegue igualar individualmente. Se o brasileiro encontrar espaço para receber e girar, o Newcastle terá condições de ditar o ritmo da partida.

A ausência de Andersen muda o perfil defensivo do Fulham de maneira relevante. O dinamarquês combina presença aérea, leitura de jogo e saída de bola com o pé — atributos que Bassey e Diop terão dificuldade em reproduzir integralmente. Com Barnes aplicando pressão pela direita e um ataque direto ao espaço, o Newcastle tem as condições táticas para explorar essa fragilidade atrás da linha defensiva do Fulham.

Com a saída de bola limitada pela ausência de Andersen, o Fulham tende a recorrer mais a lançamentos longos e bolas paradas para gerar perigo. A reorganização defensiva com Bassey e Diop — menos acostumados a atuar juntos — pode abrir brechas no posicionamento em escanteios defensivos, área em que Barnes e Burn podem ser decisivos pelo lado do Newcastle.

Prognóstico de placar exato para Fulham x Newcastle

Previsão de placar
Fulham 0 x 1 Newcastle United
O Newcastle chega ao Craven Cottage em melhor forma, com domínio histórico recente sobre o Fulham e a vantagem de atuar contra uma defesa sem Andersen. O Fulham, com média de 0,7 gol por jogo nas últimas dez rodadas, tem poucos argumentos ofensivos para reverter o retrospecto desfavorável desta temporada.
O Newcastle venceu os dois confrontos desta temporada por 2 x 1, incluindo a vitória no Craven Cottage
O Fulham marcou apenas sete gols nos últimos dez jogos da Premier League (0,7 por partida)
A suspensão de Joachim Andersen deixa a zaga do Fulham reorganizada e mais vulnerável ao contra-ataque direto
Nenhum dos últimos 17 confrontos diretos entre os dois clubes terminou em empate
Apenas quatro dos dez últimos confrontos na Premier League produziram mais de 2,5 gols

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