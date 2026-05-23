São Paulo x Santos (F) Palpite – Análise e odds (25/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória do São Paulo – 1,50 na Betsson Aposta de valor: Ambas marcam – não – 1,70 na Betano Placar previsto: São Paulo 2 x 0 Santos – 5,20 na Betsson Aposta ousada: Primeiro tempo: São Paulo – 1,88 na Betsson Palpite com boas chances de acontecer: Menos de 2,5 gols – 1,82 na Superbet

São Paulo e Santos se encontram na segunda-feira (25), no CFA Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O clássico paulista coloca frente a frente dois momentos opostos: as Soberanas, terceiras colocadas com 23 pontos, brigam pela liderança da fase classificatória, enquanto as Sereias da Vila, com 14 pontos na 12ª posição, precisam vencer para manter vivo o objetivo de alcançar o G8.

O confronto chega com pressão extra para o Santos. A lateral-direita Letícia Santos, advertida com o terceiro cartão amarelo consecutivo na derrota por 0 x 1 para o RB Bragantino na rodada passada, cumprirá suspensão automática e não estará disponível. Do outro lado, o São Paulo chega embalado pela vitória de 1 x 0 sobre o Juventude, quando Serrana inaugurou o placar com um chute de fora da área aos 11 minutos do segundo tempo. Confira outras dicas de apostas de hoje.

Melhor palpite para São Paulo x Santos pelo Campeonato Brasileiro Feminino

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Análise da partida - São Paulo na briga pelo topo, Santos correndo contra o tempo

Thiago Viana construiu em Cotia a defesa mais sólida do Brasileirão Feminino 2026: apenas oito gols sofridos em 11 partidas, a menor marca da competição. Esse equilíbrio defensivo, sustentado pela dupla de zagueiras Tayla e Bruna Calderan, é a base da campanha que levou o São Paulo a 23 pontos, dois atrás do líder Corinthians e um abaixo do Palmeiras.

A derrota por 2 x 1 para o Corinthians na décima rodada, quando Duda Sampaio e Andressa Alves decidiram na Fazendinha, foi a única vez nos últimos seis jogos que o São Paulo saiu sem pontuar. A reação foi imediata: na sequência, o Tricolor derrotou o Juventude com um gol isolado de Serrana, que recebeu de Bruna Calderan na intermediária, limpou a marcação e acertou o ângulo de fora da área.

Serrana marcou nas duas últimas partidas pela A1 — contra o Corinthians na décima rodada e contra o Juventude na 11ª — e chega em boa fase. Maricel Pereyra, meia-atacante argentina titular, é o principal fio condutor entre as linhas, criando os espaços explorados por Isa e pelas pontas. Com 16 gols marcados em 11 jogos, o São Paulo tem volume ofensivo suficiente para impor o ritmo que deseja contra adversários que defendem em bloco.

O retorno das Sereias da Vila à elite nacional em 2026 — após vencerem a Série A2 de 2025 com autoridade, conquistando oito dos nove jogos da fase de grupos — esbarrou nas dificuldades típicas de quem sobe de divisão. Uma sequência de sete partidas sem vencer no Brasileirão levou à troca de treinador no final de abril, com Marcelo Frigerio assumindo o lugar de Caio Couto no dia 25.

A resposta do novo técnico foi positiva de imediato: vitória por 2 x 0 sobre o Fluminense fora de casa, no Luso-Brasileiro, com gols de Evelin Bonifácio de cabeça aos sete minutos do segundo tempo e de Laryh em belo voleio aos 45 da etapa final. O ímpeto, contudo, não teve sequência: na rodada 11, a equipe perdeu em casa para o Bragantino por 0 x 1, com Martina Del Trecco convertendo pênalti aos 42 minutos do segundo tempo.

Com 14 pontos e cinco rodadas pela frente na fase classificatória, o Santos depende de seus próprios resultados para entrar no G8. A margem para erros é cada vez menor, e a ida a Cotia sem a lateral-direita titular complica ainda mais o planejamento defensivo de Frigerio.

Outros palpites e odds para São Paulo x Santos

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Confrontos diretos entre São Paulo e Santos

O reencontro entre as equipes no Brasileirão Feminino A1 marca o retorno das Sereias à elite depois de um ano na Série A2. O Santos foi rebaixado ao final da temporada de 2024 após terminar na zona de descenso, o que eliminou os confrontos diretos do calendário da competição nacional em 2025.

O último duelo entre as duas equipes aconteceu no Campeonato Paulista Feminino de 2025, em setembro, com empate por 2 x 2 na Vila Belmiro, em Santos. Os registros de confrontos diretos no Brasileirão Feminino A1 entre as duas equipes remontam às edições de 2023 e 2024 — a última antes do rebaixamento santista — mas os resultados exatos dessas partidas precisam ser verificados nas fontes oficiais antes da publicação.

Esta segunda-feira marca a única partida do turno único entre as duas equipes na fase classificatória do Brasileirão 2026, o que amplifica o peso do resultado para o Santos, que não terá oportunidade de reparação dentro do mesmo campeonato. Com apenas cinco rodadas restantes após esta, o cenário para as Sereias não admite tropeços.

Notícias de São Paulo x Santos

São Paulo: desfalques e dúvidas

Thiago Viana tem o grupo em condições normais e deve manter a base da vitória sobre o Juventude. A goleira Carlinha, uma das mais seguras da competição nesta temporada, segue como titular incontestável. Na defesa, Bruna Calderan e Tayla formam a dupla de zagueiras que sustenta os oito gols sofridos em 11 jogos. Acompanhe todas as notícias do São Paulo Feminino antes do jogo.

No meio, Robinha e Bia Menezes exercem a função de escudo defensivo que dá liberdade para Aline Milene e Maricel Pereyra atuarem mais perto do gol adversário. Pelas pontas, a disputa entre Crivelari e Gadu deve ser resolvida conforme a leitura do técnico sobre o posicionamento do Santos.

Não há desfalques confirmados por suspensão ou lesão prolongada no plantel são-paulino para esta rodada.

Provável escalação do São Paulo (4-2-3-1): Carlinha; Serrana, Bruna Calderan, Tayla, Carol Gil; Robinha, Bia Menezes; Aline Milene, Pereyra, Crivelari; Isa. Técnico: Thiago Viana.

Santos: desfalques e dúvidas

A baixa mais significativa é confirmada: Letícia Santos, lateral-direita de 31 anos que retornou ao Santos em 2026 após quinze anos de afastamento, cumpre suspensão automática por ter atingido três cartões amarelos na competição. A experiência e a leitura defensiva da atleta, que disputou a Copa do Mundo de 2019 e as Olimpíadas de 2021 pela Seleção Brasileira, são atributos difíceis de compensar em pouco tempo.

Marcelo Frigerio precisará reorganizar o flanco direito. A opção mais provável é posicionar Ana Alice na lateral ou acionar alguma jogadora do banco para proteger esse corredor, que tende a ser explorado pelo São Paulo pelas boas movimentações de Crivelari e pela projeção de Serrana.

Evelin Bonifácio e Laryh, que marcaram na vitória sobre o Fluminense, são as principais apostas ofensivas do Santos. Larroquette, artilheira do clube na temporada com três gols em todas as competições, é opção pelo ataque. Carol Baiana, que marcou no empate com o Corinthians pelo Paulistão, também está disponível.

Provável escalação do Santos (4-4-2): Taty Amaro; Ana Alice, Rafa Martins, Isa Cardoso, Larissa Vasconcelos; Suzane Pires, Katrine, Eudimilla, Laryh; Evelin Bonifácio, Carol Baiana. Técnico: Marcelo Frigerio.

Destaques individuais de São Paulo x Santos

Destaque do São Paulo Serrana 2 Gols nas últimas 2 rodadas da A1 (R10 e R11) 8 Gols sofridos pelo São Paulo em 11 jogos (melhor defesa) 23 Pontos do São Paulo na A1 2026 (3ª posição) 1 x 0 Gol decisivo vs Juventude (R11) – chute de fora da área Destaque do Santos Evelin Bonifácio 1 Gol na A1 2026 (vs Fluminense, R10 – cabeça, 52') 2 x 0 Vitória do Santos sobre o Fluminense (R10) que encerrou jejum de 7 jogos 14 Pontos do Santos na A1 2026 (12ª posição) 3 Gols de Larroquette no Santos em todas as competições (artilheira)

Os técnicos - Grandes treinadores, momentos diferentes na tabela

Thiago Viana

Thiago Viana moldou o São Paulo Feminino com foco na organização coletiva e na solidez defensiva. A marca de apenas oito gols sofridos em 11 rodadas, a melhor defesa do Brasileirão Feminino A1 em 2026, traduz o trabalho de um treinador que valoriza o controle de partida acima do volume de jogo. O aproveitamento de 70% na competição coloca o São Paulo entre os três candidatos diretos ao título.

A gestão do elenco nas semanas de Data Fifa e a resposta coletiva após a derrota para o Corinthians — com vitória limpa na rodada seguinte — indicam um grupo coeso sob sua orientação. O aproveitamento de 70% na competição, com apenas oito gols sofridos, é o retrato mais fiel do trabalho desenvolvido em Cotia.

Marcelo Frigerio

Marcelo Frigerio chegou ao Santos no dia 25 de abril para substituir Caio Couto, com a missão de conter uma queda de rendimento que se estendia por sete partidas. A vitória por 2 x 0 sobre o Fluminense no Rio de Janeiro, logo na primeira semana de trabalho, deu fôlego à sequência e mostrou capacidade de mobilizar o grupo com rapidez.

O técnico herda um elenco heterogêneo, com atletas de alto nível como Letícia Santos e Evelin Bonifácio ao lado de jogadoras que disputam a A1 pela primeira vez. A derrota para o Bragantino na sequência não apagou o bom início, mas indica que o trabalho de consolidação ainda está em curso. O duelo em Cotia serve como medir a evolução do Santos sob seu comando num cenário adverso.

Análise tática de São Paulo x Santos

O São Paulo costuma operar em dois blocos bem definidos: a linha de quatro defensores recua compacta ao perder a bola, enquanto Pereyra e Aline Milene trabalham entre as linhas para receber em espaços adiantados. O time raramente expõe as laterais de forma desnecessária, priorizando saída de bola pelo centro antes de ampliar o jogo pelas pontas.

O Santos, por sua vez, tem buscado sair em transições rápidas com Evelin Bonifácio e Laryh explorando profundidade. A ausência de Letícia Santos fragiliza o corredor direito adversário, justamente o setor pelo qual o São Paulo costuma progredir com as movimentações de Crivelari e a projeção de Serrana. Se Frigerio não cobrir esse espaço com eficiência, o Tricolor terá condições de criar situações de perigo repetidas vezes por aquele lado.

A tendência é de um jogo controlado pelo São Paulo no segundo tempo, após um primeiro quarto de hora mais disputado. Para o Santos, criar perigo antes dos 30 minutos é condição necessária — o Tricolor não costuma se abrir quando está com o placar favorável, e reverter resultados contra uma defesa que cedeu apenas oito gols em 11 jogos exige volume ofensivo que as Sereias ainda não demonstraram de forma consistente nesta temporada.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x Santos