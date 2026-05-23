Coritiba x Bahia Palpite – Análise e odds (25/05)

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O Coritiba recebe o Bahia na segunda-feira, pela 17ª rodada do Brasileirão 2026, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

O Coxa chega ao confronto em momento oposto ao do rival: na última rodada, goleou o Santos por 3 x 0 na Neo Química Arena, com dois gols de Breno Lopes e um de Josué, de pênalti, saltando para o oitavo lugar da tabela com 23 pontos.

O Bahia, por sua vez, não vence há sete partidas consecutivas na temporada, igualando a pior sequência da era Rogério Ceni, e perdeu Erick e Rodrigo Nestor por suspensão após o empate em 1 x 1 com o Grêmio na Arena Fonte Nova.

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Análise da partida - Coritiba em alta, Bahia em queda livre

A goleada do Coritiba sobre o Santos deu confiança a um grupo que vinha de duas derrotas seguidas (Grêmio 1 x 0 e Vitória 4 x 1) e um empate (2 x 2 com o Internacional) antes daquele jogo.

Fernando Seabra encontrou na dupla Breno Lopes e Pedro Rocha o poder ofensivo que faltava nas rodadas anteriores, e Josué segue como referência na criação de jogadas pelo meio.

O Coxa ocupa a oitava colocação com 23 pontos em 16 jogos (seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas), 18 gols marcados e 19 sofridos, e mira a parte de cima da tabela antes da pausa para a Copa do Mundo.

A campanha como mandante no Couto Pereira tem sido o diferencial da equipe paranaense: o estádio, com capacidade para mais de 40 mil torcedores, registrou público de 45.360 na vitória por 3 x 0 na Neo Química Arena como "visitante" na rodada passada, dando a dimensão do apoio da torcida.

O Bahia vive cenário bem diferente. O time de Rogério Ceni acumula quatro derrotas e três empates nas últimas sete partidas, sequência que gerou protestos da torcida na Arena Fonte Nova durante o empate com o Grêmio na rodada passada.

Já eliminado da Copa do Brasil (pelo Remo) e da fase preliminar da Libertadores, o Brasileirão é a única competição restante do Tricolor em 2026.

A pontuação do Bahia ainda mantém o clube na faixa intermediária da tabela, com 23 pontos, mas a tendência de queda preocupa, e o saldo de gols caminha para o negativo.

O próprio Ceni admitiu, após o empate com o Grêmio, que Éverton Ribeiro perdeu intensidade nas últimas atuações e que o elenco sente o peso psicológico da sequência negativa.

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Confrontos diretos entre Coritiba x Bahia

O Bahia não perde para o Coritiba desde dezembro de 2014.

A última derrota do Tricolor neste confronto aconteceu em 7 de dezembro daquele ano, no próprio Couto Pereira, em circunstâncias traumáticas: o Bahia foi rebaixado à Série B naquela tarde, perdendo de virada por 3 x 2, com gol de Keirrison aos 49 minutos do segundo tempo.

Desde então, o Bahia venceu seis confrontos consecutivos contra o Coxa sem perder.

O jogo mais recente entre as equipes foi na 23ª rodada do Brasileirão 2023, também no Couto Pereira: o Bahia venceu por 4 x 2, com gols de Rafael Ratão, Thaciano, Ademir e Gabriel Teixeira; Sebastián Gómez e Andrey descontaram para o Coritiba.

Naquela partida, o Bahia registrou 4.22 de xG contra apenas 1.27 do Coritiba, dominando amplamente as oportunidades criadas.

Como o Coritiba disputou as Séries B de 2024 e 2025, esta é a primeira vez que os clubes se enfrentam em mais de dois anos e meio.

Notícias de Coritiba x Bahia

Coritiba: desfalques e dúvidas

O Coxa tem uma lista extensa de jogadores no departamento médico.

O goleiro Pedro Morisco segue em recuperação de cirurgia no ombro direito e não tem prazo de retorno.

Na defesa, o zagueiro Maicon (lesão muscular na coxa esquerda) e o lateral Tinga (lesão na panturrilha) continuam fora.

No ataque, Fabinho (lesão no joelho esquerdo), Keno (pancada no joelho direito) e Rodrigo Rodrigues (recuperação de cirurgia no joelho) são baixas confirmadas.

A boa notícia para Fernando Seabra é o possível retorno de Lucas Ronier, destaque do time na temporada com três gols e quatro assistências.

O atacante de 21 anos sentiu dores na posterior da coxa, mas cumpriu suspensão na vitória sobre o Santos e trabalha para ficar à disposição nesta segunda-feira.

Breno Lopes, herói da goleada sobre o Peixe com dois gols e um pênalti sofrido, deve ser mantido no ataque, assim como Pedro Rocha no comando de frente.

JP Chermont, impedido de atuar contra o Santos por pertencer ao clube paulista, volta a ficar disponível para a lateral direita.

Provável escalação do Coritiba (4-2-3-1): Pedro Rangel; JP Chermont, Moledo, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez e Thiago Santos; Lucas Ronier (Lavega), Josué e Breno Lopes; Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

Bahia: desfalques e dúvidas

O cenário do Bahia é ainda mais complicado para a partida no Couto Pereira.

Os meias Erick e Rodrigo Nestor receberam o terceiro cartão amarelo no empate com o Grêmio pela 16ª rodada e cumprem suspensão automática.

O goleiro Ronaldo, o volante Caio Alexandre e o atacante Ruan Pablo já estavam vetados e seguem fora da relação.

Luciano Juba, lateral-esquerdo titular, deixou o campo aos 13 minutos do segundo tempo do jogo contra o Grêmio com dores na parte posterior da coxa esquerda e é dúvida para segunda-feira.

Se Juba não tiver condições de jogo, Iago Borduchi deve assumir a posição.

Rogério Ceni precisará promover alterações no meio-campo, área mais atingida pelas suspensões, e pode apostar em Nicolás Acevedo como opção para recompor o setor.

Mateo Sanabria, que entrou no segundo tempo contra o Grêmio e marcou o gol de empate, pode ganhar a vaga de titular no ataque.

Provável escalação do Bahia (4-3-3): Léo Vieira; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Juba); Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Erick Pulga, Sanabria (Willian José) e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.

Destaques individuais de Coritiba x Bahia

Destaque do Coritiba Breno Lopes 2 Gols na goleada por 3 x 0 sobre o Santos (R16) R$15M Contratação junto ao Fortaleza para 2026 1 Pênalti sofrido vs Santos (convertido por Josué) 1 Expulsão provocada (Barreal) no mesmo jogo Destaque do Bahia Éverton Ribeiro 7.90 Nota média FotMob na Série A 2026 (maior do Bahia) 1 Assistência na Série A 2026 Set/23 No Bahia há quase três anos, capitão desde a chegada 2025 Recolocou o Bahia na Libertadores após 35 anos

Os técnicos - Duas fases opostas na Série A

Fernando Seabra

Contratado em dezembro de 2025 após o acesso na Série B, Fernando Seabra tem o mérito de ter mantido o Coritiba competitivo no primeiro semestre de volta à elite.

O treinador, que passou pelo Cruzeiro antes de assumir o Coxa, demonstra flexibilidade tática e soube ajustar o time após a sequência de duas derrotas (Grêmio e Vitória) que antecedeu a goleada sobre o Santos.

Rogério Ceni

Rogério Ceni está no Bahia desde setembro de 2023, o treinador mais longevo do clube no século 21, com mais de 123 partidas comandadas e aproveitamento de 59%.

Renovou até 2027, mas vive seu período mais turbulento no cargo: a sequência de sete jogos sem vitória gerou pedidos de demissão por parte da torcida na Arena Fonte Nova.

Ceni recolocou o Bahia na Libertadores em 2025 após 35 anos, mas em 2026 o desempenho irregular coloca em risco os objetivos continentais do projeto do Grupo City.

Análise tática de Coritiba x Bahia

O Coritiba de Fernando Seabra opera em um 4-2-3-1 com transição rápida, usando Josué como eixo criativo entre as linhas e Breno Lopes como referência pela esquerda, invertendo com Pedro Rocha pelo centro.

Na goleada sobre o Santos, a saída rápida em contra-ataque foi o ponto forte: Breno Lopes marcou os dois gols em jogadas de velocidade após recuperação de bola no meio-campo.

A dupla de volantes Gómez e Thiago Santos garante equilíbrio defensivo e permite que os meias se projetem ao ataque com liberdade.

O Bahia de Ceni costuma atuar em 4-3-3 com posse de bola e pressão alta, mas a ausência de Erick e Nestor obriga a reformulação do trio de meio-campo.

Sem esses jogadores, o Bahia perde capacidade de progressão com a bola e fica mais dependente de Éverton Ribeiro para ditar o ritmo de jogo.

Erick Pulga, pela ponta direita, é a principal arma ofensiva do Tricolor para explorar o espaço deixado pela lateral esquerda do Coritiba, onde Bruno Melo atua na posição.

O cenário favorece um jogo mais controlado, com o Coritiba administrando a posse em casa e buscando transições rápidas contra um Bahia reformulado no meio-campo.

Prognóstico de placar exato para Coritiba x Bahia