Lanús x Mirassol Palpite – Análise e odds (26/05)

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O Lanús recebe o Mirassol na terça-feira, 26 de maio, no Estadio Ciudad de Lanús, pela sexta e última rodada do Grupo G da Copa Libertadores 2026.

O duelo carrega pesos completamente diferentes para cada lado. O Mirassol, líder do grupo com 12 pontos em cinco jogos, já garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final e pode confirmar a primeira posição com um simples empate.

O Lanús, eliminado após a derrota por 2 x 0 para a LDU de Quito na rodada anterior, encerra sua participação continental sem chance de avanço e em meio à pior sequência de resultados da temporada.

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Análise da partida - Lanús eliminado e sem gols; Mirassol busca encerrar fase histórica no topo

O Lanús vive o momento mais difícil da temporada 2026. O time de Mauricio Pellegrino acumula três derrotas consecutivas e não marca há quatro partidas seguidas, considerando todas as competições. O 0 x 0 contra o Deportivo Riestra pelo Apertura, no início de maio, já sinalizava o bloqueio ofensivo, que se agravou com a goleada de 4 x 0 sofrida para o Always Ready pela quarta rodada da Libertadores, a eliminação no mata-mata do Apertura (2 x 0 para o Argentinos Juniors) e o 2 x 0 em Quito contra a LDU.

Como visitante na Libertadores, o aproveitamento do Lanús é de zero ponto em três jogos, com um saldo de gols amplamente negativo. As duas vitórias na competição aconteceram em casa, na Fortaleza, incluindo o 1 x 0 sobre a LDU com gol de Agustín Cardozo aos 74 minutos pela terceira rodada.

O Mirassol, por outro lado, construiu uma das campanhas mais surpreendentes da fase de grupos da Libertadores 2026. O clube do interior de São Paulo, com pouco mais de 60 mil habitantes, disputa a Libertadores pela primeira vez e acumula quatro vitórias em cinco jogos. Em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia (o Maião), o aproveitamento foi de 100%: três vitórias sem derrota, com triunfos sobre Lanús (1 x 0), Always Ready e LDU de Quito (2 x 0).

No Brasileirão, a situação do Mirassol permanece delicada. O Leão ocupa a 18ª posição com 16 pontos após 17 rodadas, mas a vitória sobre o Fluminense por 1 x 0 no último sábado, com gol de Denilson, trouxe fôlego na luta contra o rebaixamento.

O cenário aponta o Mirassol como time em melhor momento, mesmo jogando fora de casa. Enquanto o Lanús acumula quatro jogos consecutivos sem marcar entre Libertadores e liga doméstica, o time paulista demonstra confiança acumulada ao longo de uma fase de grupos consistente.

O confronto tende a ser de baixa intensidade ofensiva. O Lanús não tem motivação competitiva concreta, e o Mirassol pode administrar o jogo sabendo que até um empate garante a liderança.

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Confrontos diretos entre Lanús e Mirassol

Lanús e Mirassol se enfrentaram apenas uma vez na história antes deste duelo. O confronto aconteceu pela primeira rodada da fase de grupos desta mesma Libertadores 2026, em 8 de abril, no Maião.

Naquela ocasião, o Mirassol venceu por 1 x 0 com gol de João Victor aos 60 minutos. O Lanús teve o lateral Tomás Guidara advertido com cartão amarelo aos 89 minutos. A partida foi apitada pelo colombiano John Alexander Ospina.

Não há outros registros de confrontos entre os clubes em competições oficiais, o que torna a rivalidade exclusivamente ligada a esta edição da Libertadores. O retrospecto geral, portanto, é de uma vitória do Mirassol e zero para o Lanús.

Notícias de Lanús x Mirassol

Lanús: desfalques e dúvidas

O Lanús terá pelo menos dois desfalques confirmados para o duelo. O atacante Yoshan Valois, titular nas últimas partidas, sofreu uma entorse no joelho e tem previsão de retorno apenas no início de julho. O volante Raúl Loaiza também está fora por lesão muscular, sem prazo definido de recuperação.

A ausência de Valois deve abrir espaço para Walter Bou no comando do ataque. O centroavante, experiente e com passagem por outros clubes argentinos, entrou no banco nas últimas rodadas, mas não conseguiu contribuir de forma decisiva quando acionado.

Com a eliminação confirmada na Libertadores, Pellegrino pode optar por rodar o elenco e dar minutos a jogadores menos utilizados. Nomes como Dylan Aquino, Lucas Besozzi e Thomás de Martis são opções para o setor ofensivo. Na zaga, Nicolás Morgantini e Gonzalo Pérez estão disponíveis como alternativas.

A linha defensiva formada por Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich tende a ser mantida, mas não seria surpresa ver alterações diante do cenário de eliminação antecipada.

Provável escalação do Lanús (4-2-3-1): Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Cardozo e Biafore; Salvio, Moreno e Carrera; Walter Bou. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Mirassol: desfalques e dúvidas

O Mirassol terá a baixa do lateral Victor Luís, expulso na vitória sobre o Always Ready pela quinta rodada em Assunção. A suspensão automática tira o jogador do último compromisso da fase de grupos.

Reinaldo, que já vinha atuando como titular na posição, deve permanecer na lateral esquerda. Na ala oposta, Daniel Borges segue como primeira opção.

O atacante Negueba está fora pelo restante da temporada, enquanto Igor Formiga (lesão na coxa, retorno previsto para início de junho) e André Luís (lesão na coxa, prazo incerto) também são desfalques.

O técnico Rafael Guanaes pode considerar poupar alguns titulares pensando no Brasileirão, onde o Mirassol luta contra o rebaixamento. Ainda assim, com a possibilidade de confirmar a liderança do grupo, a tendência é de um time competitivo, equilibrando titulares e peças de rotação.

Provável escalação do Mirassol (4-2-3-1): Walter; Daniel Borges, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; José Aldo e Denilson; Alesson, Shaylon e Carlos Eduardo; Edson Carioca. Técnico: Rafael Guanaes.

Destaques individuais de Lanús x Mirassol

Destaque do Lanús Agustín Cardozo 6,67 Nota média FotMob (Libertadores 2026) 1 Gol na Libertadores (vs LDU, R3) 0,23 xG acumulado (Libertadores) 0 Gols nos últimos 4 jogos (todas as competições) Destaque do Mirassol Alesson 7,39 Nota média FotMob (Libertadores 2026) 3 Assistências na Libertadores 1 Gol na Libertadores 2026 0,99 xG acumulado (Libertadores)

Os técnicos - experiência continental contra construção consistente

Mauricio Pellegrino

Pellegrino assumiu o Lanús com a missão de dar continuidade ao ciclo vitorioso do clube, que conquistou a Copa Sul-Americana 2025 e a Recopa Sul-Americana 2026, superando o Flamengo no Maracanã. O treinador argentino tem larga experiência no futebol europeu, com passagens por Valencia, Alavés e Southampton como técnico, além de ter sido zagueiro de destaque na Espanha.

Na Libertadores 2026, porém, o desempenho ficou aquém das expectativas. A campanha de duas vitórias e três derrotas resultou na eliminação com uma rodada de antecedência, e a sequência de quatro jogos sem marcar levanta questionamentos sobre a capacidade de reação ofensiva da equipe.

Rafael Guanaes

Guanaes é o responsável pela ascensão recente do Mirassol ao futebol nacional e continental. Sob seu comando, o clube encerrou o Brasileirão 2025 na quarta posição, garantindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A campanha continental de 2026, com classificação antecipada e liderança isolada do Grupo G, consolida sua reputação como treinador organizado e pragmático.

O desafio de Guanaes está em equilibrar a campanha continental com a luta contra o rebaixamento na Série A, onde o Mirassol ocupa as últimas posições. A gestão do elenco entre as duas competições será determinante para o restante da temporada.

Análise tática de Lanús x Mirassol

Ambas as equipes utilizam o 4-2-3-1 como formação base, o que deve gerar um confronto espelhado no meio-campo. O Lanús costuma apostar em transições rápidas, com Salvio e Carrera abrindo nas pontas e Marcelino Moreno como articulador entre as linhas. O problema é que o time não consegue converter suas situações de ataque em gols: foram zero finalizações convertidas nos últimos quatro jogos.

O Mirassol, mesmo como visitante, tende a manter sua postura ofensiva controlada. Guanaes prioriza a compactação defensiva com Aldo e Denilson protegendo a zaga, liberando Alesson e Shaylon para conduzirem as jogadas de contra-ataque. Alesson, com três assistências e um gol na Libertadores, é o jogador mais produtivo do Mirassol na competição.

A fragilidade do Lanús na saída de bola sob pressão pode ser explorada pelo pressing alto do Mirassol. O autogol de Peña Biafore contra a LDU na quinta rodada, originado de uma cobrança de Leo Quiñónez, ilustra a vulnerabilidade defensiva em lances de bola parada, um setor que Guanaes pode explorar com jogadores como Reinaldo, especialista em cobranças.

Prognóstico de placar exato para Lanús x Mirassol