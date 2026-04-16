Roma x Atalanta – Palpites, análise e odds (18/04)

A Serie A italiana apresenta neste sábado, 18 de abril de 2026, um duelo carregado de significado no Stadio Olimpico. Roma e Atalanta se enfrentam pela 33ª rodada em uma partida que combina a disputa por vagas na Champions League com um reencontro simbólico: Gian Piero Gasperini, ídolo da Atalanta, agora comanda a Roma e enfrenta o clube onde construiu seu legado.

A Roma chega embalada pela vitória por 3 x 0 sobre o Pisa, com hat-trick de Donyell Malen, resultado que encerrou uma sequência de apenas uma vitória em sete jogos na liga. A Atalanta, por sua vez, vem de derrota por 1 x 0 para a Juventus em casa, em um jogo no qual teve amplo domínio, mas esbarrou na falta de eficiência ofensiva. Separadas por quatro pontos na tabela, as duas equipes precisam pontuar para manter vivas as ambições europeias.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A Roma ocupa a sexta posição na Serie A, com 57 pontos, somando 18 vitórias, três empates e 11 derrotas. Está a três pontos da zona de classificação para a Champions League, ocupada pela Juventus (60), e a um ponto do Como (58), que hoje estaria na Europa League. Os números de gols são praticamente idênticos aos da Atalanta: 45 marcados e 28 sofridos, contra 44 e 28 da equipe de Bérgamo. A diferença aparece no desempenho como mandante. No Olimpico, a Roma conquistou 35 pontos em 16 jogos (11 vitórias, dois empates e três derrotas), sustentando a campanha mesmo nos momentos de instabilidade.

A Atalanta é a sétima colocada, com 53 pontos. Sob o comando de Raffaele Palladino, que assumiu em novembro no lugar de Ivan Juric, a equipe reagiu após um início irregular e soma 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas na Serie A desde então. A recuperação inclui a chegada às oitavas de final da Champions League, com eliminação para o Bayern de Munique, e a semifinal da Coppa Italia, na qual empatou por 2 x 2 com a Lazio no jogo de ida. A partida de volta, marcada para 22 de abril, apenas quatro dias após este confronto, pode influenciar nas escolhas de Palladino.

O principal problema recente da Atalanta está nos confrontos diretos contra equipes da parte de cima da tabela. Contra adversários da metade superior, o time somou apenas quatro pontos em sete jogos, com apenas quatro gols marcados. A derrota para a Juventus na rodada passada resume esse cenário: foram 20 finalizações e domínio da posse, mas sem efetividade.

Para a Roma, a temporada tem sido irregular. Após um início forte, com oito vitórias nos primeiros 11 jogos, a equipe sofreu com uma sequência de lesões no setor ofensivo. Desde o fim de dezembro, Gasperini perdeu Dovbyk, Dybala, Ferguson, Soulé, Wesley e Koné em diferentes momentos, o que impactou o rendimento. A chegada de Donyell Malen em janeiro, por empréstimo do Aston Villa, mudou o cenário: o atacante soma 10 gols em 12 jogos na Serie A.

Mesmo fora de casa, a Atalanta se mantém competitiva. Um empate contra a Inter no San Siro e a vitória por 3 x 0 sobre o Lecce mostram que a equipe não se retrai longe de seus domínios. Por outro lado, os 11 empates na temporada evidenciam a dificuldade em transformar volume de jogo em vitórias quando não consegue impor seu ritmo ofensivo.

Outros palpites para Roma x Atalanta

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

O histórico geral entre Roma e Atalanta soma 48 confrontos, com 20 vitórias da Roma, 18 da Atalanta e 10 empates, além de média de 2,98 gols por jogo. Os números refletem um equilíbrio histórico, embora o recorte mais recente favoreça a equipe de Bérgamo.

No primeiro turno desta temporada, a Atalanta venceu por 1 x 0 em casa, com gol de Giorgio Scalvini aos 12 minutos. A Roma de Gasperini teve mais posse de bola (54,6%), mas produziu pouco em finalizações certas: foram quatro, contra duas da Atalanta. Nos 30 confrontos mais recentes, a vantagem também é da equipe bergamasca, com 13 vitórias, contra nove da Roma e oito empates.

Na temporada passada, a Atalanta voltou a levar a melhor na última rodada, ao vencer por 2 x 1, com gols de Ademola Lookman e Ibrahim Sulemana, resultado que garantiu a classificação para a Champions League. Bryan Cristante marcou para a Roma naquele jogo. O domínio recente da Atalanta no confronto direto é evidente, e Gasperini conhece bem esse cenário, já que esteve do outro lado em boa parte dessas vitórias.

Notícias de Roma x Atalanta

Roma

A Roma chega ao duelo com uma lista extensa de desfalques. Estão fora Artem Dovbyk (lesão, retorno previsto para maio), Paulo Dybala (lesão, retorno em maio), Evan Ferguson (lesão de longa duração), Lorenzo Pellegrini (lesão no flexor da coxa direita, com previsão de cerca de um mês), Gianluca Mancini (lesão muscular), Wesley (lesão a serviço da seleção) e Manu Koné (lesão no tornozelo). São sete ausências relevantes no elenco.

A principal notícia positiva para Gasperini é o retorno de Matías Soulé. O argentino voltou a treinar com o grupo após seis semanas afastado por lesão na virilha e iniciou como titular contra o Pisa. Sua presença ganha peso diante das ausências de Dybala e Pellegrini. Stephan El Shaarawy também aparece como alternativa ofensiva.

Escalação provável da Roma (3-4-2-1): Mile Svilar; Daniele Ghilardi, Evan Ndicka e Mario Hermoso; Zeki Çelik, Niccolò Pisilli, Bryan Cristante e Devyne Rensch; Matías Soulé e Stephan El Shaarawy; Donyell Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Atalanta

Pelo lado da Atalanta, Palladino conta com um elenco mais completo. Os únicos desfalques confirmados são Kamaldeen Sulemana e Isak Hien, ambos lesionados. Davide Zappacosta está apto para enfrentar seu ex-clube, enquanto Nicola Zalewski, que assumiu protagonismo ofensivo após a saída de Ademola Lookman, é peça importante no sistema da equipe.

Escalação provável da Atalanta (3-4-2-1): Marco Carnesecchi; Berat Djimsiti, Giorgio Scalvini e Sead Kolasinac; Davide Zappacosta, Marten de Roon, Éderson e Lorenzo Bernasconi; Charles De Ketelaere e Nicola Zalewski; Nikola Krstovic.

Destaques individuais de Roma x Atalanta

Jogador destaque · Roma Donyell Malen 10 Gols em 12 jogos pela Serie A desde janeiro 0,93 Gols por partida na Serie A, 2º melhor da liga 55 Finalizações em 14 jogos pela Roma (21 no alvo) 3 Gols contra o Pisa no último jogo (hat trick) Jogador destaque · Atalanta Nikola Krstovic 9 Gols na Serie A 2025/26, artilheiro da Atalanta 28 Jogos disputados na Serie A, titular regular sob Palladino 2,0 Finalizações por jogo na Serie A, referência no ataque 1,3 Passes decisivos por jogo, centroavante que combina com os meias

Os Técnicos

Gian Piero Gasperini é o protagonista emocional deste confronto. Aos 68 anos, o técnico construiu em Bérgamo o período mais marcante da história da Atalanta, com nove temporadas, 342 jogos na Serie A, o título da Europa League em 2024, múltiplas classificações para a Champions League e a consolidação do clube como presença frequente em competições europeias.

Sua saída para a Roma, em junho de 2025, teve grande impacto no futebol italiano. À frente dos giallorossi, manteve o 3-4-2-1 característico, mas enfrentou uma série de lesões que limitaram o potencial ofensivo da equipe no segundo turno.

Raffaele Palladino, de 41 anos, assumiu uma Atalanta em crise em novembro, quando o time ocupava a 13ª posição após 11 rodadas sob o comando de Ivan Juric. Com passagens por Monza e Fiorentina, o treinador implementou um modelo mais equilibrado, baseado em controle de posse e construção paciente.

Desde sua chegada, os números são consistentes: 12 vitórias, quatro empates e quatro derrotas na Serie A, além de uma campanha sólida na Champions League.

O contraste entre os dois perfis é claro. Gasperini adota uma abordagem mais agressiva, com pressão alta e intensidade constante sem a bola. Palladino privilegia a organização, a circulação paciente e a solidez nas transições defensivas.

Curiosamente, a Atalanta ainda carrega elementos do modelo deixado por Gasperini, enquanto a Roma enfrenta limitações ofensivas semelhantes às que o treinador evitava em Bérgamo.

Análise Tática

A Roma deve manter o 3-4-2-1 utilizado contra o Pisa. A linha com três zagueiros oferece base defensiva, enquanto Çelik e Rensch atuam como alas, alternando entre recomposição e apoio ao ataque. No meio-campo, Cristante e Pisilli são responsáveis pela transição. O principal desafio está na criação: sem Pellegrini, Dybala e Koné, Soulé assume protagonismo como principal articulador, enquanto El Shaarawy contribui mais com mobilidade do que com construção.

A Atalanta de Palladino tende a espelhar o sistema no 3-4-2-1, com De Ketelaere e Zalewski atuando atrás de Krstovic. A equipe visitante se destaca pelas triangulações no meio-campo, com Éderson e De Roon controlando o ritmo, além da profundidade oferecida por Zalewski. Bernasconi e Zappacosta garantem amplitude pelos lados e participam ativamente da construção.

O principal ponto de confronto tático está na transição. A Roma busca pressionar alto e induzir erros na saída de bola da Atalanta, um princípio associado ao próprio Gasperini. Palladino, por outro lado, estruturou sua equipe para lidar com esse cenário, utilizando passes curtos e movimentação para superar a pressão. Se a Atalanta conseguir vencer essa primeira linha, encontrará espaços nas costas dos alas romanos. Caso contrário, a Roma pode recuperar a posse em zonas avançadas e explorar a velocidade de Malen.

A fragilidade defensiva da Roma em transições ficou evidente na derrota por 5 x 2 para a Inter. Sem Mancini e com uma linha de três zagueiros menos experiente, a equipe pode sofrer diante de ataques rápidos. A Atalanta, por sua vez, tem enfrentado dificuldades em jogos contra adversários diretos, o que reduz a probabilidade de um domínio amplo fora de casa. Além disso, a equipe tem o jogo de volta da semifinal da Coppa Italia contra a Lazio quatro dias depois, fator que pode influenciar a gestão física e as escolhas de Palladino.

Prognóstico de placar exato para Roma x Atalanta

🎯 Previsão de Placar Roma 1 x 1 Atalanta O reencontro de Gasperini com a Atalanta adiciona tensão a um duelo já decisivo. A Roma precisa da vitória para se manter na disputa por uma vaga na Champions League, mas lida com uma sequência de lesões que afeta sete jogadores do elenco principal. A Atalanta chega com um grupo mais completo, embora venha de derrota para a Juventus e apresente dificuldades recorrentes contra equipes da metade superior da tabela. O retrospecto recente também favorece a equipe de Bérgamo, que soma 13 vitórias contra nove da Roma nos últimos 30 confrontos. Por outro lado, este será o primeiro encontro no Olimpico nesta temporada, e o desempenho da Roma como mandante tem sido consideravelmente superior ao rendimento fora de casa, fator que equilibra o cenário. A Atalanta leva vantagem no recorte recente do confronto, com 13 vitórias contra nove da Roma , além de ter vencido o duelo do primeiro turno por 1 x 0

, além de ter vencido o duelo do primeiro turno por A Roma, por sua vez, sustenta sua campanha com base no desempenho como mandante: são 35 pontos em 16 jogos na Serie A, com 11 vitórias, dois empates e três derrotas

A Atalanta acumulou 11 empates na temporada, o maior número entre os candidatos a vagas europeias

na temporada, o maior número entre os candidatos a vagas europeias Donyell Malen marcou 10 gols em 12 jogos pela Serie A, com taxa de 0,93 gol por partida, e finalizou pelo menos duas vezes em cada partida pela Roma

Resumo dos palpites do Lance para Roma x Atalanta