River Plate x Boca Juniors – Palpites, análise e odds (19/04)

O futebol argentino para neste domingo, 19 de abril de 2026, para a primeira edição do Superclásico do ano. River Plate e Boca Juniors se encontram no Estadio Más Monumental, em Buenos Aires, pela 15ª rodada do Torneo Apertura.

O Millonario chega com cinco vitórias seguidas no campeonato e a vaga nos playoffs já assegurada, enquanto o Xeneize desembarca em Núñez com 12 jogos de invencibilidade e o moral em alta após golear o Barcelona-EQU por 3 x 0 na Libertadores. O último confronto, em novembro de 2025, foi do Boca por 2 x 0 na Bombonera, e o jogo deste domingo coloca em xeque tanto a sequência invicta visitante quanto o ascendente local de Eduardo Coudet.

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Análise da partida

O River ocupa a segunda posição da Zona B do Apertura, com 26 pontos, três a menos que o líder Independiente Rivadavia. A equipe garantiu vaga direta nos playoffs após a vitória por 2 x 0 sobre o Racing no Cilindro, completando a quinta vitória consecutiva no torneio.

O ciclo de Eduardo Coudet à frente do Millonario contabiliza seis triunfos e um único empate em sete partidas. Os dados indicam um time mais pragmático e menos dominante do que a versão anterior, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos no período, sustentado por um meio-campo combativo e uma dupla ofensiva eficaz.

O Boca Juniors, sob comando de Claudio Úbeda, ocupa o terceiro lugar da Zona A, com 21 pontos. A campanha tem como marca uma invencibilidade de 12 jogos, com seis vitórias e seis empates, alimentada pela arrancada na Libertadores e por um equilíbrio defensivo que vinha faltando.

O time chega a Núñez logo após bater o Barcelona-EQU por 3 x 0 e empatar com o Independiente, na Bombonera, em 1 x 1. O Xeneize ainda briga com Estudiantes (24 pontos) pela liderança da zona, e um resultado positivo no Monumental encurta a distância no momento mais sensível do calendário.

O cenário também tem peso financeiro e de calendário: a temporada será interrompida em junho e julho por conta da Copa do Mundo, e ambos os clubes precisam empilhar pontos antes da pausa. O Apertura entra em sua reta final, com três rodadas até a definição dos cruzamentos.

Palpites para River Plate x Boca Juniors

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Confrontos diretos

River e Boca se enfrentam pela 266ª vez na história. O retrospecto geral favorece o Xeneize por 93 vitórias a 88, com 84 empates, e o Boca também leva ligeira vantagem nos confrontos por torneios nacionais (79 a 73, com 65 igualdades).

O último encontro entre as duas equipes foi pelo Torneo Clausura 2025, em 9 de novembro do ano passado, na Bombonera. O Boca venceu por 2 x 0 e ainda carrega o capital moral desse resultado, conquistado em casa diante de uma fase irregular do River sob Marcelo Gallardo.

No último Superclásico disputado no Monumental, em abril de 2025, o River venceu por 2 x 1 com gols de Franco Mastantuono em cobrança de falta e Sebastián Driussi. Miguel Merentiel marcou o tento da equipe visitante, e a arbitragem agora repete o nome de Darío Herrera, o juiz responsável pelo histórico triunfo do Millonario por 1 x 0 em 2023, com o pênalti de Borja.

O histórico recente sugere jogo de poucos gols e equilíbrio: cinco dos últimos seis duelos diretos terminaram com mais de 1,5 gol, mas a média de gols nos H2H da última temporada foi inferior a 2,5. River abriu o placar em seis dos últimos sete cruzamentos.

Notícias de River Plate e Boca Juniors

River Plate: desfalques e dúvidas

Eduardo Coudet perde dois nomes importantes para o Superclásico após o jogo contra o Carabobo pela Sudamericana. Fausto Vera sofreu esguince de grau dois no ligamento colateral medial do joelho direito e fica fora por até dois meses, encerrando seu semestre.

Juan Fernando Quintero também é baixa confirmada, com desgarro de grau um no psoas esquerdo. O colombiano vinha em busca de ritmo no ciclo Coudet, e sua ausência tira do banco uma carta de criatividade decisiva para abrir defesas fechadas como a do Boca.

A lista de baixas inclui ainda o goleiro Franco Armani, com problema no tendão, e nomes como Germán Pezzella, Matías Galoppo (esguince), além de jogadores em recuperação física como Lucas Meza e Santiago Portillo. Maximiliano Salas e Facundo Colidio brigam pelas vagas no ataque ao lado de Driussi.

A boa notícia ficou por conta de Kendry Páez, que voltou em alto nível diante do Carabobo, com participação direta no gol de Driussi. O jovem equatoriano ganha força para começar entre os titulares no lugar de Ian Subiabre, descontentando Coudet após o clássico com o Racing.

Provável escalação do River Plate (4-3-3): Beltrán; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Aníbal Moreno, Kendry Páez, Galván; Colidio, Driussi e Salas. Técnico: Eduardo Coudet.

Boca Juniors: desfalques e dúvidas

O Boca Juniors também chega golpeado, com baixas sensíveis em setores estratégicos. Agustín Marchesín está fora por seis meses após romper ligamentos cruzados, e o juvenil Leandro Brey assume a meta xeneize em seu primeiro Superclásico.

O ataque conta com problemas físicos arrastados de Edinson Cavani, Exequiel Zeballos e Carlos Palacios, todos longe da forma ideal. Claudio Úbeda mantém a base que vem de boa sequência, com o paraguaio Adam Bareiro consolidado como referência ao lado do uruguaio Miguel Merentiel.

O retorno de Leandro Paredes ao meio-campo é um dos trunfos do Xeneize, ao lado de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado e Tomás Aranda, peça que vem se firmando como a grande revelação do esquema. O capitão fala em manter o foco mesmo sob a pressão visitante.

Provável escalação do Boca Juniors (4-4-2): Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ascacíbar, Delgado, Paredes, Aranda; Merentiel e Bareiro. Técnico: Claudio Úbeda.

Destaques individuais de River Plate x Boca Juniors

Jogador destaque · River Plate Sebastián Driussi 5 Gols em sete jogos no ciclo Coudet 3 Gols oficiais ao Boca em superclássicos 4 Gols no Torneo Apertura 2026 Decisivo Marcou o gol da vitória sobre Carabobo Jogador destaque · Boca Juniors Adam Bareiro 5 Gols em dez jogos pelo Boca em 2026 1 Assistência no período Forte no jogo aéreo Referência ofensiva no esquema 4-4-2 Convocado De volta ao radar da seleção paraguaia

Os técnicos

Eduardo Coudet assumiu o River há poucas semanas e já consolidou identidade defensiva e poder ofensivo. O Chacho conquistou seis vitórias em sete jogos no comando, um aproveitamento que devolveu ao Millonario a confiança perdida na reta final do ciclo Gallardo.

O treinador escolheu uma proposta mais pragmática que a do antecessor, com pressão coordenada no meio e transições rápidas com Driussi e Colidio. Os dados de gols sofridos (apenas dois em sete partidas) reforçam que o método encontrou solo fértil em Núñez.

Claudio Úbeda chegou ao Boca em meio à transição e estabilizou o time com a virada para o 4-4-2. A equipe não perde desde fevereiro, soma 12 jogos invicta e ganhou em equilíbrio defensivo desde a inclusão de Tomás Aranda na faixa direita do meio-campo.

O técnico aposta na regularidade dos titulares e em escolhas conservadoras nos nomes mais experientes, como Paredes e Marcos Rojo. A leitura é de que Úbeda chega ao Monumental sem precisar inventar, ciente de que um empate já reforça a posição do Xeneize na briga pelos playoffs.

Análise tática

O River deve repetir o 4-3-3 que marca o ciclo Coudet, com Aníbal Moreno como volante posicional e Kendry Páez assumindo a função criativa que era de Quintero e parte do trabalho de construção de Vera. A linha ofensiva tende a ter Colidio aberto pela direita, Salas pela esquerda e Driussi como referência central, em movimentação constante para liberar espaços para Páez e os laterais.

O Boca deve apresentar 4-4-2 com Aranda atacando as costas dos laterais e Paredes orquestrando a saída de bola. A equipe se adapta bem a blocos médios e baixos, e há chance real de Úbeda recuar a marcação no Monumental para apostar em transições rápidas com Merentiel e Bareiro nas costas dos centrais Martínez Quarta e Rivero.

O ponto sensível do River é justamente o miolo do meio-campo. Sem Fausto Vera, o time perde proteção física e capacidade de recompor após perda de bola, e essa zona é exatamente onde o Boca tem mais qualidade hoje, com a tríade Ascacíbar, Delgado e Paredes.

Pelo lado xeneize, a fragilidade aparece na ponta direita, onde Weigandt costuma sofrer com pontas velozes. A combinação Acuña-Salas pode explorar esse espaço pelo flanco esquerdo do River, sobretudo nos primeiros 30 minutos, quando o Monumental costuma empurrar com mais intensidade.

A análise sugere que o jogo será definido em poucos episódios. Quem errar menos no meio e tiver eficiência nas duas áreas leva vantagem, e a tendência é de uma partida estudada, com poucos espaços abertos e muita disputa individual nos corredores centrais.

Prognóstico de placar exato para River Plate x Boca Juniors

🎯 Palpite do Lance! River Plate 1 x 1 Boca Juniors O Monumental empurra o River, mas a ausência de Fausto Vera no eixo do meio-campo desorganiza a equipe de Coudet justamente na zona em que o Boca de Úbeda está mais ajustado. Driussi tende a abrir o placar, e a dupla Merentiel/Bareiro tem tudo para responder. O Boca soma 12 jogos sem perder, com seis vitórias e seis empates na sequência

jogos sem perder, com seis vitórias e seis empates na sequência Cinco dos últimos seis superclássicos tiveram mais de 1,5 gol

superclássicos tiveram mais de gol Driussi marcou em cinco dos últimos sete jogos no ciclo Coudet

dos últimos jogos no ciclo Coudet O River perde dois titulares no meio-campo (Vera e Quintero) e improvisa em zona-chave Resumo dos palpites do Lance para River Plate x Boca Juniors Melhor palpite do jogo: Mais de 1,5 gols no total – Odd 1,55 na Betsson Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,17 na Betsson Palpite alternativo 2: Empate no tempo regulamentar – Odd 3,10 na Superbet Palpite alternativo 3: Sebastián Driussi marca a qualquer momento – Odd 3,00 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: River Plate 1 x 1 Boca Juniors – Odd 6,00 na Betsson