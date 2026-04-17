River Plate x Boca Juniors – Palpites, análise e odds (19/04)
Veja os palpites e informações de River Plate x Boca Juniors pelo Campeonato Argentino
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O futebol argentino para neste domingo, 19 de abril de 2026, para a primeira edição do Superclásico do ano. River Plate e Boca Juniors se encontram no Estadio Más Monumental, em Buenos Aires, pela 15ª rodada do Torneo Apertura.
O Millonario chega com cinco vitórias seguidas no campeonato e a vaga nos playoffs já assegurada, enquanto o Xeneize desembarca em Núñez com 12 jogos de invencibilidade e o moral em alta após golear o Barcelona-EQU por 3 x 0 na Libertadores. O último confronto, em novembro de 2025, foi do Boca por 2 x 0 na Bombonera, e o jogo deste domingo coloca em xeque tanto a sequência invicta visitante quanto o ascendente local de Eduardo Coudet.
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Análise da partida
O River ocupa a segunda posição da Zona B do Apertura, com 26 pontos, três a menos que o líder Independiente Rivadavia. A equipe garantiu vaga direta nos playoffs após a vitória por 2 x 0 sobre o Racing no Cilindro, completando a quinta vitória consecutiva no torneio.
O ciclo de Eduardo Coudet à frente do Millonario contabiliza seis triunfos e um único empate em sete partidas. Os dados indicam um time mais pragmático e menos dominante do que a versão anterior, com 13 gols marcados e apenas dois sofridos no período, sustentado por um meio-campo combativo e uma dupla ofensiva eficaz.
O Boca Juniors, sob comando de Claudio Úbeda, ocupa o terceiro lugar da Zona A, com 21 pontos. A campanha tem como marca uma invencibilidade de 12 jogos, com seis vitórias e seis empates, alimentada pela arrancada na Libertadores e por um equilíbrio defensivo que vinha faltando.
O time chega a Núñez logo após bater o Barcelona-EQU por 3 x 0 e empatar com o Independiente, na Bombonera, em 1 x 1. O Xeneize ainda briga com Estudiantes (24 pontos) pela liderança da zona, e um resultado positivo no Monumental encurta a distância no momento mais sensível do calendário.
O cenário também tem peso financeiro e de calendário: a temporada será interrompida em junho e julho por conta da Copa do Mundo, e ambos os clubes precisam empilhar pontos antes da pausa. O Apertura entra em sua reta final, com três rodadas até a definição dos cruzamentos.
Palpites para River Plate x Boca Juniors
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Confrontos diretos
River e Boca se enfrentam pela 266ª vez na história. O retrospecto geral favorece o Xeneize por 93 vitórias a 88, com 84 empates, e o Boca também leva ligeira vantagem nos confrontos por torneios nacionais (79 a 73, com 65 igualdades).
O último encontro entre as duas equipes foi pelo Torneo Clausura 2025, em 9 de novembro do ano passado, na Bombonera. O Boca venceu por 2 x 0 e ainda carrega o capital moral desse resultado, conquistado em casa diante de uma fase irregular do River sob Marcelo Gallardo.
No último Superclásico disputado no Monumental, em abril de 2025, o River venceu por 2 x 1 com gols de Franco Mastantuono em cobrança de falta e Sebastián Driussi. Miguel Merentiel marcou o tento da equipe visitante, e a arbitragem agora repete o nome de Darío Herrera, o juiz responsável pelo histórico triunfo do Millonario por 1 x 0 em 2023, com o pênalti de Borja.
O histórico recente sugere jogo de poucos gols e equilíbrio: cinco dos últimos seis duelos diretos terminaram com mais de 1,5 gol, mas a média de gols nos H2H da última temporada foi inferior a 2,5. River abriu o placar em seis dos últimos sete cruzamentos.
Notícias de River Plate e Boca Juniors
River Plate: desfalques e dúvidas
Eduardo Coudet perde dois nomes importantes para o Superclásico após o jogo contra o Carabobo pela Sudamericana. Fausto Vera sofreu esguince de grau dois no ligamento colateral medial do joelho direito e fica fora por até dois meses, encerrando seu semestre.
Juan Fernando Quintero também é baixa confirmada, com desgarro de grau um no psoas esquerdo. O colombiano vinha em busca de ritmo no ciclo Coudet, e sua ausência tira do banco uma carta de criatividade decisiva para abrir defesas fechadas como a do Boca.
A lista de baixas inclui ainda o goleiro Franco Armani, com problema no tendão, e nomes como Germán Pezzella, Matías Galoppo (esguince), além de jogadores em recuperação física como Lucas Meza e Santiago Portillo. Maximiliano Salas e Facundo Colidio brigam pelas vagas no ataque ao lado de Driussi.
A boa notícia ficou por conta de Kendry Páez, que voltou em alto nível diante do Carabobo, com participação direta no gol de Driussi. O jovem equatoriano ganha força para começar entre os titulares no lugar de Ian Subiabre, descontentando Coudet após o clássico com o Racing.
Provável escalação do River Plate (4-3-3): Beltrán; Bustos, Martínez Quarta, Rivero, Acuña; Aníbal Moreno, Kendry Páez, Galván; Colidio, Driussi e Salas. Técnico: Eduardo Coudet.
Boca Juniors: desfalques e dúvidas
O Boca Juniors também chega golpeado, com baixas sensíveis em setores estratégicos. Agustín Marchesín está fora por seis meses após romper ligamentos cruzados, e o juvenil Leandro Brey assume a meta xeneize em seu primeiro Superclásico.
O ataque conta com problemas físicos arrastados de Edinson Cavani, Exequiel Zeballos e Carlos Palacios, todos longe da forma ideal. Claudio Úbeda mantém a base que vem de boa sequência, com o paraguaio Adam Bareiro consolidado como referência ao lado do uruguaio Miguel Merentiel.
O retorno de Leandro Paredes ao meio-campo é um dos trunfos do Xeneize, ao lado de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado e Tomás Aranda, peça que vem se firmando como a grande revelação do esquema. O capitão fala em manter o foco mesmo sob a pressão visitante.
Provável escalação do Boca Juniors (4-4-2): Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ascacíbar, Delgado, Paredes, Aranda; Merentiel e Bareiro. Técnico: Claudio Úbeda.
Destaques individuais de River Plate x Boca Juniors
Os técnicos
Eduardo Coudet assumiu o River há poucas semanas e já consolidou identidade defensiva e poder ofensivo. O Chacho conquistou seis vitórias em sete jogos no comando, um aproveitamento que devolveu ao Millonario a confiança perdida na reta final do ciclo Gallardo.
O treinador escolheu uma proposta mais pragmática que a do antecessor, com pressão coordenada no meio e transições rápidas com Driussi e Colidio. Os dados de gols sofridos (apenas dois em sete partidas) reforçam que o método encontrou solo fértil em Núñez.
Claudio Úbeda chegou ao Boca em meio à transição e estabilizou o time com a virada para o 4-4-2. A equipe não perde desde fevereiro, soma 12 jogos invicta e ganhou em equilíbrio defensivo desde a inclusão de Tomás Aranda na faixa direita do meio-campo.
O técnico aposta na regularidade dos titulares e em escolhas conservadoras nos nomes mais experientes, como Paredes e Marcos Rojo. A leitura é de que Úbeda chega ao Monumental sem precisar inventar, ciente de que um empate já reforça a posição do Xeneize na briga pelos playoffs.
Análise tática
O River deve repetir o 4-3-3 que marca o ciclo Coudet, com Aníbal Moreno como volante posicional e Kendry Páez assumindo a função criativa que era de Quintero e parte do trabalho de construção de Vera. A linha ofensiva tende a ter Colidio aberto pela direita, Salas pela esquerda e Driussi como referência central, em movimentação constante para liberar espaços para Páez e os laterais.
O Boca deve apresentar 4-4-2 com Aranda atacando as costas dos laterais e Paredes orquestrando a saída de bola. A equipe se adapta bem a blocos médios e baixos, e há chance real de Úbeda recuar a marcação no Monumental para apostar em transições rápidas com Merentiel e Bareiro nas costas dos centrais Martínez Quarta e Rivero.
O ponto sensível do River é justamente o miolo do meio-campo. Sem Fausto Vera, o time perde proteção física e capacidade de recompor após perda de bola, e essa zona é exatamente onde o Boca tem mais qualidade hoje, com a tríade Ascacíbar, Delgado e Paredes.
Pelo lado xeneize, a fragilidade aparece na ponta direita, onde Weigandt costuma sofrer com pontas velozes. A combinação Acuña-Salas pode explorar esse espaço pelo flanco esquerdo do River, sobretudo nos primeiros 30 minutos, quando o Monumental costuma empurrar com mais intensidade.
A análise sugere que o jogo será definido em poucos episódios. Quem errar menos no meio e tiver eficiência nas duas áreas leva vantagem, e a tendência é de uma partida estudada, com poucos espaços abertos e muita disputa individual nos corredores centrais.
Prognóstico de placar exato para River Plate x Boca Juniors
- O Boca soma 12 jogos sem perder, com seis vitórias e seis empates na sequência
- Cinco dos últimos seis superclássicos tiveram mais de 1,5 gol
- Driussi marcou em cinco dos últimos sete jogos no ciclo Coudet
- O River perde dois titulares no meio-campo (Vera e Quintero) e improvisa em zona-chave
Resumo dos palpites do Lance para River Plate x Boca Juniors
Melhor palpite do jogo: Mais de 1,5 gols no total – Odd 1,55 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 2,17 na Betsson
Palpite alternativo 2: Empate no tempo regulamentar – Odd 3,10 na Superbet
Palpite alternativo 3: Sebastián Driussi marca a qualquer momento – Odd 3,00 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: River Plate 1 x 1 Boca Juniors – Odd 6,00 na Betsson
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