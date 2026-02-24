menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbssites de apostasimagem casa breadcrumbsPalpites

Remo x Internacional – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e odds para Remo x Internacional pelo Campeonato Brasileiro

Pedro Prado
Goiânia (GO)
Dia 24/02/2026
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Lance! apresenta os melhores palpites para Remo x Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Remo x Internacional (25/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

O duelo entre Remo e Internacional coloca frente a frente duas equipes que vêm registrando boas médias de gols neste início de temporada, com partidas abertas e alto volume de bolas na rede.

O retrospecto recente do time paraense aponta média de 2,8 gols totais nas últimas dez partidas, enquanto no mesmo recorte o Colorado apresenta média de 3,0 gols por jogo. Diante desse perfil ofensivo de ambos os lados, o palpite para superar a linha de gols surge como uma excelente opção para este confronto.

  1. Nas últimas dez partidas, as equipes registram média de 1,5 e 2,0 gols marcados por jogo, respectivamente
  2. Tivemos a marca de 2,5 gols superada em cinco dos últimos oito jogos do Remo
  3. Em quatro dos últimos cinco jogos do Internacional tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Remo x Internacional

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. 

Mesmo vindo de uma sequência muito positiva de nove partidas sem derrotas, o Remo tem apresentado inícios de jogo mais complicados, com sua defesa sendo o principal ponto de atenção. A equipe sofreu o primeiro gol em todos os últimos seis compromissos disputados. Somando-se a isso o fato de que o Internacional vem com o perfil oposto, iniciando bem as partidas e abrindo o placar em cinco dos últimos seis jogos, o palpite para que esse padrão se repita mais uma vez ganha ainda mais força.

No gol colorado, Sergio Rochet vem se mostrando cada vez mais seguro e confiável. Pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o uruguaio registrou média de 3,1 defesas por partida e, neste início de competição, mantém números próximos, com cerca de 3,0 defesas por jogo — cenário que reforça o palpite para mais uma atuação decisiva do goleiro.

Alinhado ao forte início de partidas do Colorado e ao alto volume ofensivo que a equipe gaúcha costuma impor, o Internacional conquistou o primeiro escanteio do jogo em sete dos últimos dez confrontos. Diante desse retrospecto, nosso palpite acompanha para que, mais uma vez, os visitantes tenham o primeiro tiro de canto deste duelo.

Análise e Forma dos Times

Remo - Momento e escalação

O Remo chega para este duelo após dois resultados positivos, vencendo decisões importantes no Campeonato Paraense. Além disso, a equipe acumula nove partidas consecutivas sem derrotas, embora com apenas três vitórias nesse período. No último compromisso, garantiu vaga na grande final da competição ao superar o Cametá, com gol de Patrick de Paula na prorrogação.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Remo ainda não venceu nesta edição, ocupando a 16ª colocação, com dois empates e uma derrota. Agora, a equipe recebe o Internacional com o objetivo de conquistar o primeiro triunfo na competição. Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osorio não poderá contar com Eduardo Melo, Jaderson e Klaus, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida e Braian Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Internacional - Momento e escalação

O Internacional também vem de resultados importantes no cenário estadual, ao vencer as duas partidas contra o Ypiranga pela semifinal do Campeonato Gaúcho, garantindo vaga na grande final, onde enfrentará o Grêmio. No entanto, pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado ainda não venceu nesta edição, ocupando a 19ª colocação, com um empate e duas derrotas nas primeiras rodadas.

Agora, a equipe cruza o país para visitar o Remo em Belém, em busca do primeiro triunfo na competição. O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com Bruno Tabata, que se recupera de lesão muscular. A boa notícia é que Paulinho Paula e Johan Carbonero ficam à disposição para a partida. Já Victor Gabriel segue como dúvida e dificilmente irá a campo.

Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Alexandro Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro ( Johan Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano.

Confronto direto e estatísticas de Remo x Internacional

O histórico recente entre Remo e Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Remo x Internacional

  • 21/02/2018 - Remo 1 x 2 Internacional - (Copa do Brasil)
  • 12/03/2014 - Remo 1 x 6 Internacional - (Copa do Brasil)
  • 26/03/2003 - Internacional 2 x 1 Remo - (Copa do Brasil)
  • 19/03/2003 - Remo 1 x 0 Internacional - (Copa do Brasil)
  • 24/09/1986 - Internacional 3 x 1 Remo - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Remo x Internacional

  1. Em todas as competições foram disputados oito jogos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Internacional, um empate e dois triunfos do Remo
  2. Nas últimas dez partidas, a equipe do Remo registra 15 gols marcados, enquanto o Internacional vem com 20 gols marcados nesse mesmo período
  3. O Remo vem de nove partidas seguidas sem derrotas
  4. A equipe paraense saiu atrás do marcador em todos os últimos seis jogos
  5. Em sete dos últimos dez jogos o Internacional teve o primeiro escanteio da partida a seu favor

Comparação de Odds para Remo x Internacional

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de ApostasRemoEmpateInternacional

Betsson

2,95

3,35

2,28

Betano

3,10

3,10

2,32

Br4bet

3,00

3,33

2,28

Resumo dos palpites do Lance para Remo x Internacional

  1. Mais de 2,5 gols (1,97 na Betsson)
  2. Internacional marcar o primeiro gol (1,87 na Betsson)
  3. Sergio Rochet 3 ou mais defesas (1,72 na Betano)
  4. Internacional cobrar o primeiro escanteio (1,75 na Br4bet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias