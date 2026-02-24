O Lance! apresenta os melhores palpites para Remo x Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Remo x Internacional (25/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O duelo entre Remo e Internacional coloca frente a frente duas equipes que vêm registrando boas médias de gols neste início de temporada, com partidas abertas e alto volume de bolas na rede.

O retrospecto recente do time paraense aponta média de 2,8 gols totais nas últimas dez partidas, enquanto no mesmo recorte o Colorado apresenta média de 3,0 gols por jogo. Diante desse perfil ofensivo de ambos os lados, o palpite para superar a linha de gols surge como uma excelente opção para este confronto.

Nas últimas dez partidas, as equipes registram média de 1,5 e 2,0 gols marcados por jogo, respectivamente Tivemos a marca de 2,5 gols superada em cinco dos últimos oito jogos do Remo Em quatro dos últimos cinco jogos do Internacional tivemos mais de 2,5 gols

Outros palpites para Remo x Internacional

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Mesmo vindo de uma sequência muito positiva de nove partidas sem derrotas, o Remo tem apresentado inícios de jogo mais complicados, com sua defesa sendo o principal ponto de atenção. A equipe sofreu o primeiro gol em todos os últimos seis compromissos disputados. Somando-se a isso o fato de que o Internacional vem com o perfil oposto, iniciando bem as partidas e abrindo o placar em cinco dos últimos seis jogos, o palpite para que esse padrão se repita mais uma vez ganha ainda mais força.

No gol colorado, Sergio Rochet vem se mostrando cada vez mais seguro e confiável. Pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o uruguaio registrou média de 3,1 defesas por partida e, neste início de competição, mantém números próximos, com cerca de 3,0 defesas por jogo — cenário que reforça o palpite para mais uma atuação decisiva do goleiro.

Alinhado ao forte início de partidas do Colorado e ao alto volume ofensivo que a equipe gaúcha costuma impor, o Internacional conquistou o primeiro escanteio do jogo em sete dos últimos dez confrontos. Diante desse retrospecto, nosso palpite acompanha para que, mais uma vez, os visitantes tenham o primeiro tiro de canto deste duelo.

Análise e Forma dos Times

Remo - Momento e escalação

O Remo chega para este duelo após dois resultados positivos, vencendo decisões importantes no Campeonato Paraense. Além disso, a equipe acumula nove partidas consecutivas sem derrotas, embora com apenas três vitórias nesse período. No último compromisso, garantiu vaga na grande final da competição ao superar o Cametá, com gol de Patrick de Paula na prorrogação.

Já pelo Campeonato Brasileiro, o Remo ainda não venceu nesta edição, ocupando a 16ª colocação, com dois empates e uma derrota. Agora, a equipe recebe o Internacional com o objetivo de conquistar o primeiro triunfo na competição. Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osorio não poderá contar com Eduardo Melo, Jaderson e Klaus, todos entregues ao departamento médico.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida e Braian Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Internacional - Momento e escalação

O Internacional também vem de resultados importantes no cenário estadual, ao vencer as duas partidas contra o Ypiranga pela semifinal do Campeonato Gaúcho, garantindo vaga na grande final, onde enfrentará o Grêmio. No entanto, pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado ainda não venceu nesta edição, ocupando a 19ª colocação, com um empate e duas derrotas nas primeiras rodadas.

Agora, a equipe cruza o país para visitar o Remo em Belém, em busca do primeiro triunfo na competição. O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com Bruno Tabata, que se recupera de lesão muscular. A boa notícia é que Paulinho Paula e Johan Carbonero ficam à disposição para a partida. Já Victor Gabriel segue como dúvida e dificilmente irá a campo.

Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Alexandro Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro ( Johan Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano.

Confronto direto e estatísticas de Remo x Internacional

O histórico recente entre Remo e Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Remo x Internacional

21/02/2018 - Remo 1 x 2 Internacional - (Copa do Brasil)

12/03/2014 - Remo 1 x 6 Internacional - (Copa do Brasil)

26/03/2003 - Internacional 2 x 1 Remo - (Copa do Brasil)

19/03/2003 - Remo 1 x 0 Internacional - (Copa do Brasil)

24/09/1986 - Internacional 3 x 1 Remo - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Remo x Internacional

Em todas as competições foram disputados oito jogos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Internacional, um empate e dois triunfos do Remo Nas últimas dez partidas, a equipe do Remo registra 15 gols marcados, enquanto o Internacional vem com 20 gols marcados nesse mesmo período O Remo vem de nove partidas seguidas sem derrotas A equipe paraense saiu atrás do marcador em todos os últimos seis jogos Em sete dos últimos dez jogos o Internacional teve o primeiro escanteio da partida a seu favor

Comparação de Odds para Remo x Internacional

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Remo x Internacional

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.