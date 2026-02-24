Remo x Internacional – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Remo x Internacional pelo Campeonato Brasileiro
O Lance! apresenta os melhores palpites para Remo x Internacional, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, às 19h00 (horário de Brasília), no Mangueirão, em Belém, com transmissão ao vivo no Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance para Remo x Internacional (25/02/2026)
O duelo entre Remo e Internacional coloca frente a frente duas equipes que vêm registrando boas médias de gols neste início de temporada, com partidas abertas e alto volume de bolas na rede.
O retrospecto recente do time paraense aponta média de 2,8 gols totais nas últimas dez partidas, enquanto no mesmo recorte o Colorado apresenta média de 3,0 gols por jogo. Diante desse perfil ofensivo de ambos os lados, o palpite para superar a linha de gols surge como uma excelente opção para este confronto.
- Nas últimas dez partidas, as equipes registram média de 1,5 e 2,0 gols marcados por jogo, respectivamente
- Tivemos a marca de 2,5 gols superada em cinco dos últimos oito jogos do Remo
- Em quatro dos últimos cinco jogos do Internacional tivemos mais de 2,5 gols
Outros palpites para Remo x Internacional
Mesmo vindo de uma sequência muito positiva de nove partidas sem derrotas, o Remo tem apresentado inícios de jogo mais complicados, com sua defesa sendo o principal ponto de atenção. A equipe sofreu o primeiro gol em todos os últimos seis compromissos disputados. Somando-se a isso o fato de que o Internacional vem com o perfil oposto, iniciando bem as partidas e abrindo o placar em cinco dos últimos seis jogos, o palpite para que esse padrão se repita mais uma vez ganha ainda mais força.
No gol colorado, Sergio Rochet vem se mostrando cada vez mais seguro e confiável. Pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o uruguaio registrou média de 3,1 defesas por partida e, neste início de competição, mantém números próximos, com cerca de 3,0 defesas por jogo — cenário que reforça o palpite para mais uma atuação decisiva do goleiro.
Alinhado ao forte início de partidas do Colorado e ao alto volume ofensivo que a equipe gaúcha costuma impor, o Internacional conquistou o primeiro escanteio do jogo em sete dos últimos dez confrontos. Diante desse retrospecto, nosso palpite acompanha para que, mais uma vez, os visitantes tenham o primeiro tiro de canto deste duelo.
Análise e Forma dos Times
Remo - Momento e escalação
O Remo chega para este duelo após dois resultados positivos, vencendo decisões importantes no Campeonato Paraense. Além disso, a equipe acumula nove partidas consecutivas sem derrotas, embora com apenas três vitórias nesse período. No último compromisso, garantiu vaga na grande final da competição ao superar o Cametá, com gol de Patrick de Paula na prorrogação.
Já pelo Campeonato Brasileiro, o Remo ainda não venceu nesta edição, ocupando a 16ª colocação, com dois empates e uma derrota. Agora, a equipe recebe o Internacional com o objetivo de conquistar o primeiro triunfo na competição. Para o confronto, o técnico Juan Carlos Osorio não poderá contar com Eduardo Melo, Jaderson e Klaus, todos entregues ao departamento médico.
Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Almeida e Braian Cufré; Leonel Picco, Zé Ricardo e Patrick de Paula; Vitor Bueno, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Juan Carlos Osorio.
Internacional - Momento e escalação
O Internacional também vem de resultados importantes no cenário estadual, ao vencer as duas partidas contra o Ypiranga pela semifinal do Campeonato Gaúcho, garantindo vaga na grande final, onde enfrentará o Grêmio. No entanto, pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado ainda não venceu nesta edição, ocupando a 19ª colocação, com um empate e duas derrotas nas primeiras rodadas.
Agora, a equipe cruza o país para visitar o Remo em Belém, em busca do primeiro triunfo na competição. O técnico Paulo Pezzolano não poderá contar com Bruno Tabata, que se recupera de lesão muscular. A boa notícia é que Paulinho Paula e Johan Carbonero ficam à disposição para a partida. Já Victor Gabriel segue como dúvida e dificilmente irá a campo.
Provável escalação do Internacional: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Félix Torres e Alexandro Bernabei; Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick; Vitinho, Rafael Borré e Alerrandro ( Johan Carbonero). Técnico: Paulo Pezzolano.
Confronto direto e estatísticas de Remo x Internacional
O histórico recente entre Remo e Internacional é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos jogos entre Remo x Internacional
- 21/02/2018 - Remo 1 x 2 Internacional - (Copa do Brasil)
- 12/03/2014 - Remo 1 x 6 Internacional - (Copa do Brasil)
- 26/03/2003 - Internacional 2 x 1 Remo - (Copa do Brasil)
- 19/03/2003 - Remo 1 x 0 Internacional - (Copa do Brasil)
- 24/09/1986 - Internacional 3 x 1 Remo - (Campeonato Brasileiro)
Estatísticas e curiosidades de Remo x Internacional
- Em todas as competições foram disputados oito jogos entre as duas equipes, com cinco vitórias do Internacional, um empate e dois triunfos do Remo
- Nas últimas dez partidas, a equipe do Remo registra 15 gols marcados, enquanto o Internacional vem com 20 gols marcados nesse mesmo período
- O Remo vem de nove partidas seguidas sem derrotas
- A equipe paraense saiu atrás do marcador em todos os últimos seis jogos
- Em sete dos últimos dez jogos o Internacional teve o primeiro escanteio da partida a seu favor
Comparação de Odds para Remo x Internacional
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:
|Casa de Apostas
|Remo
|Empate
|Internacional
Betsson
Betano
Br4bet
Resumo dos palpites do Lance para Remo x Internacional
- Mais de 2,5 gols (1,97 na Betsson)
- Internacional marcar o primeiro gol (1,87 na Betsson)
- Sergio Rochet 3 ou mais defesas (1,72 na Betano)
- Internacional cobrar o primeiro escanteio (1,75 na Br4bet)
