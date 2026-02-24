Confira os palpites e a análise completa para Grêmio x Atlético-MG nesta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada pela quarta rodada do torneio nacional. O pontapé inicial na Arena do Tricolor está previsto para as 21h30 (horário de Brasília). O Lance! traz para você também as principais informações dos times no encontro.

Palpite do Lance para Grêmio x Atlético-MG (25/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Grêmio e Atlético-MG chegam a este confronto direto buscando dar respostas em campo aos seus torcedores. Enquanto o Tricolor ainda se ajusta coletivamente, o Galo vai para o último duelo antes de Eduardo Domínguez assumir o cargo. Até o momento, ambos os ataques apostam na alta efetividade nos tempos finais.

O clube gaúcho tem 68% dos últimos 19 gols marcados após os intervalos (13 de 19). Três dos seis jogos como mandante no ano tiveram mais de 1,5 gols na etapa. Esse mesmo mercado se repetiu em seis das oito partidas recentes do Galo em 2026.

13 dos últimos 20 gols feitos pelo Atlético-MG foram marcados após os intervalos O Tricolor marcou 1,9 tentos por jogo em nove partidas no Campeonato Gaúcho

Outros palpites para Grêmio x Atlético-MG

A recomposição defensiva do Grêmio gera um ponto de atenção para o duelo. O time foi vazado em sete dos oito últimos jogos. Foram 14 bolas nas redes sofridas nesse recorte, com seis dessas partidas tendo o ambos marcam. O Galo também sofrer com a segurança da sua defesa. Dos dez duelos no ano, apenas um não sofreu gol. Os dois times contam com ataques de extrema qualidade efetiva, o que favorece o palpite no mercado.

Se pegamos os jogos do Brasileirão e do estadual, o Grêmio comete por jogo 14,9 faltas em média. Essa média é reforçada com o fato do time ainda não está ajustando ao padrão do seu treinador. Mesmo propositivo, é esperado um elevado número de faltas - inclusive pós-perda da posse. Esse número de infrações foi cometida pelo clube nos três duelos neste Brasileirão.

O duelo do Tricolor contra o Botafogo foi um retrato da capacidade para marcar nas etapas finais. Quatro dos cinco gols neste duelo foram nos 45 minutos finais. O Atlético sofreu pelo menos um tento na etapa em cinco das sete partidas recentes. Em casa, o fator físico e as opções disponíveis para Luís Castro devem reforçar uma postura contundente na etapa, com chances de marcar dos gaúchos.

Análise e Forma dos Times

Grêmio - Momento e escalação

Nos pênaltis, o Tricolor confirmou sua vaga na decisão do Campeonato Gaúcho contra o Internacional. A classificação veio após um novo empate em 1 a 1 com o Juventude, dessa vez no Alfredo Jaconi. A equipe converteu suas quatro cobranças na disputa e contou com dois erros do Papo para avançar. Antes da sequência dos dois Gre-Nais valendo taça, tenta se recuperar no Brasileirão.

O clube perdeu na última rodada da competição para o São Paulo, atuando no MorumBIS, e estacionou na 13ª posição com três pontos. Luís Castro deve ter alterações pontuais na escalação. Um desfalque certo é do zagueiro Wagner Leonardo, que cumpre suspensão. Tetê, William e Monsalve serão reavaliados após sofrerem problemas físicos, podendo ser poupados para a decisão. Já a dupla Juan Nardoni e Leonel Pérez podem estrear nesta partida.

Provável escalação do Grêmio: Weverton; João Pedro, Fabián Balbuena, Viery e Marlon; Erick Noriega, Arthur e Gabriel Mec; Cristian Pavón, Francis Amuzu (Enamorado) e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.

Atlético-MG - Momento e escalação

À espera de Eduardo Domínguez, o Atlético-MG busca nesta quarta-feira sua primeira vitória neste Brasileirão. Foram dois empates e uma derrota nas primeiras rodadas do campeonato. O treinador argentino chega para o cargo após um passagem vitoriosa pelo Estudiantes da Argentina. Ele vem para substituir Jorge Sampaoli, demitido depois do empate em 3 a 3 com o Remo.

No último domingo, o Galo sofreu uma nova igualdade dessa vez em compromisso do Campeonato Mineiro. O time vencia por 1 a 0 até os 92 minutos, quando Yarlen deixou tudo igual. O duelo foi válido pela ida da semifinal do estadual. Agora, Lucas Gonçalves deve seguir a beira do campo diante do Tricolor. O interino deve repetir a formação da última partida.

Provável escalação da Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco e Maycon; Scarpa, Victor Hugo e Dudu; Hulk. Técnico: Lucas Gonçalves (interino).

Confronto direto e estatísticas de Grêmio e Atlético-MG

O histórico recente entre Grêmio e Atlético-MG é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Grêmio e Atlético-MG

17/08/2025 - Atlético-MG 1 x 3 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

29/03/2025 - Grêmio 2 x 1 Atlético-MG - (Campeonato Brasileiro)

09/10/2024 - Atlético-MG 2 x 1 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

01/09/2024 - Grêmio 2 x 3 Atlético-MG - (Campeonato Brasileiro)

26/11/2023 - Atlético-MG 3 x 0 Grêmio - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Grêmio x Atlético-MG

Desde 2013, são 13 confrontos diretos disputados na Arena do Grêmio, com 62% de aproveitamento do Tricolor nestes duelos Quatro desses últimos cinco encontros terminaram com o mercado de ambos os times marcam Na atual temporada, oito das nove partidas recentes do Galo terminaram com esse mercado dos dois lados marcarem O Tricolor balançou as redes em média duas vezes por jogo nos três primeiros jogos neste Brasileirão Seis dos últimos sete encontros tiveram mais de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Grêmio x Atlético-MG

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols no 2º tempo:

Casa Mais de 1,5 gols no 2º tempo Menos de 1,5 gols no 2º tempo Betsson 2,12 1,65 Betano 2,07 1,72 Bet365 2,10 1,66

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Grêmio x Atlético-MG

Mais de 1,5 gols no 2º tempo (2,12 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,72 na Betsson) Mais de 12,5 faltas do Grêmio (1,93 na Betano) Grêmio para marcar no 2º tempo (1,66 na Bet365)

