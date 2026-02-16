O Lance! separou neste artigo os principais palpites para Galatasaray x Juventus, que acontece nesta terça-feira (17/02). A partida no Rams Parky Stadium será válida pelo jogo de ida dos playoffs de pré-oitavas da Champions League 2025/26. O início do confronto em Istambul será às 17h (horário de Brasília).

Palpite do Lance para Galatasaray x Juventus (17/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Galatasaray deverá adotar um ritmo de maior controle diante do seu torcedor no primeiro confronto por vaga nas oitavas de final. Nesse mando, chegou a vencer o Liverpool na primeira fase. São sete vitórias nos últimos dez jogos ao lado do seu torcedor. Em qualquer local - seja casa ou fora - o time abriu o placar em cinco das últimas seis vezes.

A Juventus, por outro lado, vive uma fase de instabilidade defensiva, sendo vazada nos últimos quatro compromissos. Foram nove gols levados, sendo em dois jogos acima de 2,5 vezes. Esse momento gera um sinal de alerta, já que os turcos devem iniciar propondo as ações do encontro.

Cinco dos nove gols feitos pelo Galatasaray na Champions foram nos 45 minutos iniciais A Velha Senhora sofreu dez tentos em oito rodadas na competição

Outros palpites para Galatasaray x Juventus

Os jogos recentes do Galatasaray passam muito pela capacidade do time em marcar na etapa inicial. A equipe venceu o período quatro das últimas cinco vezes. Dez dos 22 gols feitos nas últimas dez partidas foram na etapa. Em casa, a postura ofensiva logo no apito inicial favorece esperar um tempo mais animado em gols. A Velha Senhora vive uma fase defensiva ruim, o que pode gerar espaços no período.

Outra indicação é no baixo número de cartões nos 90 minutos. Cinco dos últimos seis jogos dos turcos terminaram com menos de 4,5 advertências. O mercado se repetiu em oito de dez partidas recentes dos italianos. Ainda que seja os primeiros 90 minutos do confronto eliminatório, o confronto sugere menos intensidade nas faltas cometidas e no nível de tensão em campo.

O última palpite visa muito a postura do Galatasaray no encontro. O time tende a ter um ritmo intenso alto, criando várias oportunidades de chutes no alvo. Assim, Di Gregorio pode ser forçado a trabalhar bastante. O goleiro defendeu 73% das finalizações na direção do gol na primeira fase, com média de 3,2 por jogo.

Análise e Forma dos Times

Galatasaray - Momento e escalação

O Galatasaray chega aos playoffs após terminar a fase de liga na 20ª posição. A equipe turca teve três vitórias, um empate e quatro derrotas até o momento na campanha. Na última rodada, em visita ao Manchester City, saiu derrotado pelo placar de 2 a 0, com gols de Rayan Cherki e Haaland. Os comandados de Okan Buruk vivem um bom momento desde esse revés.

No recorte, foram três vitórias seguidas, sendo a última diante do Eyüpspor por 5 a 1. O time terá algumas mudanças na escalação titular. A primeira é a saída de Mario Lemina, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. A tendência é que Lucas Torreira assuma a posição no meio. A principal dúvida é quanto a escalação de Mauro Icardi e Osimhen. Gabriel Sara é cotado a iniciar como titular, mas pode ser sacado para a dupla de atacantes iniciar.

Provável escalação do Galatasaray: Günay Güvenc; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci e Ismail Jakobs; Lucas Toreira e Ilkay Gundogan; Leroy Sané, Gabriel Sara (Mauro Icardi) e Alper Ylmaz; Victor Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Juventus - Momento e escalação

A Juventus vive uma fase instável e quer encerrar a sequência na Liga dos Campeões. O time não venceu os últimos três jogos, incluindo a derrota no clássico contra a Internazionale. O revés no último sábado deixou a equipe na quinta posição da Serie A, com 46 pontos. Na competição continental, a Velha Senhora se despediu da fase de liga com um empate sem gols com o Monaco.

O avanço aos playoffs veio após encerrar a primeira fase na 13ª posição, com três vitórias, quatro empates e uma derrota. Para o duelo na Turquia, há chances do retorno de Khéphren Thuran, após o meia ficar de fora do clássico italiano por lesão. Já o zagueiro Emil Holm teve uma lesão no médio do solo e estará fora por duas semanas.

Provável escalação da Juventus: Michele Di Gregorio; Pierre Kalulu, Bremer, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso; Koopmeiners (Khéphren Thuram), Manuel Locatelli e Weston McKennie; Franscisco Conceição, Jonathan David e Kenan Yildiz. Técnico: Luciano Spalletti.

Confronto direto e estatísticas de Galatasaray e Juventus

O histórico recente entre Galatasaray e Juventus é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Galatasaray e Juventus

11/12/2013 - Galatasaray 1 x 0 Juventus - (Champions League)

02/10/2013 - Juventus 2 x 2 Galatasaray - (Champions League)

02/12/2003 - Galatasaray 2 x 0 Juventus - (Champions League)

17/09/2003 - Juventus 2 x 1 Galatasaray - (Champions League)

02/12/1998 - Galatasaray 1 x 1 Juventus - (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de Galatasaray x Juventus

O Galatasaray marcou gol em todos os seis confrontos diretos contra a Juventus A Juventus teve média de 1,13 tentos marcados nesses duelos contra os turcos Em três jogos na casa do Galatasaray, foram duas vitórias turcas e um empate, com a Velha Senhora nunca vencendo como visitante A defesa turca foi vazada seis de 11 vezes no primeiro tempo nesta Liga dos Campeões Os jogos da Velha Senhora terminaram com mais de 2,5 gols em cinco das últimas seis oportunidades

Comparação de Odds para Galatasaray x Juventus

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 1,92 1,88 Betano 1,91 1,90 Bet365 1,90 1,90

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Galatasaray x Juventus

Galatasaray marca o primeiro gol da partida (2,35 na Betsson) Acima de um gol asiático no 1º tempo (1,85 na Betsson) Menos de 4,5 cartões (1,80 na Betano) Mais de 2,5 defesas de Di Gregorio (1,72 na Bet365)

