O Lance! apresenta os melhores palpites para Palmeiras x Fluminense, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, na Grande São Paulo, com transmissão ao vivo na TV Globo, GE TV e Premiere. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Palmeiras x Fluminense (25/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Ambas as equipes vêm apresentando um padrão recente em que a maior parte dos gols acontece na segunda etapa das partidas. Com os dois times adotando posturas bastante semelhantes, a tendência é de um primeiro tempo mais equilibrado e de estudo, com maior intensidade ofensiva apenas na parte final do confronto.

Diante desse comportamento do Palmeiras e principalmente do Fluminense, o palpite para que o segundo tempo concentre mais gols se mostra uma opção muito consistente para o duelo.

Nas últimas dez partidas, o Palmeiras marcou 55% dos seus gols no segundo tempo O Fluminense registra 73% dos gols marcados e 86% dos gols sofridos na segunda etapa de seus jogos, analisando as últimas dez partidas

Outros palpites para Palmeiras x Fluminense

O Palmeiras vem de um excelente retrospecto de resultados, inclusive liderando o Campeonato Brasileiro neste início de temporada. Com quatro vitórias nos últimos cinco jogos, muito desse desempenho passa pela forma como a equipe controla as ações das partidas, impõe seu estilo de jogo e sai na frente do placar em sete dos últimos dez confrontos. Atuando diante de sua torcida, a tendência é de um comportamento semelhante, mantendo esse padrão — cenário que reforça nosso palpite para o duelo.

Com momentos e perfis ofensivos bastante parecidos, ambas as equipes apresentam ótimas médias de finalizações certas. O Palmeiras registra média de 5,6 chutes no alvo nas últimas dez partidas, enquanto o Fluminense aparece com média de 6,0 no mesmo recorte. Diante desses números, o palpite para superar a linha de finalizações se mostra muito consistente.

O Fluminense, por sua vez, mantém um retrospecto positivo de partidas em que consegue impor forte volume ofensivo logo no início, conquistando o primeiro escanteio em sete dos últimos dez jogos. A sequência de nove partidas sem derrotas, com oito vitórias no período, é muito fruto desse padrão de intensidade desde os minutos iniciais. Mesmo atuando fora de casa, a equipe de Luis Zubeldía não costuma alterar seu perfil propositivo, buscando o ataque desde o começo — o que reforça nosso palpite para que o Fluminense cobre novamente o primeiro tiro de canto.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

O Palmeiras chega para este duelo vivendo ótimo momento na temporada, tendo vencido quatro dos últimos cinco jogos disputados. No compromisso mais recente, superou sem dificuldades o Capivariano por 4 a 0, garantindo vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Já pelo Campeonato Brasileiro, o Verdão lidera a competição neste início, com duas vitórias e um empate.

Agora, a equipe recebe o Fluminense com o objetivo de manter a boa fase e conquistar mais um resultado positivo. O técnico Abel Ferreira segue sem poder contar com Paulinho e Figueiredo, as únicas baixas no departamento médico. A partida ainda pode marcar o reencontro de Jhon Arias com seu antigo clube.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Joaquín Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio (John Arias) e Allan Elias; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Fluminense - Momento e escalação

Outro que vem de um excelente início de temporada é o Fluminense, que chega para o duelo com nove partidas consecutivas sem derrotas. No período, são oito vitórias, incluindo o triunfo no último fim de semana sobre o Vasco da Gama, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor mantém a mesma campanha do líder Palmeiras, mas ocupa a quarta colocação nos critérios de desempate.

Agora, a equipe visita o Verdão com o objetivo de manter o embalo e buscar mais um resultado positivo fora de casa. No entanto, terá uma baixa importante: Agustín Canobbio está fora da partida após a expulsão na última rodada. Em contrapartida, Germán Cano e Hércules voltam a ficar à disposição, ambos retornando de lesão.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes (Ignácio), Renê (Guilherme Arana); Bernal, Martinelli, Acosta; Savarino (Soteldo), Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras x Fluminense

O histórico recente entre Palmeiras e Fluminense é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Palmeiras x Fluminense

22/11/2025 - Palmeiras 0 x 0 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

23/07/2025 - Fluminense 1 x 2 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

08/12/2024 - Palmeiras 0 x 1 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

24/07/2024 - Fluminense 1 x 0 Palmeiras - (Campeonato Brasileiro)

03/12/2023 - Palmeiras 1 x 0 Fluminense - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Fluminense

Em todas as competições foram disputados 104 jogos entre as duas equipes, com 55 vitórias do Palmeiras, 15 empates e 34 triunfos do Fluminense Ambas as equipes vem com mesmo campanha nesse início de Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e um empate O Verdão marcou o primeiro gol em quatro dos últimos cinco jogos As equipes registram médias de 5,6 e 6,0 chutes a gol nos últimos dez jogos, respectivamente O Fluminense teve o primeiro escanteio da partida a seu favor em sete dos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Palmeiras x Fluminense

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Fluminense

