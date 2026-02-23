Confira os palpites do Lance! para Bahia x O'Higgins pela segunda fase da Libertadores. O duelo acontece nesta quarta-feira (25/02), no Fonte Nova, a partir das 19h (horário de Brasília). A partida corresponde ao jogo de volta, com o primeiro confronto a favor do O'Higgins.

Palpite do Lance para Bahia x O'Higgins (25/02/2026)

A partida se desenha para um possível domínio do Bahia. A equipe entra em campo com a clara intenção de resolver a classificação no tempo regulamentar, evitando qualquer risco de decisão por pênaltis. Para isso, a postura deve ser ofensiva desde os primeiros minutos, pressionando o O'Higgins e buscando intensidade nas transições e nas jogadas pelas laterais. A necessidade do resultado tende a elevar o ritmo da equipe baiana.

No confronto de ida, mesmo atuando fora de casa, o O'Higgins conseguiu marcar apenas uma vez, o que reforça a expectativa de superioridade técnica do Bahia no duelo decisivo. Com o apoio da torcida e a Fonte Nova lotada, o cenário favorece um triunfo convincente, possivelmente com margem confortável no placar.

Sete dos últimos oito jogos do O'Higgins terminaram com pelo menos três gols O ataque do Bahia é consistente e marcou média de dois gols por partida nas últimas dez O Bahia apresenta alta média de chutes sofridos, cerca de 12,5 por jogo, fator que aumenta as chances de gols para os dois lados

Outros palpites para Bahia x O'Higgins

Espera-se que o Bahia assuma o controle da partida e conquiste a vitória sem sofrer gols. A equipe costuma ser mais consistente atuando em casa e, diante de um O'Higgins que marcou apenas uma vez como mandante no confronto anterior, a tendência é de dificuldades ofensivas para o time chileno. Três dos últimos quatro compromissos do O'Higgins terminaram sem ambos marcarem. Além disso, dois dos últimos quatro jogos do Bahia também terminaram sem gols para os dois lados.

Outro ponto relevante é a expectativa de pelo menos dez escanteios. Três dos últimos cinco jogos do Bahia registraram essa marca mínima de cantos. Vale mencionar ainda que as duas equipes apresentam boa média no fundamento, somando 9,98 escanteios por partida na temporada atual.

Por fim, o Bahia aparece como favorito à classificação, tanto pelo nível técnico superior quanto pelo fator casa. A equipe venceu sete de seus últimos 11 jogos na temporada, número superior ao aproveitamento do O'Higgins, que registra 60% de vitórias, mas em apenas cinco compromissos disputados.

Análise e Forma dos Times

Bahia - Momento e escalação

O Tricolor de Aço entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Após a derrota por 1 x 0 no jogo de ida, a equipe agora terá o apoio da torcida para tentar a virada. No compromisso mais recente, o time venceu o Atlético de Alagoinhas por 4 x 2, resultado que reforça a confiança do elenco para o confronto decisivo.

Não há novos desfalques, e a tendência é de manutenção da base utilizada nos últimos jogos. Seguem no departamento médico David Duarte, Kanu e Ruan Pablo. A boa notícia é o retorno de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão e já está à disposição do técnico Rogério Ceni. O camisa 10 surge como uma das principais esperanças criativas para buscar a classificação.

Provável escalação do Bahia: Ronaldo; Roman Gomez, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Ademir, Kike Olivera e Willian José. Técnico: Rogério Ceni

O'Higgins - Momento e escalação

O O'Higgins desembarca em Salvador disposto a mostrar que pode sustentar a vantagem conquistada no jogo de ida. O cenário fora de casa é diferente, especialmente em solo brasileiro, mas a equipe chilena se sente preparada para o desafio. A tendência é de um time mais cauteloso, com postura defensiva definida pelo técnico Lucas Bovaglio.

O O'Higgins venceu o primeiro confronto por 1 x 0, com gol de Francisco González, e agora joga pelo empate para avançar. No compromisso mais recente, porém, acabou derrotado por 1 x 0 pelo Colo-Colo. Para a partida decisiva, Esteban Calderón e Moreira aparecem como possíveis desfalques.

Provável escalação do O'Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Pavez Muñoz; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.

Confronto direto e estatísticas de Bahia x O'Higgins

O histórico recente entre Bahia e O'Higgins é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Bahia e O'Higgins

18/02/2026 - O'Higgins 1 x 0 Bahia (Pré-Libertadores)

Estatísticas e curiosidades de Bahia e O'Higgins

O Tricolor de Aço marcou e sofreu gols em oito de seus últimos 11 compromissos O último e único encontro entre Bahia e O'Higgins terminou com apenas uma das redes balançando O Tricolor Baiano sofreu apenas um revés em seus últimos cinco compromissos O Bahia venceu seis partidas, empatou três e perdeu apenas uma de seus últimos dez jogos na temporada atual, alcançando 70% de aproveitamento dos pontos disputados O O'Higgins foi derrotado em dois de seus últimos três jogos

Comparação de Odds para Bahia x O'Higgins

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Primeiro gol: Bahia Primeiro gol: O'Higgins Betsson 1,25 4,75 Superbet 1,28 4,20 Bet365 1,28 4,00

Resumo dos palpites do Lance para Bahia x O'Higgins

Mais de 2,5 Gols (2,02 na Betsson) Ambos marcam: não (1,78 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,64 na Superbet) Bahia classifica (1,50 na Bet365)

