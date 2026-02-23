Confira os principais palpites aqui no Lance! para Botafogo x Nacional Potosí. O duelo de volta da segunda fase da pré-Libertadores acontece nesta quarta-feira (25/02), no Nilton Santos. A bola rola no Engenhão a partir das 21h30 (horário de Brasília). Confira também neste artigo as principais informações dos times para o duelo.

Palpite do Lance para Botafogo x Nacional Potosí (25/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

A partida se desenha para um cenário com poucos escanteios, principalmente pelo estilo de jogo das duas equipes, que priorizam construções pelo centro do campo. O Nacional Potosí apresenta média baixa nesse fundamento, o que reforça a tendência de um confronto mais centralizado e com menos bolas alçadas na área.

Além disso, os números recentes sustentam essa projeção. Tanto atuando juntos quanto em partidas separadas, as médias de cantos são reduzidas, o que favorece o palpite. Com odds elevadas, o mercado se torna ainda mais atrativo.

O Botafogo marca poucos escanteios, com média de 3,4 por jogo

por jogo Três de quatro jogos recentes do Botafogo terminaram com menos de 9,5 escanteios

de jogos recentes do Botafogo terminaram com menos de escanteios O jogo de ida registrou apenas cinco escanteios

Outros palpites para Botafogo x Nacional Potosí

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O segundo melhor palpite aponta para um segundo tempo apertado e emocionante. O Botafogo concentra boa parte de seus gols entre os minutos 46-60, já na etapa final. Vale destacar também que o gol do Nacional Potosí no jogo de ida saiu justamente no começo do segundo tempo. Outro dado relevante é que o mandante costuma sofrer mais gols nesse mesmo recorte, entre os minutos 46-60, o que reforça a tendência de maior intensidade logo após o intervalo.

A expectativa também é de um placar reduzido. O Botafogo deve pressionar para buscar ao menos um gol e diminuir o prejuízo, enquanto o Nacional Potosí tende a adotar postura mais defensiva para sustentar a vantagem. Nove dos últimos dez jogos do Nacional Potosí terminaram com menos de 3,5 gols. Além disso, o Botafogo marcou apenas três gols nos últimos cinco jogos, número considerado baixo para seus padrões.

Por fim, projeta-se um confronto com poucos cartões. As equipes costumam recuperar a posse sem exagerar nas faltas duras. O Nacional Potosí recebe, em média, 3,3 cartões por partida. No último e único encontro entre os times, foram mostrados apenas três cartões no total.

Análise e Forma dos Times

Botafogo - Momento e escalação

O Fogão entra em campo como favorito. Após uma sequência de seis derrotas consecutivas, a equipe conseguiu reagir ao vencer o Boavista por 2 x 0, resultado que devolveu parte da confiança ao elenco.

Pela Libertadores, o técnico Martín Anselmi deve escalar força máxima, já que o Fogão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação. Mesmo com as ausências de Allan, Santiago Rodríguez e Fernando Marçal, a expectativa é de um time ofensivo, aproveitando o apoio da torcida em um Mineirão lotado para buscar o resultado necessário.

Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Barboza, Mateo Ponte e Bastos; Vitinho, Newton, Wallace Davi e Alex Telles; Montoro, Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.

Nacional Potosí - Momento e escalação

O Nacional Potosí ainda é tratado como azarão, mesmo após ter vencido o Botafogo no primeiro confronto. Isso porque a equipe disputou apenas uma partida oficial na temporada até aqui, o que pode indicar falta de ritmo competitivo para um duelo mais intenso.

A tendência é de um time com postura mais defensiva, priorizando organização tática e tentando explorar contra-ataques. Até o momento, não há desfalques confirmados, e o elenco deve estar completo para a partida decisiva.

Provável escalação da Nacional Potosí: Galindo; Oscar Baldomar, Edisson Restrepo, Nelson Amarilla, Luis Demiquel e Andrés Torrico; Maximiliano Núñez, Otormín, Pedro Azogue e Solís; William Álvarez e Darmian Villalba. Técnico: Leonardo Eguez.

Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Nacional Potosí

O histórico recente entre Botafogo e Nacional Potosí é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Botafogo e Nacional Potosí

18/02/2026 - Nacional Potosí 1 x 0 Botafogo (Pré-Libertadores)

Estatísticas e curiosidades de Botafogo e Nacional Potosí

O Botafogo marca mais gols no segundo tempo, tendo feito isso em dez das últimas 13 vezes que balançou a rede Dez dos últimos 12 gols sofridos pelo Botafogo ocorreram na etapa final Seis dos últimos sete jogos do Botafogo terminaram com no máximo três gols O Nacional Potosí comete poucas faltas, com média de 9,4 por jogo nos últimos dez compromissos Quatro dos últimos cinco jogos do Fogão terminaram com menos de 5,5 cartões

Comparação de Odds para Botafogo x Nacional Potosí

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Botafogo classifica Nacional Potosí classifica Betsson 1,11 6,00 Superbet 1,16 4,90 Bet365 1,14 5,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Nacional Potosí

Menos de 9,5 Escanteios (2,30 na Betsson) Tempo com mais gols: 2ª parte (2,05 na Betsson) Menos de 3,5 Gols (1,83 na Bet365) Menos de 5,5 Cartões (1,74 na Superbet)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.