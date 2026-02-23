Botafogo x Nacional Potosí – Palpites, análise e odds
Confira os palpites para Botafogo x Nacional Potosí pela Libertadores
Confira os principais palpites aqui no Lance! para Botafogo x Nacional Potosí. O duelo de volta da segunda fase da pré-Libertadores acontece nesta quarta-feira (25/02), no Nilton Santos. A bola rola no Engenhão a partir das 21h30 (horário de Brasília). Confira também neste artigo as principais informações dos times para o duelo.
Palpite do Lance para Botafogo x Nacional Potosí (25/02/2026)
A partida se desenha para um cenário com poucos escanteios, principalmente pelo estilo de jogo das duas equipes, que priorizam construções pelo centro do campo. O Nacional Potosí apresenta média baixa nesse fundamento, o que reforça a tendência de um confronto mais centralizado e com menos bolas alçadas na área.
Além disso, os números recentes sustentam essa projeção. Tanto atuando juntos quanto em partidas separadas, as médias de cantos são reduzidas, o que favorece o palpite. Com odds elevadas, o mercado se torna ainda mais atrativo.
- O Botafogo marca poucos escanteios, com média de 3,4 por jogo
- Três de quatro jogos recentes do Botafogo terminaram com menos de 9,5 escanteios
- O jogo de ida registrou apenas cinco escanteios
Outros palpites para Botafogo x Nacional Potosí
O segundo melhor palpite aponta para um segundo tempo apertado e emocionante. O Botafogo concentra boa parte de seus gols entre os minutos 46-60, já na etapa final. Vale destacar também que o gol do Nacional Potosí no jogo de ida saiu justamente no começo do segundo tempo. Outro dado relevante é que o mandante costuma sofrer mais gols nesse mesmo recorte, entre os minutos 46-60, o que reforça a tendência de maior intensidade logo após o intervalo.
A expectativa também é de um placar reduzido. O Botafogo deve pressionar para buscar ao menos um gol e diminuir o prejuízo, enquanto o Nacional Potosí tende a adotar postura mais defensiva para sustentar a vantagem. Nove dos últimos dez jogos do Nacional Potosí terminaram com menos de 3,5 gols. Além disso, o Botafogo marcou apenas três gols nos últimos cinco jogos, número considerado baixo para seus padrões.
Por fim, projeta-se um confronto com poucos cartões. As equipes costumam recuperar a posse sem exagerar nas faltas duras. O Nacional Potosí recebe, em média, 3,3 cartões por partida. No último e único encontro entre os times, foram mostrados apenas três cartões no total.
Análise e Forma dos Times
Botafogo - Momento e escalação
O Fogão entra em campo como favorito. Após uma sequência de seis derrotas consecutivas, a equipe conseguiu reagir ao vencer o Boavista por 2 x 0, resultado que devolveu parte da confiança ao elenco.
Pela Libertadores, o técnico Martín Anselmi deve escalar força máxima, já que o Fogão precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para garantir a classificação. Mesmo com as ausências de Allan, Santiago Rodríguez e Fernando Marçal, a expectativa é de um time ofensivo, aproveitando o apoio da torcida em um Mineirão lotado para buscar o resultado necessário.
Provável escalação do Botafogo: Léo Linck; Barboza, Mateo Ponte e Bastos; Vitinho, Newton, Wallace Davi e Alex Telles; Montoro, Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.
Nacional Potosí - Momento e escalação
O Nacional Potosí ainda é tratado como azarão, mesmo após ter vencido o Botafogo no primeiro confronto. Isso porque a equipe disputou apenas uma partida oficial na temporada até aqui, o que pode indicar falta de ritmo competitivo para um duelo mais intenso.
A tendência é de um time com postura mais defensiva, priorizando organização tática e tentando explorar contra-ataques. Até o momento, não há desfalques confirmados, e o elenco deve estar completo para a partida decisiva.
Provável escalação da Nacional Potosí: Galindo; Oscar Baldomar, Edisson Restrepo, Nelson Amarilla, Luis Demiquel e Andrés Torrico; Maximiliano Núñez, Otormín, Pedro Azogue e Solís; William Álvarez e Darmian Villalba. Técnico: Leonardo Eguez.
Confronto direto e estatísticas de Botafogo x Nacional Potosí
O histórico recente entre Botafogo e Nacional Potosí é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Botafogo e Nacional Potosí
- 18/02/2026 - Nacional Potosí 1 x 0 Botafogo (Pré-Libertadores)
Estatísticas e curiosidades de Botafogo e Nacional Potosí
- O Botafogo marca mais gols no segundo tempo, tendo feito isso em dez das últimas 13 vezes que balançou a rede
- Dez dos últimos 12 gols sofridos pelo Botafogo ocorreram na etapa final
- Seis dos últimos sete jogos do Botafogo terminaram com no máximo três gols
- O Nacional Potosí comete poucas faltas, com média de 9,4 por jogo nos últimos dez compromissos
- Quatro dos últimos cinco jogos do Fogão terminaram com menos de 5,5 cartões
Comparação de Odds para Botafogo x Nacional Potosí
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance para Botafogo x Nacional Potosí
