Confira os palpites e análise de odds para Coritiba x São Paulo, que acontece nesta quarta-feira (25). O confronto no Couto Pereira terá início às 19h30 (horário de Brasília). As equipes se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O Lance! traz também as informações e como chegam os clubes para o encontro.

Palpite do Lance para Coritiba x São Paulo (25/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Um mercado que aparece como boa cotação é para o São Paulo marcar duas vezes na partida. O time vive seu melhor momento coletivo na temporada. Apenas na estreia não marcou em campo, o que já traz um indicativo da efetividade do ataque. O setor ofensivo balançou as redes mais de 1,5 vez em sete das 12 partidas em 2026.

Esse mercado se repetiu nos últimos quatro duelos, quando Hernán Crespo aumentou os minutos da trinca Lucas Moura, Luciano e Calleri juntos. Um fator decisivo para o palpite é a temporada defensiva do Coritiba. O time foi vazado em sete dos últimos dez jogos, com 11 gols levados. Com a exposição desse setor, aumentam as chances para o Tricolor marcar neste encontro.

O São Paulo marca em média 1,7 gols por jogo nos últimos dez compromissos O Coritiba sofreu mais de 1,5 gols nas suas últimas três partidas Nas vitórias sobre Grêmio e Flamengo, neste Brasileirão, o time de Crespo foi às redes duas vezes

Outros palpites para Coritiba x São Paulo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Um padrão comum nos jogos recentes do Coxa Branca é o mercado de ambos marcam. Isso porque cinco dos últimos oito duelos terminaram com os dois lados balançando as redes. O São Paulo teve esse mesmo palpite em oito dos dez jogos recentes, que reforça o indicativo de ataque efetivo, mas de uma defesa exposta. Buscando importantes pontos, os times devem sair mais ao ataque, com boas chances desse mercado.

Como citado nos palpites acima, o Tricolor vive sua fase mais estável no ano, amenizando a crise que assolou no começo de janeiro. Com um futebol ajustado, vem conseguindo vitórias com base na efetividade - caso do jogo contra o Massa Bruta. São nove vitórias ou empates em 12 partidas na temporada. Mesmo como visitante, nossa indicação é que tome o protagonismo neste duelo para conseguir sair com um desses resultados.

O Coritiba foi o time que menos trocou passes na média das três primeiras rodadas do Brasileirão. Foram 36,7% de posse nesses duelos. Com seu ataque móvel, algumas escapadas em velocidade geram escanteios a seu favor, O São Paulo tem um estilo que aumenta o número de cobranças quando ocupa o campo de ataque. Assim, quatro dos últimos cinco jogos tiveram mais de nove tiros de canto.

Análise e Forma dos Times

Coritiba - Momento e escalação

O Coritiba volta a se concentrar na disputa do Brasileirão após a queda na semifinal do estadual. O time paranaense tem quatro pontos somados em três rodadas, e vem de um empate em 3 a 3 com a Chapecoense. O final de semana foi marcado pela eliminação no Paranaense depois de novo empate com o Operário-PR em 2 a 2.

A derrota por 6 a 5 nas cobranças máximas tirou as chances da equipe de concluir o primeiro objetivo no ano. Sem chegar na final, o grupo tenta reagir neste duelo diante do Tricolor. O elenco ainda não conta com Sebastián Gómez, que segue em recuperação física após uma lesão muscular. Quem pode reforçar o time é JP Chermont, reforço contratado via empréstimo com o Santos e que depende de uma regularização no BID. A tendência é que se repita a formação titular dos últimos duelos.

Provável escalação do Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Joaquín Lavega e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

São Paulo - Momento e escalação

O São Paulo deixou a má fase para traz e chegou à semifinal do Campeonato Paulista no último sábado. A classificação veio com a vitória sobre o RB Bragantino, por 2 a 1. Foi a sétima partida sem perder na temporada. Agora, o Tricolor terá a difícil missão de encarar o rival Palmeiras na decisão por vaga na grande final do estadual.

Esse bom momento também é visto no Brasileirão, competição que o time ainda está invicto. A vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio na última rodada colocou o Tricolor na vice-liderança. Crespo vem adotando uma formação base nos jogos recentes. Contudo, o treinador pode mexer em algumas peças visando o decisivo Choque-Rei. Quem ainda não está liberado é o atacante Ferreirinha, que se recuperar de uma lesão.

Provável escalação da São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Jonathan Calleri. Técnico: Hernán Crespo.

Confronto direto e estatísticas de Coritiba e São Paulo

O histórico recente entre Coritiba e São Paulo é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Coritiba e São Paulo

27/09/2023 - São Paulo 2 x 1 Coritiba - (Campeonato Brasileiro)

29/04/2023 - Coritiba 1 x 1 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

20/10/2022 - São Paulo 3 x 1 Coritiba - (Campeonato Brasileiro)

09/06/2022 - Coritiba 1 x 1 São Paulo - (Campeonato Brasileiro)

23/01/2021 - São Paulo 1 x 1 Coritiba - (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Coritiba x São Paulo

Será o 53º encontro entre os times válidos pelo Campeonato Brasileiro Em todos os confrontos gerais, o Tricolor tem média de 1,53 gols marcados na defesa paranaense E 13 dos últimos 14 jogos entre os times terminaram com o mercado de ambos marcam Quatro das últimas cinco partidas do Coxa tiveram mais de 2,5 gols marcados No Paulistão, o Tricolor teve média de 6,8 escanteios cobrados por jogo

Comparação de Odds para Coritiba x São Paulo

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols na partida:

Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,26 1,58 Betano 2,32 1,62 Bet365 2,30 1,60

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Coritiba x São Paulo

Mais de 1,5 gols do São Paulo (2,60 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,92 na Betsson) Empate anula: São Paulo (1,72 na Betano) Mais de nove escanteios na partida (1,72 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.